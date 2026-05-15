Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години

„Проблемите с цените са натрупвани с години. Те не са нови. Просто отново се постави темата покрай повишаването на цените“. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Той коментира срещата при премиера Румен Радев в четвъртък, на която бизнесът, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българският производител.
По думите му България е част от Европейския съюз и участва в общата селскостопанска политика, която според него „като философия не просто е сбъркана, а и донякъде дискриминационна“. „Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени, по-ниски от тези, на които се произвеждат в България. Това се дължи основно на по-високите субсидии в други държави“, посочи той. И подчерта, че българските стоки се търсят, но не се виждат навсякъде по магазините.
Манолов отбеляза, че един от основните проблеми на европейската селскостопанска политика е свързан със субсидиите. „Те се плащат на площ или на брой животни, което създава изкривявания. И у нас има подобни практики, но това не е само български проблем“, каза той.
Той припомни, че при присъединяването на България към ЕС страната се е съгласила на редица условия, които са довели до сериозни промени в сектора. „Трябва да си припомним как преди 20 години се съгласихме с редица условия, включително намаляване на броя на животните и преструктуриране на селското стопанство“, коментира Манолов.
И допълни, че съществуват натрупани проблеми, включително дискусията за ограничаване на търговските надценки. „От тяхна гледна точка търговците са прави. Има данни, че един килограм фасул, след като мине през цялата търговска верига, поскъпва с около 70%“, посочи Манолов.
По думите му има случаи, в които български продукти с по-ниска себестойност стават по-скъпи от вносните след начисляване на надценки. „Това ги прави неконкурентни“, категоричен е синдикалистът.
Манолов коментира и критиките на Българската стопанска камара към предложените мерки. „Твърди се, че нито една от тях не е антиинфлационна и част от тях може да имат обратен ефект“, отбеляза той. По думите му търговските промоции често се финансират от производителите - тоест така наречените промоции се плащат от производителите за сметка на тяхната печалба.
Относно възможността за регулация на пазара Манолов заяви: „Ако държавата започне да регулира силово, ще има обвинения в "комунизъм" и силна съпротива. Не знам дали подобни мерки ще бъдат ефективни“.
Той подчерта, че ключова роля трябва да има увеличаването на производството. „Без това проблемите няма как да се решат. Много хора защитават интереса на посредниците. В някои случаи надценките достигат 90-100%, което е абсурдно“, коментира Манолов.
Той беше категоричен, че е необходим баланс между производители и потребители. „Баланс трябва да има, защото в крайна сметка потребителят е този, който решава дали да купи, или не“, посочи президентът на КТ "Подкрепа".
Коментиран от #29
11:32 15.05.2026
8 Така е
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе Манолов, като не ви харесва Европейския съюз и ви пречи, ами хайде пръждосвайте се от него да рахатясате бе.
11:33 15.05.2026
10 ДрайвингПлежър
Кой спира производителя да се обедини в кооператив и да предлага стоката си директно на търговеца и да "обере" той надценката!
Ако килограм фасул се предлага за 1 евро спокойно могат да вземат 1,30 и да си максимизират печалбите - иска се само да се решат да работят заедно! КАКТО ГО ПРАВЯТ В ЦЯЛА ЕВРОПА! И всички ще са доволни!
11:35 15.05.2026
12 Много приказки на пазара
Трябваше да не позволявате приемането на България в клуба-капан на еврозоната, а не сега да правите констатации...
11:38 15.05.2026
13 ДрайвингПлежър
Не забравяйте, че до преди 5 години имаше квоти, които бяха причина за ликвидиране на земеделието в България! Не занравяйте, че и сега има изисквания за размер на стопанствата и една камара ограничителни глупости.
Като си решил държавата ти да няма граница, която да те защитава си решил и че комшията може да те прескача и да те (тра ла ла да кажем) и ти ще викаш само йаа йааа гоод, шнеле!
И не забравяйте, че пак от Брюксел идва цялата зелена простотия, която е нарочила земеделието за враг на човечеството и налага всякакви ограничения, които оскъпяват продукцията щото плащаш зелени такси на всяка храна, която сложиш на масата си!
ЕС ви каза - забравете земеделието! Забравете индустрията! Ще въртим едни пари за услуги и ще живеем от заеми! Вие искате така и точни ти Митко беше най-голямия защитник на "европеизацията" на икономиката щото видиш ли тя щяла да доведе до голям просперитет...
Ама нещата се закучиха и западняка се изнася, а ти от водеща аграрна държава и развита индустриална държава с голям дял на технологичните предприятия оставаш с пръст на едно място дето е предвидено за изход, не за вход! ЧЕСТИТО! Плащай си за глупостта!
Коментиран от #22
11:44 15.05.2026
14 Никой не ние е питал за еС
Никой не ние питал за еС, нито ни е казал, че от еС ще ни унищожат селското стопанство.
Защо от "Подкрепа" мълчахте като пукали!?
Защо не се обявихте против съсипването на селското стопанство, като условие за влизане в еС?
И вас ли ви излъгахте или ви подхвърлиха някакви стъклени мъниста, за да сте съгласни, като на индианците в Северна Америка, преди да ги ограбят и унищожат?
11:47 15.05.2026
16 Знайко
Големият проблем не е, че у нас цените са 20% по-високи отколкото на Запад. ОГРОМНИЯТ ПРОБЛЕМ е, че у нас ЗАПЛАТИТЕ и пенсии са 4-5 ПЪТИ ПО-НИСКИ отколкото на Запад. Пробрема е, че у нас на глава от населението са много повече чиновниците, полицаите, депутатите ... , учитилите на брой ученици, отколкото са на Запад
Какви са тези бг бизнесмени вундеркинди, бг синдикати и бг политици. Които са направили бг икономиката "перпето мобиле", да плаща 5 пъти по-малко на работниците и продава с 20% по-скъпо продукцията.
Какви са тези учители, тези професори, на които се обучават по-малко ученици и студенти, а 70% от випускниците са функционолно неграмотни, финасово неграмотни ...?
Кавки са тези синдикални ледери, на които заплатите са по-високоли от на западните им колеги, докато заплатите на бг работниците са 5 пъти по-ниски от заплатите на западните работници. Как става така, че един мързелив, неквалифициран и нископроизводителен бг работник, като отиде да роботи 1500 км по на Запад. Става работлив, квалифициран, високопроизводитилен и изработва 5 пъти по-висока заплата.
Коментиран от #26
11:49 15.05.2026
22 Тъй ли
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Абе не стига че България е нетен получател на средства от Евросъюза, не стига че е троянският кон на Русия в Европа, ами и все мрънкате срещу ЕС. Ами хайде марш навън от ЕС та да влезат поне македонците.
Коментиран от #25
11:53 15.05.2026
24 Така де
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Много руско име си избрал. Иначе ти личи, че си русороб.
12:01 15.05.2026
26 Знайко
До коментар #16 от "Знайко":На Запад става, защото там синдикалистите не се навеждат на бизнедмените и партийните вождове. Защото там поне част от депутатите се избират от избирателите, а у нас 100% от депутатиге се назначават от няколко партийни вожда/Румен, Бойко, Делян, Асен, Костадин, Кацамунчо/. Защото на Запад депутата има приемна и се среща с избирателите си, а у нас с изключение на месеца преди изборите, депутата се крие от избирателите си.
Как очаквате функционално неграмотни учители и профекори "калинки" да направят децата ни функционално грамотни хора готови за реалния живот. 80% от членовете на СИК, където най-мното се фалшифицират изборните резултати са учители/"калинки"/. На какво ще научат дезата? Ще ги научат как да фалшифицират ицборите.
12:04 15.05.2026
29 Някой
До коментар #7 от "Дориана":Забелязали ли сте? Когато Бойко + Делян са на власт, синдикатите са глухо-неми, всички са доволни от заплати, от пенсии, от дупките по пътищата ...
Когато някой различен от Бойко + Делян е на власт и везнага се почва с искане за по-високи заплати, по-висжки пенсии, асфалтиране на дупките ...
Като се върнат на власт Бойко + Делян и синдикатите се кротват.
12:18 15.05.2026
31 Знайко
Еми става като над 2 млн бедни работници плащат общо над 55% осигуровки + данъци. Включително над 20% пенсионни осигуровки, 8% здравни осигуржвки, 10% данък доход, 20% ДДС(дори за хляб и лекарства), акцизи, местен данък, данък автомобил, безброй държавни такси, лекарска такса ...
И над 1 млн пенсионери получават под 350 евро месечна мизерна пенсия.
12:46 15.05.2026
