Израел нанесе удари по Техеран

Израел нанесе удари по Техеран

30 Март, 2026 08:52 2 278 44

Американският президент Тръмп смята, че е постигнал "смяна на режима" в Иран

Израел нанесе удари по Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи днес, че нанася удари по военна инфраструктура в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че войната в Близкия изток навлиза във втория си месец.

"Израелската армия в момента извършва удари по военна инфраструктура на терористичния режим из цял Техеран", обяви в платформата "Телеграм" армейски говорител, без да прави уточнения.

Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.

"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.

Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.

Тръмп каза също, че САЩ са договорили с Иран предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток, чието блокиране от началото на войната в Близкия изток предизвика рязък скок на цената на "черното злато".

"Те ни дадоха, мисля, че от уважение, 20 кораба с петрол, големи, големи кораби с петрол, които ще преминат през Ормузкия проток, като това започва утре сутринта (тази сутрин - бел. ред.) и ще продължи през следващите дни", заяви американският президент.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    45 8 Отговор
    Тези кукувици дали знаят че има история. Ще останат в историята като терористи и фашисти. Децата им ще да горди от убитите деца и мирни жители. Защото главно това са жертвите.

    08:56 30.03.2026

  • 2 батСали

    42 6 Отговор
    те в израел са мазохисти!
    Първо нанасят, после отнасят!
    Явно обичат да отнасят!
    А обикновените им граждани живеят по мазетата от седмици и скоро ще почнат да виждат в тъмното без фенер...

    Коментиран от #4

    08:58 30.03.2026

  • 3 Бум Бум Техеран

    8 36 Отговор
    Стана на айран.

    09:01 30.03.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "батСали":

    Вече са добри в бягането с препятствия Ще има нови олимпийски надежди

    09:01 30.03.2026

  • 5 Пустите Ушанкофили

    10 28 Отговор
    Станаха Чалмафили.

    Коментиран от #8, #13, #18

    09:02 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТЪРСИ СИ ОПОРКИ

    30 2 Отговор
    За да не признае агресията и падението си. Убитите деца хора и това че е издухано Деми старче. А за еврейчето натаняху ... Ще бере ядове. Тръмп ще изБега на хиляди километра а той ще бере плодовете на агресията им.

    Коментиран от #21

    09:06 30.03.2026

  • 8 Смех с копейки

    6 22 Отговор

    До коментар #5 от "Пустите Ушанкофили":

    Само комунист с чалма не бях виждал още🤣

    09:07 30.03.2026

  • 9 Срамотата

    30 4 Отговор
    Срам ме е да двааме пари на Украйна, тя да се опитва да прави смяна на режима в Унгария. Също така да дава морски дронове за нападения с/у Иран ... и в същото време да членуваме политически, икономически и военно в съюз, който толерира нападенията. Гласувайте за повече евроатлантизъм и войната съвсем скоро ще е на наша територия.

    Коментиран от #12

    09:10 30.03.2026

  • 10 Минавааа, големият кораб минавааа

    3 16 Отговор
    Колко ,,големи, големи кораби с петрол” ще преминат през Ормузкият проток, докато ,,израелската армия в момента нанася удари върху военната инфраструктура на терористичния режим в цял Техеран( може да са имали предвид в цял Иран)”?

    09:10 30.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Срамотата":

    Лекувам срамежливи!

    Коментиран от #15

    09:14 30.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Танкерите за които говори

    20 4 Отговор
    вече преминават под Пакистански флаг платили си таксата и товара в юани и си отиват по предназначение, а не "подарък за Тръмп".

    Тръмп отчаяно се мъчи да се измъкне с поне въображаема "победа"
    Но вече е късно, Нетаняху и лобито го сготвиха. Накрая медиите им ще подритват дори като падне.
    Нарцицизма, болното самочувствие и любовта към ласкатели са опасно нещо и враговете му го знаят.

    09:16 30.03.2026

  • 15 Ходи

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с парчето":

    Ходи в САЩ, там е Епстай клиниката, тук нямаме нужда от такива като вас.

    Коментиран от #24

    09:17 30.03.2026

  • 16 Миризмата на Изгорели Чалми

    4 18 Отговор
    Е добре за началото на Деня.

    Но не и за Купейките.

    09:17 30.03.2026

  • 17 Да се знае!

    4 10 Отговор
    Докато и последният жив от аятоласите не отиде при аллах евреите няма да мирясат!

    09:18 30.03.2026

  • 18 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Пустите Ушанкофили":

    И Фанатичната подкрепа
    За Разни Чалмари и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие
    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.

    09:19 30.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пак да кажа

    4 16 Отговор
    Който е посегнал на Израел не живее дълго.Еврите гонят до дупка!

    Коментиран от #22

    09:22 30.03.2026

  • 21 Ало, ало...

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "ТЪРСИ СИ ОПОРКИ":

    Слава Севрюкова е каьала че Израел ще бъде наказан за злините си. Първо от природата и разклатен от това всички араби ще ги нападнат от всички страни. Времето ще покаце.

    09:27 30.03.2026

  • 22 Дадар

    10 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пак да кажа":

    Да, ако останат живи евреи

    09:28 30.03.2026

  • 23 Тодар Живков

    4 13 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от копейките?Еми нема другари и другарки.Нема!

