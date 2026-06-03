Трима загинаха при катастрофа на британски военен хеликоптер в Девън

Трима военнослужещи загинаха при катастрофа на хеликоптер на Британските кралски военноморски сили (ВМС), станала в ранните часове на деня в графство Девън, югозападна Англия. Инцидентът е станал около 4:00 часа сутринта, когато машината се е разбила в поле, съобщават „Ройтерс“ и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Местните власти потвърдиха, че спасителни екипи са били незабавно изпратени на мястото, а районът е бил отцепен. В момента се извършва разследване на причините за трагедията.

Британските ВМС съобщиха, че всички трима членове на екипажа са загинали при инцидента. Началникът на Кралските военноморски сили генерал Гуин Дженкинс изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите.

„Зная, че това ще бъде огромен шок за всички във военноморската ни общност и изказвам най-дълбоките си съболезнования“, се посочва в неговото изявление, цитирано от Би Би Си. Той добави, че е „дълбоко натъжен“ от смъртта на екипажа на хеликоптер „Мерлин Mk44“.

Според информация на британските медии инцидентът е станал близо до района на Сортън в Девън, в близост до военен обект край Дартмур, използван за обучение на екипажи на хеликоптери „Мерлин“.

Властите подчертават, че разследването продължава и на този етап няма официални данни за причините, довели до катастрофата.