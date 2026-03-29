Руски танкер под американски санкции със 730 000 барела суров петрол наближава Куба

Танкерът "Анатолий Колодкин", който превозва 730 000 барела суров петрол, се намира днес северно от Хаити и се насочва към пристанището Матансас в Западна Куба, съобщи морската аналитична компания Кплер, предаде Франс прес. Очаква се той да стигне в Куба утре.
Куба не е внасяла петрол от 9 януари, когато е била направена последната доставка от Мексико, преди страната да спре изпращането на горива за острова под натиска на Белия дом.
"Сий Хорс", танкер под хонконгски флаг, за който се предполагаше, че превозва руски дизел за Куба, в крайна сметка навлезе във венецуелски води, съобщава Кплер.
Куба загуби основния си регионален съюзник и доставчик на петрол - Венецуела - през януари, когато американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро. Каракас бе основният доставчик на гориво за Куба през последните 25 години.
Кубинците страдат от редовни прекъсвания на електричеството, които могат да продължат повече от 20 часа. Страната беше засегната и 7 пъти от мащабно спиране на тока от началото на 2024 г., включително на два пъти през настоящия месец.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел наложи различни мерки за икономия на горивата. Цените им скочиха, общественият транспорт беше значително намален, а някои авиокомпании спряха полетите си към Куба.
На 19 март американското правителство, което наскоро облекчи санкциите срещу руския нефт, уточни, че въглеводороди все още не могат да бъдат доставяни в Куба или в Северна Корея.
На 20 март Кремъл заяви, че води разговори с Куба, съюзник на Москва, за начините да се помогне на острова, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руски дизел.
Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно още от съветската епоха, засилиха отношенията си след началото на широкомащабната офанзива на Русия срещу Украйна през 2022 г.
"Анатолий Колодкин" е под американски санкции. Той зареди петрол в руския пристанищен град Приморск на 8 март. После беше ескортиран от руски военен кораб през Ламанша. Двата кораба се разделиха, след като танкерът влезе в Атлантическия океан, съобщи британският военноморски флот.
Руски танкер под американски санкции със 730 000 барела суров петрол наближава Куба
29 Март, 2026 20:59, обновена 30 Март, 2026 04:05 5 709 144
