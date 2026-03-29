Химически завод в южен Израел гори след иранска ракетна атака ВИДЕО

Химически завод в южен Израел гори след иранска ракетна атака ВИДЕО

29 Март, 2026 18:03, обновена 29 Март, 2026 18:11 2 707 54

Съобщава се за един пострадал

Химически завод в южен Израел гори след иранска ракетна атака ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Химически завод в голямата индустриална зона Неот Ховав в южен Израел се запали след ирански ракетен удар, съобщава Ynetnews, позовавайки се на властите.

Работниците и персоналът са евакуирани. Специални екипи за опасни материали и мониторингови звена оценяват риска от разлив на опасни материали в индустриалната зона. Спешна медицинска помощ съобщи, че един човек е леко ранен.

Израелският вестник „Маарив“ съобщава, че три специални екипа за опасни материали и мониторингови звена от град Беер Шева са били изпратени на мястото на инцидента, след като са получили сигнал за инцидента. Според вестника, в момента няма данни за жертви.

Местното издание „Калкалист“ също съобщава, че мъж е пострадал и е получил медицинска помощ.

В Неот Ховав работят няколко десетки големи фабрики с хиляди служители, отбелязва „Калкалист“. Министерството на опазването на околната среда съобщи, че негови екипи са били извикани на мястото на инцидента.

Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източник, съобщи, че Иран е ударил израелски завод, свързан с военните, в южната част на страната. Този удар е предупреждение за атаки срещу ирански фабрики и индустрии.

Индустриалната зона Неот Ховав, разположена южно от Беер Шева, е ключов център на химическата промишленост на Израел. Тя произвежда приблизително половината от всички химикали, произведени в страната. В района се намират и електроцентрала и складове.

Вчера иранска ракетна атака удари алуминиевия завод Al Taweelah в Абу Даби, собственост на Emirates Global Aluminum (EGA). Няколко служители на EGA бяха ранени при ударите, но животът им не е в опасност. Според Financial Times, ОАЕ е най-силно обстрелваната държава сред съседите на Иран в Персийския залив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 000

    101 6 Отговор
    Да гори, цял израел да гори. Фашисти!

    Коментиран от #11

    18:13 29.03.2026

  • 2 хъ хъ хъ

    54 4 Отговор
    Гори гори огънче.☺

    18:13 29.03.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    56 3 Отговор
    Браво на ФАКТИ ЯСНО ТОЧНО КАТЕГОРИЧНО ТАКА ТРЯБВА

    Коментиран от #27

    18:15 29.03.2026

  • 4 Факти

    69 2 Отговор
    Светът ще има големи проблеми, докато има малки шапки.

    18:15 29.03.2026

  • 5 ДО ТУК ДОБРЕ

    55 1 Отговор
    И В СЕВЕРЕН СЪЩО ТРЯБВА

    18:15 29.03.2026

  • 6 Ау ау

    5 43 Отговор
    Биби ти си!.Да видим аятоласите ядат ли уран?

    18:17 29.03.2026

  • 7 НЕЩУ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

    48 2 Отговор
    ДА УДПОКУИМ ЗЕЛЕНИТЕ БАНДИТИ

    18:18 29.03.2026

  • 8 СЕМ

    24 4 Отговор
    Милен е антисемист.

    Коментиран от #41

    18:18 29.03.2026

  • 9 хехе

    53 2 Отговор
    гевгира хептен пропусклив е станал.

    18:18 29.03.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    57 3 Отговор
    Агресорът си получава заслуженото! Моля, да дойде редът на следващия еврейски завод!

    18:18 29.03.2026

  • 11 Спас

    7 92 Отговор

    До коментар #1 от "000":

    Да си позвориш да наричаш изрелците фашисти е висша мерзост. Означава да си долна душа, незачитайки жертвите на хитлеристине. Позор! Наричай Израел,както искаш, но не фашисти. Фашзма е друго, виж Путин, това е типичен представител. Иранския режим е също такъв, но Израел не е.

    Коментиран от #15, #16, #18, #19, #26, #30, #40, #42, #44

    18:19 29.03.2026

  • 12 6135

    40 1 Отговор
    Много я обичам тази двуезичност!

    Когато стрелят американците и израелците те унищожат целта, ама отма!

