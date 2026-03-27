Киев: Натискът върху Русия е ключов за убеждаването на Москва да прекрати войната! САЩ продължават да имат ключовата роля
  Тема: Украйна

Киев: Натискът върху Русия е ключов за убеждаването на Москва да прекрати войната! САЩ продължават да имат ключовата роля

27 Март, 2026 17:05 1 719 74

Андрий Сибига направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция

Киев: Натискът върху Русия е ключов за убеждаването на Москва да прекрати войната! САЩ продължават да имат ключовата роля - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви днес, че САЩ продължават да имат ключова роля в опитите за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сибига направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

"Предложенията на Украйна са реалистични и изпълними. Налагането на натиск върху Русия е ключово за убеждаването на Москва да прекрати войната", заяви украинският външен министър в публикация в платформата Екс.

"Говорихме и за напредък в Близкия изток. Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран работят заедно за удължаване на войната", добави Сибига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 16 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха в тази гражданска война.

    Коментиран от #52

    17:06 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    9 36 Отговор
    Никой вече не брои за живо цункерния страхливец с ботокса, само млатене за ватата гнила и копейките им продажни❗

    17:07 27.03.2026

  • 4 Санитаря

    54 4 Отговор
    Нещо да напишете за бившия външен министър на Украйна Дмитро Кулеба, който избяга от Украйна?

    Коментиран от #15, #16

    17:07 27.03.2026

  • 5 Санитаря

    6 28 Отговор
    Впрочем някой чувал ли е къде се крие геостратега на тридневното СВО!

    Коментиран от #43

    17:08 27.03.2026

  • 6 Атина Палада

    9 33 Отговор
    Русия е унижавана денонощно!!!

    Коментиран от #9

    17:09 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 си дзън

    8 25 Отговор
    Още няколко рейда към Уст-Луга, Приморск и Новоросийск ще се отразят по-добре
    на натиска.

    17:10 27.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 22 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    И унищожавана, остана само леш и скрап от нея за няма и 5 години!

    17:11 27.03.2026

  • 10 Цвете

    6 12 Отговор
    ЗАЩО В КУЛОАРИТЕ ? НЯМАТ ВРЕМЕ ЗА НОРМАЛЕН ДИАЛОГ, ЧЕ ОБСЪЖДАТ ЧЕТИРИГОДИШНА ВОЙНА НА КРАК? ОЩЕ КОЛКО ТРЯБВА ДА ЗАГУБЯТ ЖИВОТА СИ?

    17:12 27.03.2026

  • 11 Цвете

    5 7 Отговор
    17:13 27.03.2026

    17:13 27.03.2026

  • 12 украинските мишоци

    28 6 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    се молят за милост на САЩ.:))

    Коментиран от #41

    17:13 27.03.2026

  • 13 Мишел

    7 21 Отговор
    Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната.
    Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г.

    17:14 27.03.2026

  • 14 Гориил

    27 3 Отговор
    Грешите, като мислите така, и се надявам искрено да грешите. Невъзможно е да се окаже натиск върху Русия. Но няма да намерите по-честен, отговорен и доброжелателен партньор. Затова в момента във Вашингтон е делегация от депутати от Държавната дума, а в Москва е делегация от долната камара на Конгреса на Съединените щати. И двете делегации водят топли и сърдечни разговори. Американците поискаха обширна културна програма, включваща посещения на музеи и театри в Москва и Санкт Петербург. Молбата им е удовлетворена.

    Коментиран от #20, #38, #54, #66

    17:15 27.03.2026

  • 15 Каквото и да напишат, нищо няма да

    6 24 Отговор

    До коментар #4 от "Санитаря":

    помогне на Русия, за да се измъкне от фалита и унизителната ситуация на фронта :)))

    17:16 27.03.2026

  • 16 Доктор

    4 20 Отговор

    До коментар #4 от "Санитаря":

    Къде се дяна тоз Пригожин?
    Къде се дяна ха 1,3 милиона ватенки?

    Коментиран от #39

    17:17 27.03.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Всеки изгорял варел нефт в Русия, носи допълнителна печалба на Русия. Познай как.

    Коментиран от #33

    17:18 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    30 3 Отговор
    Нека да сме наясно Русия ще воюва до когато си иска Китай ще си вземе Тайван Щатите ще избягат както винаги Европа ще се разпадне

    17:18 27.03.2026

  • 20 Пак аз

    5 23 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Русия загуби тази война и то брутално.

