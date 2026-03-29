Washington Post: Пентагонът подготвя многоседмична сухопътна операция в Иран

Пентагонът подготвя многоседмична сухопътна операция в Иран, пише Washington Post,

„Всяка потенциална сухопътна операция няма да бъде пълномащабно нахлуване, заявиха официални лица. Вместо това, тя ще включва нападения, провеждани съвместно от сили за специални операции и конвенционални пехотни части“, се казва в статията.

„С пристигането на американски войници и морски пехотинци в Близкия изток, Пентагонът се готви за няколкоседмични сухопътни операции в Иран, които биха могли да отбележат опасен нов етап във войната, ако президентът Доналд Тръмп реши да ескалира“, пише вестникът.

Източниците казват, че целта на тези операции може да включва завземане на иранския остров Харг или унищожаване на оръжия в крайбрежните райони близо до Ормузкия проток. Един източник признава, че тези задачи биха изисквали „няколко месеца“.

Статията подчертава, че „все още не е ясно дали Тръмп ще одобри някой от плановете на Пентагона“. Изданието отбелязва, че ако бъде проведена сухопътна операция, американските сили „ще бъдат изложени на различни заплахи“, включително ракетни удари и удари с дронове.

Както отбеляза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит в коментар за тази публикация, „мисията на Пентагона е да се подготви да гарантира максимална свобода на действие на главнокомандващия“. „Това не означава, че президентът е взел решение“, добави тя.

Вчера Централното командване на САЩ обяви пристигането на десантния кораб "Триполи" в Близкия изток.

Американо-израелската операция срещу Иран продължава от месец. През това време двете страни си разменят удари. Ескалацията на конфликта доведе до почти пълното затваряне на корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от арабските страни.