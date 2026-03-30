Израел нанесе удари по Техеран

Израелската армия съобщи днес, че нанася удари по военна инфраструктура в иранската столица Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че войната в Близкия изток навлиза във втория си месец.
"Израелската армия в момента извършва удари по военна инфраструктура на терористичния режим из цял Техеран", обяви в платформата "Телеграм" армейски говорител, без да прави уточнения.
Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, пише БТА.
"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.
Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.
Тръмп каза също, че САЩ са договорили с Иран предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток, чието блокиране от началото на войната в Близкия изток предизвика рязък скок на цената на "черното злато".
"Те ни дадоха, мисля, че от уважение, 20 кораба с петрол, големи, големи кораби с петрол, които ще преминат през Ормузкия проток, като това започва утре сутринта (тази сутрин - бел. ред.) и ще продължи през следващите дни", заяви американският президент.
1 Коста
08:56 30.03.2026
2 батСали
Първо нанасят, после отнасят!
Явно обичат да отнасят!
А обикновените им граждани живеят по мазетата от седмици и скоро ще почнат да виждат в тъмното без фенер...
Коментиран от #4
08:58 30.03.2026
3 Бум Бум Техеран
09:01 30.03.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "батСали":Вече са добри в бягането с препятствия Ще има нови олимпийски надежди
09:01 30.03.2026
5 Пустите Ушанкофили
Коментиран от #8, #13, #18
09:02 30.03.2026
7 ТЪРСИ СИ ОПОРКИ
Коментиран от #21
09:06 30.03.2026
8 Смех с копейки
До коментар #5 от "Пустите Ушанкофили":Само комунист с чалма не бях виждал още🤣
09:07 30.03.2026
9 Срамотата
Коментиран от #12
09:10 30.03.2026
10 Минавааа, големият кораб минавааа
09:10 30.03.2026
12 Оня с парчето
До коментар #9 от "Срамотата":Лекувам срамежливи!
Коментиран от #15
09:14 30.03.2026
14 Танкерите за които говори
Тръмп отчаяно се мъчи да се измъкне с поне въображаема "победа"
Но вече е късно, Нетаняху и лобито го сготвиха. Накрая медиите им ще подритват дори като падне.
Нарцицизма, болното самочувствие и любовта към ласкатели са опасно нещо и враговете му го знаят.
09:16 30.03.2026
15 Ходи
До коментар #12 от "Оня с парчето":Ходи в САЩ, там е Епстай клиниката, тук нямаме нужда от такива като вас.
Коментиран от #24
09:17 30.03.2026
16 Миризмата на Изгорели Чалми
Но не и за Купейките.
09:17 30.03.2026
17 Да се знае!
09:18 30.03.2026
18 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът
До коментар #5 от "Пустите Ушанкофили":И Фанатичната подкрепа
За Разни Чалмари и Ислямски Терористи
Се превърна в Ежедневие
За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.
09:19 30.03.2026
20 Пак да кажа
Коментиран от #22
09:22 30.03.2026
21 Ало, ало...
До коментар #7 от "ТЪРСИ СИ ОПОРКИ":Слава Севрюкова е каьала че Израел ще бъде наказан за злините си. Първо от природата и разклатен от това всички араби ще ги нападнат от всички страни. Времето ще покаце.
09:27 30.03.2026
22 Дадар
До коментар #20 от "Пак да кажа":Да, ако останат живи евреи
09:28 30.03.2026
23 Тодар Живков
Коментиран от #38
09:29 30.03.2026
24 Гого
До коментар #15 от "Ходи":Не знам кой къде ще ходи,ама останахте шепа сбъркани русофили в тая държава.
Коментиран от #25, #26
09:31 30.03.2026
28 Механик
До коментар #27 от "пиночет":Уудри яко козяка с фаража !
09:43 30.03.2026
29 Матиа фон Зигмунд
09:44 30.03.2026
30 Екзитпол
09:56 30.03.2026
31 Гледайте по телевизора
Коментиран от #36, #37
10:10 30.03.2026
32 Отстрани
„Ти си провален лидер. Историята ще те запише като най-лошия президент в американската история. Но добрата новина е, че скоро ще бъдеш забравен, като стар туит.“
10:14 30.03.2026
33 стоян георгиев
Израелските тв канал 13 потвърди информацията.
Това е за първи път в историята на Израел където е превзет израелски стратегически град от противниците на ционистката държава.
От Киряков Шмона панически бягат израелците.
10:14 30.03.2026
34 Що стала ,каапейки???Дядо дръмпир-инфо
Техеран също се съгласи да облекчи блокадата на стратегически и икономически важния проток Ормуз, обяви Тръмп. Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп.
Междувременно президентът на САЩ заяви в интервю за британския вестник "Financial Times", че американската армия може "много лесно" да завземе остров Чарг, който е важен за износа на ирански петрол. "Не мисля, че имат защита," каза той. Чарг се намира в северната част на Персийския залив, на около 30 километра от брега и на около 500 километра от Ормузкия проток.
Коментиран от #41, #42
10:16 30.03.2026
35 Бум бум Тел Авив
10:17 30.03.2026
36 Бум бум ☄️тел авив
До коментар #31 от "Гледайте по телевизора":На сол е кривата ти кратуна ч@фут...
На сол са скапаните ви кибуци у исрал.
10:19 30.03.2026
37 Айде бе
До коментар #31 от "Гледайте по телевизора":Техеран е колкото 10 Софии бе кух. 15 милиона души и огромна територия. 10 години да го бомбардираш не можеш да го унищожиш.
10:19 30.03.2026
39 Мдаа
Израелският химически завод в Негев също изгоря изпускайки отровен амоняк. Евакуират целия район.
Чалмите с фераритата скоро ще карат украински запорожци, а евреите скоро няма да карат нищо, просто защото евреи няма да има.
Око за око, че даже за три!
10:23 30.03.2026
42 Дълбоко Проникващ
До коментар #34 от "Що стала ,каапейки???Дядо дръмпир-инфо":Дядо Димитре ,никав М...У...Й вече не става от теб с този попарен от слана праз ,отивай да събираш гъби докато можеш,след някоя и друга година и затова няма да ставаш 😂😂😂 !
11:24 30.03.2026
43 Механик
11:25 30.03.2026
44 Анонимен
14:19 30.03.2026