    Когато стрелят иранците нищо, ама хич нищо не постигат; само заводът се запалил ама след атаката. Сигурно охраната, съставена от пенсионери, не са следвали процедурите за правилно изгасяване на фасовете след пушене на работното място.

    18:20 29.03.2026

  • 13 Който бомбардира също ще

    44 2 Отговор
    Бъде бомбардиран , само дето Израел може да бъде изравнен с една масирана атака , и отчаяно си го търсят с безбройните и чудовищни убийства и зверства които извършиха в последно време

    18:21 29.03.2026

  • 14 МОСАД да се самосезира

    5 38 Отговор
    Пропутинистки и проирански-терористичен сайт.

    18:21 29.03.2026

  • 15 000

    43 2 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    Вие никога няма да живеите нормално, защото сте олицетворение та сатаната.

    18:22 29.03.2026

  • 16 хехе

    39 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    оли мошетата се оказаха най-прилежните ученици на австрийския художник.

    18:22 29.03.2026

  • 17 Не се тюхкай, Милене!

    23 1 Отговор
    То и сайта ти гори, не се кахъри!

    Защо лъжеш, че факти.бг има някаква политика, като триеш онова което не ти изнася, на произволен принцип!?

    18:22 29.03.2026

  • 18 А50

    31 1 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    Хитлер е еврейн, спонсориран от евреи

    18:23 29.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 От тези в индустриалната зона

    19 2 Отговор
    Рамат Ховав 19 химически фабрики, включително Makhteshim Agan , завод за пестициди; Teva Pharmaceutical Industries , фармацевтичен завод; Israel Chemicals , заводите за бром нищо не е реално израелско. Може би само Тева но и това е спорно. САЩ и Индия са

    Коментиран от #34

    18:23 29.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    29 2 Отговор
    Колкото и да са подготвени като армия, Израел не може да води война срещу целия арабски свят, дори и с помощта на САЩ, което стана ясно през последните няколко седмици,

    18:26 29.03.2026

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 23 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    18:26 29.03.2026

  • 24 Сатана Z

    23 1 Отговор
    Бас държа ,че Израел сам си е обстрелял завода за да обвини Иран и Жени Хитлеряху да употреби атомна бомба срещу Техеран

    Коментиран от #35

    18:27 29.03.2026

  • 25 Наблюдател

    4 35 Отговор
    Иран вече една седмица бомби безразборно стратегически обекти на територията на всички съседи. Колко търпение ли е останало в икономическите великани, за да не отвърнат от раз реципрочно на атаките, които са уж предупредителни. Чукнат ли енергийните и икономическите обекти на аятоласите, утре Иран се нарежда по икономика до Замунда

    Коментиран от #38

    18:27 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не питай

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А ние плащаме за въглищните тецове емисии на ненормалните. Че само те са виновни за замразяване на въздуха. А войните и другото от тези курумпета не се знае.

    Коментиран от #32

    18:28 29.03.2026

  • 28 АБЕ ДУМНЕТЕ

    33 0 Отговор
    ЯДРЕНИЯ ЦЕНТЪР В ДИМОНА И ДА СЕ СВЪРШАТ МЪКИТЕ ЕВРЕЙСКИ.

    18:28 29.03.2026

  • 29 Дядо дръмпи.

    2 18 Отговор
    Прерових такава инфо не открих!опитвайте се да давате проверена ,а не лъжлива инфо.

    18:29 29.03.2026

  • 30 00014

    33 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    Знаеш ли колко хора вече гледат на Хол.локоста от друга гледна точка? Заради вечните войни на Из,зраел, заради банките?

    18:29 29.03.2026

  • 31 Би би

    14 1 Отговор
    Сигурно са падащи отломки ние сваляме всичко

    18:33 29.03.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не питай":

    Всичко ще си дойде на мястото Всеки ще си получи заслуженото

    18:36 29.03.2026

  • 33 Химически

    18 0 Отговор
    завод не е добре. Дано не са бъркали някакви силни отрови там. Израел е малка държавица. Ще се разнесе навсякъде.

    18:36 29.03.2026

  • 34 Да бе

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "От тези в индустриалната зона":

    Ти пък нищо не си рабрал всичко е тяхно няма Индия няма уса

    18:37 29.03.2026

  • 35 Браво!

