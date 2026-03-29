Отмъщение: Иран ще унищожи два американски университета в Близкия изток

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция определи израелски и американски университети в Близкия изток като легитимни цели след нападението срещу университет в Техеран, съобщава Press TV.
„След американо-израелския удар срещу Техеранския университет за наука и технологии, иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция предупреждава, че всички американски и израелски университети в региона са легитимни цели“, се казва в публикация в Telegram от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
„Израел и САЩ отново са насочени към ирански висши учебни заведения, бомбардирайки Университета за наука и технологии в Техеран. Ако американската администрация не иска нейните университети в региона, с изключение на два, да бъдат атакувани, нейните представители трябва да осъдят атаките срещу иранските университети до обяд техеранско време на 30 март“, се казва в изявление на военните, разпространено от информационната агенция Tasnim.
Корпусът подчерта, че ще унищожи два американски университета в Близкия изток, независимо от действията на Вашингтон, „като отмъщение за бомбардираните ирански университети“, но не уточни за кои образователни институции става дума.
Иран е преминал от компромис към поставяне на ултиматуми към САЩ, заяви в социалните мрежи пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис.
„Условията на Техеран са непоколебими: САЩ трябва да „премахнат всичките си бази от региона“ и да платят репарации за минали щети. Вече не става въпрос за ирански ядрени съоръжения; Иран се стреми да стане „единствената държава, способна да гарантира сигурността и безпрепятственото преминаване през Ормузкия проток“. Тъй като конфликтът в Близкия изток достига точка на кипене, Вашингтон ще трябва да избира между пълно изтегляне на войските и ескалация на непреодолима война с Иран“, заяви той.
Според експерта Вашингтон е изправен пред избор: да прекрати безсмисления конфликт сега или да поеме по пътя на ескалация.
„Твърде късно е да се избегнат всички последици, но все още има шанс да се предотвратят най-сериозните. Продължаването на войната може да ни струва скъпо и да ни причини много болка“, заключи той.
04:42 29.03.2026
04:49 29.03.2026
04:59 29.03.2026
5 Лудница
Коментиран от #7, #8, #14
06:34 29.03.2026
7 Всъщност
До коментар #5 от "Лудница":Нямаме как да ги подкрепим, но тава не пречи да им симпатизираме, когато героично отстояват суверенитета на родината си, след непровокираната агресия на двете ной-силни армии в света.
07:12 29.03.2026
8 Реалност
До коментар #5 от "Лудница":Единствения начин да си гарантираш защита от американските агресори и да си защитиш ресурсите и населението е да имаш ядрено оръжие! Ние имаме само злато, но го подарихме без бой на краварите, така че на нас бомби не ни трябват.
07:55 29.03.2026
9 казах
Коментиран от #12
08:15 29.03.2026
12 Хехе
До коментар #9 от "казах":В същата тема на ринга, краварите и техните ционистки госсподари в Тел Афиф изглеждат като атлетичния Джошуа, изненадващо паркиран на пода от некрасивия Анди Руис.
09:13 29.03.2026
14 Я, пак
До коментар #5 от "Лудница":Кой кого е атакувал, розово пони? Помни, моето момче, че държави като Китай, Иран и Русия не започват войните - те ги довършват. За всички войни от предишната световна война насам са виновни Вашингтон, Тел Авив и Лондон. А това, че си си дал задните части на подпалвачите на войни те прави хем съучастник, хем потърпевш, а този път няма да се разминеш само с обедняване. Рано или късно ще завалят ракетите и дроновете и по твоята глава. Затова макар и надеждата да не е голяма трябва всички обикновени хора да излезем и да поискаме мир от нашите правителства преди да е станало съвсем късно.
09:55 29.03.2026
