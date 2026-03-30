Новини
Свят »
САЩ »
„Американските войници ще станат храна за акулите в Персийския залив“, заплаши Иран

30 Март, 2026 11:51, обновена 30 Март, 2026 11:52 1 764 40

  • сащ-
  • американски войници-
  • храна-
  • акули-
  • персийски залив-
  • иран

Техеран заплашва с ответни действия и предупреждава срещу опити за окупация на острови и военни обекти

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските военни отново предупредиха президента на САЩ Доналд Тръмп да не предприема евентуална сухопътна операция или опит за окупация на острови в Персийския залив, съобщава WION, предава News.bg.

Бригаден генерал Ебрахим Золфакари, говорител на Централния щаб на иранската армия „Хатам ал-Анбия“, заяви, че американските войски биха се превърнали в „добра храна за акулите на Персийския залив“, ако извършат наземна операция срещу Иран.

Той обвини Тръмп, че е под влияние на израелските служби и политическо давление, като направи остри лични нападки срещу него и израелското ръководство.

По думите му иранските военни са готови да отговорят на всяка военна ескалация и да противодействат на опити за атаки или окупация, които според него няма да постигнат целите си.

Предупреждението идва на фона на медийни съобщения, че Пентагонът обмисля различни военни сценарии в региона, включително операции срещу стратегически обекти около Ормузкия проток и остров Харг, както и евентуално разполагане на допълнителни сили в Близкия изток.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    13 69 Отговор
    Иран отече,следва Русия.....

    Коментиран от #3, #6, #9, #21

    11:54 30.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    51 9 Отговор
    Няма нужда да стават храна за акулите. Те и без това ще затънат в Иран.

    Коментиран от #15

    11:57 30.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    33 9 Отговор
    Иранците и българите са Арии,най добрите бойци в света

    11:57 30.03.2026

  • 6 Дано

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    можеш да чакаш !

    11:57 30.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    55 7 Отговор
    Американските войници ще бъдат убити от Тръмп!!! Иран само ще изпълни присъдата !!!

    12:01 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 язека

    6 38 Отговор
    Слава и живот за Съединените щати и Израел!!!

    Коментиран от #13

    12:04 30.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дони

    2 9 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ ПРОЧЕТЕ МНЕНИЕТО МИ ЗА СОБСТВЕНАТА ТИ ПЕРСОНА ---------БОКЛУК

    12:06 30.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Смешко

    26 42 Отговор
    Халюцинации и отчаяние... Чaлмите съвсем са изтрещяли.

    Коментиран от #16

    12:10 30.03.2026

  • 15 Не обръщай внимание на

    15 35 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Режима на аятоласите, обичайната пропаганда за вътрешна употреба за повдигане духа на армията. Дори не са я измислили като хората. В Персийския залив най-често срещаната акула е китовата акула, а тя не яде планктон, а не месо :)))

    Коментиран от #28, #29, #32

    12:11 30.03.2026

  • 16 някой си е загубил ума

    37 27 Отговор

    До коментар #14 от "Смешко":

    Ама не са персите.

    12:12 30.03.2026

  • 17 изключено

    15 2 Отговор
    Те са с бронеелечета(военните лъжат, че са жилетки). Уязвими са само шестте им крайника.

    12:12 30.03.2026

  • 18 Само питам

    34 13 Отговор
    Кой тук е агресора ?

    12:12 30.03.2026

  • 19 морските запушиха тоалетните

    35 3 Отговор
    А пешаците какво ще правят ?

    Коментиран от #31

    12:13 30.03.2026

  • 20 Хахаха

    30 3 Отговор
    Според Тръмп Иран вече се е предала хахаха сяга на кой да вярваме дали ще видим нещо интересно със акциитр на петрола отново

    Коментиран от #30

    12:15 30.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Д-р Ментал

    29 4 Отговор
    Дядо Тръмп не цени човешкия живот. Изпраща на смърт младите войници

    12:16 30.03.2026

  • 23 Жеко

    25 0 Отговор
    Не ми се мисли какво ще стане ако я подкарат месомелачката .
    Озверяването ще е немислимо .

    12:17 30.03.2026

  • 24 Дядя дръмпир-истината

    14 1 Отговор
    Ударен ядрен реактор в Иран...МААЕ: Реактор с тежка вода беше ударен в Иран
    Иранският изследователски реактор Chondab е сериозно повреден от обстрелване, според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Реакторът с тежка вода, преди наричан Arak, вече не функционира, обясни базираната във Виена власт на платформа X.Сред другото, тя се отнасяше до сателитни изображения и собствените си познания за съоръжението. Централата не съдържа никакъв деклариран ядрен материал. Иран съобщи за обстрела на реактора на 27 март, съобщи. Израел и САЩ водят война срещу страната вече месец.

