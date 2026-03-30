Иран атакува логистичният център на посолството на САЩ в Багдад и генералното консулство на Вашингтон в Ербил

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, и Генералното консулство на САЩ в Ербил (Иракски Кюрдистан) бяха атакувани, съобщи Shafaq News.

Според новинарската агенция дронът, атакувал консулството, е бил успешно свален и не са установени щети. Още няколко дрона са били прехванати през последните няколко часа близо до летище Багдад. Новинарската агенция все още не е предоставила информация за последиците от атаките.

Индийски гражданин, работещ в Кувейт, е бил убит при ирански удар по офис сграда, разположена на територията на местна електроцентрала, съобщи кувейтското министерство на електроенергията, водите и възобновяемата енергия.

Президентът на Американския университет в Бейрут (AUB), Фадло Хури, обяви временен преход към дистанционно обучение от 30 март поради заплахата на Иран да удари американски изследователски и образователни центрове в региона.

„От съображения за сигурност ще работим изцяло онлайн в продължение на няколко дни, с изключение на основния персонал“, каза Хури. „Тази предпазна мярка беше взета след предупреждение от Корпуса на гвардейците на ислямската революция за възможни атаки срещу американски университети в целия Близък изток.“

AUB се смята за една от най-престижните образователни институции в Близкия изток; Основан е през 1866 г. Намира се до Американската болница в центъра на Бейрут.

Ливанският американски университет също обяви временно преминаване към онлайн обучение.

На 29 март Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заплаши да удари американски университети в Близкия изток, след като американско-израелски въздушен удар сериозно повреди два ирански университета.

Иранският външен министър Абас Арагчи нарече бомбардировките „знак на отчаяние“.