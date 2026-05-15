DARA ще пее под №12 на финала на "Евровизия" утре

15 Май, 2026 11:31 2 098 75

Букмейкърите дадоха по-големи шансове на Дара да попадне в челната десятка

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

DARA излиза под №12 на финала на "Евровизия" утре. Това съобщи в студиото на "Денят започва" по БНТ журналистът Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на конкурса.

"Не е случайно, че режисьорите решиха да открият шоуто вчера с нея. Обикновено се избира най-енергичната песен. Това е окей за полуфинал, но за финал не е добре – там се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Имаме новина от последните часове – Дара ще е 12-та на финала от 25. Не е перфектно, но в сравнение с първия полуфинал, където откри, е доста прилично са я бутнали напред. Има любопитна теория сред феновете, продуцентите се кълнат, че подредбата е изцяло режисьорско решение за по-добро шоу, но феновете вярват, че по-добре представилите се се бутат нагоре, тези, които не са се представили добре на полуфиналите - са съвсем в началото", обясни Митев.

Освен България, на финала на „Евровизия 2026“ в събота се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал.

Александър Митев: "Като видяхме изпълнението на DARA, разбрах какво беше това голямо движение в коефициентите, което се беше случило. Преди два–три дни никой не ни слагаше в топ 10 на финала на конкурса. Най-голямата борса за прогнози даваше само 25% шанс DARA да влезе в топ 10. След втората генерална репетиция, където гласува журито и хиляди хора гледат, този процент скочи до 50%. А след изпълнението вече беше 65%."

В момента Дара заема 8-о място в прогнозите на букмейкърите, като досега беше на 14-о.

Митев е категоричен, че не само песента има значение на конкурса, всичко се взема предвид - сценично поведение, хореография, заснемане, енергия – всичко това влияе.

"Просто страхотно представяне на DARA", обобщи Митев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    50 10 Отговор
    Като чух другите песни почнах да си мисля че БезДара не е толкова зле.Пълен упадък на Европа.

    Коментиран от #3, #21

    11:33 15.05.2026

  • 2 Пич

    11 30 Отговор
    Както вчера в една статия един ме беше преписал почти изцяло - като няма брада и присъден пенис, няма и предпоставки за успех!!! Жалко, защото песента е една от най добрите!!!

    11:35 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    26 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дара обаче пя на плейбек, за разлика от по-голяма част от останалите участници. Затова я прибутаха и първа, за да не се усети тълпата.

    Коментиран от #8

    11:38 15.05.2026

  • 4 Мнение

    42 15 Отговор
    Личното ми мнение,че Дара трябва да се прибира веднага в България,да възтанови парите похарчени за нея,защото това са пари на Българския народ,и да се скрие възможно в най-дълбоката провинция,за да не разваля младото поколение!

    Коментиран от #6

    11:39 15.05.2026

  • 5 хдхнхфйй

    39 4 Отговор
    Интересно ми е какви пари са сгънали Армутлиева и Дара за таз простотия дет сигурно такива песни ги пеят на път и зад път в латиноамериканските държави.

    11:40 15.05.2026

  • 6 честен ционист

    29 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Кошлука би трябвало да отговаря как са изразходвани средствата.

    11:40 15.05.2026

  • 7 Дориана

    35 9 Отговор
    Само гледайте как Дара с песента Бангаранга се проваля. Пада надолу, под 15 място.Тази песен е пълен провал миш- маш отвсякъде стил, мелодия , текст. Какво послание носи - на хаос и цигания. не стига , че България се слави като корумпирана и мафиотска държава , ами сега ново послание за ориенталска държава с хаос.

    Коментиран от #29

    11:41 15.05.2026

  • 8 Говориш глупости!

    21 9 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    На живо пя! Дори по едно време се чуваше как се задъхва, защото подскачаше и пееше едновременно.

    Коментиран от #16, #22

    11:42 15.05.2026

  • 9 Ужас!

    30 6 Отговор
    Няма такава простотия!

    11:42 15.05.2026

  • 10 РЕКЛАМАТА НА ЖАЛКАТА ЕВРОВИЗИЯ

    30 10 Отговор
    Ми напомня рекламата за еврото. Оставя същия неприятен вкус.

    11:44 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пак се подиграха с България!

