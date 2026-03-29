Новини
Свят »
Куба »
Руски танкер под американски санкции със 730 000 барела суров петрол наближава Куба

Руски танкер под американски санкции със 730 000 барела суров петрол наближава Куба

29 Март, 2026 20:59, обновена 30 Март, 2026 04:05

  • танкер-
  • русия-
  • петрол-
  • куба-
  • сащ-
  • санкции

Корабът трябва да пристигне утре на островната държава

Руски танкер под американски санкции със 730 000 барела суров петрол наближава Куба - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Танкерът "Анатолий Колодкин", който превозва 730 000 барела суров петрол, се намира днес северно от Хаити и се насочва към пристанището Матансас в Западна Куба, съобщи морската аналитична компания Кплер, предаде Франс прес. Очаква се той да стигне в Куба утре.

Куба не е внасяла петрол от 9 януари, когато е била направена последната доставка от Мексико, преди страната да спре изпращането на горива за острова под натиска на Белия дом.

"Сий Хорс", танкер под хонконгски флаг, за който се предполагаше, че превозва руски дизел за Куба, в крайна сметка навлезе във венецуелски води, съобщава Кплер.

Куба загуби основния си регионален съюзник и доставчик на петрол - Венецуела - през януари, когато американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро. Каракас бе основният доставчик на гориво за Куба през последните 25 години.

Кубинците страдат от редовни прекъсвания на електричеството, които могат да продължат повече от 20 часа. Страната беше засегната и 7 пъти от мащабно спиране на тока от началото на 2024 г., включително на два пъти през настоящия месец.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел наложи различни мерки за икономия на горивата. Цените им скочиха, общественият транспорт беше значително намален, а някои авиокомпании спряха полетите си към Куба.

На 19 март американското правителство, което наскоро облекчи санкциите срещу руския нефт, уточни, че въглеводороди все още не могат да бъдат доставяни в Куба или в Северна Корея.

На 20 март Кремъл заяви, че води разговори с Куба, съюзник на Москва, за начините да се помогне на острова, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руски дизел.

Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно още от съветската епоха, засилиха отношенията си след началото на широкомащабната офанзива на Русия срещу Украйна през 2022 г.

"Анатолий Колодкин" е под американски санкции. Той зареди петрол в руския пристанищен град Приморск на 8 март. После беше ескортиран от руски военен кораб през Ламанша. Двата кораба се разделиха, след като танкерът влезе в Атлантическия океан, съобщи британският военноморски флот.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 86 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военен танкер

    150 16 Отговор
    Трябва краварите да внимават

    Коментиран от #3, #20

    21:05 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Също

    58 42 Отговор

    До коментар #1 от "Военен танкер":

    и зелената листна въшка. :))

    21:07 29.03.2026

  • 4 Съпроводен от три подводници

    78 46 Отговор
    И пет космически бойни ракети с ядрени двигатели

    Коментиран от #36, #40, #95

    21:07 29.03.2026

  • 5 Сатана Z

    132 12 Отговор
    А в Росенец кога ще дойде танкер с петрол?Щото БГто да не се окаже в положението на Куба точно преди изборите?

    21:07 29.03.2026

  • 6 Гост

    114 10 Отговор
    Американски санкции. Му пръ цнат на руския де дов.

    21:07 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доналд

    116 7 Отговор
    Такъв таралеж си вкарах в гащите че накрая и машината за печатане на пари ще ми запалят...!

    21:08 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Яшар

    125 13 Отговор
    Към 150 000 тонен хував курс дано всичко е ок за кубинските ни братя ..Да живее Кастро , Че ,Ким и Путин и Лукашенко !!!

    Коментиран от #144

    21:09 29.03.2026

  • 11 Не позна

    67 12 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Тук е пълно с такива като теб тpoлове тъ пей каджии

    21:09 29.03.2026

  • 12 Ти да видиш

    15 85 Отговор
    В Куба има интернет,а в Рашка нема.

    Коментиран от #48

    21:10 29.03.2026

  • 13 Със сигурност

    13 85 Отговор
    Дончо ще го конфискува.

    Коментиран от #23, #25

    21:10 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Дончо

    13 68 Отговор
    Вече е мой!

    21:11 29.03.2026

  • 16 Торпилирай

    13 87 Отговор
    Какво прави руски танкер в Американско море?

    Коментиран от #22

    21:12 29.03.2026

  • 17 Гост

    138 6 Отговор
    Човеколюбие по американски: Режима в определена държава не ни е послушен. Налагаме му санкции и го обявяваме за недемократичен. Раздаваме пари на опозицията и пищим,че хората са гладни и недоволни. Бомбандираме ги в името на демокрацията и им налагаме угоден на нас режим, като обявяваме природните богатства за наши! Страната е разсипана, народа продължава да гладува и недоволства, но вече "демократично"!

