Ден 35. Цената на войната за САЩ: 15 убити, един изчезнал, 520 ранени и $25 милиарда седмично

От началото на операция „Епична ярост“ срещу Иран са ранени 365 американски военнослужещи, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на Пентагона.



Според вестника, сред пострадалите са 247 военнослужещи от американската армия, 63 военнослужещи от военноморските сили, 36 военнослужещи от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци.



Вестникът вече съобщи за смъртта на 13 американски военнослужещи.

Според данни на CENTCOM и водещи международни медии общо 15 американски военнослужещи са загубили живота си. От тях 13 са загинали в резултат на преки бойни действия или ирански атаки, а двама са починали при инциденти, несвързани с боя.

На 13 март бе потвърдена смъртта на 6-членен екипаж на американски самолет-цистерна KC-135, който се разби в западен Ирак.

Над 520 американски военни са ранени от началото на операцията. Повечето наранявания са леки, като около 180 души вече са се завърнали в строй.

Има информация за един военнослужещ, обявен за изчезнал след свалянето на изтребител F-15 над централен Иран на 3 април 2026 г..

САЩ са загубили техника на стойност близо 2 милиарда долара само за първите дни на войната.

Унищожени или сериозно повредени са най-малко 12 радарни системи и сателитни терминали, включително елементи от системите THAAD и Patriot.

Свалени са поне два американски самолета при операции над иранска територия в началото на април.

Най-малко 17 американски бази и обекти в Близкия изток са претърпели щети от ирански ракетни и дронови атаки, оценени на около 800 милиона долара.

Войната струва на САЩ приблизително 25 милиарда долара седмично.