    Коментиран от #26

    17:19 27.03.2026

  • 21 Щото Путин се

    11 16 Отговор
    Оказа малка путинка. Защо толкова се бавят? За война трябва сериозни хора. И какво толкова ги жали покрайнците? Те не се замисляха, когато искаха да дадат Крим на СаЩ. Не се замисляха и когато имаха над 30 военни биолаборатории на сащ и не знаеха, какво фашистан там разработва. Не им пукаше и когато убиваха руснаци от източната покрайнина цели 8 години. Не им пукаше и да спазват Минските договори... Еми, кво има тогава толкова нежно да се отнася към тях? Те ненавиждат всичко руско. Само нормална война и бързо. Цялата покрайнина си е руска. Кво има толкова да му мислят?

    Коментиран от #35

    17:20 27.03.2026

  • 22 Факт

    5 19 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    17:20 27.03.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 4 Отговор
    Моля аверите на Джериту Ëпщайн да кажат какво се произвежда в България, освен ток от построения по съветско време централи, фекалии и гастрабайтери за ЕС

    17:21 27.03.2026

  • 24 Механик

    4 13 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    Коментиран от #55

    17:21 27.03.2026

  • 25 Могат

    9 2 Отговор
    да натискат колкото си искат. Военните действия тихо и кротко си продължават.

    17:25 27.03.2026

  • 26 Да виждаме,

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз":

    за туй цяла Okpайчеца мяза на онзи филм - "Заразно зло." Колега Западнал, Copoc свършва кинтите за пропаганда. Препоръчвам ти да се запасиш с рубли и юани, че вмиpиcания долар оттече в каналя с тоp!

    17:26 27.03.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор
    А росле да кажат какво произвеждат и в смехдържавата с ресурсите от менделеевата таблица, освен, самагончици, евтини проститоотки и груз 200 в обилни количества!

    Коментиран от #53

    17:28 27.03.2026

  • 28 Зеления път

    15 2 Отговор
    Зеленото все "бие и мачка" и все по-силно реве във всички посоки. Много странно.

    17:30 27.03.2026

  • 29 Горски

    17 1 Отговор
    Нали Зеленски изпрати част от експертите си по великото украинско ПВО да помага на САЩ в близкия изток. Даже се дивяха как САЩ стреляли безразборно и супер не ефективно, а украинските военни щели 100% да неотрализират всички дронове. Вероятно руските ниско технологични дронове направени от тиксо, с чипове от перални и съдомиални са трудни за прехващане дори от експертни светила в ПВО-то като украинците, просещи за ракета две от най-модерната техника в областта - Патриота. Четири области плюс Крим са добър резултат особено предвид тоталната безпомощност на киевския импотент. Над цяла Украйна е огнен ад. Наблюдателите сочат, че това е най-мощната удар от началото на годината. Над 600 дрона и десетки балистични и хиперзвукови ракети са помляли почти всички големи укроградове.

    17:30 27.03.2026

  • 30 Първанов

    1 13 Отговор
    Сега,нека си обясним за какво иде реч, веднъж завинаги:
    Окупираните от Русия територии в Украйна съдържат невъзобновяеми природни ресурси на стойност от над 12 до над 350 милиарда долара, включително въглища, природен газ, нефт и критични суровини като литий и титан. Русия контролира около 63% от находищата на въглища, значителна част от критичните минерали (литий, цезий, тантал, стронций) и над 20% от украинските газови полета.
    Ключови полезни изкопаеми и ресурси в окупираните територии:
    Въглеводороди (нефт и газ): Около 20% от украинските газови полета и 11% от нефтените полета са под руски контрол, главно в района на Донбас и в крайбрежните зони около Крим.
    ТОВА Е,ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ на Путин!
    Идеята беше да се вземат тези находища на Украйна,да държи Венецуела и Иран, като другите големи енергийни залежи в комбиназия с Китай и по този начин да доразвият олигархично тотолалитарната си система над света. Къде е грешката на Путин? Той не прецени ,,номера на китайката,,.Китай го изтласка,направи го зависим от себе си и превърна Русия в енергиен евтин доставчик. Пример! Отказа на Китай да се строи ,,Силата на Сибир-2,, Китайците казаха на Путин построй газопровода и ще ти плащаме жълти копейки. Подъл и премерен удар. За това на Путин му трябваше срещата с Тръмп, за да се опита да продава по- изгодно на американците в общи бизниси. Но тук Тръм се усети и за да разбие този енергиев капан взе Венецуела, а сега няма как да не се опита да контролира и иранск

    Коментиран от #59

    17:30 27.03.2026

  • 31 До доктора

    10 0 Отговор
    Заради такива като теб България е с най - висока смъртност .