    21:12 29.03.2026

  • 18 Бат Петьо Парчето

    9 76 Отговор
    УДРИИ БАЙ ДОНЧО

    Коментиран от #26, #28, #29, #31

    21:12 29.03.2026

  • 19 Факт

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Това българин ще е

    21:12 29.03.2026

  • 20 Европеец

    82 12 Отговор

    До коментар #1 от "Военен танкер":

    Какво да кажа, освен че Русия най-после се престраши да помогне на бедстващите от Острова на свободата..... Но както се казва, по-добре късно отколкото никога.... Острова на свободата звучи красиво. ...

    Коментиран от #39

    21:13 29.03.2026

  • 21 Механик

    16 66 Отговор
    В Куба комунизмът победи!20$ заплата.Месечна!

    Коментиран от #90, #134

    21:14 29.03.2026

  • 22 Чий го търси

    74 5 Отговор

    До коментар #16 от "Торпилирай":

    Джералд Форд в Персийския залив

    Коментиран от #32

    21:14 29.03.2026

  • 23 Да бе !

    47 3 Отговор

    До коментар #13 от "Със сигурност":

    Ама в момента Тръмп е зает да конфискува на иранците, каламбаците...

    21:15 29.03.2026

  • 24 Хм...

    61 3 Отговор
    Интересно какво ли ще изплещи инфантилния идиот тръмп!

    21:15 29.03.2026

  • 25 Европеец

    40 4 Отговор

    До коментар #13 от "Със сигурност":

    А ще смее ли.....

    21:15 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нема!

    7 60 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Петьо Парчето":

    Онзи ден путлер беше изпратил депутати да помолят американците да го пропуснат.

    Коментиран от #30

    21:16 29.03.2026

  • 29 Дончо син

    19 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Петьо Парчето":

    Баща ми не може,... Аз ще те удря яковгъзъ

    21:16 29.03.2026

  • 30 Идиот

    18 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нема!":

    Сър Джон

    21:17 29.03.2026

  • 31 Абе

    23 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Петьо Парчето":

    Прякора ти от къде идва? Нарекъл си си кАналния разширител - Парчето, или, в училище са те наричали - тъпо Парче?

    21:17 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Доньо

    5 53 Отговор
    Мисля, че конфискацията на безплатни 730 000 барела ще се отразят добре на цените на горивата в САЩ.

    Коментиран от #59

    21:20 29.03.2026

  • 34 Да питам

    19 3 Отговор
    Абе , Дончо и Малката Ханъма , не си ли говорят вече ?!

    Коментиран от #98

    21:21 29.03.2026

  • 35 12345

    45 3 Отговор
    Не можело да се внася петрол и "или в Северна Корея.", хаха, вие карта виждали ли сте?? Русия има обща граница със СВ и може да си внася и изнася каквото си поиска, по море е същатата работа. И аз налагам санкции от днес на Вануату, те не знаят, ама нищо.

    21:21 29.03.2026

  • 36 Мосфильм

    6 30 Отговор

    До коментар #4 от "Съпроводен от три подводници":

    Как е името на този фантастичен сериал?

    Коментиран от #45, #66

    21:21 29.03.2026

  • 37 Ха ХаХа

    40 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Простунгер, къде беше като го думнаха иранците?
    Сега е в Хърватия да го кърпят

    Коментиран от #41

    21:21 29.03.2026

  • 38 Само бой по Краварите

    43 4 Отговор
    ще стабилизира света.Ким Чен + Си Дзин+
    Путин трябва да се мобилизират и да напляскат рижавия дъртак и бургерското му краварско население дето живее на кредит.

    21:21 29.03.2026

  • 39 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    11 45 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Ти ми казваш,че средната заплата в Куба е 15-20 щатски долара,той ти вика Острова на свободата звучи красиво.... Красота

    Коментиран от #44, #53

    21:22 29.03.2026

  • 40 Мдааа

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "Съпроводен от три подводници":

    Забрави за шестте Москвич Тротинет ..

    21:23 29.03.2026

  • 41 Абе лилав,

    11 23 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Где Кузя?

    Коментиран от #46

    21:23 29.03.2026

  • 42 ха ха

    38 4 Отговор
    като гледам май и запада отива към кубински сценарии , затова точи лиги за танкера и си измисля санкции

    21:23 29.03.2026

  • 43 Георгиев

    67 6 Отговор
    Аз не разбирам: САЩ казват "този танкер няма да доставя нефт никъде"? И кои са те? Световен самоинициативен жандарм? Упълномощени от ООН? Таза се държаха с Русия в навечерието на влизането им в Окраина. Подтикваха ги, това беше е плановете на Байдън. А сега? Какво искат? До всеки танкер подводница? Световна война? Натам вървят нещата.

