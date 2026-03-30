ISW: Русия буксува край Славянск, офанзивата губи темпо
30 Март, 2026 07:19 3 320 107

Настъплението срещу украинския „крепостен пояс“ среща съпротива, докато масираните удари и загубите продължават да растат

Ели Стоянова

Руските сили срещат сериозни затруднения в опитите си да напреднат в северната част на украинския „крепостен пояс“ след началото на пролетно-лятната офанзива през 2026 г., посочва анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от News.bg.

Според украинския военен наблюдател Костянтин Машовец, към 29 март части от руската 3-та комбинирана армия, действащи в районите на Крива Лука и Закитне източно от Славянск, са достигнали застой. Това се случва след известен тактически напредък през предходния месец, но без съществено развитие през последната седмица.

Машовец отбелязва, че въпреки постигнатото проникване в украинската отбрана между Крива Лука и Ризниковка, руските сили не са успели да продължат настъплението. Липсата на координирани действия по фланговете вероятно допълнително забавя операцията и води до значителни загуби при минимални териториални придобивки.

Съществува възможност част от тези сили да бъдат пренасочени към други направления - като Лиман или Константиновка - вместо директна атака срещу укрепения пояс. Подобно решение обаче би означавало временно отстъпление от основната цел, което противоречи на усилията на Кремъл да представя настъпление по целия фронт.

Макар последните тактически успехи да могат да подпомогнат бъдещи операции в други посоки, те засега не са достатъчни за директен удар срещу Славянск. ISW оценява, че офанзивата е започнала между 17 и 21 март след значително увеличение на механизираните атаки, засилени удари с дронове, артилерия и авиация, както и придвижване на тежка техника.

В същото време темпото на настъплението в посока Лиман се е забавило, което показва, че руските сили трудно поддържат високата интензивност на атаките заради значителни загуби. Метеорологичните условия също оказват влияние, като според украински представители руската армия вероятно изчаква по-гъста растителност за прикритие на действията си.

Оценките сочат, че превземането на целия „крепостен пояс“ през 2026 г. е малко вероятно, особено при сегашното задържане на руските сили в отбранителните линии на Украйна.

Паралелно с това Русия продължава масираните въздушни атаки. В нощта на 28 срещу 29 март са изстреляни една ракета „Кинжал“ и стотици дронове, като украинската противовъздушна отбрана е свалила значителна част от тях. Въпреки това са нанесени щети по гражданска инфраструктура в няколко области, включително Харковска, Киевска и Одеска.

Особено тежък е ударът по зона за отдих, при който е загинало дете, а най-малко 10 цивилни, сред които осем деца, са ранени. Само за една седмица, по данни на президента Володимир Зеленски, Русия е използвала хиляди дронове, стотици авиобомби и десетки ракети.

Допълнително, руските сили са извършили въздушни удари с планиращи бомби по Краматорск, при които има жертви и сериозни разрушения на гражданска инфраструктура, включително жилищни и образователни сгради.

От своя страна Украйна продължава атаките си срещу руска инфраструктура, като отново е нанесен удар по нефтен терминал в Уст-Луга в Ленинградска област, причинил пожар и сериозни щети.

Междувременно вътрешни критики в Русия поставят под въпрос ефективността на набирането на персонал за силите за безпилотни системи. Според военни блогъри кампанията е в застой, а липсата на ясни гаранции за новобранците и нежеланието за технологични иновации затрудняват развитието на тези части.

Руското министерство на отбраната вече търси нови подходи за набиране на кадри, след като досегашните стимули губят ефективност. За първи път от началото на войната през 2022 г. броят на новите попълнения е паднал под нивото на загубите.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    ще я изтласка!

    Коментиран от #16

    07:22 30.03.2026

  • 2 хехе

    руснаците буксуват, а укрите направо летят и скъсяват фронта.

    Коментиран от #75

    07:22 30.03.2026

  • 3 Да,бе

    И Славянск ще загуби стратегическо значение за Украйна..Тоя филм го гледаме отдавна.

