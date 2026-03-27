Киев: Натискът върху Русия е ключов за убеждаването на Москва да прекрати войната! САЩ продължават да имат ключовата роля

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес, че САЩ продължават да имат ключова роля в опитите за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сибига направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

"Предложенията на Украйна са реалистични и изпълними. Налагането на натиск върху Русия е ключово за убеждаването на Москва да прекрати войната", заяви украинският външен министър в публикация в платформата Екс.

I was glad to catch up with @SecRubio on the sidelines of the G7 ministerial meeting in France.



The U.S. role in advancing peace efforts remains critical. Ukraine’s proposals are realistic and doable. Pressure on Russia is key to make Moscow end the war.



We also spoke about the… pic.twitter.com/cv5juwd5fI — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 27, 2026

"Говорихме и за напредък в Близкия изток. Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран работят заедно за удължаване на войната", добави Сибига.