Тръмп: Нямам възражения срещу руски петролен танкер с хуманитарна доставка за Куба

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руски петролен танкер, който се намира край бреговете на Куба и доставя хуманитарна помощ на острова, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите му САЩ няма да пречат на доставки, които според него са необходими за оцеляването на населението. Тръмп направи изявлението на борда на президентския самолет „Еър форс 1“ по време на полет към Вашингтон.

Той коментира и информация на „Ню Йорк Таймс“, според която на танкера ще бъде позволено да достигне Куба, като заяви, че не възразява, независимо дали става дума за Русия или друга държава.

Тръмп отхвърли и твърденията, че подобен ход би бил в полза на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че става дума за ограничен ефект и че „това няма да има значение“.

Той допълни, че хората в Куба имат нужда от енергийни доставки за отопление, охлаждане и основни нужди, и изрази предпочитание корабът да бъде допуснат независимо от страната на произход.

По данни за проследяване танкерът, превозващ около 730 000 барела петрол, се намира край източното крайбрежие на острова и се очаква да пристигне в Матансас.

Корабът е обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания след началото на войната в Украйна.

Според анализатори доставката може временно да облекчи енергийната криза в Куба, като осигури дизелово гориво за няколко дни на потребление.