    Коментиран от #38

    09:29 30.03.2026

  • 24 Гого

    5 13 Отговор

    До коментар #15 от "Ходи":

    Не знам кой къде ще ходи,ама останахте шепа сбъркани русофили в тая държава.

    Коментиран от #25, #26

    09:31 30.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "пиночет":

    Уудри яко козяка с фаража !

    09:43 30.03.2026

  • 29 Матиа фон Зигмунд

    13 1 Отговор
    Буммм Буммм Тел Авив 💥💥💥 !

    09:44 30.03.2026

  • 30 Екзитпол

    3 6 Отговор
    Има ли някакви ориентировъчни данни колко чалми са се възнесли?

    09:56 30.03.2026

  • 31 Гледайте по телевизора

    1 9 Отговор
    Техеран е на сол!

    Коментиран от #36, #37

    10:10 30.03.2026

  • 32 Отстрани

    6 0 Отговор
    Арнолд Шварценегер каза за Тръмп:

    „Ти си провален лидер. Историята ще те запише като най-лошия президент в американската история. Но добрата новина е, че скоро ще бъдеш забравен, като стар туит.“

    10:14 30.03.2026

  • 33 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Военните отряди на ливанската Хизбула пробита отбраната на израелските сили и превзеха северния израелски град Кирят Шмонна и издигнаха знамената на групировката в града.
    Израелските тв канал 13 потвърди информацията.
    Това е за първи път в историята на Израел където е превзет израелски стратегически град от противниците на ционистката държава.
    От Киряков Шмона панически бягат израелците.

    10:14 30.03.2026

  • 34 Що стала ,каапейки???Дядо дръмпир-инфо

    0 6 Отговор
    Що така ???Изведнъж спряхте да пишете за войната ,която щяла да продължи до края на света...Що так каапейки?Да ви дам изявленията на ,лудия от нощес......не искате ,знам ,но ще ви дам да четете....Тръмп: Войната в Иран доведе до "смяна на режима" в Техеран!Според президента на САЩ Доналд Тръмп, войната с Иран е постигнала "смяна на режима" в Техеран. "Имаме смяна на режима", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One в неделя. Неговото правителство трябва да се справя с "различни хора от тези, с които някой някога е имал работа" в преговорите с иранското ръководство, каза Тръмп.Правителството в Техеран е "съвсем различна група хора", каза президентът на САЩ. "Затова бих счел това за смяна на режима." В същото време Тръмп отново намекна за ранно споразумение с Техеран за край на войната

    Техеран също се съгласи да облекчи блокадата на стратегически и икономически важния проток Ормуз, обяви Тръмп. Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп.

    Междувременно президентът на САЩ заяви в интервю за британския вестник "Financial Times", че американската армия може "много лесно" да завземе остров Чарг, който е важен за износа на ирански петрол. "Не мисля, че имат защита," каза той. Чарг се намира в северната част на Персийския залив, на около 30 километра от брега и на около 500 километра от Ормузкия проток.

    Коментиран от #41, #42

    10:16 30.03.2026

  • 35 Бум бум Тел Авив

    7 1 Отговор
    Още един кенеф 35 даде фира вчера...уж бил невидим ама иранците го видяха.....падна някъде в Ирак....смех бате....падат като отстреляни пъдпъдъци!...иранците ги чакат на гюме и си прочистват двуцевките.....първата армия в света освен че стана за смях стана последна защото остана без оръжия...хехе....празник за всички!

    10:17 30.03.2026

  • 36 Бум бум ☄️тел авив

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гледайте по телевизора":

    На сол е кривата ти кратуна ч@фут...
    На сол са скапаните ви кибуци у исрал.

    10:19 30.03.2026

  • 37 Айде бе

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гледайте по телевизора":

    Техеран е колкото 10 Софии бе кух. 15 милиона души и огромна територия. 10 години да го бомбардираш не можеш да го унищожиш.

    10:19 30.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мдаа

    9 0 Отговор
    Двата най-големи алуминиеви завода и едни от най-големите в света в ОАЕ и Бахрейн изгоряха след като Иран ги удари в отговор на бомбардирания завод за стомана.
    Израелският химически завод в Негев също изгоря изпускайки отровен амоняк. Евакуират целия район.
    Чалмите с фераритата скоро ще карат украински запорожци, а евреите скоро няма да карат нищо, просто защото евреи няма да има.

    Око за око, че даже за три!

    10:23 30.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дълбоко Проникващ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Що стала ,каапейки???Дядо дръмпир-инфо":

    Дядо Димитре ,никав М...У...Й вече не става от теб с този попарен от слана праз ,отивай да събираш гъби докато можеш,след някоя и друга година и затова няма да ставаш 😂😂😂 !

    11:24 30.03.2026

  • 43 Механик

    2 0 Отговор
    Уудрий яко 4футта с фаража !

    11:25 30.03.2026

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор
    Много лесно ги сменя като ги бомбардира безнаказано.Мафията не може да се мери с неговите високи,престижни постижения.Той е правото,законът и повелителят на изчезващото ООН.

    14:19 30.03.2026

