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Кремъл потвърди посещение на Герхард Шрьодер в Москва

Кремъл потвърди посещение на Герхард Шрьодер в Москва

3 Юни, 2026 18:24 1 029 16

  • германия-
  • кремъл-
  • герхард шрьодер-
  • москва-
  • посещение

Русия заяви, че приветства визитата на бившия германски канцлер, докато остава неясно дали той все още се намира в страната.

Кремъл потвърди посещение на Герхард Шрьодер в Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл потвърди, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е на посещение в Русия, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на руски държавни медии. По-рано беше съобщено, че той е бил забелязан в Москва, предава БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските власти приветстват визитата му. „Положително, ние винаги се радваме да посрещаме гости“, каза той пред журналисти в отговор на въпрос за пристигането на Шрьодер.

На този етап не е ясно дали бившият германски канцлер все още се намира на руска територия.

По-рано през миналия месец президентът на Русия Владимир Путин посочи Шрьодер като възможен посредник, който би могъл да представлява Европа в бъдещи преговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Идеята беше посрещната с отхвърляне от редица европейски правителства.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 11 Отговор
    В момента 1600 немски фирми са на икономическият форум в Санкт Петербург и сключват сделки с Русия за 80 млрд евро.

    Коментиран от #6, #9, #15

    18:27 03.06.2026

  • 2 мерц

    16 6 Отговор
    тоя мой сънародник ще оправи нещата с русия,аз не ставам!

    18:31 03.06.2026

  • 3 И това какво го интересува

    5 15 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #4

    18:34 03.06.2026

  • 4 воин на тангра

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "И това какво го интересува":

    къде го видя тоя целокупен народ?

    18:37 03.06.2026

  • 5 Елементарно

    4 8 Отговор
    Никой нормален човек не се интересува от слугите на Кремъл

    18:54 03.06.2026

  • 6 Путюблиз

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И 3000 американски фирми има,нали? Няма място яйце да хвърлиш! И всички са се наредили да гледат как горят НПЗ-то и Кронщад.

    Коментиран от #11

    19:16 03.06.2026

  • 7 Българин

    4 3 Отговор
    А Зеленски дал ли е виза за това посещение? Защото Шрьодер може да има проблеми, ако няма всички надлежни документ и да изпадне в неприятна ситуация.

    19:21 03.06.2026

  • 8 Българин

    5 4 Отговор
    Този шут отново отива да получи инструкции от Путлер и да си ги осребри.

    19:21 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    19:26 03.06.2026

  • 11 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путюблиз":

    Какво толкоз гори в тоя Кронщадт?!? Ударали са някаква фрегата, която и без това е там за ремонт!

    19:31 03.06.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    5 3 Отговор
    Те тоя и Меркел напълниха гушата на маскалите с 7 трилиона евро!

    19:40 03.06.2026

  • 13 Той

    2 1 Отговор
    от вкъщи ли работи за Газпром?

    19:42 03.06.2026

  • 14 Хм...

    3 1 Отговор
    Да вземе и Меркел, и да останат там завинаги.Сигурно има места около сириеца.

    19:43 03.06.2026

  • 15 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ваш вова ще посмее ли да отиде? Рафинерията наблизо гори, сигурно е докарал всички налични пво системи в региона, ако ще ходи там. Всъщност, вероятно затова и онзи корабль от балтийския флот е поразен, няма кой да го пази.

    19:47 03.06.2026

  • 16 Тоя буар е

    2 1 Отговор
    Кремльовска под Лога, а синчето му обича КГБейски подаръци в нефтения бизнес! Агент Краснов, вода ше му носи!
    Не е лошо а вземе и Меркел ( Комуняга от ГДР) по времето когато капитанчето известен с прозвището ФАСА ( ху ЙЛО) разнасяше пощата, бира и вурст чета на своите началници в Дрезден! ...
    Няма случайни неща при КОМ Фашагите в кремля
    Хахахахаха

    19:55 03.06.2026

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