    Коментиран от #33

    07:23 30.03.2026

  • 4 Швейк

    Спокойно , буксуването е по план

    07:26 30.03.2026

  • 5 Оня

    95 20 Отговор
    Стигнах до "украинския военен анализатор" и спрях! По натам е загубено време!

    Коментиран от #24

    07:26 30.03.2026

  • 6 Оня

    " наблюдател" извинявам се

    07:28 30.03.2026

  • 7 Армата

    ще я издърпа!Ако запали?

    07:29 30.03.2026

  • 8 Хаха

    Добре че са лелките от Института, за да ни съобщят "грандиозната" новина за свалена "значителна част" от "една" ракета Кинжал...
    🚀😡🤣

    07:30 30.03.2026

  • 9 Да бе да

    Ами идете да бутнете малко

    07:30 30.03.2026

  • 10 Мъдрецът

    Кво прочетох нещо, че червеноармейците не можели да компенсират мъpтъвците, и взели да намаляват! Наште червеногъзu русофили нямат ли достатъчно стимул, да дадат рамо на путин! Той обмисля допълнителни стимули, и те може би чакат!

    Коментиран от #107

    07:31 30.03.2026

  • 11 Гост

    И? Губили темпо? Да е спряна? Да е обърната? Ц!
    Губела темпо.. ти да видиш, пак почнаха макаронитена спецовете!

    Коментиран от #71

    07:33 30.03.2026

  • 12 А Контранаступа на Запад ли е

    58 15 Отговор
    Харковска област се смалява, други чакат, това ли е буксуване, останаха 100 км х 40 км от Донецка

    Коментиран от #88

    07:33 30.03.2026

  • 13 Забелязва се

    22 55 Отговор
    Асвабадителите сеят само смърт,разрушения и мародерства.

    07:34 30.03.2026

    60 16 Отговор
    Пак спешен антикризисен PR от мозъчния тръст на войната срещу РФ!

    Руснаците достигнаха най-важната отбранителен точка за ВСУ пред Славянск - Рай Александровка.

    После е самият Славянск....

    Коментиран от #81

    07:35 30.03.2026

  • 15 Хаха

    В Брюксел ще правят банкет.
    След тези добри новини може и да намерят 90 милиарда за Киев.

    07:35 30.03.2026

  • 16 Захарова

    До коментар #1 от "Путин":

    Ей, Путин, йес ли тъй действительно настоящий мужчина, прийди ка мне, будеш играть на гормошке!

    07:36 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мъдрецът

    Червеноармейците щом молят Америка да ходатайстват за мир, положението наистина не е розово!

    Коментиран от #31

    07:39 30.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мишел

    Над Украйна от седмица -10 дни, валят обилни дъждове. Калта спря движението по фронта.

    Коментиран от #80

    07:44 30.03.2026

  • 21 Начо

    Въпрос на време е руската армия да се разкапе

    Коментиран от #26

    07:46 30.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 az СВО Победа 80

    И още нещо интересно руският танкер "Анатолий Колоткин" натоварен с 730 хил.барела руски нефт достигна териториалните води на Куба.

    Коментиран от #46

    07:49 30.03.2026

  • 24 Мдаа!🤔

    До коментар #5 от "Оня":

    От небитието се върна ISW, големите разбирачи на войните! Дума не казват за Близкият изток, те са тесни специалисти по Украйна!😂😂😂

    Коментиран от #34

    07:50 30.03.2026

  • 25 а стига бе

    Нали руснаците не напредвали и понасяли тежки загуби ?!
    Кога успяха да стигнат до Славянск ?!
    Нищо не сте писали тук по въпроса .

    07:57 30.03.2026

  • 26 бе така е ама ..

    До коментар #21 от "Начо":

    Същата работа като на коча с дисагите ....все се клатят , ама никога не падат .
    Ще има да чакаш ..

    Коментиран от #51

    07:59 30.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Раша

    Не стана днес,-ще стане утре.
    Бандеровци са обречени!

    08:01 30.03.2026

  • 30 Буксуваща журналистка

    Ще ви снабдявам с докладите на Иститута до последен дъх!
    Очарована съм как посочват, отбелязват, припомнят, предполагат, анализират, ...
    И са много авроритетни, и добре базирани!

    08:03 30.03.2026

    23 6 Отговор

    До коментар #18 от "Мъдрецът":

    Ти така ли се роди или после ти промиха главата?

    08:03 30.03.2026

  • 32 Простокурин

    Руските фашисти няма да спечелят тази война! Крайно време е да се откажат, докато това не се е превърнало в погром за тях!

    Коментиран от #43, #62

    08:03 30.03.2026

  • 33 Купянск

    16 17 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Чий Купянск, бе?

    Коментиран от #41

    08:05 30.03.2026

    26 8 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа!🤔":

    е украинка като Зеленски!

    08:07 30.03.2026

    22 13 Отговор
    ще пишат че буксува край Киев

    Коментиран от #59

    08:07 30.03.2026

  • 36 Путин

    Патриот съм, душа давам за наука, за свобода, но не свойта душа братя, а душата на народа!

    Коментиран от #100

    08:09 30.03.2026

  • 37 Мдаааа

    Ами то се вижда безсилието на ушанките. Една малка Украйна 4 години държи безаналоговите в окопите а кремълджиите в страх. Кой каквото и да говори, корав народ излязоха украинците. Страна огромния стана за смях. Жалки същества избиващи жени, деца и старци. Добрият руснак е само мъртвият руснак. Даже вашият идол Сталин го е казал. Има човек има проблем, няма човек няма проблем и е избил 40 милиона в лагерите. Също като "великият" Путин. Но това са страхливците. Избиват всичко, което е по умно и достойно от тях.

    Коментиран от #48

    08:11 30.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мъдрецът

    Прай ли ви впечатление, че всички божи пратеници на Земята със мисия, са брадати? Зеленски има мисията да оттърве човечеството от руската нaпаст, и да ги изтрие от картата. Няма да стане за три дня! Поне още две - три дълги години.

    Коментиран от #45

    08:17 30.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

    30 10 Отговор

    До коментар #33 от "Купянск":

    А дори и не е в областите за които Русия има претенции в последното си предложение за мир.
    За в следващото, може и да е!

    Виж Гуляйполе, Покровск, Мирноград, Сиверск..които напоследък си смениха притежателя, докато окраинците се занимават с отчаяни контранаступи с Купянск, са друго нещо

    Коментиран от #70

    08:17 30.03.2026

  • 42 Урсул фон дер Бандер

    ISW + украински анализатор, това ми е любимото липсва само зелен съсел да е пълна картината---но не е късно..

    08:18 30.03.2026

  • 43 с мантри няма да стане

    До коментар #32 от "Простокурин":

    Върви се запиши в посолството и тичай при потника .

    08:21 30.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ха ха ха

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Кубинците са неплатежоспособни. Путин да си чака парите към 2047ма година.

    08:24 30.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 да бе готин

    До коментар #37 от "Мдаааа":

    Една малка украйна - колкото шест Българии и пълна с натовски наемници и оръжие .

    Коментиран от #54, #77

    08:26 30.03.2026

  • 49 Само питам

    Какво стана с жаверините ,Цезарите , Ф16 ,танка Ибрахим ,Чаланджърите , гаубиците Леопардите ....обърнаха ли войната вече ?

    Коментиран от #57, #67

    08:28 30.03.2026

  • 50 Механик

    Удри копейката с фаража!!

    08:29 30.03.2026

  • 51 иво

    До коментар #26 от "бе така е ама ..":

    не само дисагите.....но и топките не падат...

    08:30 30.03.2026

  • 52 Евреина КАБЗОН

    Всеки ден
    Над 1000 Кабзончици....
    . Концертът се пръска по шевовете.

    08:31 30.03.2026

  • 53 Евроасматик с нервен тик

    До коментар #38 от "Свещенная Православная Война":

    Главите на урсулките врят от болшевики, ватенки, окупатори и тн..Материал за цял лекарски симпозиум по психиатрия

    08:31 30.03.2026

  • 54 Мунчо

    До коментар #48 от "да бе готин":

    Русия е колкото 30 Украйни! Това ти е правилното сравнение, зoмби!

