Иран и хусите атакуваха Израел. Кувейт и ОАЕ отблъскват удари. Бомбардировки в Техеран, Исфахан, Шираз и Карадж

Кувейт обяви, че е взет на прицел от "вражески ракети и дронове" тази нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Кувейтските противовъздушни отбранителни системи в момента отблъскват атаки", обявиха от генералния щаб на въоръжените сили в платформата "Екс". В изявлението се уточнява, че експлозии, които се чуват в емирството, "са резултат от прехващането на вражески атаки от системи за противовъздушна отбрана".
Броени минути по-късно Обединените арабски емирства (ОАЕ) също обявиха, че са взети на прицел от ракети и дронове.
"Системите (ни) за противовъздушна отбрана се намесват активно срещу заплахи от ракети и дронове", написаха от Министерството на отбраната на Емирствата също в "Екс".
Кувейт и ОАЕ, наред с други арабски монархии от района на Персийския залив, е подложено на обстрел от страна на Иран, откакто той бе нападнат от САЩ и Израел в края на миналия месец.
По-рано иранската армия предприе поредна ракетна атака срещу израелска територия, съобщи информационната агенция Mehr.
Според агенцията, новият ракетен залп е бил насочен към южните райони на еврейската държава.
Израелските отбранителни сили съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран, и ги прехващат.
„Отбранителните системи работят за противодействие на заплахата“, се казва в изявлението.
На жителите на еврейската държава е наредено да се укрият в сигурни райони и да останат там до второ нареждане.
Израелските въоръжени сили обявиха тази нощ, че ракета е била изстреляна към страната от Йемен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Системите за противовъздушна отбрана са задействани, за да прехванат заплахата", се казва в изявлението. Гражданите на Израел са призовани да спазват инструкциите за безопасност.
Хусите обявиха снощи, че са извършили втора атака срещу Израел за по-малко от едно денонощие.
Вчера сутринта свързаната с Иран йеменска групировка изстреля залп от ракети срещу еврейската държава от началото на войната, започнала в Близкия изток с израелски и американски удари по Иран на 28 февруари.
Включването на хусите в конфликта засилва допълнително напрежението в Близък изток, отбелязва Ройтерс. Агенцията изтъква способността на групировката да поразява цели далеч отвъд Йемен и да наруши международното корабоплаване около Арабския полуостров и в Червено море - нещо, което вече тя направи в подкрепа на палестинците в ивицата Газа по време на войната, предизвикана от нападението на ислямисткото движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
Включването на хусите в конфликта може да навреди още повече на международното корабоплаване, ако те пак започнат да атакуват плавателни съдове в протока Баб ел Мандеб на входа на Червено море, през който по принцип преминава около 12% от световната търговия, посочва Асошиейтед прес.
Би Би Си коментира, че потенциалната заплаха от страна на йеменската групировка за корабоплаването в Червено море е възможно да нанесе по-нататъшни щети на глобалната икономика.
Според държавната телевизия на Ислямската република, в големите градове на Иран, включително столицата Техеран, са станали множество експлозии.
Израелско-американските атаки са довели до експлозии в няколко района на Техеран, както и в Исфахан в централен Иран, Шираз на юг и Карадж, разположен на няколко десетки километра западно от иранската столица. Все още няма информация за конкретните цели на последните бомбардировки или евентуални жертви.
Повече от 10 цивилни са ранени при въздушните удари по иранската столица, съобщи информационната агенция Fars.
Според агенцията най-малко 12 души са ранени в жилищни райони в северната и западната част на Техеран.
Али Фуладванд, ръководител на изследователския център на иранското министерство на отбраната, е бил убит при израелско-американска атака срещу западния град Боруджерд, предаде телевизия Ал Хадат.
Според телевизионния канал Фуладванд, който е ръководил Центъра за изследвания и иновации в областта на отбраната към иранското министерство на отбраната, е бил убит сутринта на 28 март.
Иранските власти все още не са коментирали тази информация.
Военната база Касрак, разположена в провинция Хасеке в североизточна Сирия, е била атакувана от дронове, изстреляни от съседен Ирак, съобщиха от сирийската армия, предаде телевизия Ал Хадат.
