На секретна среща в Москва! Владимир Путин притиснал олигарси да дарят пари за войната срещу Украйна

След като участва в конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите президентът Владимир Путин проведе закрита среща с бизнесмени, на която, според изданието The Bell, им предложил да дарят пари за войната, писа Би Би Си.

Съдържанието на такива срещи обикновено не се разкрива, а след началото на войната дори списъкът с участниците в тях е засекретен, но според източници на The Bell Путин е обсъдил с олигарсите продължаването на войната в Украйна и нейното финансиране.

"Казаха: ще воюваме", преразказа същността на изказването на Путин един от събеседниците на изданието.

"Ще стигнем до границите на Донбас", предаде смисъла на казаното от руския президент друг източник на The Bell.

И двамата събеседници на изданието съобщиха, че Путин е предложил на големия бизнес да прави доброволни вноски в бюджета.

Русия да внимава да не пропилее по-високите си приходи от петрол, предупреждава Путин.

"Трябва да останем предпазливи. Ако пазарите се люлеят в едната посока днес, утре могат да се люлеят в другата", подчерта той

Според един от източниците идеята "да се разтърси бизнесът в тежко за страната време" принадлежи на шефа на "Роснефт" Игор Сечин, който я е изложил в писмо до Путин.

Както пише The Bell, някои бизнесмени са откликнали на молбата още по време на срещата - милиардерът Сулейман Керимов е обещал да внесе 100 млрд. рубли.