    Коментиран от #55

    21:24 29.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ХаХа

    32 3 Отговор

    До коментар #41 от "Абе лилав,":

    Где Джералд?

    21:25 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ти кога за последен път

    35 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ти да видиш":

    Беше в Русия? Щото аз снощи си говорих с близки в Русия по Вайбър ...

    Коментиран от #54

    21:27 29.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 демократ

    7 43 Отговор
    Руснаците са торални из роди крепят режими тероризоращи народите си.

    21:27 29.03.2026

  • 51 демократ

    14 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    Явно те влече бегай към Анадола да ти се случи хубавото

    21:28 29.03.2026

  • 52 Разказвач

    11 42 Отговор
    Зеленски е легендарен герой който ще остане в историята .. 😉, а Димон ще бъде забравен от всички.

    Коментиран от #68, #78

    21:28 29.03.2026

  • 53 Европеец

    41 6 Отговор

    До коментар #39 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    Ако и ти си 64 години под краварски санкции ще се видим как ще се оправиш.... Добре да мислиш преди да пишеш глупости......

    Коментиран от #58

    21:29 29.03.2026

  • 54 Глюпости

    7 22 Отговор

    До коментар #48 от "Ти кога за последен път":

    През северокорейски Интернет , а ?

    21:29 29.03.2026

  • 55 Думах ви аз на копейките

    12 30 Отговор

    До коментар #43 от "Георгиев":

    Викайте за Камала Харис,вие не, Краснов наш..
    Е сега Краснов ви конфискува десетина танкера,взе ви Лукойл,фалира ви Газпром,спря ви Старлинк та украинците ви думкат къде и когато си поискат.мда.

    Коментиран от #81

    21:30 29.03.2026

  • 56 Куба е законна част от САЩ

    7 34 Отговор
    А бай ДОНЧО е губернатора! Това го знае всяко дете

    21:30 29.03.2026

  • 57 СТИГА БЕ

    36 2 Отговор
    Ама въобще не им пука за тези санкции...а КУБА трябва да живее и трябва да им се помага

    21:31 29.03.2026

  • 58 демократ

    13 11 Отговор

    До коментар #53 от "Европеец":

    Американските санкции се изразявят за американски стоки няма американски лекарства авточасти и компютри. А ми да си внесат масквич росхим и ростел може и с гейрмански да а се задоволят телефункин и блаупункт.

    21:32 29.03.2026

  • 59 може

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Доньо":

    Но само ако има коли и хора да ги карат!

    21:32 29.03.2026

  • 60 Тиква

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Багаж -гара-куив, бандера долна.

    21:33 29.03.2026

  • 61 az СВО Победа 80

    37 7 Отговор
    Никой няма да го пипне, защото е регистриран и плава под руски флаг. Ако бъде атакуван, ще е равносилно на атака срещу РФ

    Коментиран от #83, #85

    21:36 29.03.2026

  • 62 оня с питон.я

    31 7 Отговор
    Придружен е от руска атомна подводница. Кравите обикалят и подлайват от разстояние. Лавров го каза. Какви санкции? Те са нелегитимни, ние не ги спазваме.

    Коментиран от #65

    21:36 29.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 само да кажа

    17 3 Отговор

    До коментар #36 от "Мосфильм":

    нещо с руско име беше "Архангелск-клас "Ясен-М" май беше

    21:39 29.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 оня с питон.я

    12 3 Отговор

    До коментар #68 от "Зеленски -- КНЯЗ на Киевска РУС":

    Ти наред ли си наркоман. Хаха.

    21:43 29.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 долу сащ

    17 2 Отговор
    дали няма и подводница наоколо?

    21:48 29.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Антируснак

    3 17 Отговор
    Да не се блъсне някъде руската гад...

    Коментиран от #86

    21:51 29.03.2026

  • 75 Квадрат13

    16 2 Отговор
    Утре ще има отговор но частичен. Ако тръгнат постоянни доставки на петрол от Русия за Куба ще имаме окончателен отговор. Ще помогне ли Русия на Куба? Предстои да видим.

    Коментиран от #82

    21:55 29.03.2026

  • 76 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Всички четохме къде се е скрил бе, про100киро.
    А, къде беше, като го думнаха?
    Не минаваш за умен.

    21:59 29.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Разказвач":

    Зелю бръмчи повече от пощальоните, да проси оръжия и пари.
    Ако вие пишете учебниците по история може и Гаргамел да стане герой.

    22:04 29.03.2026

  • 79 ПОСЕЙДОН ГЛЕДА

    14 5 Отговор
    А СМЕЯТ ЛИ ДА ГО ПИПНАТ

    22:04 29.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Гост

    11 7 Отговор

    До коментар #55 от "Думах ви аз на копейките":

    И като се събуди - краката ти отвити, а пижамата ти мокра

    22:06 29.03.2026

  • 82 Мадуро

    9 11 Отговор

    До коментар #75 от "Квадрат13":

    Чекай Русия да ти помага.

    Коментиран от #113

    22:06 29.03.2026

  • 83 Само за сведение

    5 17 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 80":

    Досега краварите конфискуваха точно 6 такива под руски флаг.🤣
    За този путин е изпросил да го пуснат,а рижият уж обещал...уж....

    Коментиран от #88, #103

    22:11 29.03.2026

  • 84 Край

    22 3 Отговор
    САЩ забраняван на една държава да дава голиво на друга държава. Вън мръсните кравари от България. Такава държава не трябва да съществува.

    22:12 29.03.2026

  • 85 Е не

    5 12 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО Победа 80":

    Много си бит с мотика по главата като малък. Ама много.Ходи на рентген да не е останало някое парче.От мотиката 😂😂😂😂

    22:14 29.03.2026

  • 86 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "Антируснак":

    Ще вземе да потопи Острова на Свободата 😂🤣

    22:16 29.03.2026

  • 87 ФАКТИ

    5 9 Отговор
    Фжрум на копейки НЕспечелели зелена карта!

    22:16 29.03.2026

  • 88 az СВО Победа 80

    11 5 Отговор

    До коментар #83 от "Само за сведение":

    Не си внимавал в час!

    Задържаните бързо сменяха флага с руски, малко преди да бъдат задържани, но не бяха регистрирани в РФ.

    Коментиран от #118

    22:16 29.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Глюпости ,

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Годишната е ..

    22:21 29.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Дуиид

    5 2 Отговор
    Чекаме го на ташпишо!

    22:25 29.03.2026

  • 93 Ха- ха

    7 12 Отговор
    Добре, че е заредил на 8 март в Приморск. Защото това пристанище вече не функционира.!

    22:28 29.03.2026

  • 94 Бах

    13 4 Отговор
    Това е хуманитарна помощ , нека кравите да се опитат.

    22:29 29.03.2026

  • 95 Задължително и влекач

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Съпроводен от три подводници":

    Руската техника умира много често е внезапно

    😂

    22:30 29.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ще има

    6 11 Отговор
    абордаж.

    22:31 29.03.2026

  • 98 хаха🤣

    6 11 Отговор

    До коментар #34 от "Да питам":

    Малката ханъма Пуся, булка на аятолаха, остана вдовица 🥰

    22:32 29.03.2026

  • 99 Данко Харсъзина

    17 5 Отговор
    Пропуснали са да споменат, че покрай кораба се движат две руски ядрени подводници клас Тайфун. Но те не се виждат та за това..
    Кралския флот се покри в пристанищата а шведите и датчаните, които бяха много курназ, ако има как щяха да извадят корабите си на брега.

    22:33 29.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #83 от "Само за сведение":

    Пак про100кировщини.
    Краварите не смеят да пипнат руски танкер, че още някой самолетоносач ще ходи на сервиз до Крит

    22:39 29.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Данко Харсъзина

    17 6 Отговор
    Около кораба патрулурат руски ядрени ракетоносци, бай Дончо е зает с персите, зеленото насекомо ходи насам натам, като муха без глава, руската армия бавно напредва. Обичайното.

    22:42 29.03.2026

  • 106 Мадуро и съпругата му

    6 1 Отговор
    с първо съобщение след ареста. „Ние сме добре, силни, спокойни и в постоянна молитва“, написаха бившият лидер и съпругата му в съобщение, публикувано в "Екс" от техни близки. Двамата се намират в затвор в Ню Йорк, където са съдени по обвинения в наркотероризъм. Мадуро се яви на два пъти в съдебната зала в Ню Йорк. След второто му явяване в четвъртък, неговият син Николас Мадуро Гера, съобщи, че баща му се чувства добре в затвора, има и право на един час разходка всеки ден.

    22:43 29.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 да питам

    4 11 Отговор
    А верно ли не само САЩ, но и Швеция, Белгия, Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #112, #114, #115

    22:47 29.03.2026

  • 110 Казанлъшкия

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Да, но и копейките ,и американчетата са пълни к.ретени. Аз съм за България, другите страни са ми през у.я.

