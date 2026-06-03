Кремъл потвърди посещение на Герхард Шрьодер в Москва

Кремъл потвърди, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е на посещение в Русия, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на руски държавни медии. По-рано беше съобщено, че той е бил забелязан в Москва, предава БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските власти приветстват визитата му. „Положително, ние винаги се радваме да посрещаме гости“, каза той пред журналисти в отговор на въпрос за пристигането на Шрьодер.

На този етап не е ясно дали бившият германски канцлер все още се намира на руска територия.

По-рано през миналия месец президентът на Русия Владимир Путин посочи Шрьодер като възможен посредник, който би могъл да представлява Европа в бъдещи преговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Идеята беше посрещната с отхвърляне от редица европейски правителства.