Тръмп: Нямам възражения срещу руски петролен танкер с хуманитарна доставка за Куба

30 Март, 2026 09:27 1 819 43

Президентът на САЩ заяви, че няма да блокира кораба, въпреки санкциите и напрежението около острова

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руски петролен танкер, който се намира край бреговете на Куба и доставя хуманитарна помощ на острова, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По думите му САЩ няма да пречат на доставки, които според него са необходими за оцеляването на населението. Тръмп направи изявлението на борда на президентския самолет „Еър форс 1“ по време на полет към Вашингтон.

Той коментира и информация на „Ню Йорк Таймс“, според която на танкера ще бъде позволено да достигне Куба, като заяви, че не възразява, независимо дали става дума за Русия или друга държава.

Тръмп отхвърли и твърденията, че подобен ход би бил в полза на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че става дума за ограничен ефект и че „това няма да има значение“.

Той допълни, че хората в Куба имат нужда от енергийни доставки за отопление, охлаждане и основни нужди, и изрази предпочитание корабът да бъде допуснат независимо от страната на произход.

По данни за проследяване танкерът, превозващ около 730 000 барела петрол, се намира край източното крайбрежие на острова и се очаква да пристигне в Матансас.

Корабът е обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания след началото на войната в Украйна.

Според анализатори доставката може временно да облекчи енергийната криза в Куба, като осигури дизелово гориво за няколко дни на потребление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 9 Отговор
    Бай Дончо по тоя начин намига на Спецов да заминава за Москва да проси скидка.

    Коментиран от #3

    09:28 30.03.2026

  • 2 Бай Дончо

    45 3 Отговор
    Ох, изморих се да побеждавам днес победих Иран за 100-тен път,а сега отивам да набия и Мелания дето я взех от харема на Епщайн

    09:29 30.03.2026

  • 3 Сталин

    29 14 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Спешно да пращат делегация нашите негодници при Митрофанова и да и целуват дебелия дuрник белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    09:31 30.03.2026

  • 4 Пич

    35 9 Отговор
    Само кьоравите още не са видяли, и само глухите не са разбрали, че Русия е САЩ отново правят всички на маймуни !!! И само най тъпите не са го разбрали, но се препират ! Паветниците !!! От двете войни печелят само Русия и САЩ !!! И кой яздят яко на групов секс ?! Европа !!!

    09:31 30.03.2026

  • 5 Булпсихопатъ

    25 3 Отговор
    Оставаше да имаш възражения.

    Коментиран от #31

    09:31 30.03.2026

  • 6 матю хари

    4 41 Отговор
    Корабът ще бъде арестуван, а товара - конфискуван. Това ще е поредното международно унижение за Русия.

    Коментиран от #14, #32, #38

    09:31 30.03.2026

  • 7 Чуй Куме

    27 6 Отговор
    Излиза, че Путин държи в хватка Тръмповите топки и стиска яко. Друго обяснение няма.

    Коментиран от #23, #25

    09:32 30.03.2026

  • 8 Без възражения

    21 6 Отговор
    Русия съпровожда този петролен танкер с военен морски ескорт??? Това прочетох от друг сайт.

    Коментиран от #13

    09:33 30.03.2026

  • 9 Браво! 👍 Трябва да се подкрепят!

    12 19 Отговор
    Тръмп е благосклонен към фюрера в Кремъл. 👍

    Коментиран от #33

    09:34 30.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    КАТО ЧЕ ЛИ НЯКОЙ ГО ПИТА АЯТОЛАХ ДОНИ ?
    .....
    НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ :)

    09:35 30.03.2026

  • 11 Алоууу

    27 7 Отговор
    Амеби? Сега видяхте ли, че най-влиятелния световен политик е В.Путин? Всичките скоци и плонжове на Тръмпоча са само игра пред глупците. Провалените евро политици няма да ги коментирам, не стават за нищо.

    09:36 30.03.2026

  • 12 Путин

    26 6 Отговор
    Руския пазар е отворен за неприятелски държави и всеки можа да купува газ и горива от 1 април, но във рубли и руски банки.

    09:38 30.03.2026

  • 13 хамсал

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "Без възражения":

    Само, докато е минавал през Ла Манша, после военния кораб се е оттеглил. Дали има нещо под водата, отделен въпрос!

    09:40 30.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аха

    16 2 Отговор
    На Тръмпи май му се дръпна гумното.

    Коментиран от #18

    09:42 30.03.2026

  • 17 ФАКТ

    5 10 Отговор
    1 танкер 22 дена път и ще стигне за 7.3 дена спрямо годишната консумация 2025та

    09:46 30.03.2026

  • 18 аха

    3 27 Отговор

    До коментар #16 от "Аха":

    Дето не е конфискувал до сега 2такива без да му трепне окото, а рашките пълниха пелените в машинното отделение

    09:47 30.03.2026

  • 19 Скот Ритър

    26 3 Отговор
    Тръмпоча с подвита опашка прави селям на Путин треперейки от страх. Щом иранците му се опълчиха и разбиха на пух и прах илюзиите за непобедимите американци, единствения изход е дипломацията с най-влиятелния политик в момента Путин. От него зависят енергийните доставки, отношенията с Китай и Северна Корея и най-вече със Иран. Америка е слаба и безпомощна, Европа е на батерии, Израел е на дъното.

