Президентът на Иран: Избиват семействата на дипломатите ни, нека светът сам определи коя страна наистина е за преговори

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова в Х международната общност да определи коя страна – Иран или САЩ – наистина е за преговори за разрешаване на конфликта в Персийския залив.

„В момента, в който се обърнах към американския народ, бе извършен опит за покушение срещу ръководителя на иранския стратегически съвет по външна политика, в резултат на което е убита съпругата му“, отбеляза президентът.

„Нека международното обществено мнение реши коя страна е за диалог и преговори и коя подкрепя тероризма“, заяви президентът.

Ръководителят на иранския Стратегически съвет по външна политика и бивш външен министър, Камал Харази, бе сериозно ранен при въздушен удар срещу дома му в Техеран на 1 април 2026 г.. В резултат на нападението бе убита неговата съпруга, а според някои източници и неговият син. Самият Харази е хоспитализиран в критично състояние.

Иранските медии и официални лица приписват нападението на съвместна операция на САЩ и Израел.

Покушението е част от мащабната военна кампания „Епична ярост“ (Operation Epic Fury), започнала в края на февруари 2026 г., при която бяха ликвидирани редица висши ирански лидери, включително Върховният лидер Али Хаменей.

Иранският президент Масуд Пезешкиан определи атаката като „опит за проваляне на дипломацията“. Съобщава се, че Харази е участвал в организирането на преки преговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс чрез пакистанско посредничество.



В отговор на удара, Иранската революционна гвардия (IRGC) обяви, че е атакувала инфраструктура на американската компания Oracle в Обединените арабски емирства, макар властите в Дубай да отричат тази информация.