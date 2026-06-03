Кремъл потвърди посещение на Герхард Шрьодер в Москва

Кремъл потвърди, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е на посещение в Русия, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на руски държавни медии. По-рано беше съобщено, че той е бил забелязан в Москва, предава БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските власти приветстват визитата му. „Положително, ние винаги се радваме да посрещаме гости“, каза той пред журналисти в отговор на въпрос за пристигането на Шрьодер.
На този етап не е ясно дали бившият германски канцлер все още се намира на руска територия.
По-рано през миналия месец президентът на Русия Владимир Путин посочи Шрьодер като възможен посредник, който би могъл да представлява Европа в бъдещи преговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Идеята беше посрещната с отхвърляне от редица европейски правителства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9, #15
18:27 03.06.2026
2 мерц
18:31 03.06.2026
3 И това какво го интересува
Коментиран от #4
18:34 03.06.2026
4 воин на тангра
До коментар #3 от "И това какво го интересува":къде го видя тоя целокупен народ?
18:37 03.06.2026
5 Елементарно
18:54 03.06.2026
6 Путюблиз
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И 3000 американски фирми има,нали? Няма място яйце да хвърлиш! И всички са се наредили да гледат как горят НПЗ-то и Кронщад.
Коментиран от #11
19:16 03.06.2026
7 Българин
19:21 03.06.2026
8 Българин
19:21 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
19:26 03.06.2026
11 Българин
До коментар #6 от "Путюблиз":Какво толкоз гори в тоя Кронщадт?!? Ударали са някаква фрегата, която и без това е там за ремонт!
19:31 03.06.2026
12 Ганя Путинофила
19:40 03.06.2026
13 Той
19:42 03.06.2026
14 Хм...
19:43 03.06.2026
15 Хм...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ваш вова ще посмее ли да отиде? Рафинерията наблизо гори, сигурно е докарал всички налични пво системи в региона, ако ще ходи там. Всъщност, вероятно затова и онзи корабль от балтийския флот е поразен, няма кой да го пази.
19:47 03.06.2026
16 Тоя буар е
Не е лошо а вземе и Меркел ( Комуняга от ГДР) по времето когато капитанчето известен с прозвището ФАСА ( ху ЙЛО) разнасяше пощата, бира и вурст чета на своите началници в Дрезден! ...
Няма случайни неща при КОМ Фашагите в кремля
Хахахахаха
19:55 03.06.2026