    22:56 29.03.2026

  • 111 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 10 Отговор
    😱Този е успял да премине Босфора, украинците вече ще атакуват и на Дарданелите. 🤩🤑

    22:56 29.03.2026

  • 112 Казанлъшкия

    12 2 Отговор

    До коментар #109 от "да питам":

    Едва ли. Къде прочете тая измишльотина? Руснаците ще позволят да им се конфискуват танкери ли мислиш? Това би означавало война.

    Коментиран от #130

    22:57 29.03.2026

  • 113 Квадрат 13

    6 2 Отговор

    До коментар #82 от "Мадуро":

    Мисля, че е съгласувано със САЩ да пуснат един, максимум два танкера. Това ще помогне временно за имиджа на Кремъл. Ако доставките обаче станат редовни, това означава, че Русия се променя.

    22:58 29.03.2026

  • 114 Абсолютно

    1 4 Отговор

    До коментар #109 от "да питам":

    Вярно

    23:01 29.03.2026

  • 115 Най много ги конфискуват

    1 8 Отговор

    До коментар #109 от "да питам":

    На ВСУ дроновете.

    23:03 29.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Мунчо

    2 7 Отговор

    До коментар #88 от "az СВО Победа 80":

    Ами така е.Руският байрак не помага.А петролът вътре откъде е бил ,а?

    23:07 29.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Дзак

    0 3 Отговор
    Приятни сънища!

    23:10 29.03.2026

  • 121 Как беше онзи първият конфискуван

    2 9 Отговор

    До коментар #107 от "Данко Харсъзина":

    Минерва или нещо такова.И той беше охраняван от ядрена подводница.Ама бега като се случи десантът.

    Коментиран от #125

    23:11 29.03.2026

  • 122 Грозев ти ли си бе предатели?

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Че къв българин си ти бе измамник Грозев? То си подлога на ми6 и майкопродавец.

    23:18 29.03.2026

  • 123 Скоро гледах кадри от улиците на Хавана

    4 10 Отговор
    По-зле от Столипиново.

    Коментиран от #143

    23:20 29.03.2026

  • 124 Има грешка

    2 3 Отговор
    Няма толкова голям танкер!

    Коментиран от #141

    23:21 29.03.2026

  • 125 ?????

    8 4 Отговор

    До коментар #121 от "Как беше онзи първият конфискуван":

    Пишат че на танкера са Вагнерите.
    Тия са по-ядрени от ядрена подводница.

    Коментиран от #128

    23:22 29.03.2026

  • 126 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Хаха":

    Ами направете си нормални. Или следвате примера.

    23:23 29.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Абе ,

    2 8 Отговор

    До коментар #125 от "?????":

    Вагнерите сдадоха , само ти ли си пропуснал часа ?

    23:54 29.03.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Казанлъшкия":

    За пред хората ги конфискуват. Иначе си ги плащат. С малка отстъпка, ама за сметка на това пък в кеш.

    00:18 30.03.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Ицо

    0 6 Отговор
    Има ли недоръъгани и гладни копейки тук?

    00:28 30.03.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Всички

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    българи разбраха, че не си българин, така че не се напъвай да не разкаляш терена.

    01:42 30.03.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 веселяк

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Бай Тошо":

    Не бъркай коритото за водопой на кравите и уфсите за баня!

    05:40 30.03.2026

  • 139 ИЗКУК КУКУВ

    4 1 Отговор
    ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА АМЕРИКАН.НАЛАГАЛИ САНКЦИИ . НЕШО.ИМА НЕНОРМАЛНО В ТАЯ РСБОТА.

    05:45 30.03.2026

  • 140 Гориил

    7 1 Отговор
    Бреговата охрана на САЩ не посмя да се приближи до гигантския руски танкер и той влезе безпрепятствено в кубинското пристанище, за да разтовари.Това означава, че американците се страхуват да не бъдат ударени от руска ядрена подводница и не искат да поемат риска.

    06:31 30.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Реконтрера

    0 2 Отговор
    Ура!Цяла седмица ще има ток!

    07:20 30.03.2026

  • 143 ВАЖНИ СА ХОРАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Скоро гледах кадри от улиците на Хавана":

    КЪТ НАШТЕ СГАНИ НЯМА ПО ОТВРАТ В ЪВ ВСЕКЕНИТЕ И КОСМОСА

    07:41 30.03.2026

  • 144 Е чак 150 000 тона

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    не е, но и 100 000 е прилично количество! Вярно, яе е капка в морето, но все пак е глътка въздух за кубинците...

    08:14 30.03.2026