Washington Post: Пентагонът подготвя многоседмична сухопътна операция в Иран

29 Март, 2026 04:19, обновена 29 Март, 2026 06:40 3 085 31

Тя ще включва нападения, провеждани съвместно от сили за специални операции и конвенционални пехотни части

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът подготвя многоседмична сухопътна операция в Иран, пише Washington Post,

„Всяка потенциална сухопътна операция няма да бъде пълномащабно нахлуване, заявиха официални лица. Вместо това, тя ще включва нападения, провеждани съвместно от сили за специални операции и конвенционални пехотни части“, се казва в статията.

„С пристигането на американски войници и морски пехотинци в Близкия изток, Пентагонът се готви за няколкоседмични сухопътни операции в Иран, които биха могли да отбележат опасен нов етап във войната, ако президентът Доналд Тръмп реши да ескалира“, пише вестникът.

Изданието пояснява, че потенциалните сухопътни операции не биха включвали „пълномащабно нахлуване“ на американските сили в Иран. Вместо това, те „вероятно биха могли да включват бойни действия с участието на специални части и конвенционални сухопътни сили“.

Източниците казват, че целта на тези операции може да включва завземане на иранския остров Харг или унищожаване на оръжия в крайбрежните райони близо до Ормузкия проток. Един източник признава, че тези задачи биха изисквали „няколко месеца“.

Статията подчертава, че „все още не е ясно дали Тръмп ще одобри някой от плановете на Пентагона“. Изданието отбелязва, че ако бъде проведена сухопътна операция, американските сили „ще бъдат изложени на различни заплахи“, включително ракетни удари и удари с дронове.

Както отбеляза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит в коментар за тази публикация, „мисията на Пентагона е да се подготви да гарантира максимална свобода на действие на главнокомандващия“. „Това не означава, че президентът е взел решение“, добави тя.

Вчера Централното командване на САЩ обяви пристигането на десантния кораб "Триполи" в Близкия изток.

Американо-израелската операция срещу Иран продължава от месец. През това време двете страни си разменят удари. Ескалацията на конфликта доведе до почти пълното затваряне на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от арабските страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дончо

    24 48 Отговор
    Голям пердах на аятоласите се очертава...

    Коментиран от #12, #16

    04:32 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милен

    10 54 Отговор
    Аятоласите са едни изнудвачи даже гърмят по комшиите се от злоба, че не могат да достигнат самолетоносачите.

    Коментиран от #15

    04:46 29.03.2026

  • 4 Ъъъъ

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    "Аз вече проверих как става и смятам да дарявам по 300 евро на месец. Споделете идеята с ваши по - интелигентни познати и приятели$

    И тук ли се намърдахте?🤔

    Коментиран от #8

    04:52 29.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    48 2 Отговор
    Бай Дончо създаде голяма каша. САЩ олекнаха много. Иначе бай Дончо е симпатяга, но от време на време не го слуша главата.

    04:55 29.03.2026

  • 6 Стеф

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Не, не с интелигентните, там няма да мине!

    05:09 29.03.2026

  • 7 Ъъъъ

    28 0 Отговор
    Готовото за война движение на хусите от Северен Йемен се включи в конфликта между Иран, САЩ и Израел....Според изявление на военния говорител на хусите - бригаден генерал Яхя Сари, организацията е извършила атаки с балистични ракети и дронове срещу Израел, според телевизионния канал Ал Масира. Новината беше потвърдена и от Ал Джазира.

    05:22 29.03.2026

  • 8 Я,кажи как?

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ":

    Понеже съм много интелигентен и умен искам да даря 1 милион .....Ть Пана Рин sМ 0тан

    06:47 29.03.2026

  • 9 факт

    19 1 Отговор
    Милиони подкрепят Тръмп в САЩ...майтап бе..

    06:52 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да бе бат Рамбо

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Ще ти вадят зъбите през ануса .

    07:11 29.03.2026

  • 12 ПРАВ СИ...!

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Дончо ще яде голям Аятолашки пердах...!

    07:13 29.03.2026

  • 13 Баш Примат!

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    ,,..и СМЯТАМ да дарявам по 300 евро на месец..."
    И ся последно-
    ,,смяташ",или реално ще даряваш...?!?!

    07:15 29.03.2026

  • 14 Яко Думкане

    27 2 Отговор
    Яко яко ще се мре ? Приготвяйте чувалите хамериканци . Персите ще си съсъпят . Иран ще бъде за вас ада . Това където бяхте във Виетнам ,Афганистан и Ирак беше като летен лагер.

    07:25 29.03.2026

  • 15 Че те самолетоносачите...

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    ...се самоповредиха ...!
    Единият се самозапали,а другият си запуши фекалийната канализация...!
    Иранците наистина не са ги поразили...!

    07:33 29.03.2026

  • 16 Както в Афганистан ли,

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    когато кравите бягаха по колесниците на самолетите?

    07:34 29.03.2026

  • 17 Аз започнах трета работа за да мога

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    да дарявам по три заплати месечно за Украйна.

    07:36 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Па съм я бе

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бай той Толстой":

    😁😁😁Когато е с финес,всяка дама е съгласна,нали?

    07:44 29.03.2026

  • 23 кофин

    11 0 Отговор
    бая ковчези ще им потрябват

    07:44 29.03.2026

  • 24 Бай Данчо

    9 0 Отговор
    Виетнам 2 !!!! Ще има материал за филми !!!

    07:45 29.03.2026

  • 25 Бай той Толстой

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Аз мога да ти дарявам по около 140 милиона пакетчета ДНК с опашчици всеки ден.По сметката ще ти ги инжектирам.Хочеш ли?

    07:46 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕВРЕИТЕ НАБУТАХА КРАВИТЕ

    8 0 Отговор
    У лай..ата.

    Коментиран от #30, #31

    07:55 29.03.2026

  • 28 “все още не е ясно дали Тръмп ще одобри”

    4 0 Отговор
    Ха, ха, и нима тромб има избор?
    😃

    08:21 29.03.2026

  • 29 ои8уйхътгрф

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Едно дребно жокерче:

    Финансирането на чужда армия попада под ударите на закона и "наградата" за тази дейност е от 5 до 15 години гостуване на бай Ставри...

    08:25 29.03.2026

  • 30 Бомбят Иран

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "ЕВРЕИТЕ НАБУТАХА КРАВИТЕ":

    Не обратното...кой кого ли навря в лай....а

    09:02 29.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "ЕВРЕИТЕ НАБУТАХА КРАВИТЕ":

    Украинци набутаха свинарите в лай....та, ама айде.

    09:03 29.03.2026