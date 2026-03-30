Тръмп: Нямам възражения срещу руски петролен танкер с хуманитарна доставка за Куба

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма „никакъв проблем“ с руски петролен танкер, който се намира край бреговете на Куба и доставя хуманитарна помощ на острова, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
По думите му САЩ няма да пречат на доставки, които според него са необходими за оцеляването на населението. Тръмп направи изявлението на борда на президентския самолет „Еър форс 1“ по време на полет към Вашингтон.
Той коментира и информация на „Ню Йорк Таймс“, според която на танкера ще бъде позволено да достигне Куба, като заяви, че не възразява, независимо дали става дума за Русия или друга държава.
Тръмп отхвърли и твърденията, че подобен ход би бил в полза на руския президент Владимир Путин, като подчерта, че става дума за ограничен ефект и че „това няма да има значение“.
Той допълни, че хората в Куба имат нужда от енергийни доставки за отопление, охлаждане и основни нужди, и изрази предпочитание корабът да бъде допуснат независимо от страната на произход.
По данни за проследяване танкерът, превозващ около 730 000 барела петрол, се намира край източното крайбрежие на острова и се очаква да пристигне в Матансас.
Корабът е обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания след началото на войната в Украйна.
Според анализатори доставката може временно да облекчи енергийната криза в Куба, като осигури дизелово гориво за няколко дни на потребление.
3 Сталин
До коментар #8 от "Без възражения":Само, докато е минавал през Ла Манша, после военния кораб се е оттеглил. Дали има нещо под водата, отделен въпрос!
09:31 30.03.2026
9 Браво! 👍 Трябва да се подкрепят!
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ :)
09:35 30.03.2026
До коментар #8 от "Без възражения":Само, докато е минавал през Ла Манша, после военния кораб се е оттеглил. Дали има нещо под водата, отделен въпрос!
До коментар #16 от "Аха":Дето не е конфискувал до сега 2такива без да му трепне окото, а рашките пълниха пелените в машинното отделение
21 Тръмпона отново се върти
До вчера разптравяше, че през блокадата на Куба пиле не може да прехвръкне, днес нямал нищо против руски танкери за Куба с хуманитарна помощ?!
Ами утре ще дойдат още три хуманитарни танкера .
Цял свят му се смее!
09:50 30.03.2026
23 Шпек Салам Народен
До коментар #7 от "Чуй Куме":Да ти дообясня тогава-двамата си бъркат в гащите отдавна,просто им харесва да си барат(стискат) топките,защото винаги са на печалба.Другото е за пред хората.Всъщност двамцата отдавна са си дружки.
09:52 30.03.2026
24 Съшият фарс се разиграва и в Иран
И то на тия цени! Ми то Иран май печели повече от преди войната?
Сигурно пак с хуманитарна цел!
Сложни процеси се въртят в главата на Тръмп, ту на ляво, ту ма дясно.
09:55 30.03.2026
25 Гледам, че тук
До коментар #7 от "Чуй Куме":на соросовата агитка много им се иска кубинския народ да измре! И да натичат Тръмп "Краснов"!
А Тръмп просто не иска война с Русия!
Ако беше "Краснов", нямаше да започне подло, война с Иран! Други го държат за топките!
09:55 30.03.2026
До коментар #27 от "Агент":Участвайки на всеки обратен лов парад заедно с приятеля ти!😄
31 Така де
До коментар #5 от "Булпсихопатъ":Тръмп да възрази на Путин! Айде, де! Щото....
До коментар #6 от "матю хари":Тръмп никога не е трошил хатъра на Путин!
До коментар #9 от "Браво! 👍 Трябва да се подкрепят!":Както винаги!
36 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Краснов":Къде ще ходи
10:45 30.03.2026
38 мушмул
До коментар #6 от "матю хари":"Корабът ще бъде арестуван, а товара - конфискуван". Абе шлифер, кораба вече е в Куба! Танкера "Анатолий Колодкин" е акостирал в пристанище Мансас и чака да бъде разтоварен!
11:26 30.03.2026
43 АТОМА НЕ ИЗКА НАФТА И БЕНЗИН
До коментар #35 от "Даа!":ДВА УДАРА. ЕДИНИЯ ША Е ПО ХУСИТЕ ДРУГИЯ ША Е ПО ОСТРОВА НА УРМУЗ И БЕЛИЯ БАЙРАК Е ДИГНАТ...
14:28 30.03.2026