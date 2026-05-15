Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години

15 Май, 2026 11:22 1 041 35

Надценките по веригата правят българските продукти неконкурентни, подчерта президентът на КТ „Подкрепа“

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Проблемите с цените са натрупвани с години. Те не са нови. Просто отново се постави темата покрай повишаването на цените“. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Той коментира срещата при премиера Румен Радев в четвъртък, на която бизнесът, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българският производител.

По думите му България е част от Европейския съюз и участва в общата селскостопанска политика, която според него „като философия не просто е сбъркана, а и донякъде дискриминационна“. „Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени, по-ниски от тези, на които се произвеждат в България. Това се дължи основно на по-високите субсидии в други държави“, посочи той. И подчерта, че българските стоки се търсят, но не се виждат навсякъде по магазините.

Манолов отбеляза, че един от основните проблеми на европейската селскостопанска политика е свързан със субсидиите. „Те се плащат на площ или на брой животни, което създава изкривявания. И у нас има подобни практики, но това не е само български проблем“, каза той.

Той припомни, че при присъединяването на България към ЕС страната се е съгласила на редица условия, които са довели до сериозни промени в сектора. „Трябва да си припомним как преди 20 години се съгласихме с редица условия, включително намаляване на броя на животните и преструктуриране на селското стопанство“, коментира Манолов.

И допълни, че съществуват натрупани проблеми, включително дискусията за ограничаване на търговските надценки. „От тяхна гледна точка търговците са прави. Има данни, че един килограм фасул, след като мине през цялата търговска верига, поскъпва с около 70%“, посочи Манолов.

По думите му има случаи, в които български продукти с по-ниска себестойност стават по-скъпи от вносните след начисляване на надценки. „Това ги прави неконкурентни“, категоричен е синдикалистът.

Манолов коментира и критиките на Българската стопанска камара към предложените мерки. „Твърди се, че нито една от тях не е антиинфлационна и част от тях може да имат обратен ефект“, отбеляза той. По думите му търговските промоции често се финансират от производителите - тоест така наречените промоции се плащат от производителите за сметка на тяхната печалба.

Относно възможността за регулация на пазара Манолов заяви: „Ако държавата започне да регулира силово, ще има обвинения в "комунизъм" и силна съпротива. Не знам дали подобни мерки ще бъдат ефективни“.

Той подчерта, че ключова роля трябва да има увеличаването на производството. „Без това проблемите няма как да се решат. Много хора защитават интереса на посредниците. В някои случаи надценките достигат 90-100%, което е абсурдно“, коментира Манолов.

Той беше категоричен, че е необходим баланс между производители и потребители. „Баланс трябва да има, защото в крайна сметка потребителят е този, който решава дали да купи, или не“, посочи президентът на КТ "Подкрепа".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Този е за затвор.

    11:24 15.05.2026

  • 2 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Да благодарим на бойко, пак ще гласувам за герб

    11:24 15.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор
    аре и тоз ПУКАЛ да се изкаже..

    Коментиран от #8

    11:24 15.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Не смее да каже е Брюксел дава да садим само жито за Алжир и Египет.

    11:24 15.05.2026

  • 5 Не бе бацил токсичен

    10 0 Отговор
    Резултат е от последните пет години като се почна с ковидарщината и кулминацията вече е от последната година и половина по случай насилването ни в еврозоната на брюкселското мракобесие

    11:28 15.05.2026

  • 6 И ТОЗИ НИ ЛЪЖЕШЕ

    10 0 Отговор
    За еврото.

    11:29 15.05.2026

  • 7 Дориана

    13 2 Отговор
    Този човек патерица на Борисов и Пеевски е абсолютно вреден и трябва да си ходи. Подкукуросва непрекъснато различни браншове да стачкуват за все по- големи заплати въпреки , че те са достатъчно високи, но неговата цел като скрита маша на Борисов и Пеевски е да засили още повече инфлацията , защото точно това се получава с раздаването на пари на калпак без реформи и без съкращения в Администрацията и МВР.

    Коментиран от #29

    11:32 15.05.2026

  • 8 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе Манолов, като не ви харесва Европейския съюз и ви пречи, ами хайде пръждосвайте се от него да рахатясате бе.

    11:33 15.05.2026

  • 9 Що не

    12 1 Отговор
    се скриеш , бе , нищо правещ и винаги разкрачен ? И той да се изока ?!

    11:34 15.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Защо говорите глупости?!
    Кой спира производителя да се обедини в кооператив и да предлага стоката си директно на търговеца и да "обере" той надценката!

    Ако килограм фасул се предлага за 1 евро спокойно могат да вземат 1,30 и да си максимизират печалбите - иска се само да се решат да работят заедно! КАКТО ГО ПРАВЯТ В ЦЯЛА ЕВРОПА! И всички ще са доволни!

