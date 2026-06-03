Новини
Свят »
Великобритания »
Трима загинаха при катастрофа на британски военен хеликоптер в Девън

Трима загинаха при катастрофа на британски военен хеликоптер в Девън

3 Юни, 2026 18:15 741 12

  • девън-
  • великобритания-
  • военен хеликоптер-
  • загинаха-
  • катастрофа-
  • военен

Хеликоптер на Кралските военноморски сили се разби рано сутринта в югозападна Англия, започнало е разследване на причините.

Трима загинаха при катастрофа на британски военен хеликоптер в Девън - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима военнослужещи загинаха при катастрофа на хеликоптер на Британските кралски военноморски сили (ВМС), станала в ранните часове на деня в графство Девън, югозападна Англия. Инцидентът е станал около 4:00 часа сутринта, когато машината се е разбила в поле, съобщават „Ройтерс“ и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Местните власти потвърдиха, че спасителни екипи са били незабавно изпратени на мястото, а районът е бил отцепен. В момента се извършва разследване на причините за трагедията.

Британските ВМС съобщиха, че всички трима членове на екипажа са загинали при инцидента. Началникът на Кралските военноморски сили генерал Гуин Дженкинс изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите.

„Зная, че това ще бъде огромен шок за всички във военноморската ни общност и изказвам най-дълбоките си съболезнования“, се посочва в неговото изявление, цитирано от Би Би Си. Той добави, че е „дълбоко натъжен“ от смъртта на екипажа на хеликоптер „Мерлин Mk44“.

Според информация на британските медии инцидентът е станал близо до района на Сортън в Девън, в близост до военен обект край Дартмур, използван за обучение на екипажи на хеликоптери „Мерлин“.

Властите подчертават, че разследването продължава и на този етап няма официални данни за причините, довели до катастрофата.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    17 1 Отговор
    лично видях как путин развива болчетата

    18:20 03.06.2026

  • 2 Боздуган

    14 1 Отговор
    Нещо общо с едни гаражи има ли?

    18:21 03.06.2026

  • 3 няма лошо

    7 1 Отговор
    такава им е работата , лошо е когато цивилни и мирни хора загиват

    18:26 03.06.2026

  • 4 Механик

    10 1 Отговор
    Браво! Идеална новина, но малко. Може много повече.
    Но пък, и утре е ден! Днеска трима, утре триста.

    18:35 03.06.2026

  • 5 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 1 Отговор
    Хубава новина от Факти ще пия още две ракий

    18:38 03.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Загинали са само трима,за съжаление!
    🦧🦍😪🦍🦧

    18:38 03.06.2026

  • 7 Атина Паднала

    7 1 Отговор
    малко са,трябва да са 30

    18:48 03.06.2026

  • 8 Залужни

    5 1 Отговор
    тиа ша съ избият и без война.......

    а где поСирски ???!

    18:49 03.06.2026

  • 9 Неее

    0 0 Отговор
    Не ползвайте военни хеликоптери ,а ползвайте цивилни.НЕ на военните хеликоптери!

    19:42 03.06.2026

  • 10 Ник. А

    1 0 Отговор
    Няма да се учудя, ако са си правили свирки или са се друсали и са се разбили...

    19:48 03.06.2026

  • 11 Монтьор

    2 0 Отговор
    Айде, почнаха "новините" за нещастни инциденти със загинали механици от едни гаражи ударени с орех в украйна.

    19:51 03.06.2026

  • 12 грУЙО

    1 0 Отговор
    Следващия път да са по внимателни .

    19:58 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания