Украинският президент Володимир Зеленски отговори задочно на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който отхвърли и нарече неверни неговите изявления относно искането на Вашингтон Киев да изтегли украинските войски от Донбас.

„Както се казва, по-голямата част от айсберга е невидима. Е, повярвайте ми, аз назовах само по-малката. Говоря абсолютно откровено, може да се формулира по различни начини“, каза Зеленски.

Той заяви, че никога не е твърдял, че е под натиск от САЩ и „не е лъгал никого“.

Зеленски заяви в интервю за Ройтерс на 25 март, че САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с изтеглянето на украинските войски от контролираните райони на Донбас.

„Президентът Тръмп, за съжаление, според мен, все още избира стратегия за оказване на по-голям натиск върху украинската страна. Американците са готови най-накрая да одобрят тези гаранции на най-високо ниво веднага щом Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза той тогава.

Рубио обвини Зеленски в лъжа, казвайки, че американците настояват за предоставяне на гаранции едва след края на конфликта. „Какво е гаранция за сигурност? Това са войски, готови да се намесят и да осигурят сигурност. Ако ги въведете сега, това означава, че влизате във война“, обясни държавният секретар.

Американската делегация не е свързала гаранциите с това дали той ще „отстъпи територия“, подчерта Рубио. „Не знам защо казва такива неща. Просто не е вярно“, добави той.

Украинска правда и The New York Times съобщиха за искането на САЩ Украйна да изтегли войските си от Донбас, позовавайки се на свои източници.

Изтеглянето на украинските войски от ДНР, ЛНР и Запорожката и Херсонската области е едно от условията, които Путин очерта за мирни преговори с Киев през лятото на 2024 г.