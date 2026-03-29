Отмъщение: Иран ще унищожи два американски университета в Близкия изток

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция определи израелски и американски университети в Близкия изток като легитимни цели след нападението срещу университет в Техеран, съобщава Press TV.

„След американо-израелския удар срещу Техеранския университет за наука и технологии, иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция предупреждава, че всички американски и израелски университети в региона са легитимни цели“, се казва в публикация в Telegram от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Израел и САЩ отново са насочени към ирански висши учебни заведения, бомбардирайки Университета за наука и технологии в Техеран. Ако американската администрация не иска нейните университети в региона, с изключение на два, да бъдат атакувани, нейните представители трябва да осъдят атаките срещу иранските университети до обяд техеранско време на 30 март“, се казва в изявление на военните, разпространено от информационната агенция Tasnim.

Корпусът подчерта, че ще унищожи два американски университета в Близкия изток, независимо от действията на Вашингтон, „като отмъщение за бомбардираните ирански университети“, но не уточни за кои образователни институции става дума.

Иран е преминал от компромис към поставяне на ултиматуми към САЩ, заяви в социалните мрежи пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис.

„Условията на Техеран са непоколебими: САЩ трябва да „премахнат всичките си бази от региона“ и да платят репарации за минали щети. Вече не става въпрос за ирански ядрени съоръжения; Иран се стреми да стане „единствената държава, способна да гарантира сигурността и безпрепятственото преминаване през Ормузкия проток“. Тъй като конфликтът в Близкия изток достига точка на кипене, Вашингтон ще трябва да избира между пълно изтегляне на войските и ескалация на непреодолима война с Иран“, заяви той.

Според експерта Вашингтон е изправен пред избор: да прекрати безсмисления конфликт сега или да поеме по пътя на ескалация.

„Твърде късно е да се избегнат всички последици, но все още има шанс да се предотвратят най-сериозните. Продължаването на войната може да ни струва скъпо и да ни причини много болка“, заключи той.