    17 7 Отговор
    Единствената участничка с предварително записано видео!

    Коментиран от #25

    11:49 15.05.2026

  • 14 Патриот

    29 8 Отговор
    Аз като българин не подкрепям тази подигравка с мен, с моята чест и достойнство.

    11:49 15.05.2026

  • 15 мдаааа

    30 2 Отговор
    На следващата Евровизия , требе да излезем с песента - ТРЪТЪРЪТЪ ..

    Коментиран от #26, #32

    11:50 15.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голям срам и още по-голям позор

    31 7 Отговор
    с тая цигнагангамангабанга

    11:51 15.05.2026

  • 18 Не, благодаря

    34 4 Отговор
    Конкурс за примати, подскачащи около огъня с тръстика около кръста.

    11:52 15.05.2026

  • 19 идиоти вън

    28 3 Отговор
    На тази евроГЕЙвизия няма нищо стойностно, а е само пропаганда на лгбт културата!!! За справка самото откриване на предаването! С една дума всичко е бангаеанга, каквото и да значи това(майче нищо)!!!

    11:52 15.05.2026

  • 20 хихи

    15 7 Отговор
    Дара е достоен конкурент, на кандидат президента на десните - Емили Тротинетката...
    Сигурен съм че вредата от нея ще е по-малко отколкото който и да е друг избран.
    Само че Софииските тротинетки, ще я прецакат...

    11:53 15.05.2026

  • 21 Даа

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно затова няма кой да я оцени. Безмислено е България да се напъва на подобни конкурси

    11:53 15.05.2026

  • 22 честен ционист

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Говориш глупости!":

    В тазгодишното издание масово се пее на плейбек. Друг е въпросът, кой е професионален изпълнител и прави добър синхрон на устните и записът на заден фон. Въобще австрийците доста се изложиха с техническата осигуреност на конкурса. А българските водещи кой им е писал сценария - викат ето Малта за първи път ще изма песен от 22г на малтийски език, изкача изпълниятелят и пее изцяло на английски. Аматьорска история и Кошлука определено Милотинова трябва да го привика, или да си подава оставката и тя.

    Коментиран от #28

    11:54 15.05.2026

  • 23 Срамота

    21 8 Отговор
    Въобще избора на тази бездарница да ни представя беше предварително нагласен а имаше хубави български песни, звучни и мелодични. В България всичко е сбъркано от самото начало, последствията са предвидими.

    Коментиран от #34

    11:55 15.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 честен ционист

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пак се подиграха с България!":

    Не само предварително записан, а и на скандална цена. Ето например кипърската изпълнителка каза, че клипът й е струвал само EUR 400, а статисти са й били роднини и съселяни и са се включили хората напълно доброволно и безвъзмездно.

    11:59 15.05.2026

  • 26 Виктория

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "мдаааа":

    Имаше вече подобна…
    Дрън-мрън, дрън-мрън
    Рън-мрън рън-мрън
    Припева..
    Мрън, мрън ааааа
    мрън, мрън ааааа
    Ха ха ха ха ха

    12:00 15.05.2026

  • 27 Дараранга

    11 3 Отговор
    По гейовизия

    12:01 15.05.2026

  • 28 Aлфа Bълкът

    18 0 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Аз пък кога да ги улуча, все някой се дере като магаре. За песента на Дара не ти трябва гласовия диапазон на Георги Христов или техниката на Васко Кеца, не случайно е избрана тази песен за да може да се запомни и пее от най-малоумните наркоманчета.

    12:02 15.05.2026

  • 29 Що да се проваля

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Това се цени сега в Европа. Нали урсулиците са на власт

    12:04 15.05.2026

  • 30 Пацо Мърлянов

    12 3 Отговор
    Разграничавам се от Дара с грешните бомби!!!

    12:04 15.05.2026

  • 31 Лейди Ми

    11 2 Отговор
    От секънд хенд ли се обличат или от битпазар не ясно, но приличат на едно нищо. По плажен топ с плувки, както им казват у ВарнЪ, определено изпъква да, една дива провинция.

    12:04 15.05.2026

  • 32 Винету

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "мдаааа":

    С тутууууууу

    12:05 15.05.2026

  • 33 Павел Пенев

    10 1 Отговор
    Браво за тази пошлост,примитивизъм и мелодичност! Точно това се награждава на този фестивал.

