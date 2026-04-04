Ден 35. Цената на войната за САЩ: 15 убити, един изчезнал, 520 ранени и $25 милиарда седмично

От началото на операция „Епична ярост“ срещу Иран са ранени 365 американски военнослужещи, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на Пентагона.
Според вестника, сред пострадалите са 247 военнослужещи от американската армия, 63 военнослужещи от военноморските сили, 36 военнослужещи от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци.
Вестникът вече съобщи за смъртта на 13 американски военнослужещи.
Според данни на CENTCOM и водещи международни медии общо 15 американски военнослужещи са загубили живота си. От тях 13 са загинали в резултат на преки бойни действия или ирански атаки, а двама са починали при инциденти, несвързани с боя.
На 13 март бе потвърдена смъртта на 6-членен екипаж на американски самолет-цистерна KC-135, който се разби в западен Ирак.
Над 520 американски военни са ранени от началото на операцията. Повечето наранявания са леки, като около 180 души вече са се завърнали в строй.
Има информация за един военнослужещ, обявен за изчезнал след свалянето на изтребител F-15 над централен Иран на 3 април 2026 г..
САЩ са загубили техника на стойност близо 2 милиарда долара само за първите дни на войната.
Унищожени или сериозно повредени са най-малко 12 радарни системи и сателитни терминали, включително елементи от системите THAAD и Patriot.
Свалени са поне два американски самолета при операции над иранска територия в началото на април.
Най-малко 17 американски бази и обекти в Близкия изток са претърпели щети от ирански ракетни и дронови атаки, оценени на около 800 милиона долара.
Войната струва на САЩ приблизително 25 милиарда долара седмично.
1 Шопо
Моля всички евроатлантци в България да се присъединят с пари и жива сила.
06:01 04.04.2026
2 Орешник
06:01 04.04.2026
3 Европеец
06:04 04.04.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Де го тоя късмет....
06:06 04.04.2026
5 И КВА СТАНА ТЯ...?!
...,, Епична излагация"...!
06:07 04.04.2026
6 Наблюдател
Бай Дончо, що ти трябваше такава беля на главата?
06:08 04.04.2026
До коментар #5 от "И КВА СТАНА ТЯ...?!":Много се извинявам, единия минус не го брой, трябваше да е плюс за коментара... 🙁
06:35 04.04.2026
До коментар #2 от "Орешник":на щатски и руски източници само.
06:54 04.04.2026
До коментар #3 от "Европеец":Не ми се мре от атомна бомба на Хизбула.
06:55 04.04.2026
До коментар #12 от "Сравнете":които не са ти ясни! Първо, 1200 жертви, нооо по украински данни... Едва ли са и половината от тази цифра! Второ, правиш ли разлика между двата военни конфликта? Ако това в Иран се провежда както в Украйна, т.е. с участие на пехота, като сухопътна операция, жертвите от американска страна едва ли щяха да бъдат само 15 и 520 ранени... Е, на Тръмп хич не му се ще да вкарва сухопътни части, щото тази неделя бяха 8 милиона, но ако го направи, следващата неделя по улиците на щатите ще са поне 16, което означава, че ще трябва да си стяга багажа и да се маха от бялата къща, което хич не му се ще да прави...
07:09 04.04.2026
26 Джок Съдбата
До коментар #22 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":Пилците се броят наесен,не казвай хоп преди да си скочил 😂😂😂 !
07:50 04.04.2026
27 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #26 от "Джок Съдбата":Нема пилци, всичко е под ножа.....
07:51 04.04.2026
До коментар #9 от "САЩ":Глупости. Едни и същи кукловоди. Европейската част поема финансирането на европейския фронт. Еврейската и американската - близкоизточния. Само дето нямат сили и за далекоизточния фронт. Ссссспуууукан балон. Дерат ни от 5 години за световната война, която запалиха Вашингтон, Лондон и Тел Авив. Обедняваме всеки ден
08:21 04.04.2026
35 Много си вярваш....
До коментар #27 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":НО ,ако се замислиш малко: само15 убити американци ,базите им (17 на брой ,по техни данни) в Близкия изток празни ли са били .....защото Иран ги УНИЩОЖИ !
Някой много ЛЪЖЕ......
14:21 04.04.2026