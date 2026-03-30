Израелският парламент увеличи драстично парите за отбрана в новия бюджет на страната

Израелският Кнесет (парламентът) одобри днес бюджета за тази година, в който е предвидено драстично увеличение на средствата за отбрана, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става в момент, когато Израел воюва на няколко фронта.



"Като част от актуализацията на бюджета и предвид операция "Ревящ лъв" (Roaring Lion)" към бюджета на Министерството на отбраната бяха добавени над 30 милиарда шекела (около 8,3 млрд. евро), с което той надхвърля 142 милиарда шекела" (39,3 млрд. евро), се казва в изявление на парламента.



Депутатите от Кнесета одобриха бюджета - най-големият в историята на Израел - с 62 гласа срещу 55 "против".



Общата рамка предвижда държавни разходи в размер на около 850,59 млрд. шекела (около 235 млрд. евро или 270 млрд. долара), което включва текущ бюджет от около 621,75 млрд. шекела и бюджет за развитие и капиталови разходи в размер на 228,83 млрд. шекела, посочва в. "Джерусалем пост". Предвиденият таван на разходите е 699 млрд. шекела.



Това става на фона на започналата преди месец война срещу Иран, като Израел същевременно воюва и срещу "Хизбула" в Ливан, а разходите за икономиката възлизат на около 1,6 млрд. долара седмично, отбелязва Ройтерс.



Ако бюджетът не беше одобрен, това вероятно щеше да доведе до предсрочни избори в рамките на 90 дни, които, според досегашните социологически проучвания, премиерът Бенямин Нетаняху би изгубил.



Очаква се изборите да са в края на октомври, макар че все още не е определена дата. Нетаняху заяви, че те биха могли да се състоят през септември.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас осъди възпрепятстването на латинския патриарх на Йерусалим от израелската полиция вчера да отслужи литургията по случай Палмова неделя (Цветница) в църквата "Възкресение Христово", определяйки го като "нарушение на религиозната свобода", предаде Франс прес.



"Решението на израелската полиция да забрани на латинския патриарх на Йерусалим да влезе в църквата "Възкресение Христово" на Цветница е нарушение на религиозната свобода и на дългогодишните мерки за защита на светите места", заяви тя снощи в публикация в социалните мрежи.



"Свободата на богослужение в Йерусалим трябва да бъде напълно гарантирана, без изключение, за всички вероизповедания. Мултирелигиозният характер на Йерусалим трябва да бъде защитен", допълни Кая Калас.



Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще получи незабавно достъп до Божи гроб.



"Разпоредих компетентните власти да предоставят на кардинал Пиербатиста Пицабала пълен и незабавен достъп до базиликата "Възкресение Христово" в Йерусалим", съобщи Нетаняху в мрежата "Екс".