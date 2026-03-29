Химически завод в южен Израел гори след иранска ракетна атака ВИДЕО

Химически завод в голямата индустриална зона Неот Ховав в южен Израел се запали след ирански ракетен удар, съобщава Ynetnews, позовавайки се на властите.

Работниците и персоналът са евакуирани. Специални екипи за опасни материали и мониторингови звена оценяват риска от разлив на опасни материали в индустриалната зона. Спешна медицинска помощ съобщи, че един човек е леко ранен.

Израелският вестник „Маарив“ съобщава, че три специални екипа за опасни материали и мониторингови звена от град Беер Шева са били изпратени на мястото на инцидента, след като са получили сигнал за инцидента. Според вестника, в момента няма данни за жертви.

Местното издание „Калкалист“ също съобщава, че мъж е пострадал и е получил медицинска помощ.

В Неот Ховав работят няколко десетки големи фабрики с хиляди служители, отбелязва „Калкалист“. Министерството на опазването на околната среда съобщи, че негови екипи са били извикани на мястото на инцидента.

Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на източник, съобщи, че Иран е ударил израелски завод, свързан с военните, в южната част на страната. Този удар е предупреждение за атаки срещу ирански фабрики и индустрии.

Индустриалната зона Неот Ховав, разположена южно от Беер Шева, е ключов център на химическата промишленост на Израел. Тя произвежда приблизително половината от всички химикали, произведени в страната. В района се намират и електроцентрала и складове.

Вчера иранска ракетна атака удари алуминиевия завод Al Taweelah в Абу Даби, собственост на Emirates Global Aluminum (EGA). Няколко служители на EGA бяха ранени при ударите, но животът им не е в опасност. Според Financial Times, ОАЕ е най-силно обстрелваната държава сред съседите на Иран в Персийския залив.