    09:48 30.03.2026

  • 20 СБЛИЖАВАНЕТО

    13 2 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕГРЪДКАТА ВСЕ ПО СИЛНА СТАВА. ПИША И ВЕРВАЙТЕ ИСТИНА Е ТОВА. ОТ ТЕЗИ ДВАМАТА И ЕДИН СЪС МЪНИЧКИ ОЧИЧКИ ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА СВЕТА. А ТУК ЗЛОБЕЕЩИ И ТАМ У EU ЖЕНИТЕ СПИТЕ.

    09:48 30.03.2026

  • 21 Тръмпона отново се върти

    20 3 Отговор
    като пумпал!

    До вчера разптравяше, че през блокадата на Куба пиле не може да прехвръкне, днес нямал нищо против руски танкери за Куба с хуманитарна помощ?!
    Ами утре ще дойдат още три хуманитарни танкера .

    Цял свят му се смее!

    09:50 30.03.2026

  • 22 МОРЯК

    7 1 Отговор
    Защото и ние това казваме... и ни охраняват маскирани делфини

    09:50 30.03.2026

  • 23 Шпек Салам Народен

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Чуй Куме":

    Да ти дообясня тогава-двамата си бъркат в гащите отдавна,просто им харесва да си барат(стискат) топките,защото винаги са на печалба.Другото е за пред хората.Всъщност двамцата отдавна са си дружки.

    09:52 30.03.2026

  • 24 Съшият фарс се разиграва и в Иран

    18 1 Отговор
    Уж се бием с Иран и загиват американци, а рарешаваме на Иран да изнася нефт през Ормуз?!
    И то на тия цени! Ми то Иран май печели повече от преди войната?
    Сигурно пак с хуманитарна цел!

    Сложни процеси се въртят в главата на Тръмп, ту на ляво, ту ма дясно.

    09:55 30.03.2026

  • 25 Гледам, че тук

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Чуй Куме":

    на соросовата агитка много им се иска кубинския народ да измре! И да натичат Тръмп "Краснов"!
    А Тръмп просто не иска война с Русия!

    Ако беше "Краснов", нямаше да започне подло, война с Иран! Други го държат за топките!

    09:55 30.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Агент

    4 4 Отговор
    краснов вече не се и прикрива!

    Коментиран от #28

    10:09 30.03.2026

  • 28 Както и ти

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Агент":

    Участвайки на всеки обратен лов парад заедно с приятеля ти!😄

    10:12 30.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така де

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Булпсихопатъ":

    Тръмп да възрази на Путин! Айде, де! Щото....

    10:19 30.03.2026

  • 32 Не е така

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Тръмп никога не е трошил хатъра на Путин!

    10:21 30.03.2026

  • 33 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво! 👍 Трябва да се подкрепят!":

    Както винаги!

    10:23 30.03.2026

  • 34 Краснов

    4 2 Отговор
    играе за Сборная ....

    Коментиран от #36

    10:23 30.03.2026

  • 35 Даа!

    14 0 Отговор
    Най - здравата ще го отнесат такетата.Гевгира вече се превърна в швейцарско сирене.Персите го дупчат ,както и когато решат.Вчера с бараж от дронове и тежки ракети,са превърнали най- големият им комбинат за преработка на нефт в скраб и море от пламъци.Унищожена е РЛС система, за над 3 млрд долара,без нея са буквално ослепяли,както срещу удари от въздуха, така и за техни атаки със авиация,срещу персите.В комбинация със удара по комбината ,който е единствен за снабдяване с авиационно гориво,дизел за танкове и тежка техника, ситауацията вътре,и навън,към посока ливан се променя драстично.

    Коментиран от #43

    10:44 30.03.2026

  • 36 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Краснов":

    Къде ще ходи

    10:45 30.03.2026

  • 37 Тома

    13 0 Отговор
    Как да имам възражение като руската подводница е под танкера

    10:46 30.03.2026

  • 38 мушмул

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    "Корабът ще бъде арестуван, а товара - конфискуван". Абе шлифер, кораба вече е в Куба! Танкера "Анатолий Колодкин" е акостирал в пристанище Мансас и чака да бъде разтоварен!

    11:26 30.03.2026

  • 39 Край

    1 0 Отговор
    САЩ искат да определят кога една суверенна държава да достави стока на друга суверенна държава. Вова що тъй делаеш. Пачему не трогаеш бутончик.

    Коментиран от #40

    11:37 30.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Виц

    2 1 Отговор
    Най- късият виц.Дончо и Вовата разговарят. Дончо..Абеее- Вовата: А де!

    13:05 30.03.2026

  • 42 Крали Марко

    2 0 Отговор
    Ми айде имай де хахаха , ако беше ирански отдавна да сте го потопили ама е на вълчо и ви е страх и зрънкате смешни оправдания

    13:13 30.03.2026

  • 43 АТОМА НЕ ИЗКА НАФТА И БЕНЗИН

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Даа!":

    ДВА УДАРА. ЕДИНИЯ ША Е ПО ХУСИТЕ ДРУГИЯ ША Е ПО ОСТРОВА НА УРМУЗ И БЕЛИЯ БАЙРАК Е ДИГНАТ...

    14:28 30.03.2026