    12:09 15.05.2026

  • 34 Дориана

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Срамота":

    Да, точно така избирането на Дара беше последвано от скандали сега наистина ще си понесат последствията. Очаквайте пълен провал и смачкано дебело его на Дара.

    12:12 15.05.2026

  • 35 Соваж бейби

    10 4 Отговор
    Аз се срамувам от тази и че представя България !Толкова ли нямаше някой наистина сериозни и талантливи български хора ,защо не пратиха Миро от Каризма например ами това бездарно нещо ?

    Коментиран от #40, #44, #63

    12:14 15.05.2026

  • 36 Феникс

    11 1 Отговор
    В този конкурс се надпреварват кой е по голям пЕЕРЪС и сатаНИСТ!

    12:18 15.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ама какви са тези глупости моля ви се?

    5 0 Отговор
    Педи да ги пуснат на Евровизия е трябвало да им спрат пиенето.

    12:25 15.05.2026

  • 39 Банга ранга

    11 0 Отговор
    Бонго Бонго Чонго Монго б.. ти тъпотиите!@аааа@

    12:27 15.05.2026

  • 40 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Руснак дори и Латвия не си позволи да прати, а някаква даскалица мъчат да пее. Как искаш да пратят Миро?

    12:28 15.05.2026

  • 41 И не можаха ли да измислят некоя

    10 1 Отговор
    по-голяма тъпотия?

    12:28 15.05.2026

  • 42 Ха,ха

    5 8 Отговор
    Злобата няма почивен ден!Не случайно е вица за кацата и българина е ада.

    12:35 15.05.2026

  • 43 Павката

    9 10 Отговор
    Дара вече е моя фаворит! Обичам те, Дара! Красива, Дива, Пищна, където хванеш все е цица. Въобще жена мечта! Успех скъпа. Ще те чакам на летището с букет хризантеми, милата ми

    12:36 15.05.2026

  • 44 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Миро вече беше, но се хлъзна много лошо с нещо между балада и денс поп. Ако беше задържал на баладичния мотив който повече му отива, поне щеше да е нещо стойностно.

    12:37 15.05.2026

  • 45 Гледам и не вярвам на ушите си

    10 1 Отговор
    Не вярвах, че някогаж ще изрека тъквъз нелепица, ама по-щях да съм горд като българин, ако вместо с тоя буламач, ни представяха с Натслата дръжката

    12:45 15.05.2026

  • 46 майтапчия

    7 3 Отговор
    Успех на Дара и Чунга чанга

    12:46 15.05.2026

  • 47 Упадъчна музика

    3 9 Отговор
    За комунизма всяка нова музика е упадъчна. Много българи лежаха в затворите затова че са слушали "упадъчна" музика. Затова и опитите на комунистите да напишат модерна музика са жалки. читател

    Коментиран от #65

    12:56 15.05.2026

  • 48 ужас

    5 1 Отговор
    и кошмар

    12:57 15.05.2026

  • 49 Моля

    1 7 Отговор
    простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия !!!

    Коментиран от #54, #66

    13:12 15.05.2026

  • 50 Успех Дара

    3 0 Отговор
    Къш, бангаранга бе!!!

    13:29 15.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 4567

    8 0 Отговор
    Ще "пее"?! То там пеещите се броят на пръстите на едната ръка. Там се вика, скандира "Бангаранга! Бангаранга!", крещи, реве "Като Юндолска мечка!".., има само маймунски подскоци, светлини и татуировки.

    13:38 15.05.2026

  • 54 Алооооу

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Моля":

    Ти с големия капацитет copy /paste, повтаряш се!
    Това ще да е от количеството интелект!
    И като стана дума, изкуствения такъв щеше да направи сто пъти по-добра песен!

    13:41 15.05.2026

  • 55 ГангаБанга

    2 0 Отговор
    Българската Сиа Дара е пооткрааднала от оеигинала. Няма и как да е при това ниво, но явно стига за финал. От времето на Руслана няма песен на Евровизия да е станала хит. Общо взето вурстчета и бози.

