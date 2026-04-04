Техеран заплаши с удари столицата на Израел и страните, приемащи американски военни бази

Иранските военни биха могли да нанесат далеч по-мощни удари срещу Тел Авив, ако заплахата на САЩ да унищожат мостове и електроцентрали в Ислямската република бъде изпълнена.
Предупреждение беше отправено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.
„Ако заплахите на президента на САЩ да унищожи ирански мостове, електроцентрали и енергийна инфраструктура бъдат изпълнени, тогава иранските въоръжени сили, освен атаки срещу американски и израелски съоръжения в горивния и енергийния сектор, икономически центрове и електроцентрали, ще нанесат още по-сериозни удари по по-важни части на Тел Авив, както и по приемащите страни и съюзниците на Америка в региона“, заяви Генералният щаб на иранската армия в специално изявление.
Иранските военни също така заявиха, че „страните, приемащи американски военни бази, ако искат да избегнат щети, трябва да принудят американците да напуснат техните територии“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голямо перчене
Коментиран от #12
05:31 04.04.2026
2 ризлингите
05:31 04.04.2026
3 Шопо
И да не забравите за летище София от тук излтат черните самолети.
05:32 04.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Град Козлодуй
05:36 04.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дж. Борн
06:38 04.04.2026
9 Последния Софиянец
07:43 04.04.2026
10 И без удари
08:22 04.04.2026
11 Пешо
08:37 04.04.2026
12 абе друго е да си
До коментар #1 от "Голямо перчене":Подръжник на доказани терористи ...нали?
12:22 04.04.2026
13 СЛОНА
19:59 04.04.2026