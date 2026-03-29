Отмъщение: Иран ще унищожи два американски университета в Близкия изток

Отмъщение: Иран ще унищожи два американски университета в Близкия изток

29 Март, 2026 04:25, обновена 29 Март, 2026 06:15

Решението е в резултатът от удара срещу Техеранския университет за наука и технологии

Отмъщение: Иран ще унищожи два американски университета в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция определи израелски и американски университети в Близкия изток като легитимни цели след нападението срещу университет в Техеран, съобщава Press TV.

„След американо-израелския удар срещу Техеранския университет за наука и технологии, иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция предупреждава, че всички американски и израелски университети в региона са легитимни цели“, се казва в публикация в Telegram от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Израел и САЩ отново са насочени към ирански висши учебни заведения, бомбардирайки Университета за наука и технологии в Техеран. Ако американската администрация не иска нейните университети в региона, с изключение на два, да бъдат атакувани, нейните представители трябва да осъдят атаките срещу иранските университети до обяд техеранско време на 30 март“, се казва в изявление на военните, разпространено от информационната агенция Tasnim.

Корпусът подчерта, че ще унищожи два американски университета в Близкия изток, независимо от действията на Вашингтон, „като отмъщение за бомбардираните ирански университети“, но не уточни за кои образователни институции става дума.

Иран е преминал от компромис към поставяне на ултиматуми към САЩ, заяви в социалните мрежи пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис.

„Условията на Техеран са непоколебими: САЩ трябва да „премахнат всичките си бази от региона“ и да платят репарации за минали щети. Вече не става въпрос за ирански ядрени съоръжения; Иран се стреми да стане „единствената държава, способна да гарантира сигурността и безпрепятственото преминаване през Ормузкия проток“. Тъй като конфликтът в Близкия изток достига точка на кипене, Вашингтон ще трябва да избира между пълно изтегляне на войските и ескалация на непреодолима война с Иран“, заяви той.

Според експерта Вашингтон е изправен пред избор: да прекрати безсмисления конфликт сега или да поеме по пътя на ескалация.

„Твърде късно е да се избегнат всички последици, но все още има шанс да се предотвратят най-сериозните. Продължаването на войната може да ни струва скъпо и да ни причини много болка“, заключи той.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Днес университетите,

    5 23 Отговор
    утре - детските градини и училищата.

    04:42 29.03.2026

  • 3 демократ

    10 36 Отговор
    Дегенератите на Сорос са на улицата а на самият унгарскинотпадък му остават броени дни.

    04:49 29.03.2026

  • 4 Затривай Злото

    66 4 Отговор
    Персите унижиха изключително не изключителните кравари и ги изхвърлиха от Залива. Същото важи и за прехвалените от пропагандата ционистки изроди. И подлите семейни арабски олигархии си намериха майстора!

    04:59 29.03.2026

  • 5 Лудница

    6 21 Отговор
    Досега шиитската ислямска теокрация е атакувала Турция, Кипър, Азербайджан, Иракски Кюрдистан, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Оман, Израел, с други думи целия Близък изток и американците. За тях е логично да се сдобият с ядрени оръжия, за да може работата им по елиминирането на онези, които смятат за неверници, да бъде улеснена и разширена. Нека ги подкрепим.

    Коментиран от #7, #8, #14

    06:34 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всъщност

    34 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лудница":

    Нямаме как да ги подкрепим, но тава не пречи да им симпатизираме, когато героично отстояват суверенитета на родината си, след непровокираната агресия на двете ной-силни армии в света.

    07:12 29.03.2026

  • 8 Реалност

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лудница":

    Единствения начин да си гарантираш защита от американските агресори и да си защитиш ресурсите и населението е да имаш ядрено оръжие! Ние имаме само злато, но го подарихме без бой на краварите, така че на нас бомби не ни трябват.

    07:55 29.03.2026

  • 9 казах

    23 0 Отговор
    Каквото повикало, това се обадило. Световния жандарм прилича на Пулев след мача с Джошуа. Леко изкривен сурат.

    Коментиран от #12

    08:15 29.03.2026

  • 10 1234

    20 0 Отговор
    Железните купули се оказаха въздушни кули. Иран може във всеки момент да изравни със земята всяка сграда чак до израел.

    08:18 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хехе

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "казах":

    В същата тема на ринга, краварите и техните ционистки госсподари в Тел Афиф изглеждат като атлетичния Джошуа, изненадващо паркиран на пода от некрасивия Анди Руис.

    09:13 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я, пак

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лудница":

    Кой кого е атакувал, розово пони? Помни, моето момче, че държави като Китай, Иран и Русия не започват войните - те ги довършват. За всички войни от предишната световна война насам са виновни Вашингтон, Тел Авив и Лондон. А това, че си си дал задните части на подпалвачите на войни те прави хем съучастник, хем потърпевш, а този път няма да се разминеш само с обедняване. Рано или късно ще завалят ракетите и дроновете и по твоята глава. Затова макар и надеждата да не е голяма трябва всички обикновени хора да излезем и да поискаме мир от нашите правителства преди да е станало съвсем късно.

    09:55 29.03.2026

  • 15 веселин

    8 0 Отговор
    Тая Англосаксонска престъпна сг...ан заедно с ционистите са способни да убиват деца , възрастни , жени и старци сега вече унищожават и Университетиte . Човечеството когато се отърве от тая чума от това проклятие само тогава ще има мир и спокойствие .

    10:54 29.03.2026

  • 16 Сандо

    3 0 Отговор
    А Благоевския развъдник на либерастки прозападни кадри - кога?

    13:59 29.03.2026

