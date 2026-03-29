Химически завод в южен Израел гори след иранска ракетна атака ВИДЕО

Химически завод в голямата индустриална зона Неот Ховав в южен Израел се запали след ирански ракетен удар, съобщава Ynetnews, позовавайки се на властите.
Работниците и персоналът са евакуирани. Специални екипи за опасни материали и мониторингови звена оценяват риска от разлив на опасни материали в индустриалната зона. Спешна медицинска помощ съобщи, че един човек е леко ранен.
Израелският вестник „Маарив“ съобщава, че три специални екипа за опасни материали и мониторингови звена от град Беер Шева са били изпратени на мястото на инцидента, след като са получили сигнал за инцидента. Според вестника, в момента няма данни за жертви.
Местното издание „Калкалист“ също съобщава, че мъж е пострадал и е получил медицинска помощ.
В Неот Ховав работят няколко десетки големи фабрики с хиляди служители, отбелязва „Калкалист“. Министерството на опазването на околната среда съобщи, че негови екипи са били извикани на мястото на инцидента.
Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източник, съобщи, че Иран е ударил израелски завод, свързан с военните, в южната част на страната. Този удар е предупреждение за атаки срещу ирански фабрики и индустрии.
Индустриалната зона Неот Ховав, разположена южно от Беер Шева, е ключов център на химическата промишленост на Израел. Тя произвежда приблизително половината от всички химикали, произведени в страната. В района се намират и електроцентрала и складове.
Вчера иранска ракетна атака удари алуминиевия завод Al Taweelah в Абу Даби, собственост на Emirates Global Aluminum (EGA). Няколко служители на EGA бяха ранени при ударите, но животът им не е в опасност. Според Financial Times, ОАЕ е най-силно обстрелваната държава сред съседите на Иран в Персийския залив.
2 хъ хъ хъ
4 Факти
5 ДО ТУК ДОБРЕ
6 Ау ау
7 НЕЩУ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК
8 СЕМ
9 хехе
10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
11 Спас
До коментар #1 от "000":Да си позвориш да наричаш изрелците фашисти е висша мерзост. Означава да си долна душа, незачитайки жертвите на хитлеристине. Позор! Наричай Израел,както искаш, но не фашисти. Фашзма е друго, виж Путин, това е типичен представител. Иранския режим е също такъв, но Израел не е.
Коментиран от #15, #16, #18, #19, #26, #30, #40, #42, #44
18:19 29.03.2026
12 6135
Когато стрелят американците и израелците те унищожат целта, ама отма!
Когато стрелят иранците нищо, ама хич нищо не постигат; само заводът се запалил ама след атаката. Сигурно охраната, съставена от пенсионери, не са следвали процедурите за правилно изгасяване на фасовете след пушене на работното място.
13 Който бомбардира също ще
14 МОСАД да се самосезира
15 000
До коментар #11 от "Спас":Вие никога няма да живеите нормално, защото сте олицетворение та сатаната.
16 хехе
18:22 29.03.2026
Защо лъжеш, че факти.бг има някаква политика, като триеш онова което не ти изнася, на произволен принцип!?
18 А50
До коментар #11 от "Спас":Хитлер е еврейн, спонсориран от евреи
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 От тези в индустриалната зона
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мнение
23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
24 Сатана Z
25 Наблюдател
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не питай
До коментар #3 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":А ние плащаме за въглищните тецове емисии на ненормалните. Че само те са виновни за замразяване на въздуха. А войните и другото от тези курумпета не се знае.
28 АБЕ ДУМНЕТЕ
29 Дядо дръмпи.
30 00014
До коментар #11 от "Спас":Знаеш ли колко хора вече гледат на Хол.локоста от друга гледна точка? Заради вечните войни на Из,зраел, заради банките?
31 Би би
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "Не питай":Всичко ще си дойде на мястото Всеки ще си получи заслуженото
33 Химически
34 Да бе
До коментар #20 от "От тези в индустриалната зона":Ти пък нищо не си рабрал всичко е тяхно няма Индия няма уса
35 Браво!
До коментар #24 от "Сатана Z":Почнахте да усещате ...играта!четох страхотна статия и данни за златните запаси на отделните държави......За ес може да дойде кризата от някакъв газ смятат ,че ще се вдигне много.гледах и данни за редкоземните материали...специално внимание отделих на ЗЛатот...45г на германия и прибират златото до последна тройунция....а сега познайте колко златен резерв е направил ДОйчо....И при диамантите на са 1ви просиянците........на Петрол и газ са много силни заедно с иран и катар.Та лудия е решил да краде петрола на иран вероятно покрай приказките за опасния уран.Много интересни данни за ЛИтия......
36 За да разберете
37 Много
38 Да бе
До коментар #25 от "Наблюдател":ЮюКакто виждаш толкова могат арабите само да се отбраняват нещо не може иначе отдавна да са атакували Иран ама не стиска без Тюркие то но те не се хващат на хорото. Този път те пари искат да правят а други да се бият реално.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Европеец
До коментар #11 от "Спас":А бе ти нормален ли си, ако не ти харесва фашизъм да го кажем нацизъм..... Понеже много "знаеш" да те попитам геноцида в ивицата Газа Как би го коментирал..... Да те питам и бомбардирането на ядрени съоръжения на територията на Иран не е ли ядрен тероризъм....
41 Минувачка
До коментар #8 от "СЕМ":Пише се антисемит, не антисемитист.
Първият, обявен за антисемит, е бил Монтгомъри, защото се е противопоставил на Балфурската декларация. Пообразовайте се, не боли.
И арабите, също като евреите, са семитски племена.
Коментиран от #46
42 Верно ли бе
До коментар #11 от "Спас":Разкарай се бе , чифутопоклонник
43 Малко е
44 голям мерзост
До коментар #11 от "Спас":израелците малко ги е горил хитлер повече е трябвало да горят
но нищо сега иранците ще поправят тая грешка на гитлер
45 Хитлер
46 веселяк
До коментар #41 от "Минувачка":"Пообразовайте се, не боли". А не боли, като му се натовари единствената мозъчна клетка знаеш ли какво главоболие го гони?
47 ужас
48 милен к@неф
49 С ДВЕ ДУМИ
50 МИНУВАЧ
51 ЗОРО
52 Юдейска поговорка
53 ЗОРО
До коментар #36 от "За да разберете":Израел е кочина! Ама иначе върви яко пропаганда, как направили от пустинята градина! Ако не е американския данъкоплатец да ги издържа, Израел отдавна да е фалирал хиляди пъти! Мошеници!
54 Левски
