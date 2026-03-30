Разлом сред консерваторите в САЩ: войната с Иран раздели поколението на Тръмп

Дълбоко поколенческо разделение по отношение на войната с Иран се очерта сред консервативните среди в САЩ по време на тазгодишната конференция CPAC в щата Тексас, пише "Гардиън", цитирана от News.bg.

Форумът, който традиционно събира поддръжници на президента Доналд Тръмп и движението MAGA, този път премина без негово участие - за първи път от десетилетие насам. Причината е ангажираността му с конфликта в Близкия изток.

Основната тема на дискусиите се оказа именно войната срещу Иран, която разкри сериозни различия между по-възрастните и по-младите консерватори. Част от младите участници определиха решението за военни действия като "разочарование" и дори "предателство", тъй като според тях то противоречи на дългогодишните обещания на Тръмп да избягва външни конфликти.

По-възрастните представители на движението обаче защитиха действията на президента, определяйки ги като прагматичен отговор на заплахите за сигурността на САЩ. Някои от тях дори изразиха подкрепа за по-решителни военни действия.

Разногласията се проявиха и сред публичните фигури. Бившият ръководител на частната военна компания Blackwater Ерик Принс предупреди за рисковете от евентуална сухопътна операция, като заяви, че тя може да доведе до тежки последици за САЩ. От своя страна бившият военноморски командос Джейсън Редман защити продължаването на военните действия.

Бившият дипломат от администрацията на Тръмп Ричард Гренел изрази оптимизъм, че конфликтът ще доведе до елиминиране на заплахата от иранския режим, докато бившият конгресмен Мат Гейц предупреди, че евентуална инвазия би направила САЩ "по-бедни и по-несигурни".

Призив за единство отправи и бившият стратег на Белия дом Стив Банън, който настоя участниците да подкрепят политическия проект на Тръмп въпреки различията.

Конференцията се проведе на фона на нарастващо обществено напрежение в САЩ. Одобрението за президента остава ниско, а войната с Иран среща ограничена подкрепа сред избирателите. В същото време цените на горивата достигат най-високите си нива от четири години, което допълнително засилва общественото недоволство.

Предстоящите междинни избори през ноември се очертават като сериозно предизвикателство за Републиканската партия, която традиционно губи позиции, когато е на власт. Анализатори вече отчитат признаци за мобилизация на избирателите на демократите.

Темата за Иран бе силно представена и извън основните панели на конференцията, включително чрез присъствието на поддръжници на бившия ирански престолонаследник Реза Пахлави, които демонстрираха подкрепа за твърда линия срещу Техеран.

Въпреки различията, значителна част от участниците изразиха увереност, че президентът ще успее да се справи с кризата, макар и с нарастващи съмнения сред по-младото поколение за посоката на американската външна политика.