Техеран заплаши с удари столицата на Израел и страните, приемащи американски военни бази

4 Април, 2026 05:14, обновена 4 Април, 2026 05:25 2 479 13

Военните подчертаха, че ще нанесат още по-мощни удари, ако заплахата на САЩ да унищожат мостове и електроцентрали в Ислямската република бъде изпълнена

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските военни биха могли да нанесат далеч по-мощни удари срещу Тел Авив, ако заплахата на САЩ да унищожат мостове и електроцентрали в Ислямската република бъде изпълнена.

Предупреждение беше отправено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.

„Ако заплахите на президента на САЩ да унищожи ирански мостове, електроцентрали и енергийна инфраструктура бъдат изпълнени, тогава иранските въоръжени сили, освен атаки срещу американски и израелски съоръжения в горивния и енергийния сектор, икономически центрове и електроцентрали, ще нанесат още по-сериозни удари по по-важни части на Тел Авив, както и по приемащите страни и съюзниците на Америка в региона“, заяви Генералният щаб на иранската армия в специално изявление.

Иранските военни също така заявиха, че „страните, приемащи американски военни бази, ако искат да избегнат щети, трябва да принудят американците да напуснат техните територии“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямо перчене

    5 42 Отговор
    То тия ракети скоро ще свършат.

    Коментиран от #12

    05:31 04.04.2026

  • 2 ризлингите

    6 34 Отговор
    ше едат гъби.атомни

    05:31 04.04.2026

  • 3 Шопо

    53 0 Отговор
    Иранските военни също така заявиха, че „страните, приемащи американски военни бази, ако искат да избегнат щети, трябва да принудят американците да напуснат техните територии“.
    И да не забравите за летище София от тук излтат черните самолети.

    05:32 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Град Козлодуй

    40 1 Отговор
    Хитовото парче „Бум, бум, Тел Авив“: Министерството на отбраната на Иран не се обезкуражава от атаките на Тръмп и продължава да прави видеоклипове за бомбардировките над израелската столица

    05:36 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дж. Борн

    5 23 Отговор
    Иранските главчовци и симпатизиращите им глупаци, още не са научили коя столицата на Израел. Ама шаʼ я ударят!?!

    06:38 04.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Италия и Испания изгониха американските самолети и Иран им праща евтин петрол.Цените в Италия и Испания не са мръднали нагоре.

    07:43 04.04.2026

  • 10 И без удари

    11 0 Отговор
    да им държат кранчето спряно до 300 за барел им стига.

    08:22 04.04.2026

  • 11 Пешо

    16 0 Отговор
    Грозното Ленче каза , че за нас няма опасност от ирански ракети.

    08:37 04.04.2026

  • 12 абе друго е да си

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голямо перчене":

    Подръжник на доказани терористи ...нали?

    12:22 04.04.2026

  • 13 СЛОНА

    1 0 Отговор
    НЕКА,ДАЙ БОЖЕ ТОВА ДА ВИДЯТ ОЧИТЕ МИ ,И ДА ЧУЯТ УШИТЕ МИ!!!

    19:59 04.04.2026