    Коментиран от #34

    17:30 27.03.2026

  • 32 Хипотетично

    1 10 Отговор
    Изпраха имиджа на агресора в Аляска и чрез Ормузкия проток махнаха петролните санкции за братско рамо на руската икономика

    Коментиран от #57, #58

    17:30 27.03.2026

  • 33 Гоорил

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Катоо бункерното и компания прибират всичко за тях си , а мужиците ги пращат за тор в Украина, а вас рашробите ви държат гладни и съдрани, познах ли!

    17:31 27.03.2026

  • 34 Горски

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "До доктора":

    Като изключим външноклозетния халифат.

    17:32 27.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само питам

    4 6 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия?

    Коментиран от #42

    17:33 27.03.2026

  • 37 Историк

    1 9 Отговор
    Ясно е едно- Тръмп не само няма да окаже натиск на другарчето си Путин, но и е поканил официална делегация на Кремъл в Белия дом, т.е. е заедно с него. Показва на света, че си имат взаимоотношения, на които нищо не може да попречи. Двама прегърнати злодеи с неограничена, неуправляема и безконтролна власт са ужасяваща заплаха за съществуването на света. Трябват незабавни мерки за възпиране на развихрилите се луди.

    Коментиран от #67

    17:36 27.03.2026

  • 38 Европеец

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    коментарът ти е верен,но не смяташ ли,че Путин е станал либерал и затова продължава да се мота с непонятната тактика в Украйна вече пета година....че отговорен за световния мир е ясно,ама пет години са си много и мантрата,че няма за къде да бърза не е вярна..

    Коментиран от #40, #44

    17:36 27.03.2026

  • 39 Цеко

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Доктор":

    Много руска смрадт измре много нещо.

    17:36 27.03.2026

  • 40 Не бе

    4 9 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    Путин е една шушумига☝️

    Коментиран от #46

    17:37 27.03.2026

  • 41 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #12 от "украинските мишоци":

    Рашистите ( руските фашисти) прокарват закон за освобождаване на руснаци зад граница! Хитлер по подобен начин окупира судетска област в чехословакия .

    17:38 27.03.2026

  • 42 Че за какво им е интернет,

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    да четат по цял ден на $opос и $opосоидчетата фантасмагориите от 1001 нощ ли? 😂👍

    17:39 27.03.2026

  • 43 Бай онзи

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Санитаря":

    Стратега ,,за 3 дни,, е ген .Марк Мили и се крие в САЩ!!!

    17:39 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Питам

    3 8 Отговор
    Защо в руската кочина няма интернет?

    17:41 27.03.2026

  • 46 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не бе":

    ако не се вземе в ръце и да приключва с фашистката Киевска хунта
    наистина ще изглежда като шушумига....

    17:43 27.03.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Само бомбандирането на Масква ще донесе мир на Украйна ☝️ Га московските тлъсти азиатци усетят на собствен гръб що е то вайна !!!

    17:46 27.03.2026

  • 48 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Не бе":

    не по-голям от тебе.....но твоето мнение е миродавно само за теб си,без интересен си ми...

    17:46 27.03.2026

  • 49 Фъkти се скъса

    5 2 Отговор
    да трие коментари, които правят господарите им - палячовци на века! 🤡

    17:49 27.03.2026

  • 50 И защо ще я прекратявате

    2 2 Отговор
    Защо да прекратява войната?

    Нека си има вона есичко е наред

    Тъкмо си въврви добре

    Аки спре воймата , ще върнат пак ковд истерите

    18:06 27.03.2026

  • 51 123

    1 2 Отговор
    зануляваннннее

    18:08 27.03.2026

  • 52 без

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    бело за зеленски е ключът за спиране на войната ...!

    18:16 27.03.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Атомни централи и реактивни двигатели. И двете неща го могат само 5-6 страни. Доленнн крадец

    18:17 27.03.2026

  • 54 Питащ

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    18:17 27.03.2026

  • 55 Хихи

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    тебе те е " гушкал " руски богатир и все за Русия си плямпаш ...

    18:17 27.03.2026

  • 56 Мишел

    3 4 Отговор
    Поредната тежка нощ от гледна точка дронове преживя Русия. Във Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит". Ударено е при атака с дронове и предприятието "Северстал", което също се намира в Череповец. Основната дейност включва производство на стомана, висококачествени валцувани продукти и добив на суровини (желязна руда, въглища).

