Президентът на Иран: Избиват семействата на дипломатите ни, нека светът сам определи коя страна наистина е за преговори

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова в Х международната общност да определи коя страна – Иран или САЩ – наистина е за преговори за разрешаване на конфликта в Персийския залив.
„В момента, в който се обърнах към американския народ, бе извършен опит за покушение срещу ръководителя на иранския стратегически съвет по външна политика, в резултат на което е убита съпругата му“, отбеляза президентът.
„Нека международното обществено мнение реши коя страна е за диалог и преговори и коя подкрепя тероризма“, заяви президентът.
Ръководителят на иранския Стратегически съвет по външна политика и бивш външен министър, Камал Харази, бе сериозно ранен при въздушен удар срещу дома му в Техеран на 1 април 2026 г.. В резултат на нападението бе убита неговата съпруга, а според някои източници и неговият син. Самият Харази е хоспитализиран в критично състояние.
Иранските медии и официални лица приписват нападението на съвместна операция на САЩ и Израел.
Покушението е част от мащабната военна кампания „Епична ярост“ (Operation Epic Fury), започнала в края на февруари 2026 г., при която бяха ликвидирани редица висши ирански лидери, включително Върховният лидер Али Хаменей.
Иранският президент Масуд Пезешкиан определи атаката като „опит за проваляне на дипломацията“. Съобщава се, че Харази е участвал в организирането на преки преговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс чрез пакистанско посредничество.
В отговор на удара, Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е атакувала инфраструктура на американската компания Oracle в Обединените арабски емирства, макар властите в Дубай да отричат тази информация.
2 Шопо
05:26 04.04.2026
4 ТЕРОРИСТИТЕ КРАВАРИ
5 Хи хи хи
До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ганев и целия екип на факти са страшни натегачи на запада , затова дори ще напише ......от справедливата американска бомбардировка съвсем демократично загина ........
6 Има истина
7 Сирак
8 Светът
До коментар #7 от "Сирак":не е полудял, полудели са тримата психопати Тръмп, зеленски и натаняху!
9 Кой вярва
10 Защо забрави
До коментар #8 от "Светът":Най лудия Путлер избил от двете страни над два милиона православни славяни.Той започна пръв.
11 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
12 Мурка
До коментар #2 от "Шопо":ЗАТОВА ЛИ В КУБА ГО КРЪСТИХА ЗАЛИВА НА ПРАСЕТАТА
13 Путин
До коментар #8 от "Светът":Ъ номер едно.....
14 Крали Марко
15 Израел
16 Хайде
17 Не, бе, Хамас започна през 2023 г.:))))
До коментар #10 от "Защо забрави":Не, не, моето момче, ЦРУ, МИ-6 и МОСАД започнаха всичко в периода 2012 г. - 2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Китай, Русия и Иран не започват войни - те ги довършват.
18 крава морко
До коментар #14 от "Крали Марко":сакаш бик?рижаф
19 Тоя
20 не може да бъде
До коментар #2 от "Шопо":Считам че вече има различни интерпретации за това кой е победен и кой е победител ...напр.аз бих казала че дипломацията е не само победена тя е унищожена международното право не мога да кажа точно дали го убиха или умря от сърдечен и удар и инсулт едновременно !?Но това което бих определил като победен е здравият разум ...пълно поражение!?....Преди време се интересувах от биографията на лорд /той е военен всъщност -генерал от английската армия/ Хейстинс Исмей заради изказването му че НАТО е създадено за да бъдат САЩ вътре ССССР -отвън а Германия отдолу/на земята /!? -типичен анлийски хумор казано е смело и остроумно!?И в биографията на Исмей - която е достъпна на много места -има такъв момент -когато все още не е бил високопоставен офицер и е трябвало да му се направи характеристика наблюдаващият го високопоставен офицер е написал -способен и надежден офицер със силно чувство за ЗДРАВ РАЗУМ !?Ето това ме порази и ми даде повод да мисля защо толкова западни начинания са били успешни ....а сега това което липсва на всички ръководители от колективния Запад без изключение в т.ч и на НАТО -това е ЗДРАВ РАЗУМ наблюдаваме пълна липса на здрав разум!?
13:39 04.04.2026
21 Не мога
До коментар #8 от "Светът":Да разбира Зеленски, какво ти е направил. Нападнал някого ли,предал държавата си ли или пък не не бори за нея ли? Нашите русофили не виждат ли,колко се излагат. Нищо ,за сметка на това другите го виждат .
14:12 06.04.2026