    11:35 15.05.2026

  • 11 Разбирач

    10 0 Отговор
    И тоя се пише разбирач, умник. Решението е просто. Премахване на веригата прекупвачи. Българската продукция директно на пазара. Цялата печалба при производителите.

    Коментиран от #15

    11:37 15.05.2026

  • 12 Много приказки на пазара

    4 1 Отговор
    Излишен си Манолов заедно с наследената от Тренчев КТ „Подкрепа”.

    Трябваше да не позволявате приемането на България в клуба-капан на еврозоната, а не сега да правите констатации...

    11:38 15.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    А иначе, не забравяйте, че вие искахте да сте "в европа" ТО СЕ ПЛАЩА ЗА ГЛУПОСТ!

    Не забравяйте, че до преди 5 години имаше квоти, които бяха причина за ликвидиране на земеделието в България! Не занравяйте, че и сега има изисквания за размер на стопанствата и една камара ограничителни глупости.

    Като си решил държавата ти да няма граница, която да те защитава си решил и че комшията може да те прескача и да те (тра ла ла да кажем) и ти ще викаш само йаа йааа гоод, шнеле!

    И не забравяйте, че пак от Брюксел идва цялата зелена простотия, която е нарочила земеделието за враг на човечеството и налага всякакви ограничения, които оскъпяват продукцията щото плащаш зелени такси на всяка храна, която сложиш на масата си!

    ЕС ви каза - забравете земеделието! Забравете индустрията! Ще въртим едни пари за услуги и ще живеем от заеми! Вие искате така и точни ти Митко беше най-голямия защитник на "европеизацията" на икономиката щото видиш ли тя щяла да доведе до голям просперитет...

    Ама нещата се закучиха и западняка се изнася, а ти от водеща аграрна държава и развита индустриална държава с голям дял на технологичните предприятия оставаш с пръст на едно място дето е предвидено за изход, не за вход! ЧЕСТИТО! Плащай си за глупостта!

    Коментиран от #22

    11:44 15.05.2026

  • 14 Никой не ние е питал за еС

    7 1 Отговор
    Манолов защо лъжеш?: "„Трябва да си припомним как преди 20 години се съгласихме с редица условия, включително намаляване на броя на животните и преструктуриране на селското стопанство“, коментира Манолов."

    Никой не ние питал за еС, нито ни е казал, че от еС ще ни унищожат селското стопанство.

    Защо от "Подкрепа" мълчахте като пукали!?

    Защо не се обявихте против съсипването на селското стопанство, като условие за влизане в еС?

    И вас ли ви излъгахте или ви подхвърлиха някакви стъклени мъниста, за да сте съгласни, като на индианците в Северна Америка, преди да ги ограбят и унищожат?

    11:47 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Знайко

    7 0 Отговор
    Ало синдикатите изваде си главите от дупето на Лойко. ПРОБЛЕМА Е ДРУГАДЕ.

    Големият проблем не е, че у нас цените са 20% по-високи отколкото на Запад. ОГРОМНИЯТ ПРОБЛЕМ е, че у нас ЗАПЛАТИТЕ и пенсии са 4-5 ПЪТИ ПО-НИСКИ отколкото на Запад. Пробрема е, че у нас на глава от населението са много повече чиновниците, полицаите, депутатите ... , учитилите на брой ученици, отколкото са на Запад

    Какви са тези бг бизнесмени вундеркинди, бг синдикати и бг политици. Които са направили бг икономиката "перпето мобиле", да плаща 5 пъти по-малко на работниците и продава с 20% по-скъпо продукцията.
    Какви са тези учители, тези професори, на които се обучават по-малко ученици и студенти, а 70% от випускниците са функционолно неграмотни, финасово неграмотни ...?
    Кавки са тези синдикални ледери, на които заплатите са по-високоли от на западните им колеги, докато заплатите на бг работниците са 5 пъти по-ниски от заплатите на западните работници. Как става така, че един мързелив, неквалифициран и нископроизводителен бг работник, като отиде да роботи 1500 км по на Запад. Става работлив, квалифициран, високопроизводитилен и изработва 5 пъти по-висока заплата.

    Коментиран от #26

    11:49 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ззззз

    5 2 Отговор
    Кога се градеше Германският монопол при хранителните стоки ( Кауфланд , Била , Лидъл и Метро над 75 % от пазара ) къде бяхте господин Манолов ? Пък сега гонете селските магазини, че те виновни за инфлацията .

    11:51 15.05.2026

  • 20 Ами то

    4 0 Отговор
    Само крадене..крадене. Унищожаване на производство. В ръководствата на БГ кипеше от безсмислици и некадърност.