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Почнахте да усещате ...играта!четох страхотна статия и данни за златните запаси на отделните държави......За ес може да дойде кризата от някакъв газ смятат ,че ще се вдигне много.гледах и данни за редкоземните материали...специално внимание отделих на ЗЛатот...45г на германия и прибират златото до последна тройунция....а сега познайте колко златен резерв е направил ДОйчо....И при диамантите на са 1ви просиянците........на Петрол и газ са много силни заедно с иран и катар.Та лудия е решил да краде петрола на иран вероятно покрай приказките за опасния уран.Много интересни данни за ЛИтия......

    18:38 29.03.2026

  • 36 За да разберете

    21 0 Отговор
    Каква мизерия е в Израел и какво въобще за "завод" в Неот Ховав минава, и дали на някакви стандарти въобще отговаря вижте снимката колеги .... това е "индустриялната зона"

    Коментиран от #53

    18:39 29.03.2026

  • 37 Много

    14 0 Отговор
    тонове въглеродни емисии изхвърчаха. Урсула трябва да удвои цената на въглеродните сертификати.

    18:40 29.03.2026

  • 38 Да бе

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Наблюдател":

    ЮюКакто виждаш толкова могат арабите само да се отбраняват нещо не може иначе отдавна да са атакували Иран ама не стиска без Тюркие то но те не се хващат на хорото. Този път те пари искат да правят а други да се бият реално.

    18:41 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Европеец

    21 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    А бе ти нормален ли си, ако не ти харесва фашизъм да го кажем нацизъм..... Понеже много "знаеш" да те попитам геноцида в ивицата Газа Как би го коментирал..... Да те питам и бомбардирането на ядрени съоръжения на територията на Иран не е ли ядрен тероризъм....

    18:46 29.03.2026

  • 41 Минувачка

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "СЕМ":

    Пише се антисемит, не антисемитист.
    Първият, обявен за антисемит, е бил Монтгомъри, защото се е противопоставил на Балфурската декларация. Пообразовайте се, не боли.
    И арабите, също като евреите, са семитски племена.

    Коментиран от #46

    18:51 29.03.2026

  • 42 Верно ли бе

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    Разкарай се бе , чифутопоклонник

    18:54 29.03.2026

  • 43 Малко е

    16 0 Отговор
    Цял зраел треба да гори

    19:00 29.03.2026

  • 44 голям мерзост

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спас":

    израелците малко ги е горил хитлер повече е трябвало да горят

    но нищо сега иранците ще поправят тая грешка на гитлер

    19:02 29.03.2026

  • 45 Хитлер

    13 0 Отговор
    Да са живи и здрави иранците.Менгеле ще направи две кълба от радост в гроба

    19:04 29.03.2026

  • 46 веселяк

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Минувачка":

    "Пообразовайте се, не боли". А не боли, като му се натовари единствената мозъчна клетка знаеш ли какво главоболие го гони?

    19:06 29.03.2026

  • 47 ужас

    13 0 Отговор
    Железен купол, хей здравей, здравей.

    19:06 29.03.2026

  • 48 милен к@неф

    6 0 Отговор
    не моа се спра да се н@$$ир@м!

    19:07 29.03.2026

  • 49 С ДВЕ ДУМИ

    10 0 Отговор
    Дано все по често такива добри новини

    19:07 29.03.2026

  • 50 МИНУВАЧ

    5 0 Отговор
    Ааа, не може да бъде,... нали имат купул

    19:24 29.03.2026

  • 51 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Гори много красиво!

    19:35 29.03.2026

  • 52 Юдейска поговорка

    4 0 Отговор
    По-добре руснак да ти спре газа, отколкото немец да ти го пусне.

    19:37 29.03.2026

  • 53 ЗОРО

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "За да разберете":

    Израел е кочина! Ама иначе върви яко пропаганда, как направили от пустинята градина! Ако не е американския данъкоплатец да ги издържа, Израел отдавна да е фалирал хиляди пъти! Мошеници!

    19:38 29.03.2026

  • 54 Левски

    2 0 Отговор
    Тия нали имаха "Железен" купол. Нещо се е пропукал, щом тази ракета е паднала там.

    20:01 29.03.2026