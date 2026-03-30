ISW: Русия буксува край Славянск, офанзивата губи темпо

Руските сили срещат сериозни затруднения в опитите си да напреднат в северната част на украинския „крепостен пояс“ след началото на пролетно-лятната офанзива през 2026 г., посочва анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от News.bg.
Според украинския военен наблюдател Костянтин Машовец, към 29 март части от руската 3-та комбинирана армия, действащи в районите на Крива Лука и Закитне източно от Славянск, са достигнали застой. Това се случва след известен тактически напредък през предходния месец, но без съществено развитие през последната седмица.
Машовец отбелязва, че въпреки постигнатото проникване в украинската отбрана между Крива Лука и Ризниковка, руските сили не са успели да продължат настъплението. Липсата на координирани действия по фланговете вероятно допълнително забавя операцията и води до значителни загуби при минимални териториални придобивки.
Съществува възможност част от тези сили да бъдат пренасочени към други направления - като Лиман или Константиновка - вместо директна атака срещу укрепения пояс. Подобно решение обаче би означавало временно отстъпление от основната цел, което противоречи на усилията на Кремъл да представя настъпление по целия фронт.
Макар последните тактически успехи да могат да подпомогнат бъдещи операции в други посоки, те засега не са достатъчни за директен удар срещу Славянск. ISW оценява, че офанзивата е започнала между 17 и 21 март след значително увеличение на механизираните атаки, засилени удари с дронове, артилерия и авиация, както и придвижване на тежка техника.
В същото време темпото на настъплението в посока Лиман се е забавило, което показва, че руските сили трудно поддържат високата интензивност на атаките заради значителни загуби. Метеорологичните условия също оказват влияние, като според украински представители руската армия вероятно изчаква по-гъста растителност за прикритие на действията си.
Оценките сочат, че превземането на целия „крепостен пояс“ през 2026 г. е малко вероятно, особено при сегашното задържане на руските сили в отбранителните линии на Украйна.
Паралелно с това Русия продължава масираните въздушни атаки. В нощта на 28 срещу 29 март са изстреляни една ракета „Кинжал“ и стотици дронове, като украинската противовъздушна отбрана е свалила значителна част от тях. Въпреки това са нанесени щети по гражданска инфраструктура в няколко области, включително Харковска, Киевска и Одеска.
Особено тежък е ударът по зона за отдих, при който е загинало дете, а най-малко 10 цивилни, сред които осем деца, са ранени. Само за една седмица, по данни на президента Володимир Зеленски, Русия е използвала хиляди дронове, стотици авиобомби и десетки ракети.
Допълнително, руските сили са извършили въздушни удари с планиращи бомби по Краматорск, при които има жертви и сериозни разрушения на гражданска инфраструктура, включително жилищни и образователни сгради.
От своя страна Украйна продължава атаките си срещу руска инфраструктура, като отново е нанесен удар по нефтен терминал в Уст-Луга в Ленинградска област, причинил пожар и сериозни щети.
Междувременно вътрешни критики в Русия поставят под въпрос ефективността на набирането на персонал за силите за безпилотни системи. Според военни блогъри кампанията е в застой, а липсата на ясни гаранции за новобранците и нежеланието за технологични иновации затрудняват развитието на тези части.
Руското министерство на отбраната вече търси нови подходи за набиране на кадри, след като досегашните стимули губят ефективност. За първи път от началото на войната през 2022 г. броят на новите попълнения е паднал под нивото на загубите.
1 Путин
Коментиран от #16
07:22 30.03.2026
2 хехе
Коментиран от #75
07:22 30.03.2026
3 Да,бе
Коментиран от #33
07:23 30.03.2026
4 Швейк
07:26 30.03.2026
5 Оня
Коментиран от #24
07:26 30.03.2026
6 Оня
07:28 30.03.2026
7 Армата
07:29 30.03.2026
8 Хаха
🚀😡🤣
07:30 30.03.2026
9 Да бе да
07:30 30.03.2026
10 Мъдрецът
Коментиран от #107
07:31 30.03.2026
11 Гост
Губела темпо.. ти да видиш, пак почнаха макаронитена спецовете!
Коментиран от #71
07:33 30.03.2026
12 А Контранаступа на Запад ли е
Коментиран от #88
07:33 30.03.2026
13 Забелязва се
07:34 30.03.2026
14 az СВО Победа 80
Руснаците достигнаха най-важната отбранителен точка за ВСУ пред Славянск - Рай Александровка.
После е самият Славянск....
