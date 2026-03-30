„The Washington Post“: Въпреки ударите на САЩ и Израел, Иран поддържа ракетната си програма

Въпреки ударите на САЩ и Израел, Иран поддържа ракетната си програма, а експертите се съмняват, че тя може да бъде напълно унищожена по време на конфликт, пише „The Washington Post“.
Както е отбелязано в публикацията, наличните сателитни изображения показват, че в резултат на ударите на територията на Ислямската република „надземните пускови установки са били унищожени, достъпът до подземни ракети е бил временно блокиран и Иран е бил лишен от възможността незабавно да произвежда нови ракети“. „Експертите обаче предупредиха, че програмата за балистични ракети на Иран не е била унищожена“, подчертава изданието.
„Те все още изстрелват ракети. Това е ключов показател“, отбеляза Том Карако, сътрудник, специализиран в въпросите на противоракетната отбрана във вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания.
„Някои експерти изразиха съмнения, че ракетната програма може някога да бъде напълно унищожена, позовавайки се на опита на режима във възстановяването от минали атаки и достъпа му до вериги за доставки, които му позволяват да попълва унищоженото производствено оборудване“, подчертава изданието. „Иран използва и мобилни пускови установки, чийто брой е неизвестен.“
Според експертни оценки, цитирани в статията, „през първите четири седмици на американско-израелската операция са повредени четири основни производствени съоръжения за балистични ракети в Иран и най-малко 29 площадки за изстрелване на балистични ракети“.