В съобщението се посочва, че сирийската армия „носи отговорност за атаката с дрон на сирийска територия срещу иракското правителство“. Все още няма съобщения за щети по базата в резултат на атаката или евентуални жертви.
На 24 март шиитски групировки, действащи в Ирак, обявиха атака срещу нефтения находище Рмейлан в провинция Хасеке. Съвместното оперативно командване на сирийската армия тогава заяви, че пет ракети са били изстреляни от иракска територия, от село, разположено на около 20 километра от границата между Сирия и Ирак.
13 Отговарям
До коментар #2 от "Питам":Ами защото когато мож вадиш...
07:30 29.03.2026
15 Охлюв,
До коментар #5 от "Иран е на РЕШЕТО":... ти знаеш ли колко е голям Иран?!
Коментиран от #40
07:32 29.03.2026
16 Вече само
Коментиран от #20
07:38 29.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... НОВИЯ. ИРАНСКИ ДИСКО ХИТ ...
.... И ТОВА НЕ СА ЦИРКОНИ, КИНЖАЛИ И ОРЕШНИЦИ :)
07:45 29.03.2026
19 Отстрани
Някой вчера се съмняваше че било истина.
Но по-важното е ча май не е бил само един. Твърди се , че и други два паркирани до него също са тежко пострадали и нищо чудно, съдейки по това как изглежда първия - половината фюзелаж го няма.
Най-малко 300-400 милиона долара на боклука
Коментиран от #21
07:46 29.03.2026
20 Абсолютно съгласен
До коментар #16 от "Вече само":Тиквата за шеф на ООН!
07:46 29.03.2026
21 Ти как го видя?!
До коментар #19 от "Отстрани":Отстрани или анфас?
Коментиран от #39
07:52 29.03.2026
22 "Победоносната коалиция" САЩ и Израел
Тръмп коментира това дори по телевизията! Като видя, че с война не става, опитва с това:):)
А медиите дори и не си помислят да го обвинят че използва хомофобски приоми, за атака! Лузърите не подбират средства!
Коментиран от #30
07:52 29.03.2026
23 СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА
30 Тръм и Нетаняху
До коментар #22 от ""Победоносната коалиция" САЩ и Израел":Трябва непременно да спечелим тази война, без значение какви средства използваме, - защото в противен случай ни очаква международен трибунал!!!
Съсипания Свят няма да ни прости!
08:04 29.03.2026
34 Пасмината
До коментар #28 от "Да бе!":Размазаха прогнилия фаш
08:10 29.03.2026
37 Мухахаха
До коментар #36 от "За сухопътната офанзива":Пасито ще ги предвожда
08:17 29.03.2026
38 Механик
Иран им направи измислената държава да прилича на лунен пейзаж.
Евреите отново ще тръгнат в странство, само по сандали ми с е види.
08:18 29.03.2026
39 Отстрани
До коментар #21 от "Ти как го видя?!":И в профил и в анфас и от птичи поглед краварското корито е сцепено и откъдето и да го гледаш няма да стане по-здраво. Не е много за гледане.
Но не е важно аз дали съм го видял, видяли са го всички които трябва.
А иранците очевидно са го видяли още докато е било здраво и добре са го разпрали.
08:21 29.03.2026
40 Вероятно не
До коментар #15 от "Охлюв,":Вероятно е спал в часовете по география, ха ха ха.
08:24 29.03.2026
До коментар #43 от "Анна":Ти тях не ги мисли ,мисли какво ще ядеш утре щото родната търговия мисли за нас !И вместо да седите и пишете глупости бойкотирайте големите вериги ,не пазарувайте от тях ! Бойкот на всичко как гърците могат а ние не ??
09:26 29.03.2026
47 ТИГО
До коментар #45 от "Мишел":И КВО?? Какво от това ? Тук в катастрофи всеки ден умират хора а не сме във война ,да ама не се коментира !По важното е че е унищожен УСА самолет !! Урааа натриха им носовете на Хамерите !Да ама не протестирахте за сметките на тока !Но виж самолета е друга работа ,международна Хамерска !Ама ватенките като унищожиха АН 224 дето беше единствен в света викахте УРА ! Америте имат още такива ама АН 224 вече няма и няма да се построи
09:33 29.03.2026
