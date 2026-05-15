Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години

„Проблемите с цените са натрупвани с години. Те не са нови. Просто отново се постави темата покрай повишаването на цените“. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Той коментира срещата при премиера Румен Радев в четвъртък, на която бизнесът, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българският производител.

По думите му България е част от Европейския съюз и участва в общата селскостопанска политика, която според него „като философия не просто е сбъркана, а и донякъде дискриминационна“. „Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени, по-ниски от тези, на които се произвеждат в България. Това се дължи основно на по-високите субсидии в други държави“, посочи той. И подчерта, че българските стоки се търсят, но не се виждат навсякъде по магазините.

Манолов отбеляза, че един от основните проблеми на европейската селскостопанска политика е свързан със субсидиите. „Те се плащат на площ или на брой животни, което създава изкривявания. И у нас има подобни практики, но това не е само български проблем“, каза той.

Той припомни, че при присъединяването на България към ЕС страната се е съгласила на редица условия, които са довели до сериозни промени в сектора. „Трябва да си припомним как преди 20 години се съгласихме с редица условия, включително намаляване на броя на животните и преструктуриране на селското стопанство“, коментира Манолов.

И допълни, че съществуват натрупани проблеми, включително дискусията за ограничаване на търговските надценки. „От тяхна гледна точка търговците са прави. Има данни, че един килограм фасул, след като мине през цялата търговска верига, поскъпва с около 70%“, посочи Манолов.

По думите му има случаи, в които български продукти с по-ниска себестойност стават по-скъпи от вносните след начисляване на надценки. „Това ги прави неконкурентни“, категоричен е синдикалистът.

Манолов коментира и критиките на Българската стопанска камара към предложените мерки. „Твърди се, че нито една от тях не е антиинфлационна и част от тях може да имат обратен ефект“, отбеляза той. По думите му търговските промоции често се финансират от производителите - тоест така наречените промоции се плащат от производителите за сметка на тяхната печалба.

Относно възможността за регулация на пазара Манолов заяви: „Ако държавата започне да регулира силово, ще има обвинения в "комунизъм" и силна съпротива. Не знам дали подобни мерки ще бъдат ефективни“.

Той подчерта, че ключова роля трябва да има увеличаването на производството. „Без това проблемите няма как да се решат. Много хора защитават интереса на посредниците. В някои случаи надценките достигат 90-100%, което е абсурдно“, коментира Манолов.

Той беше категоричен, че е необходим баланс между производители и потребители. „Баланс трябва да има, защото в крайна сметка потребителят е този, който решава дали да купи, или не“, посочи президентът на КТ "Подкрепа".