    11:52 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тъй ли

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Абе не стига че България е нетен получател на средства от Евросъюза, не стига че е троянският кон на Русия в Европа, ами и все мрънкате срещу ЕС. Ами хайде марш навън от ЕС та да влезат поне македонците.

    Коментиран от #25

    11:53 15.05.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Мод етораа (обръщение към вас се цензурира защото...), айде да възстановиш комент 15 щото не само не ми се пише пак ами просто нямам идея къде по ди авола (може би и това цензурирате) ви сърби пак! Оправете я тая ко чин а (още една БГ думичка паднала в цензурата вероятно) най-накрая! Сложили сте 90% от българския език в "забранителния списък"!

    Коментиран от #24

    11:54 15.05.2026

  • 24 Така де

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Много руско име си избрал. Иначе ти личи, че си русороб.

    12:01 15.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Знайко

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Знайко":

    На Запад става, защото там синдикалистите не се навеждат на бизнедмените и партийните вождове. Защото там поне част от депутатите се избират от избирателите, а у нас 100% от депутатиге се назначават от няколко партийни вожда/Румен, Бойко, Делян, Асен, Костадин, Кацамунчо/. Защото на Запад депутата има приемна и се среща с избирателите си, а у нас с изключение на месеца преди изборите, депутата се крие от избирателите си.

    Как очаквате функционално неграмотни учители и профекори "калинки" да направят децата ни функционално грамотни хора готови за реалния живот. 80% от членовете на СИК, където най-мното се фалшифицират изборните резултати са учители/"калинки"/. На какво ще научат дезата? Ще ги научат как да фалшифицират ицборите.

    12:04 15.05.2026

  • 27 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    2 0 Отговор
    Давате дума на хора ,които никога не са били частници ,еднолични търговци и никога през живота си не са направили и една сделка!така ще облъчвате хората със"СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА",което ако се замислите има аналог Дървено желязо....СПРАВЕДЛИВА ,но за кой...Казах ви ,че в ситуацията където се вкарахте като последователи на просиянската монетарна система..../А ,тя гласи ...Докато има пара е Мноого добре,а после ще ги лъжем/та сега сме на вариант ....Ще ви лъжем!

    12:07 15.05.2026

  • 28 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Вие какво работихте през тези натрупани години?

    12:13 15.05.2026

  • 29 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Забелязали ли сте? Когато Бойко + Делян са на власт, синдикатите са глухо-неми, всички са доволни от заплати, от пенсии, от дупките по пътищата ...
    Когато някой различен от Бойко + Делян е на власт и везнага се почва с искане за по-високи заплати, по-висжки пенсии, асфалтиране на дупките ...

    Като се върнат на власт Бойко + Делян и синдикатите се кротват.

    12:18 15.05.2026

  • 30 Готов си за бай Ставри

    4 0 Отговор
    Ти сега ли се сети бре, Митре? Къде спа през годините, когато се трупаха проблемите с цените ? Ама тогава си траеше за да не те отлюспят от копанята и да ти секне гювеча!

    12:27 15.05.2026

  • 31 Знайко

    8 0 Отговор
    Ало синдикатите, как става така, че държавният бюджет на България е в размер на над 44% от БВП, а десетината хиляди бг милионери и милиардери плащат минимален 10% "плосък данък" или 5% данък дивидент, имат 2111 евро месечен таван на осигуровките, ползват ДДС данъчен кредит за лични автомобили, хотели/почивки/компютри, телефони, представителни сметки в ресторанти ...

    Еми става като над 2 млн бедни работници плащат общо над 55% осигуровки + данъци. Включително над 20% пенсионни осигуровки, 8% здравни осигуржвки, 10% данък доход, 20% ДДС(дори за хляб и лекарства), акцизи, местен данък, данък автомобил, безброй държавни такси, лекарска такса ...
    И над 1 млн пенсионери получават под 350 евро месечна мизерна пенсия.

    12:46 15.05.2026

  • 32 Проблемите с Цените !

    3 0 Отговор
    Не са точно !

    Проблеми с Цените !

    Резултата е Проблем с Цените !

    12:47 15.05.2026

  • 33 Капитализъм

    1 0 Отговор
    Ултралиберален капитализъм, а профсъюзите - верни лейтенанти на върхушката, щатската, европейската и която се сетите. А дърдореха, че профсъюзите при комунизма били казионни!

    12:59 15.05.2026

  • 34 Как

    0 0 Отговор
    Манолов говорил глупости.Вашите псевдосиндикати на хранилка при управляващите Вие приветствахте приемането на еврото,навсякъде еврото прието се вдигат цените Крайно време е да се пенсионираш защото Вие нищо не защитавате а само интересите си

    15:12 15.05.2026

  • 35 Крадлив некадърник

    1 0 Отговор
    Мафиот

    16:17 15.05.2026