Коментиран от #81
07:35 30.03.2026
15 Хаха
След тези добри новини може и да намерят 90 милиарда за Киев.
07:35 30.03.2026
16 Захарова
До коментар #1 от "Путин":Ей, Путин, йес ли тъй действительно настоящий мужчина, прийди ка мне, будеш играть на гормошке!
07:36 30.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мъдрецът
Коментиран от #31
07:39 30.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мишел
Коментиран от #80
07:44 30.03.2026
21 Начо
Коментиран от #26
07:46 30.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 az СВО Победа 80
Коментиран от #46
07:49 30.03.2026
24 Мдаа!🤔
До коментар #5 от "Оня":От небитието се върна ISW, големите разбирачи на войните! Дума не казват за Близкият изток, те са тесни специалисти по Украйна!😂😂😂
Коментиран от #34
07:50 30.03.2026
25 а стига бе
Кога успяха да стигнат до Славянск ?!
Нищо не сте писали тук по въпроса .
07:57 30.03.2026
26 бе така е ама ..
До коментар #21 от "Начо":Същата работа като на коча с дисагите ....все се клатят , ама никога не падат .
Ще има да чакаш ..
Коментиран от #51
07:59 30.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Раша
Бандеровци са обречени!
08:01 30.03.2026
30 Буксуваща журналистка
Очарована съм как посочват, отбелязват, припомнят, предполагат, анализират, ...
И са много авроритетни, и добре базирани!
08:03 30.03.2026
31 Оня
До коментар #18 от "Мъдрецът":Ти така ли се роди или после ти промиха главата?
08:03 30.03.2026
32 Простокурин
Коментиран от #43, #62
08:03 30.03.2026
33 Купянск
До коментар #3 от "Да,бе":Чий Купянск, бе?
Коментиран от #41
08:05 30.03.2026
34 Ами защото Виктория Нюланд
До коментар #24 от "Мдаа!🤔":е украинка като Зеленски!
08:07 30.03.2026
35 Скоро
Коментиран от #59
08:07 30.03.2026
36 Путин
Коментиран от #100
08:09 30.03.2026
37 Мдаааа
Коментиран от #48
08:11 30.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мъдрецът
Коментиран от #45
08:17 30.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами ти кажи чий е!
До коментар #33 от "Купянск":А дори и не е в областите за които Русия има претенции в последното си предложение за мир.
За в следващото, може и да е!
Виж Гуляйполе, Покровск, Мирноград, Сиверск..които напоследък си смениха притежателя, докато окраинците се занимават с отчаяни контранаступи с Купянск, са друго нещо
Коментиран от #70
08:17 30.03.2026
42 Урсул фон дер Бандер
08:18 30.03.2026
43 с мантри няма да стане
До коментар #32 от "Простокурин":Върви се запиши в посолството и тичай при потника .
08:21 30.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Кубинците са неплатежоспособни. Путин да си чака парите към 2047ма година.
08:24 30.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 да бе готин
До коментар #37 от "Мдаааа":Една малка украйна - колкото шест Българии и пълна с натовски наемници и оръжие .
Коментиран от #54, #77
08:26 30.03.2026
49 Само питам
Коментиран от #57, #67
08:28 30.03.2026
50 Механик
08:29 30.03.2026
51 иво
До коментар #26 от "бе така е ама ..":не само дисагите.....но и топките не падат...
08:30 30.03.2026
52 Евреина КАБЗОН
Над 1000 Кабзончици....
. Концертът се пръска по шевовете.
08:31 30.03.2026
53 Евроасматик с нервен тик
До коментар #38 от "Свещенная Православная Война":Главите на урсулките врят от болшевики, ватенки, окупатори и тн..Материал за цял лекарски симпозиум по психиатрия
08:31 30.03.2026
54 Мунчо
До коментар #48 от "да бе готин":Русия е колкото 30 Украйни! Това ти е правилното сравнение, зoмби!
08:31 30.03.2026
55 Соловьов
.
Време е да се умира за МАТУШКА.
Подписвайте Контрактите.
Но и дума не обелва за Неговите Синчетата
Коментиран от #60
08:32 30.03.2026
56 А МОЧАТА?
08:33 30.03.2026
57 ОНЯ С ДРОНЯ
До коментар #49 от "Само питам":Питай Уст Луга.
Дронове нали има .
08:33 30.03.2026
58 факуса
08:34 30.03.2026
59 1500 ДНЯ
До коментар #35 от "Скоро":Буксуване .
Верно така е .
