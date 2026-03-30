„Американските войници ще станат храна за акулите в Персийския залив“, заплаши Иран

Иранските военни отново предупредиха президента на САЩ Доналд Тръмп да не предприема евентуална сухопътна операция или опит за окупация на острови в Персийския залив, съобщава WION, предава News.bg.
Бригаден генерал Ебрахим Золфакари, говорител на Централния щаб на иранската армия „Хатам ал-Анбия“, заяви, че американските войски биха се превърнали в „добра храна за акулите на Персийския залив“, ако извършат наземна операция срещу Иран.
Той обвини Тръмп, че е под влияние на израелските служби и политическо давление, като направи остри лични нападки срещу него и израелското ръководство.
По думите му иранските военни са готови да отговорят на всяка военна ескалация и да противодействат на опити за атаки или окупация, които според него няма да постигнат целите си.
Предупреждението идва на фона на медийни съобщения, че Пентагонът обмисля различни военни сценарии в региона, включително операции срещу стратегически обекти около Ормузкия проток и остров Харг, както и евентуално разполагане на допълнителни сили в Близкия изток.
Не обръщай внимание на
До коментар #4 от "Българин":Режима на аятоласите, обичайната пропаганда за вътрешна употреба за повдигане духа на армията. Дори не са я измислили като хората. В Персийския залив най-често срещаната акула е китовата акула, а тя не яде планктон, а не месо :)))
Коментиран от #28, #29, #32
12:11 30.03.2026
някой си е загубил ума
До коментар #14 от "Смешко":Ама не са персите.
12:12 30.03.2026
19 морските запушиха тоалетните
Коментиран от #31
12:13 30.03.2026
23 Жеко
Озверяването ще е немислимо .
12:17 30.03.2026
Жеко
Иранският изследователски реактор Chondab е сериозно повреден от обстрелване, според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Реакторът с тежка вода, преди наричан Arak, вече не функционира, обясни базираната във Виена власт на платформа X.Сред другото, тя се отнасяше до сателитни изображения и собствените си познания за съоръжението. Централата не съдържа никакъв деклариран ядрен материал. Иран съобщи за обстрела на реактора на 27 март, съобщи. Израел и САЩ водят война срещу страната вече месец.
12:19 30.03.2026
по време на реч на инвестиционен форум
Какво да каже човек .
12:21 30.03.2026
Коуега
До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":Има над 10 вида,но 3 са опасните...Бича акула, тигрова акула( не е толкова безопасна,въпреки,че яде планктон, но рядко напада хора) и Голяма чукоглава акула.
12:23 30.03.2026
Хи хи
До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":Абе китовата акула нека си яде планктона, ама появи ли се американско месце за ядене , ще дойдат и тия другите акули, дето обичат месце !! Отдалече могат да го подушат !!
12:23 30.03.2026
Дядо дръмпир-истината
До коментар #20 от "Хахаха":избираш си и вярваш.това е живота...но от удареният реактор ако мислиш ,че излиза ..."Жива вода" вече си е твой проблем.За последно пиша...целта на евреите е унищожение на противника ,а не победа.много неща не ви казват тук , а на вас е забранено да пишете....говорим за смъртно наказание при тероризъм...има такъв закон в израел.....Газа е унищожен ,южен ливан също.......Дано се спаси иран ,но в техеран има вече сериозна радиация ,а тя ще тръгне и на други места.
12:24 30.03.2026
Аятолах Хуймени
До коментар #19 от "морските запушиха тоалетните":Ще оцапат крайбрежието
12:24 30.03.2026
А бе,ти 3ае 6и таа работа
До коментар #15 от "Не обръщай внимание на":Акулата си е акула, кой ти отказва мръвка, е ва ги
12:27 30.03.2026
Намерението не е Станалото...
До коментар #26 от "чичо каза още на форума":остави го Чичо ,ами гледай Огледалото.Това там не го пише!Не пише и за юаните ,които давали да преминават.прочетох ,че някой си сменяли знамената и се правели на петролоносачи призраци...но за пари прочетох ,че имали такова Намерение......колкото до реактора и до смъртното наказание за тероризъм ..Там го пише!
12:29 30.03.2026
