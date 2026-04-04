Техеран заплаши с удари столицата на Израел и страните, приемащи американски военни бази

Иранските военни биха могли да нанесат далеч по-мощни удари срещу Тел Авив, ако заплахата на САЩ да унищожат мостове и електроцентрали в Ислямската република бъде изпълнена.

Предупреждение беше отправено от Генералния щаб на иранските въоръжени сили.

„Ако заплахите на президента на САЩ да унищожи ирански мостове, електроцентрали и енергийна инфраструктура бъдат изпълнени, тогава иранските въоръжени сили, освен атаки срещу американски и израелски съоръжения в горивния и енергийния сектор, икономически центрове и електроцентрали, ще нанесат още по-сериозни удари по по-важни части на Тел Авив, както и по приемащите страни и съюзниците на Америка в региона“, заяви Генералният щаб на иранската армия в специално изявление.

Иранските военни също така заявиха, че „страните, приемащи американски военни бази, ако искат да избегнат щети, трябва да принудят американците да напуснат техните територии“.