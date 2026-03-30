Израелският парламент увеличи драстично парите за отбрана в новия бюджет на страната

30 Март, 2026 06:11, обновена 30 Март, 2026 06:27 1 282 12

Израелският Кнесет (парламентът) одобри днес бюджета за тази година, в който е предвидено драстично увеличение на средствата за отбрана, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става в момент, когато Израел воюва на няколко фронта.

"Като част от актуализацията на бюджета и предвид операция "Ревящ лъв" (Roaring Lion)" към бюджета на Министерството на отбраната бяха добавени над 30 милиарда шекела (около 8,3 млрд. евро), с което той надхвърля 142 милиарда шекела" (39,3 млрд. евро), се казва в изявление на парламента.

Депутатите от Кнесета одобриха бюджета - най-големият в историята на Израел - с 62 гласа срещу 55 "против".

Общата рамка предвижда държавни разходи в размер на около 850,59 млрд. шекела (около 235 млрд. евро или 270 млрд. долара), което включва текущ бюджет от около 621,75 млрд. шекела и бюджет за развитие и капиталови разходи в размер на 228,83 млрд. шекела, посочва в. "Джерусалем пост". Предвиденият таван на разходите е 699 млрд. шекела.

Това става на фона на започналата преди месец война срещу Иран, като Израел същевременно воюва и срещу "Хизбула" в Ливан, а разходите за икономиката възлизат на около 1,6 млрд. долара седмично, отбелязва Ройтерс.

Ако бюджетът не беше одобрен, това вероятно щеше да доведе до предсрочни избори в рамките на 90 дни, които, според досегашните социологически проучвания, премиерът Бенямин Нетаняху би изгубил.

Очаква се изборите да са в края на октомври, макар че все още не е определена дата. Нетаняху заяви, че те биха могли да се състоят през септември.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас осъди възпрепятстването на латинския патриарх на Йерусалим от израелската полиция вчера да отслужи литургията по случай Палмова неделя (Цветница) в църквата "Възкресение Христово", определяйки го като "нарушение на религиозната свобода", предаде Франс прес.

"Решението на израелската полиция да забрани на латинския патриарх на Йерусалим да влезе в църквата "Възкресение Христово" на Цветница е нарушение на религиозната свобода и на дългогодишните мерки за защита на светите места", заяви тя снощи в публикация в социалните мрежи.

"Свободата на богослужение в Йерусалим трябва да бъде напълно гарантирана, без изключение, за всички вероизповедания. Мултирелигиозният характер на Йерусалим трябва да бъде защитен", допълни Кая Калас.

Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че латинският патриарх на Йерусалим ще получи незабавно достъп до Божи гроб.

"Разпоредих компетентните власти да предоставят на кардинал Пиербатиста Пицабала пълен и незабавен достъп до базиликата "Възкресение Христово" в Йерусалим", съобщи Нетаняху в мрежата "Екс".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От кесета(портмоне, арх.) на кнесета

    11 0 Отговор
    Ахааа, разбрахте ли сега грешката на Кнесета? Отпускат пари за отбрана, а тя армията на Израел изобщо не се занимава с отбрана, тя само напада и хапе съседите. Ако имаше поне един умен човек в тоя Кнесет, щеше да каже - ама чакайте бе! Каква отбрана, какви пет шекела? Давайте да отпуснем пари за нападение

    06:27 30.03.2026

  • 2 Абе

    13 0 Отговор
    Ква отбрана бе тези пари са за агресия на съседите

    06:53 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да,бе

    10 0 Отговор
    Остава и Конгреса да приеме увеличението,а американските данъкоплатци да го платят.

    07:26 30.03.2026

  • 5 интересно

    5 0 Отговор
    Ще замярват персите с пачки ли .

    08:01 30.03.2026

  • 6 Хаха

    5 0 Отговор
    САЩ ще финансират всичко това. Държавата Израел няма такива пари.

    08:18 30.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Злото

    3 0 Отговор
    Израел изчезва от лицето на земята. Най-после!

    08:39 30.03.2026

  • 9 В реално време

    3 0 Отговор
    Сащ и израел си счупиха зъбите. В поредната им война. Психопатите трамп и сатаняху са унизени от иранската мощ. Цензурата, лъжите, пропагандата не могат да скрият останат!

    08:46 30.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Парите

    0 0 Отговор
    Срам ме е да двааме пари на Украйна, тя да се опитва да прави смяна на режима в Унгария. Също така да дава морски дронове за нападения с/у Иран ... и в същото време да членуваме политически, икономически и военно в съюз, който толерира нападенията. Гласувайте за повече евроатлантизъм и войната съвсем скоро ще е на наша територия.

    09:15 30.03.2026

  • 12 русотрол

    0 0 Отговор
    Ма тоя що е жив и не е с 6 пръста

    09:43 30.03.2026

