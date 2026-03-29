Иран и хусите атакуваха Израел. Кувейт и ОАЕ отблъскват удари. Бомбардировки в Техеран, Исфахан, Шираз и Карадж

29 Март, 2026 05:47, обновена 29 Март, 2026 07:21 7 646 51

Убит е Али Фуладванд, ръководител на изследователския център на иранското министерство на отбраната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кувейт обяви, че е взет на прицел от "вражески ракети и дронове" тази нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Кувейтските противовъздушни отбранителни системи в момента отблъскват атаки", обявиха от генералния щаб на въоръжените сили в платформата "Екс". В изявлението се уточнява, че експлозии, които се чуват в емирството, "са резултат от прехващането на вражески атаки от системи за противовъздушна отбрана".

Броени минути по-късно Обединените арабски емирства (ОАЕ) също обявиха, че са взети на прицел от ракети и дронове.

"Системите (ни) за противовъздушна отбрана се намесват активно срещу заплахи от ракети и дронове", написаха от Министерството на отбраната на Емирствата също в "Екс".

Кувейт и ОАЕ, наред с други арабски монархии от района на Персийския залив, е подложено на обстрел от страна на Иран, откакто той бе нападнат от САЩ и Израел в края на миналия месец.

По-рано иранската армия предприе поредна ракетна атака срещу израелска територия, съобщи информационната агенция Mehr.

Според агенцията, новият ракетен залп е бил насочен към южните райони на еврейската държава.

Израелските отбранителни сили съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран, и ги прехващат.

„Отбранителните системи работят за противодействие на заплахата“, се казва в изявлението.

На жителите на еврейската държава е наредено да се укрият в сигурни райони и да останат там до второ нареждане.

Израелските въоръжени сили обявиха тази нощ, че ракета е била изстреляна към страната от Йемен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана са задействани, за да прехванат заплахата", се казва в изявлението. Гражданите на Израел са призовани да спазват инструкциите за безопасност.

Хусите обявиха снощи, че са извършили втора атака срещу Израел за по-малко от едно денонощие.

Вчера сутринта свързаната с Иран йеменска групировка изстреля залп от ракети срещу еврейската държава от началото на войната, започнала в Близкия изток с израелски и американски удари по Иран на 28 февруари.

Включването на хусите в конфликта засилва допълнително напрежението в Близък изток, отбелязва Ройтерс. Агенцията изтъква способността на групировката да поразява цели далеч отвъд Йемен и да наруши международното корабоплаване около Арабския полуостров и в Червено море - нещо, което вече тя направи в подкрепа на палестинците в ивицата Газа по време на войната, предизвикана от нападението на ислямисткото движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Включването на хусите в конфликта може да навреди още повече на международното корабоплаване, ако те пак започнат да атакуват плавателни съдове в протока Баб ел Мандеб на входа на Червено море, през който по принцип преминава около 12% от световната търговия, посочва Асошиейтед прес.

Би Би Си коментира, че потенциалната заплаха от страна на йеменската групировка за корабоплаването в Червено море е възможно да нанесе по-нататъшни щети на глобалната икономика.

Според държавната телевизия на Ислямската република, в големите градове на Иран, включително столицата Техеран, са станали множество експлозии.

Израелско-американските атаки са довели до експлозии в няколко района на Техеран, както и в Исфахан в централен Иран, Шираз на юг и Карадж, разположен на няколко десетки километра западно от иранската столица. Все още няма информация за конкретните цели на последните бомбардировки или евентуални жертви.

Повече от 10 цивилни са ранени при въздушните удари по иранската столица, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията най-малко 12 души са ранени в жилищни райони в северната и западната част на Техеран.

Али Фуладванд, ръководител на изследователския център на иранското министерство на отбраната, е бил убит при израелско-американска атака срещу западния град Боруджерд, предаде телевизия Ал Хадат.

Според телевизионния канал Фуладванд, който е ръководил Центъра за изследвания и иновации в областта на отбраната към иранското министерство на отбраната, е бил убит сутринта на 28 март.

Иранските власти все още не са коментирали тази информация.

Военната база Касрак, разположена в провинция Хасеке в североизточна Сирия, е била атакувана от дронове, изстреляни от съседен Ирак, съобщиха от сирийската армия, предаде телевизия Ал Хадат.

В съобщението се посочва, че сирийската армия „носи отговорност за атаката с дрон на сирийска територия срещу иракското правителство“. Все още няма съобщения за щети по базата в резултат на атаката или евентуални жертви.

На 24 март шиитски групировки, действащи в Ирак, обявиха атака срещу нефтения находище Рмейлан в провинция Хасеке. Съвместното оперативно командване на сирийската армия тогава заяви, че пет ракети са били изстреляни от иракска територия, от село, разположено на около 20 километра от границата между Сирия и Ирак.


