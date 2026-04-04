Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Президентът на Иран: Избиват семействата на дипломатите ни, нека светът сам определи коя страна наистина е за преговори

4 Април, 2026 04:57, обновена 4 Април, 2026 05:13 3 259 21

  • иран-
  • президент-
  • пезешкиан-
  • преговори-
  • сащ

Ръководителят на иранския Стратегически съвет по външна политика Камал Харази, изгуби съпругата си и е тежко ранен при въздушен удар срещу дома му в Техеран

Президентът на Иран: Избиват семействата на дипломатите ни, нека светът сам определи коя страна наистина е за преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова в Х международната общност да определи коя страна – Иран или САЩ – наистина е за преговори за разрешаване на конфликта в Персийския залив.

„В момента, в който се обърнах към американския народ, бе извършен опит за покушение срещу ръководителя на иранския стратегически съвет по външна политика, в резултат на което е убита съпругата му“, отбеляза президентът.

„Нека международното обществено мнение реши коя страна е за диалог и преговори и коя подкрепя тероризма“, заяви президентът.

Ръководителят на иранския Стратегически съвет по външна политика и бивш външен министър, Камал Харази, бе сериозно ранен при въздушен удар срещу дома му в Техеран на 1 април 2026 г.. В резултат на нападението бе убита неговата съпруга, а според някои източници и неговият син. Самият Харази е хоспитализиран в критично състояние.

Иранските медии и официални лица приписват нападението на съвместна операция на САЩ и Израел.
Покушението е част от мащабната военна кампания „Епична ярост“ (Operation Epic Fury), започнала в края на февруари 2026 г., при която бяха ликвидирани редица висши ирански лидери, включително Върховният лидер Али Хаменей.

Иранският президент Масуд Пезешкиан определи атаката като „опит за проваляне на дипломацията“. Съобщава се, че Харази е участвал в организирането на преки преговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс чрез пакистанско посредничество.

В отговор на удара, Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е атакувала инфраструктура на американската компания Oracle в Обединените арабски емирства, макар властите в Дубай да отричат тази информация.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    46 5 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там армията на САЩ беше победена.

    Коментиран от #12, #20

    05:26 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТЕРОРИСТИТЕ КРАВАРИ

    40 4 Отговор
    СИ ОСТАВАТ ТЕРОРИСТИ ВИНАГИ !!!!!!

    05:38 04.04.2026

  • 5 Хи хи хи

    38 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ганев и целия екип на факти са страшни натегачи на запада , затова дори ще напише ......от справедливата американска бомбардировка съвсем демократично загина ........

    05:42 04.04.2026

  • 6 Има истина

    45 6 Отговор
    От 50 години терористите са сащ-израел, не Иран. Пропагандата умишлено го сатанизираше, за да прикрива истинските терористи. Манията за доминация и превъзходство доближи психопатите трамп-сатаняху близо до Хитлер.... Неслучайно те се поставят над закона в кражбата на ресурси и територии, без всякакви морални ограничения.

    05:44 04.04.2026

  • 7 Сирак

    40 4 Отговор
    Светът е полудял и неизбежно върви към собственото си унищожение от простотия и лакомия!

    Коментиран от #8

    05:49 04.04.2026

  • 8 Светът

    32 8 Отговор

    До коментар #7 от "Сирак":

    не е полудял, полудели са тримата психопати Тръмп, зеленски и натаняху!

    Коментиран от #10, #13, #21

    05:59 04.04.2026

  • 9 Кой вярва

    17 2 Отговор
    за нещо на рижавия…

    06:23 04.04.2026

  • 10 Защо забрави

    7 21 Отговор

    До коментар #8 от "Светът":

    Най лудия Путлер избил от двете страни над два милиона православни славяни.Той започна пръв.

    Коментиран от #17

    06:26 04.04.2026

  • 11 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 13 Отговор
    Давайте урана, иначе ша ви бомбят янките.

    07:12 04.04.2026

  • 12 Мурка

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    ЗАТОВА ЛИ В КУБА ГО КРЪСТИХА ЗАЛИВА НА ПРАСЕТАТА

    07:13 04.04.2026

  • 13 Путин

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Светът":

    Ъ номер едно.....

    07:13 04.04.2026

  • 14 Крали Марко

    14 1 Отговор
    Който го е извършил и който е разпоредил удара е - ИЗРОД. Тия американци си правят каквото си искат, няма ли земна сила да ти сложи на мястото си. Тя се ражда пред очите на света и пред тяхните очи и скоро ще им отнеме хегемонията, но цената този път едва ли ще им хареса.

    Коментиран от #18

    07:33 04.04.2026

  • 15 Израел

    13 1 Отговор
    и САЩ са наследниците на Хитл.р . Крайно време е света да се обедини срещу тях , за да настъпи мир . Мантрата на запада че Русия ще ги напада , вече се вижда че е фалш , за да работи краварската военна промишленост , а ние да духаме супата .

    07:58 04.04.2026

  • 16 Хайде

    1 0 Отговор
    Докато в света не се съберат всички ЕВРЕЙСКИ СИОНИСТИ няма аз мир в СВЕТА.

    08:17 04.04.2026

  • 17 Не, бе, Хамас започна през 2023 г.:))))

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защо забрави":

    Не, не, моето момче, ЦРУ, МИ-6 и МОСАД започнаха всичко в периода 2012 г. - 2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Китай, Русия и Иран не започват войни - те ги довършват.

    08:29 04.04.2026

  • 18 крава морко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Крали Марко":

    сакаш бик?рижаф

    09:11 04.04.2026

  • 19 Тоя

    1 0 Отговор
    Аааа, миленчо мисирката много ги обича тия работи.

    09:14 04.04.2026

  • 20 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Считам че вече има различни интерпретации за това кой е победен и кой е победител ...напр.аз бих казала че дипломацията е не само победена тя е унищожена международното право не мога да кажа точно дали го убиха или умря от сърдечен и удар и инсулт едновременно !?Но това което бих определил като победен е здравият разум ...пълно поражение!?....Преди време се интересувах от биографията на лорд /той е военен всъщност -генерал от английската армия/ Хейстинс Исмей заради изказването му че НАТО е създадено за да бъдат САЩ вътре ССССР -отвън а Германия отдолу/на земята /!? -типичен анлийски хумор казано е смело и остроумно!?И в биографията на Исмей - която е достъпна на много места -има такъв момент -когато все още не е бил високопоставен офицер и е трябвало да му се направи характеристика наблюдаващият го високопоставен офицер е написал -способен и надежден офицер със силно чувство за ЗДРАВ РАЗУМ !?Ето това ме порази и ми даде повод да мисля защо толкова западни начинания са били успешни ....а сега това което липсва на всички ръководители от колективния Запад без изключение в т.ч и на НАТО -това е ЗДРАВ РАЗУМ наблюдаваме пълна липса на здрав разум!?

    13:39 04.04.2026

  • 21 Не мога

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Светът":

    Да разбира Зеленски, какво ти е направил. Нападнал някого ли,предал държавата си ли или пък не не бори за нея ли? Нашите русофили не виждат ли,колко се излагат. Нищо ,за сметка на това другите го виждат .

    14:12 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания