Зеленски отвърна на Рубио: Никога не съм твърдял, че съм под натиск от САЩ и не съм лъгал никого ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски отговори задочно на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който отхвърли и нарече неверни неговите изявления относно искането на Вашингтон Киев да изтегли украинските войски от Донбас.
„Както се казва, по-голямата част от айсберга е невидима. Е, повярвайте ми, аз назовах само по-малката. Говоря абсолютно откровено, може да се формулира по различни начини“, каза Зеленски.
Той заяви, че никога не е твърдял, че е под натиск от САЩ и „не е лъгал никого“.
Зеленски заяви в интервю за Ройтерс на 25 март, че САЩ обвързват гаранциите за сигурност на Украйна с изтеглянето на украинските войски от контролираните райони на Донбас.
„Президентът Тръмп, за съжаление, според мен, все още избира стратегия за оказване на по-голям натиск върху украинската страна. Американците са готови най-накрая да одобрят тези гаранции на най-високо ниво веднага щом Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза той тогава.
Рубио обвини Зеленски в лъжа, казвайки, че американците настояват за предоставяне на гаранции едва след края на конфликта. „Какво е гаранция за сигурност? Това са войски, готови да се намесят и да осигурят сигурност. Ако ги въведете сега, това означава, че влизате във война“, обясни държавният секретар.
Американската делегация не е свързала гаранциите с това дали той ще „отстъпи територия“, подчерта Рубио. „Не знам защо казва такива неща. Просто не е вярно“, добави той.
Украинска правда и The New York Times съобщиха за искането на САЩ Украйна да изтегли войските си от Донбас, позовавайки се на свои източници.
Изтеглянето на украинските войски от ДНР, ЛНР и Запорожката и Херсонската области е едно от условията, които Путин очерта за мирни преговори с Киев през лятото на 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...не било пудра захар
18:48 28.03.2026
2 Евгени от Алфапласт
18:49 28.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 жалко за нормалните хора
18:50 28.03.2026
5 Демокрация
6 Уффф
До коментар #1 от "...не било пудра захар":то пък защото в Кремъл не са наркомани..на всичко отгоре и меки китки 😁
18:50 28.03.2026
7 зелена миризлива тениска
18:50 28.03.2026
8 ...
9 Лорда
10 Най големият нещастник и лъжец
11 оня с питон.я
12 Чак Мара Атанасов
13 Владимир Путин, президент
14 ...не било пудра захар
До коментар #6 от "Уффф":Ни в Кремъл ме интересуват,ни в Украйна, палячо.Интересува ме България.
18:55 28.03.2026
15 Марко Рубио офишъл
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Слуга на народа
18 хмммм
19 Шопо
20 Ъхъ!!!
21 Сатана Z
Освен това бункерният нацист-еврей,Зеленски,ака в златно гърне подарък от американските данъкоплатци.
19:06 28.03.2026
22 Курд Околянов
23 Баба Гошка
24 Шопо
25 Царя дава, българия не дава
До коментар #1 от "...не било пудра захар":Трябва пак да го извикат у белиот имдом да им се накара едно хубаво.
Тамън е влязъл в роля.
19:14 28.03.2026
26 Какво ли
27 Няма ли кой
28 Циганин ли си, българино? 🤔
На днешната лекция имаше сбиване с български националисти. Тя беше спряна от момчетата от ВИС-2, които охраняваха нашата прекрасна лекция.
29 ЯСНО!
До коментар #6 от "Уффф":Щом така добре си запознат,значи си интимен партньор на Медведев...😝😉😂!
Признай си,без милиция...😄!
Коментиран от #35, #54
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #29 от "ЯСНО!":Тактиката на Маша и Медведя е изпитана.Напиват се до безсъзнание заспиват кой където свари😁,после по една дъъълга Бела линия и са като нови✌️
36 Тома
37 Българин
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Констатиращ
До коментар #21 от "Сатана Z":Еврейския патриарх монотеист Авраам поставят началото на днешната цивилизация.
Сатаната Z и сатана Путин Z искат да я унищожат.Да върнат всичко създадено в света
на нивото на първобитните.Прмерите са: Аилантида,странте Рама,цивиизация на инките.
Отговора на последната световна цивилизация е НЕ!
41 Какво ли
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Правилно си се кръстил, на В. В. Путин, всеки път като коментиращ хората да му виждат името и да се радват.
Благодаря че хората виждат името и длъжноста на ней великия човек на нашето време. А как во пишеш отдолу не е важно, хората знаят че си в коша
43 Само че
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Доналд Тръмп, президент
До коментар #43 от "Само че":Това което искам е да бомбя Русия Три Пъти на ден, докато се преструвам че преговарям с нея ☝️
46 ЗЕЛЕНСКИ Е ПЪРВИЯ ЕВРЕЙ
19:34 28.03.2026
Гаранци за сигурност се дават само след подписан мир!!!
А предложението на Русия за мир бе, - Или се изтегляте от остатъка на Донецк за да не бъдат разрушени и последните градове там и подписваме мир, или сами си ги превземаме със съответните жертви и разрушения, но ви представяме и следващо преложение след това!
Тръмп просто е посъветвал Зеленски да приеме сегашното предложение, защото следващото ще е по-неизгодно.
Коментиран от #67
48 Ами например
До коментар #41 от "Какво ли":Я кажи за жертвите.За груз 200,за груз 300,затова как заровиха 40 000 убити Вагнеровци при Баумит с багери и после отгоре минаха с валяк.За трийсетина кобзонирани руски генерали....ей такива нещица.
49 Интервю
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Интервюиращ: - Господин Зеленски, коя е най-страхотната лъжа която сте произнасяли?
Зеленски: - Аз никога не лъжа!
Интервюиращ: - И на мен тази ми е любимата!
50 ЦИРК
51 Соваж бейби
52 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #14 от "...не било пудра захар":И аз съм така, не ме интересува нито Русия, нито Украйна, важно е само аз да съм на сигурно в бункера 🌈 🦄 🤣
53 Совож бейби
До коментар #50 от "ЦИРК":Уеш кой ще му пусне партизаните в Америка на наркомана ?Кога започна войната ги даваха по телевизията доста украинци наредени на мексиканската граница Байдън ги излъга че ще ги приеме още бе на власт.Едно че не влязоха в САЩ ами и бой ядоха ,то да не им е Европа .
54 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #29 от "ЯСНО!":А, не. Няма да се разберем така, Медведев е само за мен 🌈 🦄 🤣
55 Така е
До коментар #30 от "Тихо πръдляк!":Един нещастник като зеленски, може да е велик, само за друг нещастник.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахаха
До коментар #49 от "Интервю":Поздравления! Право в десетката! 😄
58 Пропагандата
До коментар #48 от "Ами например":винаги е имала за цел глупака!
59 Марко Рубио
60 Иван 1
61 хихи
До коментар #60 от "Иван 1":похарчил е три пъти по малко от палячото Путин
62 Де бил
До коментар #48 от "Ами например":Ами , казвам ти. Кой плаче за мир??? Москалите ви казаха,че сега не им е изгодно да преговарят. Крематорск и Одеса да вземат после пак ще говорим. Ма кво вие бързате ли? Нали по 1500 души на ден трепете???
63 На такова мяза
64 смотань бандерець..
65 Дзак
66 Величко
67 Питащ
До коментар #47 от "Тоя Z пак хитрува и маже след":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Карго 200
Някой да обясни на оранжевия кавал, че Украйна е точно ангажимент на САЩ, защото те са гарантирали суверенитета й срещу ядреното оръжие по Будапещенския меморандум.
70 КОЛЬО ПАРЪМА
71 Какво ядрено оръжие бе глупав
До коментар #69 от "Карго 200":Украйна е изкуствено създадена държава и на нейна територия имаше руско ядрено оръжие, което няма как да използват! Всяка глупост попивате като гъба, защото няма мисъл! Да не говорим, че сега ще остане наполовина, пак заради САЩ, които я вкараха в тази война. Толкова се грижи САЩ за суверенитета. Грижи се само за собствената си изгода. С какво да го проумеете?
72 Форца
73 Лука
До коментар #1 от "...не било пудра захар":Ти не си всички ! Опитваш да манипулираш.
74 Лука
До коментар #4 от "жалко за нормалните хора":Разбери се със себе си ! Еврей и фашисти са не съвместими !
75 Лука
До коментар #7 от "зелена миризлива тениска":Зеленски е герой,защитава родината си от нагли рашисти !
76 Лука
До коментар #22 от "Курд Околянов":То и доколянков е измислен !
77 Лука
До коментар #21 от "Сатана Z":Нискочелите смесват абсурдни понятия като евреин и фашист .
78 Никога не казвай никога
79 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #71 от "Какво ядрено оръжие бе глупав":Рашистки лъжи ,от сто думи двеста лъжи !