    08:31 30.03.2026

  • 55 Соловьов

    10 22 Отговор
    .
    Време е да се умира за МАТУШКА.

    Подписвайте Контрактите.


    Но и дума не обелва за Неговите Синчетата

    Коментиран от #60

    08:32 30.03.2026

    10 25 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:33 30.03.2026

  • 57 ОНЯ С ДРОНЯ

    До коментар #49 от "Само питам":

    Питай Уст Луга.

    Дронове нали има .

    08:33 30.03.2026

  • 58 факуса

    значи положението на питеците е спечено,щом нюландските писачи се включват

    08:34 30.03.2026

  • 59 1500 ДНЯ

    До коментар #35 от "Скоро":

    Буксуване .

    Верно така е .

    Коментиран от #63

    08:34 30.03.2026

  • 60 Денги нема

    До коментар #55 от "Соловьов":

    Денгииии ха ха война се води с денги.

    08:35 30.03.2026

  • 61 ВВП

    Малко по малко ,РФ е 17 млн Км...Днес сложи в кошницата още 300 км..Хубавите работи стават бавно..От крайната ше остане Лвов и Иванофранкивск...Ония главанаци не са нужни на РФ.

    Коментиран от #69

    08:38 30.03.2026

  • 62 си пън

    До коментар #32 от "Простокурин":

    и накъде още,фалираха, питеците ги избиха,само путин се крие още в букера

    08:39 30.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЮУКРАЙНА

    Руският Виетнам!

    08:40 30.03.2026

  • 65 УКРАЙНА

    Руският Виетнам!

    08:41 30.03.2026

  • 66 Коста

    На тези от въпросният институт кой им плаща заплатите?

    Коментиран от #93

    08:43 30.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

    7 19 Отговор

    До коментар #61 от "ВВП":

    Хубавите работи ставали бавно,толкова бавно ,че се забравя закакво загиват хора .

    08:48 30.03.2026

    12 11 Отговор

    До коментар #41 от "Ами ти кажи чий е!":

    Човека те пита чий Купянск ти се въртиш като обран евреин.😁

    Коментиран от #92

    08:48 30.03.2026

    21 7 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Добре че са нацистките баби от ISW начело с дебеланата Нюланд за да ни обяснят как върви войната !
    А защо не разкажат за "героичните"победи на прехвалената хамериканска армия в Авфганистан?
    Как се изтеглиха тези войски за един ден с бягство...хахахаха

    Коментиран от #86

    08:50 30.03.2026

  • 72 Вова

    Европа ще ни се моли за петрол и газ. (Русофобията самоубива!)

    Коментиран от #82

    08:51 30.03.2026

  • 73 Гост

    До коментар #67 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тридневната приключи! На 24.02 обявиха че влизат, на 26.02 всички телевизии показаха руските танкове в Киев! После цирка почна, за такива като тебе! Аре...

    08:56 30.03.2026

  • 74 Точен

    Не знам за руските атаки, но украинската перемога затъна в Киевското метро...

    08:56 30.03.2026

  • 75 Ихууууу ганчовото

    До коментар #2 от "хехе":

    Кво става бе,къде е магучая и непобедимая

    Коментиран от #79

    09:00 30.03.2026

  • 76 да ама не

    Алоо, джурналята. Що не напишете че нацистка украина мобилизира по 30 000 мъже на месец и въпреки това армията се топи.
    А в същото време Русия проведе 1 (една) мобилизация от 300 000 и от повече няма нужда.
    Денацификацията е ключов процес, всичко останало следва!

    Коментиран от #84, #90

    09:03 30.03.2026

    6 13 Отговор

    До коментар #48 от "да бе готин":

    Къде видя НАТО в Украйна бре,нали четири години го унищожавахте

    09:04 30.03.2026

  • 78 Европа

    Путляркин предай се хвърляй кафявата булана на мечето......

    09:07 30.03.2026

  • 79 и тоо..

