Войната в Украйна! 169 000 пенсионери и ветерани са останали без пенсии и социални плащания

Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека във Върховната рада, заяви, че през април над 169 000 украинци са останали без пенсионни плащания поради бюрократични забавяния, съобщи "Укринформ".

"Официалните данни от Пенсионния фонд на Украйна говорят сами за себе си: в края на 2025 г. над 1 033 574 души получаваха пенсии, докато към 1 април 2026 г. те бяха само 989 479. Над 169 000 граждани фактически останаха без пенсионни плащания през април.

Сред тях са възрастни хора, ветерани и хора с увреждания.

Призовавам близките на онези, които по различни причини не са могли да подадат заявление лично, да им помогнат да завършат видеоидентификацията и да възобновят плащанията", отбеляза омбудсманът.

Лубинец подчерта, че хиляди украинци са останали без законните си пенсии в продължение на месеци поради сложни процедури и липса на координация между държавните регистри.

"Многократно съм повдигал този въпрос пред съответната комисия на Върховната рада и получих подкрепа от депутатите, като изисквах едно: държавните регистри най-накрая трябва да "комуникират" помежду си. Все още няма реални промени! Трябва да се отбележи, че забавянията не се дължат на работата на служителите на Пенсионния фонд на Украйна, които ежедневно изпълняват възложените им задачи, а на липсата на съответни решения на правителствено и министерско ниво", отбеляза той.

Комисарят добави, че 70 % от жалбите, постъпили в службата на омбудсмана, са от вътрешно разселени лица, живеещи на територия под контрола на правителството. Според него те са официално регистрирани и вписани в базите данни за вътрешно разселените лица, но Пенсионният фонд "не ги вижда", докато съответното лице не подаде лично заявление на хартия.

"Нека давам един пример. Г-жа Алла, която през 2023 г. се премести от временно окупираната територия на Луганска област във Виницка област, е жена с увреждане, която се нуждае от инсулин; тя оцеляваше в продължение на три месеца без плащания, защото системата беше спряла обработката на нейните помощи. Правата ѝ бяха възстановени едва след моята лична намеса. Но това е нещо, което функциониращата държавна система би трябвало да прави. Моята позиция е ясна: липсата на навременни решения от страна на съответното министерство принуждава хората да се справят сами с бюрокрацията.

169 000 украинци чакат парите, които им се полагат, а не поредния стандартен отговор", отбеляза той.

Както припомни "Укринформ", еднократните плащания от 1500 гривни (€30) за пенсионери и уязвими групи започнаха в Украйна на 1 април.