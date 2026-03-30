Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„The Washington Post“: Въпреки ударите на САЩ и Израел, Иран поддържа ракетната си програма

30 Март, 2026 03:26, обновена 30 Март, 2026 03:32 1 421 8

Експертите се съмняват, че тя може да бъде напълно унищожена по време на конфликт

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки ударите на САЩ и Израел, Иран поддържа ракетната си програма, а експертите се съмняват, че тя може да бъде напълно унищожена по време на конфликт, пише „The Washington Post“.

Както е отбелязано в публикацията, наличните сателитни изображения показват, че в резултат на ударите на територията на Ислямската република „надземните пускови установки са били унищожени, достъпът до подземни ракети е бил временно блокиран и Иран е бил лишен от възможността незабавно да произвежда нови ракети“. „Експертите обаче предупредиха, че програмата за балистични ракети на Иран не е била унищожена“, подчертава изданието.

„Те все още изстрелват ракети. Това е ключов показател“, отбеляза Том Карако, сътрудник, специализиран в въпросите на противоракетната отбрана във вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания.

„Някои експерти изразиха съмнения, че ракетната програма може някога да бъде напълно унищожена, позовавайки се на опита на режима във възстановяването от минали атаки и достъпа му до вериги за доставки, които му позволяват да попълва унищоженото производствено оборудване“, подчертава изданието. „Иран използва и мобилни пускови установки, чийто брой е неизвестен.“

Според експертни оценки, цитирани в статията, „през първите четири седмици на американско-израелската операция са повредени четири основни производствени съоръжения за балистични ракети в Иран и най-малко 29 площадки за изстрелване на балистични ракети“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    8 2 Отговор
    Сривът на фондовите борси продължава! Азиатските индекси -5% Петролът отново мина $100 за барел.

    Коментиран от #5

    03:37 30.03.2026

  • 2 Нека решим

    8 0 Отговор
    В крайна сметка какво предпочитаме? Тръмп, който има добри отношения с Путин, Ердоган, но и с Нетаняху, Тръмп който не толерира хомосексуалисти, левичари, имигранти и ислямисти, или предишните, които не искаха да виждат Путин, Ердоган, но и Нетаняху и бяха най-добрите защитници на хомосексуалистите, имигрантите и ислямистите?

    Коментиран от #4, #6

    03:40 30.03.2026

  • 3 Аз съм вашатс леля

    4 0 Отговор
    А добър ден!

    03:54 30.03.2026

  • 4 Ами..

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нека решим":

    Предпочитаме МИР и СПРАВЕДЛИВОСТ.
    Не искаме нвкои да грабвт другите безнаказано, а потърпевшите дори да са длъжни да им благодарят

    03:59 30.03.2026

  • 5 Брент

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    се търгува на почти $116.

    04:01 30.03.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нека решим":

    Нас никой не ни пита какво предпочитаме, защото сме от страната на булката и даваме всичко, което всички поискат. Искат летище - дадохме го.

    04:07 30.03.2026

  • 7 Корупция

    4 2 Отговор
    Централният контрол е загубен. Групи от Революционната гвардия са станали автономни и има местни лидери, които приемат подкупи, за да пропускат кораби. Много петрол и газ се изнасят и нищо не се чува. Държави и компании правят „бизнес“ с военачалници.

    04:10 30.03.2026

  • 8 Факт

    3 4 Отговор
    Добре работят САЩ и Израел... Иран в момента изстрелва 10% от броя на ракетите в първите дни на войната...

    04:20 30.03.2026