Коментиран от #63
08:34 30.03.2026
60 Денги нема
До коментар #55 от "Соловьов":Денгииии ха ха война се води с денги.
08:35 30.03.2026
61 ВВП
Коментиран от #69
08:38 30.03.2026
62 си пън
До коментар #32 от "Простокурин":и накъде още,фалираха, питеците ги избиха,само путин се крие още в букера
08:39 30.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ЮУКРАЙНА
08:40 30.03.2026
65 УКРАЙНА
08:41 30.03.2026
66 Коста
Коментиран от #93
08:43 30.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Лука
До коментар #61 от "ВВП":Хубавите работи ставали бавно,толкова бавно ,че се забравя закакво загиват хора .
08:48 30.03.2026
70 Гого
До коментар #41 от "Ами ти кажи чий е!":Човека те пита чий Купянск ти се въртиш като обран евреин.😁
Коментиран от #92
08:48 30.03.2026
71 Коментар
До коментар #11 от "Гост":Добре че са нацистките баби от ISW начело с дебеланата Нюланд за да ни обяснят как върви войната !
А защо не разкажат за "героичните"победи на прехвалената хамериканска армия в Авфганистан?
Как се изтеглиха тези войски за един ден с бягство...хахахаха
Коментиран от #86
08:50 30.03.2026
72 Вова
Коментиран от #82
08:51 30.03.2026
73 Гост
До коментар #67 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тридневната приключи! На 24.02 обявиха че влизат, на 26.02 всички телевизии показаха руските танкове в Киев! После цирка почна, за такива като тебе! Аре...
08:56 30.03.2026
74 Точен
08:56 30.03.2026
75 Ихууууу ганчовото
До коментар #2 от "хехе":Кво става бе,къде е магучая и непобедимая
Коментиран от #79
09:00 30.03.2026
76 да ама не
А в същото време Русия проведе 1 (една) мобилизация от 300 000 и от повече няма нужда.
Денацификацията е ключов процес, всичко останало следва!
Коментиран от #84, #90
09:03 30.03.2026
77 А бре
До коментар #48 от "да бе готин":Къде видя НАТО в Украйна бре,нали четири години го унищожавахте
09:04 30.03.2026
78 Европа
09:07 30.03.2026
79 и тоо..
До коментар #75 от "Ихууууу ганчовото":Бгбандерец е прекалил със кушанието оджлътото напеефдьскио,урсулята набутаха млрди в гушата на зеленио мухал а он за четири года не може да си върне поне един реактор от запорожкио аец,та заради шмъркащия комик кieвчани измразнаха и останаха сакати без чаркове
09:10 30.03.2026
80 Лука
До коментар #20 от "Мишел":На крива ракета космоса и пречи !
09:26 30.03.2026
81 Може.може
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":АМА НА КУКОВ ДЕН
09:32 30.03.2026
82 Лука
До коментар #72 от "Вова":Явно национал олигархизма те е обхванал !
09:34 30.03.2026
83 ВВП
Коментиран от #89
09:35 30.03.2026
84 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #76 от "да ама не":Жертвите не споменаваш, говориш за още война !
09:36 30.03.2026
85 Васил
09:36 30.03.2026
86 Пръдльооо
До коментар #71 от "Коментар":Кой нормален не бяга от война?И блатните избяга от Афганистан под строй.До кога ще парадирате с простия?
09:43 30.03.2026
87 Копейка с чалма и гумени ботуши
Коментиран от #94
09:45 30.03.2026
88 Сульо красний русогейски
До коментар #12 от "А Контранаступа на Запад ли е":Според руската пропаганда Украйна е победена още 2022 година.Да,ама НЕ! За момента украинците дерусуфицират по 1200 ватенки на денонощие.
Коментиран от #91
09:46 30.03.2026
89 Препорачително
До коментар #83 от "ВВП":Обърни се към психиатър.
09:49 30.03.2026
90 Пръдльооо потрупан
До коментар #76 от "да ама не":Ало ще крещиш в телефона.Тук не е оремаг!
09:51 30.03.2026
91 да бе..
До коментар #88 от "Сульо красний русогейски":Ама в самальотите с полегналите бандерци с ножками вперьод за зеленио мухал имаше над хиляда уррофашагь за концерто на евреино кобзон с/у дузина масковских хи хи
Коментиран от #103
09:58 30.03.2026
92 Човека ти е обяснил
До коментар #70 от "Гого":и за Купианск!
Просто поредната месомелачка за украински контранаступи докато руснаците си вършат работата в Донецк и Запорожие. Дори не е включен в сегашното предложение за мир на Русия
10:04 30.03.2026
93 Виктория Нюланд
До коментар #66 от "Коста":Какво общо има това?
10:05 30.03.2026
94 сън..
До коментар #87 от "Копейка с чалма и гумени ботуши":Бгбандерски сънуваш,та зеленио мухал за четири года прибра млрди в гушата си,а не можа да си върне поне азовское море с пристанищата а то е колкото бг-то,урсулците да стегат кюлотажо що комик шмъркачов иска още 100 млрда за да вземе поне един реактор от запорожкио аец че 1500 дена го гледа само на фотачки
Коментиран от #102
10:05 30.03.2026
95 Агресорът Зеленски
в Толяти има дим и огън, атакуван отново е руският химически завод "Куйбишев Азот"
Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол
Таганрог и Краснодар – основни цели
Що се отнася до украинските въздушни удари на руска територия, Таганрог и Краснодар се оказаха на прицел. Какви точно са били целите там тепърва ще се изяснява – в Таганрог има металургичен комбинат, в близост има и военно летище, а в района на Краснодар има рафинерия, в близост е и Афипската рафинерия.
Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи в Телеграм, че след атаката срещу Таганрог има 1 загинал и 8 ранени. И това при положение, че Камбулова твърди, че руската ПВО "отработила" всички атакуващи дронове – имало обаче и 49 обаждания до руската спешна помощ.
Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри, показващи удар по училище номер 26 в Таганрог. Украинският OSINT канал Exilenova обаче изрази сериозни съмнения, че става въпрос за "приятелски огън", публикувайки видеокадри, които подклаждат това съмнение – предвид и думите на Камбулова как всички атакуващи безпилотни апарати били "отработени". ASTRA също публикува геолокализирани видеокадри, показващи как изглежда ракета от ПВО пада и се взривява в рамките на Таганрог:
В Краснодар дрон удари мн
Коментиран от #101
10:13 30.03.2026
96 Русия вече
Това е повратна точка. Руснаците разбраха, че заплатата , която Путин им дава, не струва да си жертват живота. Огромните загуби на жива сила оказват влияние.
Факт е , че Русия вече прибегна до МОБИЛИЗАЦИЯ в Крим- необучени млади мъже в мобилизационна възраст получиха призовки да се явят в комендантските пунктове. След кратко обучение ще бъдат изпратени на фронта.
Путин все още го е страх да мобилизира в Русия , но и това е неизбежно.
Коментиран от #97
10:22 30.03.2026
97 А украИна
До коментар #96 от "Русия вече":ги БУСовицира доброзорно. С песен на уста отиват да торят безкрайната руска шир, наречена Покрайна, демек /у края на Русия/.
10:30 30.03.2026
98 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
10:57 30.03.2026
99 Мемфис
Крайно време е на този дребен иZpод хората да му видят сметката! Аман от идиоти като Путин и Тръмп!
11:32 30.03.2026
100 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #36 от "Путин":Национал олигархичния режим в русия се основава на силна намеса на репресивния апарат в делата на инако мислещите !
11:46 30.03.2026
101 Лука
До коментар #95 от "Агресорът Зеленски":Ошибал си се агресора е путин ,а Зеленски защитава родината си !
Коментиран от #105
11:51 30.03.2026
102 Мамин пръдльо
До коментар #94 от "сън..":Много те е яд,че не си на неговото място Не се пъни по вече.Зеленски ще получава пари и от други места.Приеми го!
12:34 30.03.2026
103 Пръдлячко
До коментар #91 от "да бе..":Руска ВЪТРЕШНА пропаганда само в Русия!ТУК НЕ ВЪРВИШ!!
12:38 30.03.2026
104 Григор
Буксува зер, буксува,само дето от Славянск са започнали масова евакуация на семейства с малки деца. Падането на Славянск е само въпрос на време, а падне ли той, тия 15-17% от Донбас, които са още под украински контрол,ще изчезнат!
12:44 30.03.2026
105 АБВ
До коментар #101 от "Лука":"Ошибал си се агресора е путин ,а Зеленски защитава родината си !"
Ошибал си се ти ! НАТО е агресорът ! Агресията започна с измамата "Нито инч на изток".
Путин защитава родината си !
По-умни хора са казали: Агресор не е онзи, който напада. Агресор е онзи, който прави войната неизбежна !
Аре, бегай !
13:16 30.03.2026
106 АБВ
13:19 30.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.