Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски отвърна на Рубио: Никога не съм твърдял, че съм под натиск от САЩ и не съм лъгал никого ВИДЕО
  Тема: Украйна

Зеленски отвърна на Рубио: Никога не съм твърдял, че съм под натиск от САЩ и не съм лъгал никого ВИДЕО

28 Март, 2026 18:36, обновена 28 Март, 2026 18:46 4 379 79

  • зеленски-
  • рубио-
  • украйна-
  • сащ-
  • война-
  • русия

По-рано държавният секретар на САЩ нарече неверни неговите изявления относно искането на Вашингтон Киев да изтегли украинските войски от Донбас

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отговори задочно на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който отхвърли и нарече неверни неговите изявления относно искането на Вашингтон Киев да изтегли украинските войски от Донбас.

„Както се казва, по-голямата част от айсберга е невидима. Е, повярвайте ми, аз назовах само по-малката. Говоря абсолютно откровено, може да се формулира по различни начини“, каза Зеленски.

Той заяви, че никога не е твърдял, че е под натиск от САЩ и „не е лъгал никого“.

Зеленски заяви в интервю за Ройтерс на 25 март, че САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с изтеглянето на украинските войски от контролираните райони на Донбас.

„Президентът Тръмп, за съжаление, според мен, все още избира стратегия за оказване на по-голям натиск върху украинската страна. Американците са готови най-накрая да одобрят тези гаранции на най-високо ниво веднага щом Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза той тогава.

Рубио обвини Зеленски в лъжа, казвайки, че американците настояват за предоставяне на гаранции едва след края на конфликта. „Какво е гаранция за сигурност? Това са войски, готови да се намесят и да осигурят сигурност. Ако ги въведете сега, това означава, че влизате във война“, обясни държавният секретар.

Американската делегация не е свързала гаранциите с това дали той ще „отстъпи територия“, подчерта Рубио. „Не знам защо казва такива неща. Просто не е вярно“, добави той.

Украинска правда и The New York Times съобщиха за искането на САЩ Украйна да изтегли войските си от Донбас, позовавайки се на свои източници.

Изтеглянето на украинските войски от ДНР, ЛНР и Запорожката и Херсонската области е едно от условията, които Путин очерта за мирни преговори с Киев през лятото на 2024 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...не било пудра захар

    117 16 Отговор
    Ай чезни,че ни омръзна на всички,наркоман нагъл

    Коментиран от #6, #25, #73

    18:48 28.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    94 13 Отговор
    Аре, бе, не си лъгал!🤣 Че то дори това ти твърдение е лъжа!🤣🤣🤣

    Коментиран от #49

    18:49 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 жалко за нормалните хора

    95 11 Отговор
    в бившата крайна, малоумни евреи и фашисти направиха тези уайна

    Коментиран от #74

    18:50 28.03.2026

  • 5 Демокрация

    73 10 Отговор
    Цял свят разбра всичко дори и най тъпите фащ мойше 404

    18:50 28.03.2026

  • 6 Уффф

    17 81 Отговор

    До коментар #1 от "...не било пудра захар":

    то пък защото в Кремъл не са наркомани..на всичко отгоре и меки китки 😁

    Коментиран от #14, #29

    18:50 28.03.2026

  • 7 зелена миризлива тениска

    88 12 Отговор
    Стига сте ни занимавали с този дрогиран парцал ,все едно че е някаква медийна звезда или пък ни интересува изобщо мнението му .

    Коментиран от #75

    18:50 28.03.2026

  • 8 ...

    16 61 Отговор
    Путин действа като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно тяхната работа по фалирането и унищожаването на Русия.

    18:51 28.03.2026

  • 9 Лорда

    57 11 Отговор
    Все едно го е казал боко престъпникът. И той никога не е лъгал. И затова е ОСЪЖДАН за лъжа...

    18:51 28.03.2026

  • 10 Най големият нещастник и лъжец

    63 13 Отговор
    не бил лъгал. Днес това е най голямата смешка, за феновете му глупаци. 😄

    18:52 28.03.2026

  • 11 оня с питон.я

    35 9 Отговор
    Тея жалкари се карат като гаджета.

    18:53 28.03.2026

  • 12 Чак Мара Атанасов

    45 8 Отговор
    ни го съобщи тук,цитирайки Зеления, УНИАН и западни медии. Кой лъже,бе Мара, Зеления или Рубио?

    18:53 28.03.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    11 34 Отговор
    Точно така мъжки, сопни му се на тоя американски пeндeл, докато аз пращам портрети на моя "приятел" Доналд и делегации с пари в Ню-Йорк за Западните ни "партньори". Лиле ква мишка лиса и плешива съм......

    Коментиран от #42

    18:55 28.03.2026

  • 14 ...не било пудра захар

    39 10 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Ни в Кремъл ме интересуват,ни в Украйна, палячо.Интересува ме България.

    Коментиран от #52

    18:55 28.03.2026

  • 15 Марко Рубио офишъл

    12 8 Отговор
    И 6@ л съм та

    18:56 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Слуга на народа

    36 12 Отговор
    Зеленото защо на нищо не прилича и е готов да ревне на кадъра долу. Питам и отговор не искам.

    18:58 28.03.2026

  • 18 хмммм

    9 6 Отговор
    Не е вярно!

    18:59 28.03.2026

  • 19 Шопо

    9 20 Отговор
    С помощ от Зеленски САШ може да победят Иран.

    19:03 28.03.2026

  • 20 Ъхъ!!!

    7 13 Отговор
    Аз на хора с костюми НЕ ВЯРВАМ!!!

    19:04 28.03.2026

  • 21 Сатана Z

    37 12 Отговор
    Дребният бункерен евреин Зеленски освен ,че е наркоман ,вече е лъжец наркоман за Американския държавен секретар Рубио.
    Освен това бункерният нацист-еврей,Зеленски,ака в златно гърне подарък от американските данъкоплатци.

    Коментиран от #30, #40, #77

    19:06 28.03.2026

  • 22 Курд Околянов

    28 10 Отговор
    Гаранции за сигурност не трябват, защото след края на войната държава Украйна няма да съществува.

    Коментиран от #76

    19:10 28.03.2026

  • 23 Баба Гошка

    32 8 Отговор
    От Донбасс ще ви изри тат скоро. После и от одеса. Кат станете с размерите на молдова и излаз като тях 100 метров на дунава, тогава всички ще си отдъхнем и ще ви пратим големите ви мъжкари, дет се перчат из българия и европа с про тивния ви парр цалл, че и две топки му слагат, да покажат, какво имат преди руснаците да им ги клъцнат.

    19:13 28.03.2026

  • 24 Шопо

    9 12 Отговор
    С помощ от Русия Зеленски може да победи САЩ.

    19:13 28.03.2026

  • 25 Царя дава, българия не дава

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "...не било пудра захар":

    Трябва пак да го извикат у белиот имдом да им се накара едно хубаво.
    Тамън е влязъл в роля.

    19:14 28.03.2026

  • 26 Какво ли

    15 6 Отговор
    Ще стане,ако получи по съответните канали,че вече е легитимна цел?

    19:14 28.03.2026

  • 27 Няма ли кой

    8 9 Отговор
    Няма ли кой да го опъне този мишморок ? Аз ще го изплуштя . Много мрънка.. като котенце !

    19:14 28.03.2026

  • 28 Циганин ли си, българино? 🤔

    1 12 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "ЦИГАНИН ЛИ СИ, БЪЛГАРИНО?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    ГОРЕЩО! 🔥
    На днешната лекция имаше сбиване с български националисти. Тя беше спряна от момчетата от ВИС-2, които охраняваха нашата прекрасна лекция.

    19:15 28.03.2026

  • 29 ЯСНО!

    13 7 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Щом така добре си запознат,значи си интимен партньор на Медведев...😝😉😂!
    Признай си,без милиция...😄!

    Коментиран от #35, #54

    19:16 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 6 Отговор
    Градация- нагъл, украинец, евреин -украинец

    19:21 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тц,тц,тц 😂😂😂

    11 16 Отговор

    До коментар #29 от "ЯСНО!":

    Тактиката на Маша и Медведя е изпитана.Напиват се до безсъзнание заспиват кой където свари😁,после по една дъъълга Бела линия и са като нови✌️

    19:23 28.03.2026

  • 36 Тома

    12 8 Отговор
    За зеле Путин е виновен че е обещал да го пази.

    19:23 28.03.2026

  • 37 Българин

    18 8 Отговор
    Марш,наркоман скапан бел ден няма да видиш палячо.

    19:23 28.03.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 9 Отговор
    Вчера Дон Тръмп казал за саудитския принц:"Кисинг май ес"

    19:24 28.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Констатиращ

    2 14 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Еврейския патриарх монотеист Авраам поставят началото на днешната цивилизация.
    Сатаната Z и сатана Путин Z искат да я унищожат.Да върнат всичко създадено в света
    на нивото на първобитните.Прмерите са: Аилантида,странте Рама,цивиизация на инките.
    Отговора на последната световна цивилизация е НЕ!