    12:19 30.03.2026

  • 25 по време на реч на инвестиционен форум

    20 1 Отговор
    в Маями Чичо рече : ....., че се смята за миротворец и би искал да остане в историята именно с този статут. „Осем войни съм уредил. (…) Може би ще прозвучи неправилно от моя страна, но бих искал моето наследство да бъде това, че съм велик миротворец, защото наистина вярвам, че съм миротворец“

    Какво да каже човек .

    12:21 30.03.2026

  • 26 чичо каза още на форума

    25 1 Отговор
    „101 ракети бяха изстреляни по най-ценния ни обект на вода, а именно самолетоносач, най-големият в света, – разказа Чичо по време на реч на инвестиционен форум в Маями. – Иран ни атакува от 17 различни посоки. Бягахме, за да си спасим живота“

    Коментиран от #33

    12:23 30.03.2026

  • 27 ПРОГРЕСИВЕН РЕПУБЛИКАНЕЦ

    8 1 Отговор
    „ПЪРВО ПРЕГОВАРЯМЕ С ТЯХ (......)
    ПОСЛЕ ГИ....🎊 🎊 🎊” .....Дн.Тр.👂..

    12:23 30.03.2026

  • 28 Коуега

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":

    Има над 10 вида,но 3 са опасните...Бича акула, тигрова акула( не е толкова безопасна,въпреки,че яде планктон, но рядко напада хора) и Голяма чукоглава акула.

    12:23 30.03.2026

  • 29 Хи хи

    18 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":

    Абе китовата акула нека си яде планктона, ама появи ли се американско месце за ядене , ще дойдат и тия другите акули, дето обичат месце !! Отдалече могат да го подушат !!

    12:23 30.03.2026

  • 30 Дядо дръмпир-истината

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха":

    избираш си и вярваш.това е живота...но от удареният реактор ако мислиш ,че излиза ..."Жива вода" вече си е твой проблем.За последно пиша...целта на евреите е унищожение на противника ,а не победа.много неща не ви казват тук , а на вас е забранено да пишете....говорим за смъртно наказание при тероризъм...има такъв закон в израел.....Газа е унищожен ,южен ливан също.......Дано се спаси иран ,но в техеран има вече сериозна радиация ,а тя ще тръгне и на други места.

    12:24 30.03.2026

  • 31 Аятолах Хуймени

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "морските запушиха тоалетните":

    Ще оцапат крайбрежието

    12:24 30.03.2026

  • 32 А бе,ти 3ае 6и таа работа

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":

    Акулата си е акула, кой ти отказва мръвка, е ва ги

    12:27 30.03.2026

  • 33 Намерението не е Станалото...

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "чичо каза още на форума":

    остави го Чичо ,ами гледай Огледалото.Това там не го пише!Не пише и за юаните ,които давали да преминават.прочетох ,че някой си сменяли знамената и се правели на петролоносачи призраци...но за пари прочетох ,че имали такова Намерение......колкото до реактора и до смъртното наказание за тероризъм ..Там го пише!

    12:29 30.03.2026

  • 34 Бундесфера

    3 18 Отговор
    И Садам комшията го вадеше голем и накрая като плъх от дупката .

    12:30 30.03.2026

  • 35 Оня

    18 4 Отговор
    Тръмп и смешната му армиика могат единствено да вдигат цените на петрола! Тая пародия наречена операция показа на Всеки нормално мислещ човек колко струват! Подигравахте се на Путин че се мота ама все още издържа,за един месец янките не са превзели и един метър иранска земя! А на тия смешните им избягаха гемиите като усетиха дебелия край! За евреите не ми се говори щото там дискотеката е нон стоп! Американските лакей араби взеха да схващат че са заложили на куц 🐴,и май обръщат палачинката! Ако Тръмпона е достатъчно cuh да започне наземна операция в щатите ще има гражданска война!

    12:32 30.03.2026

  • 36 Вертоломей първи

    13 0 Отговор
    ще ги изтрепят, като кучета, по-добре да си пускат рапортите за напускане.

    13:14 30.03.2026

  • 37 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    То да е само акулите ,всичката риба ще натровят

    13:26 30.03.2026

  • 38 Това ще е

    7 0 Отговор
    Добре за акулите

    13:28 30.03.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да се привлекат акули от цял свят, на това място в близко време ще има пир за тях.Да си наточат зъбите за войнишко месце.

    14:26 30.03.2026

  • 40 Васил

    0 1 Отговор
    Иранците са като рашистите само разчитат на крещящи лозунги. Ударят ли им петрола и централите отиват в каменната ера защото паре нема.

    14:35 30.03.2026