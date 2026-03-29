Автомобил се вряза в минувачи в британския град Дерби, има тежко пострадали

Главен редактор във Fakti.bg

Няколко души са ранени при автомобилна катастрофа в британския град Дерби, съобщи местната полиция, след като лека кола се е врязала в минувачи.

Според тяхното изявление инцидентът е станал около 21:30 ч. местно време.

Някои от пострадалите са получили сериозни наранявания. На място им е оказана първа помощ и след това са откарани в болница.

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан.

Правоохранителните органи потвърдиха, че няма заплаха за обществеността.