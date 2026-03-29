Автомобил се вряза в минувачи в британския град Дерби, има тежко пострадали

Няколко души са ранени при автомобилна катастрофа в британския град Дерби, съобщи местната полиция, след като лека кола се е врязала в минувачи.
Според тяхното изявление инцидентът е станал около 21:30 ч. местно време.
Някои от пострадалите са получили сериозни наранявания. На място им е оказана първа помощ и след това са откарани в болница.
Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан.
Правоохранителните органи потвърдиха, че няма заплаха за обществеността.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фон смоухайзен
Коментиран от #2
08:21 29.03.2026
2 Сила
До коментар #1 от "фон смоухайзен":Те 🐐толкова си могат , само за толкова им стига акъла ....🐐💩🧠💩🐐
08:30 29.03.2026
