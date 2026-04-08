Новини
Свят »
Украйна »
Войната в Украйна! 169 000 пенсионери и ветерани са останали без пенсии и социални плащания
  Тема: Украйна

Войната в Украйна! 169 000 пенсионери и ветерани са останали без пенсии и социални плащания

8 Април, 2026 18:33 3 788 64

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • киев

Хиляди украинци са останали без законните си пенсии в продължение на месеци поради сложни процедури и липса на координация между държавните регистри

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека във Върховната рада, заяви, че през април над 169 000 украинци са останали без пенсионни плащания поради бюрократични забавяния, съобщи "Укринформ".

"Официалните данни от Пенсионния фонд на Украйна говорят сами за себе си: в края на 2025 г. над 1 033 574 души получаваха пенсии, докато към 1 април 2026 г. те бяха само 989 479. Над 169 000 граждани фактически останаха без пенсионни плащания през април.

Сред тях са възрастни хора, ветерани и хора с увреждания.

Призовавам близките на онези, които по различни причини не са могли да подадат заявление лично, да им помогнат да завършат видеоидентификацията и да възобновят плащанията", отбеляза омбудсманът.

Лубинец подчерта, че хиляди украинци са останали без законните си пенсии в продължение на месеци поради сложни процедури и липса на координация между държавните регистри.

"Многократно съм повдигал този въпрос пред съответната комисия на Върховната рада и получих подкрепа от депутатите, като изисквах едно: държавните регистри най-накрая трябва да "комуникират" помежду си. Все още няма реални промени! Трябва да се отбележи, че забавянията не се дължат на работата на служителите на Пенсионния фонд на Украйна, които ежедневно изпълняват възложените им задачи, а на липсата на съответни решения на правителствено и министерско ниво", отбеляза той.

Комисарят добави, че 70 % от жалбите, постъпили в службата на омбудсмана, са от вътрешно разселени лица, живеещи на територия под контрола на правителството. Според него те са официално регистрирани и вписани в базите данни за вътрешно разселените лица, но Пенсионният фонд "не ги вижда", докато съответното лице не подаде лично заявление на хартия.

"Нека давам един пример. Г-жа Алла, която през 2023 г. се премести от временно окупираната територия на Луганска област във Виницка област, е жена с увреждане, която се нуждае от инсулин; тя оцеляваше в продължение на три месеца без плащания, защото системата беше спряла обработката на нейните помощи. Правата ѝ бяха възстановени едва след моята лична намеса. Но това е нещо, което функциониращата държавна система би трябвало да прави. Моята позиция е ясна: липсата на навременни решения от страна на съответното министерство принуждава хората да се справят сами с бюрокрацията.

169 000 украинци чакат парите, които им се полагат, а не поредния стандартен отговор", отбеляза той.

Както припомни "Укринформ", еднократните плащания от 1500 гривни (€30) за пенсионери и уязвими групи започнаха в Украйна на 1 април.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Дончо

    61 1 Отговор
    Ако искате долари марш на фронта иначе глад!

    Коментиран от #16

    18:34 08.04.2026

  • 2 Зеленски

    57 3 Отговор
    Ще оставим непотребните украински гои да умрат от глад 😏 ШАЛОМ!

    18:34 08.04.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    46 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, евреите ще унищожат украинците!

    Коментиран от #20

    18:34 08.04.2026

  • 4 Сатана Z

    60 1 Отговор
    Ама Зеленият нацист ака в златен кенеф.

    18:35 08.04.2026

  • 5 Лама Гюро, фашиста

    60 3 Отговор
    Ще изтеглим още 4 милиарда заем и ще пратим на братята нацюги.

    18:35 08.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    52 2 Отговор
    Ти, приведе ли заплата за клетите нацисти!

    Коментиран от #54

    18:36 08.04.2026

  • 7 Икономист

    41 1 Отговор
    Не го мислете ,еврог ейzeрите и пенсиите ще ви платят ,искат не искат. 😂🍌😂 !

    Коментиран от #28, #36, #38

    18:37 08.04.2026

  • 8 Ай ся

    47 1 Отговор
    И пенсии ли да им осигуряваме. М@рш на фронта.

    18:37 08.04.2026

  • 9 Сатана Z

    64 1 Отговор
    148 000 украински навлеци са се заселили в хотели по морето като българския режим и осигурява ядене ,пиене и спане безплатно,а отгоре на всичко тия укъри получават по една минимална Европейска заплата за да си харчат докато стане време за ядене и пиене

    18:38 08.04.2026

  • 10 Иван Грозни

    45 1 Отговор
    На тия кога ще им дойде акълът?

    18:38 08.04.2026

  • 11 Ъфф

    47 2 Отговор
    Да вземат на Зелю от златните тоалетни.

    18:38 08.04.2026

  • 12 Иван

    24 1 Отговор
    Да натак. ват зелника

    18:39 08.04.2026

  • 13 Вашето мнение

    43 0 Отговор
    Паветни, не се услушвайте като заек в зеле, марш за да си приведете заплатите по сметка на пенсионираните нацисти. Ще плюскате, когато демукрацията победи, какво сте се разпасали.

    18:41 08.04.2026

  • 14 Св.Влас

    43 0 Отговор
    Лошо.
    Но пък техните сънародници си купуват жилища за по 300-400 000€ при нас.
    Карат скъпи коли

    18:43 08.04.2026

  • 15 az СВО Победа80

    50 0 Отговор
    Накратко:

    1. Киев спря да изплаща всякакви социални плащания в Донбас още през 2022г. С което ясно им демонстрира, че не ги приема за свои. Т.ч. хората, на които Киев не плаща пенсия са в пъти повече от посоченото число.
    2. Киев не плаща и на онези, които уж смята за свои, т.к. ако плаща, няма да остават пари за крадене.
    3. Да не говорим, че всичките пари на Киев идват отвън, вкл. от българските граждани. 52 държави издържат онова, което е останало от Украйна. Киев практически е фалирал и чрез външните донори се поддържа на изкуствено дишане....

    18:44 08.04.2026

  • 16 Истината

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо Дончо":

    Унижението на украинците е бонус за запада във войната срещу Русия.

    18:46 08.04.2026

  • 17 ФУСТАТА НА НАДЕТО

    36 1 Отговор
    СЛАВА БАНДЕРИЯ - БЕЗ ПЕНЦИИ !

    18:46 08.04.2026

  • 18 ПЕНСИИТЕ ОТИВАТ И ТЕ ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ

    29 0 Отговор
    И ЗА ЧЕКМЕДЖЕТО НА ДРОГАРА !

    18:48 08.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    37 0 Отговор
    На снимката виждаме откровени идиоти 😂 съвсем нормално е Клоун да им е цар, буаххаха

    18:48 08.04.2026

  • 20 Определено

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Запада гледа на украинците като на рускоезични и рускомислещи хора.

    Коментиран от #27

    18:49 08.04.2026

  • 21 ДебилГюро

    32 0 Отговор
    Искате ли още 20 млн долара? Халката ми е широка!

    18:50 08.04.2026

  • 22 Кокондрел по пеньоар

    21 0 Отговор
    Е 6ал съм ги в пенциите - да местят въздушни маси, щом са от бедните!

    18:51 08.04.2026

  • 23 Хи хи

    29 1 Отговор
    Лелеееее, тоз укър мноо просссс бе ! "временно окупираните територии", ХА ХА ХА !! урките също мислеха, че ще ги бият само 3 дня, пък ядат бой вече пета година !!

    18:52 08.04.2026

  • 24 Оксана

    36 0 Отговор
    Ей тия клети нацистчета на снимката скачаха по майдана и искаха да бесят москали.

    18:53 08.04.2026

  • 25 Мишел

    34 0 Отговор
    Укринформ съобщи днес, че са свършили гробните места за загинали на фронта украински военни.

    18:54 08.04.2026

  • 26 Хихихи

    34 0 Отговор
    Какво е у крайана?

    Бивша съветска нива у края на СССР, дори знамето им е представлява нива на фон на небето 😂, населена от шизофренясали дбили, които си мислят, че това е държава, хахахх

    Коментиран от #31

    18:54 08.04.2026

  • 27 Има някаква логика логика

    25 0 Отговор

    До коментар #20 от "Определено":

    Затова ги затриват, като им дават оръжие. Защото знаят, че Русия ще ги смачка рано или късно.

    18:55 08.04.2026

  • 28 Новичок

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    Хората война водят и по 30Евро от 1април им дават.А България в клуба на богатите по 20 Евро.Пфу...

    18:57 08.04.2026

  • 29 Варненец

    37 1 Отговор
    Които имаха акъл се присъедниха към Русия, които имаха пари избягаха от 404 с двеста, които намаха нито едното останаха да веят някакъв жълто син парцал и да скачат....в окопа 🤭

    18:58 08.04.2026

  • 30 Хи хи

    32 0 Отговор
    И индианците в резерватите на Америка едно време са казвали, че териториите им са временно окупирани от белите, ХА ХА ХА !

    18:58 08.04.2026

  • 31 Вашето мнение

    25 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хихихи":

    Украйна е блата в края на Русия, които Екатерина велика е населила назорлем с казаци, германци, поляци и румънци. Всички те са били непрекъснато приливигерована част от Русия и това явно гги е направило мързеливи и негодни за нищо друго освен да плюскат наготово. Сега запада, както и хитлер тогава им обеща ядене и пиене на корем и те се вързаха.

    Коментиран от #32

    19:00 08.04.2026

  • 32 Екатерина великата починала

    4 26 Отговор

    До коментар #31 от "Вашето мнение":

    След съвкупление с кон.

    Коментиран от #34

    19:03 08.04.2026

  • 33 БАРС

    28 1 Отговор
    НЕЩО СЛАВА УКРАИНЕ ,ГЕРОЯМ СЛАВА ПОЧНА ПО РЯДКО ДА СЕ ЧУВА.

    19:03 08.04.2026

  • 34 Ти за

    18 0 Отговор

    До коментар #32 от "Екатерина великата починала":

    Маргарет Тачър говориш.

    Коментиран от #42

    19:04 08.04.2026

  • 35 Пенсионерите

    26 0 Отговор
    са само в тежест на зеленият златосер! Пенсии не им трябват, важно е да има за златни медала...

    19:05 08.04.2026

  • 36 А МОЧАТА?

    1 24 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #40

    19:05 08.04.2026

  • 37 по щедри са урк тук €20 дадоха мишоците

    19 0 Отговор
    еднократните плащания от 1500 гривни (€30) за пенсионери

    19:06 08.04.2026

  • 38 Та е.а у икономиста🤡

    1 22 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    И копейките също плащат на украинците.Няма мърдане 🙉

    Коментиран от #39

    19:08 08.04.2026

  • 39 СтилиСта

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Та е.а у икономиста🤡":

    Евиий сии маккятта ,че ниннджатта и пайжина и мухъл хвана откак дррртийоо ти се гътна преди години !

    19:26 08.04.2026

  • 40 А ГДЕ

    12 0 Отговор

    До коментар #36 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где постната балтийска шпрота Кая Калас ?

    19:27 08.04.2026

  • 41 тома

    11 0 Отговор
    Ако немогат да им дадат по един златен клозетпоне да ги нахранят с курабиики

    19:29 08.04.2026

  • 42 Янко Виа

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ти за":

    Коя Маргарет Тачър ,Желязната Лейди ли , които нашите тъмносини Боккк Луцци я имат за нещо като икона ,а пък аз от коментарите на 60-70 британеца относно госпожата в тубататя ,нито един положително мнение не видях. 😂😂😂

    19:32 08.04.2026

  • 43 Зеленото:

    5 0 Отговор
    Колега, аре не ме занимаваш с глупости..

    19:36 08.04.2026

  • 44 604

    4 0 Отговор
    пудинг шъ въ упрай....

    19:40 08.04.2026

  • 45 Тиква

    10 0 Отговор
    На окрабандовците не им трябва пенсиите и хляб, дайте им парцал жълто и синьо и една лопата.

    19:41 08.04.2026

  • 46 Укропат

    5 1 Отговор
    Шефчето ,каза: Не им берете грижата на тия навлеци. Те Европа са богати ,като българчетата. А който много знае ,да се оплаква на Путин. Ние с госпожата знаем къде дакаме.
    Ми прав е шефчето. Да вървят в Донецката да си търсят рубли.

    19:44 08.04.2026

  • 47 Добри новини

    0 13 Отговор
    Последните останали живи руснаци в Купянск не успяха да се спасят с бягство (или не са искали) и предпочетоха украински санаториум за пленници, където ще бъдат угоявани бадева.

    Купянск е напълно освободен от руски фашисти.

    Слава на Украйна!

    Коментиран от #48, #50, #51, #52

    19:45 08.04.2026

  • 48 Укропат

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Добри новини":

    Пак ли перемогнахме? Как в бункера на Банкова нищо не сме разбрали? Ама то водка, бело ,бело ,водка ,па малко тревица... Кой да разбере?

    19:47 08.04.2026

  • 49 Пенчо

    5 0 Отговор
    зеленото много го е яд, че тези момчета са останали живи! Цинично е но е вярно със сигурност!

    19:47 08.04.2026

  • 50 Още добри новини

    0 9 Отговор

    До коментар #47 от "Добри новини":

    Последният ферибот от черноморския флот на кочината, "Славянин", който можеше да приема товари директно от ж. п. транспорт (Кримския мост) се представи на Кобзон, благодарение на доброто желание от страна на украинското Главно управление на разузнаването!

    Коментиран от #53, #57

    19:47 08.04.2026

  • 51 Гресиран козяк

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Добри новини":

    Абе ква слава има на 2м под земята бре тюфф уеккк ,даже черееи не виреят ,а само гъби и плесени .

    19:49 08.04.2026

  • 52 Новинаря

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Добри новини":

    земи, че им плати пенсиите с тагаренко и другите урсулки --аре и по бързо, чакат славоукраинците

    19:52 08.04.2026

  • 53 Я пъ тоа

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "Още добри новини":

    Тя цяла Осрайна потъна ,ти за един цивилен ферибот си се хванал ,който не се знае дали изобщо е потопен от оккроппитте .

    19:53 08.04.2026

  • 54 град КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    ами ас още от времето на тагаренко превеждам редовно по една заплата на окрейна

    дори киро така ми заръча още помня затова редовно без закъснение превеждам парите да имат за кенеефи и дрогаа и за всичко от което имат най много нужда

    ас мога да ям сух хляб или си правя попара

    19:58 08.04.2026

  • 55 Най-великият Президент на 21 век

    1 10 Отговор
    Кремъл е в безсилна ярост от увеличаването на статута на Украйна в световната политика и в Близкия Изток. Особено вбесява близостта на Украйна със Сирия, която доскоро Русия смяташе за своя територия.
    26 март - Саудитска Арабия
    27 март - ОАЕ
    28 март - Катар
    29 март - Йордания
    30-31 март - Турция
    5 април - Сирия

    Украйна от статут "получател на помощ" в статус "износител на сигурност".
    Украйна има предложение:
    — опит за отразяване на масивни атаки с дронове и ракетни атаки;
    - Самолетни и РЕБ технологии, софтуерни, въздушни и морски дронове;
    - обучение на персонал;
    - съвместно производство на оръжия.
    В замяна Украйна очаква:
    - ракети за Patriot (критично важни за балистичната защита).
    - инвестиции в отбранителната промишленост;
    - енергийни ресурси (дизел, газ, петрол);
    - политическа подкрепа.
    4. Ново ниво на отношенията с Турция
    Украйна и Турция се споразумяха да засилят сътрудничеството:
    - на разузнаване;
    - в съвместно военно обучение;
    - за гарантиране на безопасността в Черно море (особено зърнени маршрути);
    - в киберсигурността;
    - В границите на наблюдение.

    19:58 08.04.2026

  • 56 Румен

    0 8 Отговор
    По добре без пенсия и победа над Русия, отколкото руска мижева заплата и пенсия. Да живее Украйна

    Коментиран от #58

    20:00 08.04.2026

  • 57 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Още добри новини":

    на мен не ми е важно колко плаващи легени са потопени, важно ми е че всеки ден умират бандеровци

    това ми е важното

    ако може войната да продължи още 10 години един бадер жив да не остане

    Коментиран от #62

    20:00 08.04.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Румен":

    да живее русия! нашата освободителка

    20:01 08.04.2026

  • 59 Да бе!

    1 4 Отговор
    Добре, че нищо не зависи от комунягите, иначе нека си драскат по форумите.

    20:07 08.04.2026

  • 60 киро ципата от жепето

    3 0 Отговор
    и зеленит хептем позеленя....................

    20:13 08.04.2026

  • 61 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    7 0 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #63

    20:22 08.04.2026

  • 62 Коня на Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "оня с коня":

    100 % вярно и мен ме кефи нацистската окропска сганнн кат дава фира !

    20:22 08.04.2026

  • 63 Майор Мишев

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Оня Ристьо Грозния ли ?Абе руснаците още не са ли го черпили питие с полоний и няма не искам,ще пие едно .

    20:39 08.04.2026

  • 64 Защото

    0 0 Отговор
    Орбан заграби парите от двата украински инкасо автомобила, които транспортираха пари от Австрия за Украйна.

    22:10 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания