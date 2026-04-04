Русия настоява за реформиране и ново ръководство на ООН

Възстановяването на пълноценното функциониране на ООН е невъзможно без фундаментален преглед на ролята и мястото на Секретариата на ООН. Русия настоява за реформиране на този орган, заяви. Кирил Логвинов, директор на Департамента за международни организации в руското Министерство на външните работи пред ТАСС.

Според него днес „машината на Секретариата продължава да се движи по инерция“, обслужвайки интересите на западно малцинство.

„Преодоляването на това ще изисква промяна на парадигмата, фундаментално различна визия за ролята и мястото на Секретариата в системата на ООН. С други думи, възстановяването на пълноценното функциониране на ООН е невъзможно без реформиране на нейния Секретариат и със съответната политическа воля на бъдещия генерален секретар“, подчерта Логвинов.

В тази връзка директорът на Департамента за международни организации в руското Министерство на външните работи посочи, че за да функционира ефективно, ООН се нуждае от „съвестен ръководител на Секретариата, който ясно разбира възможностите и ограниченията на своя мандат, чийто източник са решенията на държавите-членки“, и чиято основна отправна точка в ежедневната му работа трябва да остане Уставът на организацията.

„Именно такъв кандидат може да разчита на нашата подкрепа както по време на назначаването си, така и по време на мандата си като най-висш административен служител на световната организация“, заключи Логвинов.

Секретариатът на ООН е един от шестте основни органа на Организацията на обединените нации и служи като нейна административна структура. Той отговаря за ежедневното функциониране на организацията и изпълнението на програмите и политиките, определени от останалите органи.

Секретариатът се оглавява от Генералния секретар, който е най-високопоставеното длъжностно лице в ООН. Настоящият генерален секретар е Антониу Гутериш.



Вече текат дискусии и номинации за следващия генерален секретар, тъй като мандатът на Гутериш наближава своя край.