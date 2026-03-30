Иран атакува логистичният център на посолството на САЩ в Багдад и генералното консулство на Вашингтон в Ербил

30 Март, 2026 03:54, обновена 30 Март, 2026 03:58 1 305 8

Индиец, работещ в Кувейт, е загинал при ирански удар по офис сграда. Американският университет в Бейрут минава на дистанционно обучение заради заплахата от Техеран

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, и Генералното консулство на САЩ в Ербил (Иракски Кюрдистан) бяха атакувани, съобщи Shafaq News.

Според новинарската агенция дронът, атакувал консулството, е бил успешно свален и не са установени щети. Още няколко дрона са били прехванати през последните няколко часа близо до летище Багдад. Новинарската агенция все още не е предоставила информация за последиците от атаките.

Индийски гражданин, работещ в Кувейт, е бил убит при ирански удар по офис сграда, разположена на територията на местна електроцентрала, съобщи кувейтското министерство на електроенергията, водите и възобновяемата енергия.

Президентът на Американския университет в Бейрут (AUB), Фадло Хури, обяви временен преход към дистанционно обучение от 30 март поради заплахата на Иран да удари американски изследователски и образователни центрове в региона.

„От съображения за сигурност ще работим изцяло онлайн в продължение на няколко дни, с изключение на основния персонал“, каза Хури. „Тази предпазна мярка беше взета след предупреждение от Корпуса на гвардейците на ислямската революция за възможни атаки срещу американски университети в целия Близък изток.“

AUB се смята за една от най-престижните образователни институции в Близкия изток; Основан е през 1866 г. Намира се до Американската болница в центъра на Бейрут.

Ливанският американски университет също обяви временно преминаване към онлайн обучение.

На 29 март Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заплаши да удари американски университети в Близкия изток, след като американско-израелски въздушен удар сериозно повреди два ирански университета.

Иранският външен министър Абас Арагчи нарече бомбардировките „знак на отчаяние“.


  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Трябвало е да излъжат, че само е ранен. Така нарушават тактиката си, да лъжат, че няма убити от ирански атаки!

    04:15 30.03.2026

  • 2 Иран може още и по добре да бие краварит

    18 6 Отговор
    Кравари събирайте си багажа нежелани сте

    Коментиран от #4

    04:18 30.03.2026

  • 3 Голям праз

    6 14 Отговор
    Ударили били контулството киното кукления театър Абе Американците ва размазаха Ще оставят една гола пустиня

    04:24 30.03.2026

  • 4 Дони Миротвореца

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Иран може още и по добре да бие краварит":

    Голям пердах ще ядат аятоласите (и рашистите в Украйна ).

    04:32 30.03.2026

  • 5 Странно

    1 10 Отговор
    Повечето жертви на иранските атаки са индийски и пакистански имигранти в арабските страни от Персийския залив. Нарендра Моди и Шехбаз Шариф получават най-много ковчези. Нито арабските монарси, нито Нетаняху, нито Тръмп

    05:03 30.03.2026

  • 6 Бифут

    4 1 Отговор
    Те са безсмъртни,знаете кой.

    07:10 30.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Браво! Смър на САЩ, израел и пуделите им

    11:27 30.03.2026