    13:43 15.05.2026

  • 56 защо тази песен се пуска по

    7 0 Отговор
    БГ радио , при положение че се слуша именно заради българската музика а и непрекъснато повтарят че това радио е само за българска музика , какво общо има тази песен с българската музика

    13:50 15.05.2026

  • 57 Дрът Козел

    5 2 Отговор
    Викито Сваровски по фаща око от трътлестата Дара. Мляс, мляс...

    13:54 15.05.2026

  • 58 Анонимен

    4 1 Отговор
    Танцът на човекоядците маори,изпълняван от въоръжените сили на задокеанските ни дружки ще и подхожда добре .Още точки може да спечели ако си пусне мустаци и брада.Така в пълен унисон на последният писък на модата тя ще бъде недостижима.

    13:57 15.05.2026

  • 59 НАЦИОНАЛИСТ

    7 0 Отговор
    БОЛИ МЕ БАНГА-РАНГАТА ЗА да рЪ, А тя ИОБЩО МОЖЕ ЛИ ДА ПЕЕ...?

    14:03 15.05.2026

  • 60 Ме боли осветителното тяло

    5 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    14:08 15.05.2026

  • 61 иди ми дойди ми

    3 1 Отговор
    Защо жените носят вратовръзки?! Все едно мъжете да носят обувки с токчета.

    14:12 15.05.2026

  • 62 Нищо

    6 2 Отговор
    "Баба Ванга, нркоманка" - Аз това чух от песента...

    14:21 15.05.2026

  • 63 Мадам

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Соваж бейби":

    Мирослав димов, миро беше.

    14:44 15.05.2026

  • 64 Лейди Музика

    2 0 Отговор
    И в предишната статия те призовах да не коментираш "простолюдието с нисък умствен капацитет", а да се изкажеш с аргументи. В противен случай, създаваш впечатление за свръхценностно, вманиячена самооценка, а това е проблем на лекар със специалност.

    14:44 15.05.2026

  • 65 Комунист

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Упадъчна музика":

    Всяка нова музика освен класическата е изначално упадъчна!

    Коментиран от #67

    15:36 15.05.2026

  • 66 Иде време за разплата

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Моля":

    Това е било част от Моисеевия закон...
    Второзаконие 19:
    18 и съдиите да изпитат подробно; и, ето, ако свидетелят е лъжесвидетел, и свидетелствува лъжливо против брата си,
    19 тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брата си; така да отмахнеш злото изсред себе си.
    20 Защото другите, като чуят ще се убоят, и не ще вършат за напред такова зло всред тебе.

    15:40 15.05.2026

  • 67 Чао

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Комунист":

    Класическата музика е много скучна.Всеки си има различни вкусове.Аз например не харесвам чалга,народна музика и класическа.

    16:24 15.05.2026

  • 68 г@зиб@р@

    1 0 Отговор
    гангабанга !

    17:21 15.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Не е никакво представяне на България

    2 0 Отговор
    С тази англоезична песен и тези вуду танци , който е изкукуригал да си ги гледа и да гласува

    19:27 15.05.2026

  • 72 Голям

    0 0 Отговор
    Браво на Дара... Скъсахме се да гласуваме, всеки един от нас, от българите в чужбина гласуваше по 10 пъти, за Дара, толкова беше максимално допустимият брой глласувания от един човек извън България...

    19:30 15.05.2026

  • 73 Евровизия 2026

    2 0 Отговор
    БРАВО ЯКО ДУПЕ Е ДРА

    19:52 15.05.2026

  • 74 Моля

    0 0 Отговор
    утре простолюдието (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета, да си пие ракийката и да не хейти Дара! Става ли ?

    22:43 15.05.2026

  • 75 положението е.... бангаранга

    0 0 Отговор
    Ех батьовите, батьовите...... това не е песен. Някакъв занимателен речитатив е, но не е песен. Някой се бъзика с България, поръчка някаква. Дори не се чува някаква семпла мелодична линия. Ето батьовите, чуйте изкуственият интелект какво ще ви изтананика, а после си пуснете Бангаранга, та да разберете какво и защо ви казах.

    Astrynheim – The Breath of Galaxies | Folk Metal

    Чухте ли го? Сега разбрахте ли за какво става въпрос. А имаме толкова много добри музиканти...

    00:39 16.05.2026