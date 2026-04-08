Войната в Украйна! 169 000 пенсионери и ветерани са останали без пенсии и социални плащания

Дмитро Лубинец, комисар по правата на човека във Върховната рада, заяви, че през април над 169 000 украинци са останали без пенсионни плащания поради бюрократични забавяния, съобщи "Укринформ".
"Официалните данни от Пенсионния фонд на Украйна говорят сами за себе си: в края на 2025 г. над 1 033 574 души получаваха пенсии, докато към 1 април 2026 г. те бяха само 989 479. Над 169 000 граждани фактически останаха без пенсионни плащания през април.
Сред тях са възрастни хора, ветерани и хора с увреждания.
Призовавам близките на онези, които по различни причини не са могли да подадат заявление лично, да им помогнат да завършат видеоидентификацията и да възобновят плащанията", отбеляза омбудсманът.
Лубинец подчерта, че хиляди украинци са останали без законните си пенсии в продължение на месеци поради сложни процедури и липса на координация между държавните регистри.
"Многократно съм повдигал този въпрос пред съответната комисия на Върховната рада и получих подкрепа от депутатите, като изисквах едно: държавните регистри най-накрая трябва да "комуникират" помежду си. Все още няма реални промени! Трябва да се отбележи, че забавянията не се дължат на работата на служителите на Пенсионния фонд на Украйна, които ежедневно изпълняват възложените им задачи, а на липсата на съответни решения на правителствено и министерско ниво", отбеляза той.
Комисарят добави, че 70 % от жалбите, постъпили в службата на омбудсмана, са от вътрешно разселени лица, живеещи на територия под контрола на правителството. Според него те са официално регистрирани и вписани в базите данни за вътрешно разселените лица, но Пенсионният фонд "не ги вижда", докато съответното лице не подаде лично заявление на хартия.
"Нека давам един пример. Г-жа Алла, която през 2023 г. се премести от временно окупираната територия на Луганска област във Виницка област, е жена с увреждане, която се нуждае от инсулин; тя оцеляваше в продължение на три месеца без плащания, защото системата беше спряла обработката на нейните помощи. Правата ѝ бяха възстановени едва след моята лична намеса. Но това е нещо, което функциониращата държавна система би трябвало да прави. Моята позиция е ясна: липсата на навременни решения от страна на съответното министерство принуждава хората да се справят сами с бюрокрацията.
169 000 украинци чакат парите, които им се полагат, а не поредния стандартен отговор", отбеляза той.
Както припомни "Укринформ", еднократните плащания от 1500 гривни (€30) за пенсионери и уязвими групи започнаха в Украйна на 1 април.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:34 08.04.2026
18:34 08.04.2026
18:36 08.04.2026
14 Св.Влас
Но пък техните сънародници си купуват жилища за по 300-400 000€ при нас.
Карат скъпи коли
18:43 08.04.2026
15 az СВО Победа80
1. Киев спря да изплаща всякакви социални плащания в Донбас още през 2022г. С което ясно им демонстрира, че не ги приема за свои. Т.ч. хората, на които Киев не плаща пенсия са в пъти повече от посоченото число.
2. Киев не плаща и на онези, които уж смята за свои, т.к. ако плаща, няма да остават пари за крадене.
3. Да не говорим, че всичките пари на Киев идват отвън, вкл. от българските граждани. 52 държави издържат онова, което е останало от Украйна. Киев практически е фалирал и чрез външните донори се поддържа на изкуствено дишане....
18:44 08.04.2026
16 Истината
До коментар #1 от "Дедо Дончо":Унижението на украинците е бонус за запада във войната срещу Русия.
18:46 08.04.2026
18 ПЕНСИИТЕ ОТИВАТ И ТЕ ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ
18:48 08.04.2026
20 Определено
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Запада гледа на украинците като на рускоезични и рускомислещи хора.
Коментиран от #27
18:49 08.04.2026
26 Хихихи
Бивша съветска нива у края на СССР, дори знамето им е представлява нива на фон на небето 😂, населена от шизофренясали дбили, които си мислят, че това е държава, хахахх
Коментиран от #31
18:54 08.04.2026
27 Има някаква логика логика
До коментар #20 от "Определено":Затова ги затриват, като им дават оръжие. Защото знаят, че Русия ще ги смачка рано или късно.
18:55 08.04.2026
28 Новичок
До коментар #7 от "Икономист":Хората война водят и по 30Евро от 1април им дават.А България в клуба на богатите по 20 Евро.Пфу...
18:57 08.04.2026
31 Вашето мнение
До коментар #26 от "Хихихи":Украйна е блата в края на Русия, които Екатерина велика е населила назорлем с казаци, германци, поляци и румънци. Всички те са били непрекъснато приливигерована част от Русия и това явно гги е направило мързеливи и негодни за нищо друго освен да плюскат наготово. Сега запада, както и хитлер тогава им обеща ядене и пиене на корем и те се вързаха.
Коментиран от #32
19:00 08.04.2026
32 Екатерина великата починала
До коментар #31 от "Вашето мнение":След съвкупление с кон.
Коментиран от #34
19:03 08.04.2026
34 Ти за
До коментар #32 от "Екатерина великата починала":Маргарет Тачър говориш.
Коментиран от #42
19:04 08.04.2026
36 А МОЧАТА?
До коментар #7 от "Икономист":Възстановиха ли МОЧАТА?А?
Коментиран от #40
19:05 08.04.2026
38 Та е.а у икономиста🤡
До коментар #7 от "Икономист":И копейките също плащат на украинците.Няма мърдане 🙉
Коментиран от #39
19:08 08.04.2026
39 СтилиСта
До коментар #38 от "Та е.а у икономиста🤡":Евиий сии маккятта ,че ниннджатта и пайжина и мухъл хвана откак дррртийоо ти се гътна преди години !
19:26 08.04.2026
40 А ГДЕ
До коментар #36 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где постната балтийска шпрота Кая Калас ?
19:27 08.04.2026
42 Янко Виа
До коментар #34 от "Ти за":Коя Маргарет Тачър ,Желязната Лейди ли , които нашите тъмносини Боккк Луцци я имат за нещо като икона ,а пък аз от коментарите на 60-70 британеца относно госпожата в тубататя ,нито един положително мнение не видях. 😂😂😂
19:32 08.04.2026
46 Укропат
Ми прав е шефчето. Да вървят в Донецката да си търсят рубли.
19:44 08.04.2026
47 Добри новини
Купянск е напълно освободен от руски фашисти.
Слава на Украйна!
Коментиран от #48, #50, #51, #52
19:45 08.04.2026
48 Укропат
До коментар #47 от "Добри новини":Пак ли перемогнахме? Как в бункера на Банкова нищо не сме разбрали? Ама то водка, бело ,бело ,водка ,па малко тревица... Кой да разбере?
19:47 08.04.2026
50 Още добри новини
До коментар #47 от "Добри новини":Последният ферибот от черноморския флот на кочината, "Славянин", който можеше да приема товари директно от ж. п. транспорт (Кримския мост) се представи на Кобзон, благодарение на доброто желание от страна на украинското Главно управление на разузнаването!
Коментиран от #53, #57
19:47 08.04.2026
51 Гресиран козяк
До коментар #47 от "Добри новини":Абе ква слава има на 2м под земята бре тюфф уеккк ,даже черееи не виреят ,а само гъби и плесени .
19:49 08.04.2026
52 Новинаря
До коментар #47 от "Добри новини":земи, че им плати пенсиите с тагаренко и другите урсулки --аре и по бързо, чакат славоукраинците
19:52 08.04.2026
53 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Още добри новини":Тя цяла Осрайна потъна ,ти за един цивилен ферибот си се хванал ,който не се знае дали изобщо е потопен от оккроппитте .
19:53 08.04.2026
54 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Вашето мнение":ами ас още от времето на тагаренко превеждам редовно по една заплата на окрейна
дори киро така ми заръча още помня затова редовно без закъснение превеждам парите да имат за кенеефи и дрогаа и за всичко от което имат най много нужда
ас мога да ям сух хляб или си правя попара
19:58 08.04.2026
55 Най-великият Президент на 21 век
26 март - Саудитска Арабия
27 март - ОАЕ
28 март - Катар
29 март - Йордания
30-31 март - Турция
5 април - Сирия
Украйна от статут "получател на помощ" в статус "износител на сигурност".
Украйна има предложение:
— опит за отразяване на масивни атаки с дронове и ракетни атаки;
- Самолетни и РЕБ технологии, софтуерни, въздушни и морски дронове;
- обучение на персонал;
- съвместно производство на оръжия.
В замяна Украйна очаква:
- ракети за Patriot (критично важни за балистичната защита).
- инвестиции в отбранителната промишленост;
- енергийни ресурси (дизел, газ, петрол);
- политическа подкрепа.
4. Ново ниво на отношенията с Турция
Украйна и Турция се споразумяха да засилят сътрудничеството:
- на разузнаване;
- в съвместно военно обучение;
- за гарантиране на безопасността в Черно море (особено зърнени маршрути);
- в киберсигурността;
- В границите на наблюдение.
19:58 08.04.2026
57 оня с коня
До коментар #50 от "Още добри новини":на мен не ми е важно колко плаващи легени са потопени, важно ми е че всеки ден умират бандеровци
това ми е важното
ако може войната да продължи още 10 години един бадер жив да не остане
Коментиран от #62
20:00 08.04.2026
58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #56 от "Румен":да живее русия! нашата освободителка
20:01 08.04.2026
62 Коня на Оня
До коментар #57 от "оня с коня":100 % вярно и мен ме кефи нацистската окропска сганнн кат дава фира !
20:22 08.04.2026
63 Майор Мишев
До коментар #61 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Оня Ристьо Грозния ли ?Абе руснаците още не са ли го черпили питие с полоний и няма не искам,ще пие едно .
20:39 08.04.2026
64 Защото
22:10 08.04.2026