Иран под обстрел: 17 цивилни загинаха при бомбардировки в Кухдешт, ударен е химически завод в Табриз, взривове в Техеран

30 Март, 2026 03:35, обновена 30 Март, 2026 06:44 1 037 5

Бандар Абас и остров Кешм са били цел на тежки въздушни удари от американско-израелските сили, както и международното летище Мехрабад и клон на Националната банка на Иран в столицата

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седемнадесет цивилни са убити при израелски и американски бомбардировки на град Кухдешт, разположен в провинция Лорестан в Западен Иран, обяви кметът на града.

„Нашият град беше обект на най-малко 15 американско-израелски атаки“, каза кметът, според информационната агенция Тасним. „Седемнадесет души са убити при бомбардировките“, добави той.

Нефтохимически завод в иранския град Табриз е бил атакуван от въздуха, съобщи генералният му директор.

„Заводът е бил атакуван от израелско-американски сили преди няколко минути“, каза генералният директор, според иранската държавна телевизия. Той добави, че „спешните служби вече са пристигнали на мястото на инцидента и не е установено изпускане на токсични вещества или вещества, опасни за човешкото здраве“. „Ситуацията е под контрол“, увери генералният директор.

Няма съобщения за евентуални жертви при нападението срещу завода.

Потушаването на пожара е отнело няколко часа. Експерти оценяват щетите.

Командирът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър и началникът на щаба на Израелските отбранителни сили Еял Замир обсъдиха по-нататъшни стъпки срещу отбранителната промишленост на Иран на среща на 29 март, съобщи CNN.

Според източници срещата се е провела в Израел и е била посетена от други израелски военни представители. Изданието отбелязва, че „основната тема на срещата е била войната срещу Иран и усилията за спиране на иранското производство на оръжия“.

Пристанищният град Бандар Абас в Персийския залив и остров Кешм са били цел на тежки въздушни удари от американско-израелските сили, съобщи телевизия Al Hadath.

Все още няма информация за евентуални щети.

Международното летище Мехрабад и клон на Националната банка на Иран бяха обект на поредна бомбардировка в иранската столица Техеран, предаде иранската държавна телевизия.

Освен международното летище и клона на Националната банка в Техеран, са били атакувани и фабрика за картон в южната част на града, както и жилищният комплекс Каср Фируз.

Според информационната агенция Мехр има пострадали в резултат на нападението срещу жилищния комплекс. Точният брой все още не е обявен.

Американските и израелските атаки срещу Иран са повредили или разрушили до момента над 100 000 сгради с гражданско предназначение в страната, показват най-новите данни на иранското дружество на Червения полумесец, цитирани от ДПА и БТА.

Само в столицата Техеран са били поразени близо 40 000 жилищни сгради, търговски или бизнес обекти, съобщи снощи хуманитарната организация в публикация в мрежата "Екс".

Според нея за четирите седмици от началото на нападенията са били атакувани около 600 училища и близо 300 здравни заведения. ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

Няма актуални данни за броя на загиналите.

По-рано през изминалата седмица иранското министерство на здравеопазването съобщи, че от началото на войната на 28 февруари са убити над 1 900 души, включително 240 жени и повече от 200 деца. Ранени са над 24 800 души.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ....

    4 9 Отговор
    Техеран потъва в мрак. Преносно и буквално.

    03:58 30.03.2026

  • 2 Израел и краварите са варвари

    12 5 Отговор
    Убийци и терористи

    04:21 30.03.2026