    До коментар #75 от "Ихууууу ганчовото":

    Бгбандерец е прекалил със кушанието оджлътото напеефдьскио,урсулята набутаха млрди в гушата на зеленио мухал а он за четири года не може да си върне поне един реактор от запорожкио аец,та заради шмъркащия комик кieвчани измразнаха и останаха сакати без чаркове

    09:10 30.03.2026

  • 80 Лука

    До коментар #20 от "Мишел":

    На крива ракета космоса и пречи !

    09:26 30.03.2026

  • 81 Може.може

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    АМА НА КУКОВ ДЕН

    09:32 30.03.2026

  • 82 Лука

    До коментар #72 от "Вова":

    Явно национал олигархизма те е обхванал !

    09:34 30.03.2026

  • 83 ВВП

    Буксувайки ,РФ анексира Окрайната .

    Коментиран от #89

    09:35 30.03.2026

  • 84 Путин е като хитлер но е в зародиш

    До коментар #76 от "да ама не":

    Жертвите не споменаваш, говориш за още война !

    09:36 30.03.2026

  • 85 Васил

    Рашистите са примати.

    09:36 30.03.2026

  • 86 Пръдльооо

    До коментар #71 от "Коментар":

    Кой нормален не бяга от война?И блатните избяга от Афганистан под строй.До кога ще парадирате с простия?

    09:43 30.03.2026

  • 87 Копейка с чалма и гумени ботуши

    И тази 2026г ще е велика и победна, отново ще превземем Купянск за двадесет и пети път, ще пленим десет хиляди украинци, пет хиляди натовци заедно с Марк Рюте, Герасимов ще обяви победата, ще има наградени, а Вовата Путин ще покани всички западни журналисти и наш мунчо Радев да дойдат и да им покаже пленените.

    Коментиран от #94

    09:45 30.03.2026

  • 88 Сульо красний русогейски

    6 12 Отговор

    Според руската пропаганда Украйна е победена още 2022 година.Да,ама НЕ! За момента украинците дерусуфицират по 1200 ватенки на денонощие.

    Коментиран от #91

    09:46 30.03.2026

  • 89 Препорачително

    До коментар #83 от "ВВП":

    Обърни се към психиатър.

    09:49 30.03.2026

  • 90 Пръдльооо потрупан

    До коментар #76 от "да ама не":

    Ало ще крещиш в телефона.Тук не е оремаг!

    09:51 30.03.2026

  • 91 да бе..

    До коментар #88 от "Сульо красний русогейски":

    Ама в самальотите с полегналите бандерци с ножками вперьод за зеленио мухал имаше над хиляда уррофашагь за концерто на евреино кобзон с/у дузина масковских хи хи

    Коментиран от #103

    09:58 30.03.2026

    9 4 Отговор

    До коментар #70 от "Гого":

    и за Купианск!

    Просто поредната месомелачка за украински контранаступи докато руснаците си вършат работата в Донецк и Запорожие. Дори не е включен в сегашното предложение за мир на Русия

    10:04 30.03.2026

  • 93 Виктория Нюланд

    До коментар #66 от "Коста":

    Какво общо има това?

    10:05 30.03.2026

  • 94 сън..

    До коментар #87 от "Копейка с чалма и гумени ботуши":

    Бгбандерски сънуваш,та зеленио мухал за четири года прибра млрди в гушата си,а не можа да си върне поне азовское море с пристанищата а то е колкото бг-то,урсулците да стегат кюлотажо що комик шмъркачов иска още 100 млрда за да вземе поне един реактор от запорожкио аец че 1500 дена го гледа само на фотачки

