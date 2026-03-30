„Американските войници ще станат храна за акулите в Персийския залив“, заплаши Иран

Иранските военни отново предупредиха президента на САЩ Доналд Тръмп да не предприема евентуална сухопътна операция или опит за окупация на острови в Персийския залив, съобщава WION, предава News.bg.

Бригаден генерал Ебрахим Золфакари, говорител на Централния щаб на иранската армия „Хатам ал-Анбия“, заяви, че американските войски биха се превърнали в „добра храна за акулите на Персийския залив“, ако извършат наземна операция срещу Иран.

Той обвини Тръмп, че е под влияние на израелските служби и политическо давление, като направи остри лични нападки срещу него и израелското ръководство.

По думите му иранските военни са готови да отговорят на всяка военна ескалация и да противодействат на опити за атаки или окупация, които според него няма да постигнат целите си.

Предупреждението идва на фона на медийни съобщения, че Пентагонът обмисля различни военни сценарии в региона, включително операции срещу стратегически обекти около Ормузкия проток и остров Харг, както и евентуално разполагане на допълнителни сили в Близкия изток.