    19:26 28.03.2026

  • 41 Какво ли

    12 8 Отговор
    ще кажат тези,които се смяха на руснаците за Киев до 3 дни,макар,че те бяха там и от глупост се оттеглиха.Къде са хамериканците в Иран?Първата сила барабар с Израел?

    Коментиран от #48

    19:26 28.03.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
    Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша

    19:27 28.03.2026

  • 43 Само че

    4 11 Отговор
    Рубио лъже, наистина Тръмп иска Украйна да предаде територии на русия в замяна на гаранции за сигурност.

    Коментиран от #45

    19:31 28.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Доналд Тръмп, президент

    9 12 Отговор

    До коментар #43 от "Само че":

    Това което искам е да бомбя Русия Три Пъти на ден, докато се преструвам че преговарям с нея ☝️

    19:34 28.03.2026

  • 46 ЗЕЛЕНСКИ Е ПЪРВИЯ ЕВРЕЙ

    9 7 Отговор
    Който не лъже. Уникат.

    19:34 28.03.2026

  • 47 Тоя Z пак хитрува и маже след

    12 5 Отговор
    лъжите си!!
    Гаранци за сигурност се дават само след подписан мир!!!
    А предложението на Русия за мир бе, - Или се изтегляте от остатъка на Донецк за да не бъдат разрушени и последните градове там и подписваме мир, или сами си ги превземаме със съответните жертви и разрушения, но ви представяме и следващо преложение след това!
    Тръмп просто е посъветвал Зеленски да приеме сегашното предложение, защото следващото ще е по-неизгодно.

    Коментиран от #67

    19:35 28.03.2026

  • 48 Ами например

    4 13 Отговор

    До коментар #41 от "Какво ли":

    Я кажи за жертвите.За груз 200,за груз 300,затова как заровиха 40 000 убити Вагнеровци при Баумит с багери и после отгоре минаха с валяк.За трийсетина кобзонирани руски генерали....ей такива нещица.

    Коментиран от #58, #62

    19:39 28.03.2026

  • 49 Интервю

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Интервюиращ: - Господин Зеленски, коя е най-страхотната лъжа която сте произнасяли?

    Зеленски: - Аз никога не лъжа!

    Интервюиращ: - И на мен тази ми е любимата!

    Коментиран от #57

    19:42 28.03.2026

  • 50 ЦИРК

    9 5 Отговор
    Зеленски що не даде адреса на Рубио на "едни негови хора" ? Нали с Орбан така възнамерява да направи, какво му пречи и с Рубио ?

    Коментиран от #53

    19:47 28.03.2026

  • 51 Соваж бейби

    7 6 Отговор
    Типично по украински ,бях го писала преди днес украинците реве от Русия която им построи инфраструктурата,заводи къде да работят и панелки къде си навре главата нищо че са кото сърдини в консерва ама покрив .И решиха да ги изгонят ,утре ще кажат че ЕС ги изнудва не само САЩ като дойде момент за сметката да си връщат дълговете 🤣.

    19:51 28.03.2026

  • 52 Розовото пони Путин 🦄

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "...не било пудра захар":

    И аз съм така, не ме интересува нито Русия, нито Украйна, важно е само аз да съм на сигурно в бункера 🌈 🦄 🤣

    19:55 28.03.2026

  • 53 Совож бейби

    11 6 Отговор

    До коментар #50 от "ЦИРК":

    Уеш кой ще му пусне партизаните в Америка на наркомана ?Кога започна войната ги даваха по телевизията доста украинци наредени на мексиканската граница Байдън ги излъга че ще ги приеме още бе на власт.Едно че не влязоха в САЩ ами и бой ядоха ,то да не им е Европа .

    19:56 28.03.2026

  • 54 Розовото пони Путин 🦄

    8 7 Отговор

    До коментар #29 от "ЯСНО!":

    А, не. Няма да се разберем така, Медведев е само за мен 🌈 🦄 🤣

    20:01 28.03.2026

  • 55 Така е

    14 4 Отговор

    До коментар #30 от "Тихо πръдляк!":

    Един нещастник като зеленски, може да е велик, само за друг нещастник.

    20:08 28.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "Интервю":

    Поздравления! Право в десетката! 😄

    20:10 28.03.2026

  • 58 Пропагандата

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ами например":

    винаги е имала за цел глупака!

    20:10 28.03.2026

  • 59 Марко Рубио

    8 4 Отговор
    Храни куче да те лай. Българска народна поговорка.

    20:14 28.03.2026

  • 60 Иван 1

    7 3 Отговор
    С извинение,, тъпанар,,похарчи милиарди и няма нищо на среща но лае .Глупак.

    Коментиран от #61

    20:18 28.03.2026

  • 61 хихи

    2 7 Отговор

    До коментар #60 от "Иван 1":

    похарчил е три пъти по малко от палячото Путин

    20:38 28.03.2026

  • 62 Де бил

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ами например":

    Ами , казвам ти. Кой плаче за мир??? Москалите ви казаха,че сега не им е изгодно да преговарят. Крематорск и Одеса да вземат после пак ще говорим. Ма кво вие бързате ли? Нали по 1500 души на ден трепете???

    20:39 28.03.2026

  • 63 На такова мяза

    7 2 Отговор
    Не благодарни помиар реши че може да джафка срещу господаря си.

    20:55 28.03.2026

  • 64 смотань бандерець..

    6 1 Отговор
    А бе зелен мухал ти постоянно врьош,излъга урсулците с планчетата си за победа та си набута млрди в гушата си,сега пак ги лъжеш че ти трбват сто млрда,за да си върнеш поне един реактор от запорожкио аец,ами то 4 года не ти стигнаха а и целата централа струва 60 млрда $

    22:18 28.03.2026

  • 65 Дзак

    2 1 Отговор
    Само прави интриги с конкуренцията и клиентите! Защото обикновени някогашни познати не му вършат работа!

    22:23 28.03.2026

  • 66 Величко

    3 1 Отговор
    Оффф ... , пак ли ни досаждате с тази мизерна зелена листна въшка ? ! Аууу , гадост и зараза ...

    22:43 28.03.2026

  • 67 Питащ

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Тоя Z пак хитрува и маже след":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    23:02 28.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Карго 200

    2 5 Отговор
    Тръмп: Германския лидер казва за Иран: „Това не е наша война“. Аз казах: добре, тогава и Украйна не е наша война.
    Някой да обясни на оранжевия кавал, че Украйна е точно ангажимент на САЩ, защото те са гарантирали суверенитета й срещу ядреното оръжие по Будапещенския меморандум.

    Коментиран от #71

    23:44 28.03.2026

  • 70 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    Наркоман си ти долен

    23:53 28.03.2026

  • 71 Какво ядрено оръжие бе глупав

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Карго 200":

    Украйна е изкуствено създадена държава и на нейна територия имаше руско ядрено оръжие, което няма как да използват! Всяка глупост попивате като гъба, защото няма мисъл! Да не говорим, че сега ще остане наполовина, пак заради САЩ, които я вкараха в тази война. Толкова се грижи САЩ за суверенитета. Грижи се само за собствената си изгода. С какво да го проумеете?

    Коментиран от #79

    00:52 29.03.2026

  • 72 Форца

    0 0 Отговор
    Езикът на тялото е показателен само за тънки пинизчии..,

    00:58 29.03.2026

  • 73 Лука

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "...не било пудра захар":

    Ти не си всички ! Опитваш да манипулираш.

    05:17 29.03.2026

  • 74 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "жалко за нормалните хора":

    Разбери се със себе си ! Еврей и фашисти са не съвместими !

    05:20 29.03.2026

  • 75 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "зелена миризлива тениска":

    Зеленски е герой,защитава родината си от нагли рашисти !

    05:23 29.03.2026

  • 76 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Курд Околянов":

    То и доколянков е измислен !

    05:27 29.03.2026

  • 77 Лука

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Нискочелите смесват абсурдни понятия като евреин и фашист .

    05:31 29.03.2026

  • 78 Никога не казвай никога

    1 0 Отговор
    "Зеленски отвърна на Рубио: Никога не съм твърдял, че съм под натиск от САЩ...". Сега да видим какво е казал Зельонката преди това-"Тръмп оказва натиск върху Украйна да отстъпи Донбас на Русия", "САЩ ни оказват натиск за Донецк и може да се оттеглят от преговорите", "Зеленски свиква спешни разговори с 30 държави заради натиска на Тръмп върху мирния план".

    07:29 29.03.2026

  • 79 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Какво ядрено оръжие бе глупав":

    Рашистки лъжи ,от сто думи двеста лъжи !

    07:48 29.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания