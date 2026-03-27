На секретна среща в Москва! Владимир Путин притиснал олигарси да дарят пари за войната срещу Украйна

След като участва в конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите президентът Владимир Путин проведе закрита среща с бизнесмени, на която, според изданието The Bell, им предложил да дарят пари за войната, писа Би Би Си.
Съдържанието на такива срещи обикновено не се разкрива, а след началото на войната дори списъкът с участниците в тях е засекретен, но според източници на The Bell Путин е обсъдил с олигарсите продължаването на войната в Украйна и нейното финансиране.
"Казаха: ще воюваме", преразказа същността на изказването на Путин един от събеседниците на изданието.
"Ще стигнем до границите на Донбас", предаде смисъла на казаното от руския президент друг източник на The Bell.
И двамата събеседници на изданието съобщиха, че Путин е предложил на големия бизнес да прави доброволни вноски в бюджета.
Русия да внимава да не пропилее по-високите си приходи от петрол, предупреждава Путин.
"Трябва да останем предпазливи. Ако пазарите се люлеят в едната посока днес, утре могат да се люлеят в другата", подчерта той
Според един от източниците идеята "да се разтърси бизнесът в тежко за страната време" принадлежи на шефа на "Роснефт" Игор Сечин, който я е изложил в писмо до Путин.
Както пише The Bell, някои бизнесмени са откликнали на молбата още по време на срещата - милиардерът Сулейман Керимов е обещал да внесе 100 млрд. рубли.
