Новини
Свят »
САЩ »
Ден 35. Цената на войната за САЩ: 15 убити, един изчезнал, 520 ранени и $25 милиарда седмично

4 Април, 2026 05:39, обновена 4 Април, 2026 06:47 2 390 35

  • сащ-
  • война-
  • иран-
  • загинали-
  • разходи-
  • щети

Пентагонът е загубил техника на стойност близо 2 милиарда долара само за първите дни на войната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на операция „Епична ярост“ срещу Иран са ранени 365 американски военнослужещи, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на Пентагона.

Според вестника, сред пострадалите са 247 военнослужещи от американската армия, 63 военнослужещи от военноморските сили, 36 военнослужещи от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци.

Вестникът вече съобщи за смъртта на 13 американски военнослужещи.

Според данни на CENTCOM и водещи международни медии общо 15 американски военнослужещи са загубили живота си. От тях 13 са загинали в резултат на преки бойни действия или ирански атаки, а двама са починали при инциденти, несвързани с боя.

На 13 март бе потвърдена смъртта на 6-членен екипаж на американски самолет-цистерна KC-135, който се разби в западен Ирак.

Над 520 американски военни са ранени от началото на операцията. Повечето наранявания са леки, като около 180 души вече са се завърнали в строй.

Има информация за един военнослужещ, обявен за изчезнал след свалянето на изтребител F-15 над централен Иран на 3 април 2026 г..

САЩ са загубили техника на стойност близо 2 милиарда долара само за първите дни на войната.
Унищожени или сериозно повредени са най-малко 12 радарни системи и сателитни терминали, включително елементи от системите THAAD и Patriot.

Свалени са поне два американски самолета при операции над иранска територия в началото на април.

Най-малко 17 американски бази и обекти в Близкия изток са претърпели щети от ирански ракетни и дронови атаки, оценени на около 800 милиона долара.

Войната струва на САЩ приблизително 25 милиарда долара седмично.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    46 4 Отговор
    САЩ набират доброволци за сухопътна атака в Израел.
    Моля всички евроатлантци в България да се присъединят с пари и жива сила.

    Коментиран от #4

    06:01 04.04.2026

  • 2 Орешник

    45 3 Отговор
    Нещо не ви се получава с бройката на убитите! Повечко са ама от краварски източник кво да очакваш!

    Коментиран от #15

    06:01 04.04.2026

  • 3 Европеец

    38 4 Отговор
    Всеки нормален като види заглавието почва да се пита, Защо беше на Дончо тая иранска авантюра..... Можеше по друг начин да стане пудела на евреите,ама де толко акъл в "миротвореца"....

    Коментиран от #16

    06:04 04.04.2026

  • 4 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Де го тоя късмет....

    06:06 04.04.2026

  • 5 И КВА СТАНА ТЯ...?!

    48 5 Отговор
    ,,Епична ярост",се превърна в...
    ...,, Епична излагация"...!

    Коментиран от #13

    06:07 04.04.2026

  • 6 Наблюдател

    32 2 Отговор
    Намокряне на чушка а посредничеството на Епщайн = Доживотно изнудване и извиване на ръце. Игра по чужда свирка.

    Бай Дончо, що ти трябваше такава беля на главата?

    06:08 04.04.2026

  • 7 Тази "Епична ярост"

    40 1 Отговор
    полеекичка и плаавно преминава в "епично о.....е"... Май си намериха майстора този път, ами да се спасяват по-скоро, че вече резилът става все по-голям с всеки изминал ден...

    06:11 04.04.2026

  • 8 И неколко хиляди

    24 0 Отговор
    избягали панически.

    06:14 04.04.2026

  • 9 САЩ

    23 2 Отговор
    трудно ще излезе от тази война,в която влезе като агресор.На Тръм и компания,мисленето им е най-тежката дисциплина.Ако бяха помислили разумно или се бяха консултирали с европейските си прартньори,сигурно щяха да научат,че НАТО е ОТБРАНИТЕЛЕН СЪЮЗ и всяка проява на агресия на една от страните,ще бъде осъдена от всички.

    Коментиран от #30

    06:20 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сравнете

    6 34 Отговор
    15 убити за 35 дни с 1200 жертви на ДЕН които руснаците дават след 5 безплодни години в Донбас :) Ето това е надмощие! Отделно че вече Иран приключи

    Коментиран от #20

    06:34 04.04.2026

  • 13 Бъдеще

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "И КВА СТАНА ТЯ...?!":

    Много се извинявам, единия минус не го брой, трябваше да е плюс за коментара... 🙁

    06:35 04.04.2026

  • 14 Голем смех

    2 16 Отговор
    Пък Путин дава по 1000 мужика дневно курбан.....

