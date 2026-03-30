Израел нанесе удари по Техеран

Израелската армия съобщи днес, че нанася удари по военна инфраструктура в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че войната в Близкия изток навлиза във втория си месец.

"Израелската армия в момента извършва удари по военна инфраструктура на терористичния режим из цял Техеран", обяви в платформата "Телеграм" армейски говорител, без да прави уточнения.

Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.

"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.

Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.

Тръмп каза също, че САЩ са договорили с Иран предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток, чието блокиране от началото на войната в Близкия изток предизвика рязък скок на цената на "черното злато".

"Те ни дадоха, мисля, че от уважение, 20 кораба с петрол, големи, големи кораби с петрол, които ще преминат през Ормузкия проток, като това започва утре сутринта (тази сутрин - бел. ред.) и ще продължи през следващите дни", заяви американският президент.