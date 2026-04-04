Тръмп ще праща отново престъпници в затвора "Алкатраз", иска $152 милиона от Конгреса

4 Април, 2026 06:24, обновена 4 Април, 2026 06:32 1 434 11

Кметството на Сан Франциско смята възстановяването на статута на затвор на съоръжението за „несериозно“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска 152 милиона долара от Конгреса за възстановяване на затвора с максимална сигурност на остров Алкатраз в залива на Сан Франциско като част от предложението си за бюджет за 2027 г., съобщи The New York Times.

Според вестника, включването на план за модернизиране на „застаряващите затвори“, който включва Алкатраз, в предложението за бюджет е най-конкретната стъпка към осъществяването на идея, предложена за първи път от президента Тръмп през 2025 г.

Желанието на президента на САЩ обаче е изправено пред предизвикателства. Вестникът отбелязва, че Алкатраз е популярна туристическа дестинация. Освен това инфраструктурата на затвора, която е пуста повече от 60 години, е в лошо състояние. Кметството на Сан Франциско смята възстановяването на статута на затвор на съоръжението за „несериозно“, съобщава изданието.

През май 2025 г. Тръмп призова за възстановяване и повторно отваряне на остров Алкатраз, за ​​да „приюти най-безмилостните и жестоки престъпници в Америка“. Президентът на САЩ заяви, че е възложил на Федералното бюро на затворите, Министерството на правосъдието, ФБР и Министерството на вътрешната сигурност да извършат тази работа.

Затворът е построен през 1912 г. и е напълно зает от затворници до 1920 г. Той е първият в САЩ, използван за дългосрочно задържане, и е известен със строгото си отношение към дисциплинарните нарушения. През 1936 г. властите решават да прехвърлят затвора на Министерството на правосъдието. Той е преустроен, за да се подобри сигурността, след което започва да приютява най-опасните престъпници: убийци, крадци, изнасилвачи, гангстери, рецидивисти и бунтовници.

През 1963 г. съоръжението е затворено по икономически причини.


  • 1 Май той

    15 0 Отговор
    ще е от първите там, както изглежда.
    Иска да построи специална килия за него, май.

    06:37 04.04.2026

  • 2 Бъдеще

    15 0 Отговор
    Абе рижия щеше да намалява харчовете и дълга, а всъщност харчи рекордно, а дълга все по бързо расте...

    06:38 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Марио

    13 0 Отговор
    И тук трябва да стане така. Болшевик трябва да отвори врати за Борисов, Пеевски, Радев,царя и т.н.

    07:02 04.04.2026

  • 5 Орешник

    6 0 Отговор
    Тръмп и май искаш да си обзавеждаш новото жилище?

    07:54 04.04.2026

  • 6 Ццц

    3 0 Отговор
    Тръмп иска да си направи резиденция за след мандата с държавна пара. Нали е демократичен лидер? Не е като наш Тато да си прави резиденция с държавна пара. Друг е въпросът дали ще го чакат да му свърши мандатът или ще го пратят в Алкатраз по-рано. Много е откачил за 4 години Байдън.

    08:03 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Първия

    1 0 Отговор
    клиент на алкатраз ще е тръмпоча!

    08:47 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.