    06:52 04.04.2026

  • 15 вервам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Орешник":

    на щатски и руски източници само.

    06:54 04.04.2026

  • 16 Ново пет

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Не ми се мре от атомна бомба на Хизбула.

    06:55 04.04.2026

  • 17 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 13 Отговор
    Давайте урана, че тоя ша ни изтрие от лицето на земята.

    06:56 04.04.2026

  • 18 Ала-бала

    21 1 Отговор
    На тия 15 убити слагате две нули и се доближавате до реалната бройка. Преди малко четох статия, че евакуирали базата на 5ти оборски флот и там имало 8хиляди човека! А базата беше направена да мяза на картофена нива от иранците. Няма как при тия разрушения да има толкова малко жертви. Само при ударът на тази база, краварите са дали няколко стотин жертви. Иначе тоя филм сме го гледали, ще започнат краварите да "изписват" убитите, кой в катастрофа, кой в хеликоптера се разбил при учение в Невада и други такива глупости

    06:59 04.04.2026

  • 19 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 9 Отговор
    Докато не гушне урана, Дончо нема да ги остави на мира.

    07:09 04.04.2026

  • 20 Има няколко неща,

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сравнете":

    които не са ти ясни! Първо, 1200 жертви, нооо по украински данни... Едва ли са и половината от тази цифра! Второ, правиш ли разлика между двата военни конфликта? Ако това в Иран се провежда както в Украйна, т.е. с участие на пехота, като сухопътна операция, жертвите от американска страна едва ли щяха да бъдат само 15 и 520 ранени... Е, на Тръмп хич не му се ще да вкарва сухопътни части, щото тази неделя бяха 8 милиона, но ако го направи, следващата неделя по улиците на щатите ще са поне 16, което означава, че ще трябва да си стяга багажа и да се маха от бялата къща, което хич не му се ще да прави...

    07:09 04.04.2026

  • 21 Иван

    0 0 Отговор
    Нито първото е вярно, нито второто е вярно, нито третото е вярно, нито ч.......само четвъртото е вярно.

    07:12 04.04.2026

  • 22 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    3 21 Отговор
    Навряха ги в пещерите......

    Коментиран от #26

    07:15 04.04.2026

  • 23 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 1 Отговор
    Явно им требе за атомна бомба на иранците

    07:16 04.04.2026

  • 24 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Напълнихме хазната на Дони като му купувахме оръжията и подарявахме на оркхайна и ссега има да си харчи човека

    07:17 04.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Джок Съдбата

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Пилците се броят наесен,не казвай хоп преди да си скочил 😂😂😂 !

    Коментиран от #27

    07:50 04.04.2026

  • 27 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "Джок Съдбата":

    Нема пилци, всичко е под ножа.....

    Коментиран от #35

    07:51 04.04.2026

  • 28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 8 Отговор
    Дони е вдигнал мерника на Аятоласите. Дават урана или ги праща при своя създател.

    07:52 04.04.2026

  • 29 Шестопръстия гръмовержец

    2 6 Отговор
    За мен примирие нема...бомбя ги нон стоп.

    07:54 04.04.2026

  • 30 Кога ще прогледнем???

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ":

    Глупости. Едни и същи кукловоди. Европейската част поема финансирането на европейския фронт. Еврейската и американската - близкоизточния. Само дето нямат сили и за далекоизточния фронт. Ссссспуууукан балон. Дерат ни от 5 години за световната война, която запалиха Вашингтон, Лондон и Тел Авив. Обедняваме всеки ден

    08:21 04.04.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    A още не са почнали наземна.. тогава ще стане по 100 милиарда седмично 😉😉🤑🤑

    09:34 04.04.2026

  • 32 Исторически парк

    5 0 Отговор
    ИРАН Е ГРОБИЩЕТО НА ИМПЕРИИТЕ!

    09:34 04.04.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Вчера беше Черен петък за американските ввс 4 самолета за 1 ден! От Виетнам не са имали такива загуби!

    09:35 04.04.2026

  • 34 горе доле

    0 3 Отговор
    колкото Русия губят за 20 мин в Украйна

    12:12 04.04.2026

  • 35 Много си вярваш....

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    НО ,ако се замислиш малко: само15 убити американци ,базите им (17 на брой ,по техни данни) в Близкия изток празни ли са били .....защото Иран ги УНИЩОЖИ !
    Някой много ЛЪЖЕ......

    14:21 04.04.2026