    Коментиран от #102

    10:05 30.03.2026

  • 95 Агресорът Зеленски

    Първите данни от там сочат удари по ел. подстанция и по Алчевския металургичен завод – видеокадри сочат значителни пожари:
    в Толяти има дим и огън, атакуван отново е руският химически завод "Куйбишев Азот"
    Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол
    Таганрог и Краснодар – основни цели
    Що се отнася до украинските въздушни удари на руска територия, Таганрог и Краснодар се оказаха на прицел. Какви точно са били целите там тепърва ще се изяснява – в Таганрог има металургичен комбинат, в близост има и военно летище, а в района на Краснодар има рафинерия, в близост е и Афипската рафинерия.
    Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи в Телеграм, че след атаката срещу Таганрог има 1 загинал и 8 ранени. И това при положение, че Камбулова твърди, че руската ПВО "отработила" всички атакуващи дронове – имало обаче и 49 обаждания до руската спешна помощ.
    Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри, показващи удар по училище номер 26 в Таганрог. Украинският OSINT канал Exilenova обаче изрази сериозни съмнения, че става въпрос за "приятелски огън", публикувайки видеокадри, които подклаждат това съмнение – предвид и думите на Камбулова как всички атакуващи безпилотни апарати били "отработени". ASTRA също публикува геолокализирани видеокадри, показващи как изглежда ракета от ПВО пада и се взривява в рамките на Таганрог:
    В Краснодар дрон удари мн

    Коментиран от #101

    10:13 30.03.2026

  • 96 Русия вече

    вербува по малко войници, отколкото губи на фронта!
    Това е повратна точка. Руснаците разбраха, че заплатата , която Путин им дава, не струва да си жертват живота. Огромните загуби на жива сила оказват влияние.
    Факт е , че Русия вече прибегна до МОБИЛИЗАЦИЯ в Крим- необучени млади мъже в мобилизационна възраст получиха призовки да се явят в комендантските пунктове. След кратко обучение ще бъдат изпратени на фронта.
    Путин все още го е страх да мобилизира в Русия , но и това е неизбежно.

    Коментиран от #97

    10:22 30.03.2026

  • 97 А украИна

    До коментар #96 от "Русия вече":

    ги БУСовицира доброзорно. С песен на уста отиват да торят безкрайната руска шир, наречена Покрайна, демек /у края на Русия/.

    10:30 30.03.2026

  • 98 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    Превзехте ли Путянск

    10:57 30.03.2026

  • 99 Мемфис

    Какво боксува, стига лъгахте хората: там украинците ги смляха, направиха ги на тор за нивите!
    Крайно време е на този дребен иZpод хората да му видят сметката! Аман от идиоти като Путин и Тръмп!

    11:32 30.03.2026

  • 100 Путин е като хитлер но е в зародиш

    До коментар #36 от "Путин":

    Национал олигархичния режим в русия се основава на силна намеса на репресивния апарат в делата на инако мислещите !

    11:46 30.03.2026

  • 101 Лука

    До коментар #95 от "Агресорът Зеленски":

    Ошибал си се агресора е путин ,а Зеленски защитава родината си !

    Коментиран от #105

    11:51 30.03.2026

  • 102 Мамин пръдльо

    До коментар #94 от "сън..":

    Много те е яд,че не си на неговото място Не се пъни по вече.Зеленски ще получава пари и от други места.Приеми го!

    12:34 30.03.2026

  • 103 Пръдлячко

    До коментар #91 от "да бе..":

    Руска ВЪТРЕШНА пропаганда само в Русия!ТУК НЕ ВЪРВИШ!!

    12:38 30.03.2026

  • 104 Григор

    "Русия буксува край Славянск, офанзивата губи темпо".
    Буксува зер, буксува,само дето от Славянск са започнали масова евакуация на семейства с малки деца. Падането на Славянск е само въпрос на време, а падне ли той, тия 15-17% от Донбас, които са още под украински контрол,ще изчезнат!

    12:44 30.03.2026

  • 105 АБВ

    До коментар #101 от "Лука":

    "Ошибал си се агресора е путин ,а Зеленски защитава родината си !"

    Ошибал си се ти ! НАТО е агресорът ! Агресията започна с измамата "Нито инч на изток".
    Путин защитава родината си !
    По-умни хора са казали: Агресор не е онзи, който напада. Агресор е онзи, който прави войната неизбежна !
    Аре, бегай !

    13:16 30.03.2026

    2 0 Отговор
    Нали украинците контранаступваха ?! Кво стана, че руснаците стигнаха до Славянск ? И не само.

    13:19 30.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