    Коментиран от #62

    18:19 27.03.2026

  • 57 и така

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хипотетично":

    да е-нема лошо, но си правиш преразказ по картинки

    18:20 27.03.2026

  • 58 Съвсем не е така

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хипотетично":

    Русия е просто една безгласна пионка на шахматната дъска на Тръмп. Мести си я както му е удобно.

    18:29 27.03.2026

  • 59 Първанов

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Първанов":

    Благодаря на всички маркирали с минус. Това доказва безпорно правотата ми

    Коментиран от #60, #61

    18:39 27.03.2026

  • 60 Руснаци

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Първанов":

    Това доказва, че си безспорно умствено деградирал пи наследствен път. Може сега и на мен да ми благодариш

    Коментиран от #63

    19:14 27.03.2026

  • 61 има

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Първанов":

    едни такива понятия, викат им логика и здрав разум за познание на истината - едва ли си ги срещал......

    19:25 27.03.2026

  • 62 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Оказва се, че Русия е свръхиндустриална страна, произвеждаща уникални технологии и продукти. Без черна пропаганда никога нямаше да разберете за това. Заводът в Череповец е дълъг над три километра и един малък дрон би могъл да удари тръбопровод за амоняк и да спре потока на жизненоважен компонент за производството на торове за един час. Повече от 60 държави купуват от Русия, за да избегнат глад и да оцелеят при суши и наводнения. Що се отнася до калиевите торове, на планетата няма толкова богати находища. Геологията на планетата е такава, че калият, един от най-редките минерали, се среща само в Русия (Урал), а второто по големина и важно находище е в Беларус (Солигорск). Без калиеви торове няма да има реколта в никоя страна.

    19:31 27.03.2026

  • 63 Урсулки

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Руснаци":

    Това доказва, че си деградирал още преди да се родиш

    19:47 27.03.2026

  • 64 Урсул фон дер Бандер

    3 0 Отговор
    урсуляците веднага на безплатен гинекологично-умствен преглед пред сградата на ес-ес

    19:53 27.03.2026

  • 65 Горил

    1 3 Отговор
    Но не можем да скрием вече, че Зеленски унищожи калния хаганат за няма и 5 години с подръчни средства, въпреки всички опити на краснов да спаси бункерния си ортак!

    20:16 27.03.2026

  • 66 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    България никога не е била по богата от сега, а че ти си съдран клошар е продукт на робското ти червено мислене, така ще ви заровят на бунището при матушката ви изгнила

    20:23 27.03.2026

  • 67 ТОА Е ПЪЛЕН КРИ....ТЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    ЗНАЧИ ПУТИН ТРЪМП ЗАВДНО СЪС СИ СА ЗАЕДНО ПТОРИВ БОГАТИРА ЗЕЛЕНЧУК
    ПОДКРЕПЕН ОТ ДВЕТЕ СКРИПИ УРСУЛА И КАЯ ЕДИН ХОМОСЕКС......УАЛЕН ГЕРОНТОФИЛ НЕКЪВ ЧОВЕК С ГЛАВА КАТО ПЪПЕШ И КАМАРА ПУДЕЛИ

    Коментиран от #71

    21:34 27.03.2026

  • 68 АМИ НАТИСКАЙ БЕ

    2 0 Отговор
    ЗЕЛЕНЧУК
    НАС КО НА ИНТЕРЕСУВА

    Коментиран от #72

    21:35 27.03.2026

  • 69 Отреазвяващ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Не ти ли омръзна да пишеш тази ,,невярна простотия"?Кога руснаците са играли казачок по заповед на друг?Бива простотия,ама такова не бива.

    00:11 28.03.2026

  • 70 Докато е жив Фюрера няма убеждаване

    1 0 Отговор
    Киев: Натискът върху Русия е ключов за убеждаването на Москва да прекрати войната! САЩ продължават да имат ключовата роля
    -;-
    Социализъма руехна когато свършиха парите- пример Андрей Карлович Луканов спря плащането на дълговете и другарите разграбиха държавното овреме.

    Сега Райха няма да свърши парите, защото аятоласите ще помогнат на рашистите със запазването на теократизма им.

    13:02 28.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Спасение няма

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "АМИ НАТИСКАЙ БЕ":

    АМИ НАТИСКАЙ БЕ
    20ОТГОВОР
    ЗЕЛЕНЧУК
    НАС КО НА ИНТЕРЕСУВА
    -;-
    Бегай на фронта да се сражаваш поне като наемник за каузата на Фюрера.
    И не се интересувай от зеления, ЕС-то и бъдещето на маркс-ленинизъма!

    13:06 28.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

