Тръмп ще праща отново престъпници в затвора "Алкатраз", иска $152 милиона от Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска 152 милиона долара от Конгреса за възстановяване на затвора с максимална сигурност на остров Алкатраз в залива на Сан Франциско като част от предложението си за бюджет за 2027 г., съобщи The New York Times.

Според вестника, включването на план за модернизиране на „застаряващите затвори“, който включва Алкатраз, в предложението за бюджет е най-конкретната стъпка към осъществяването на идея, предложена за първи път от президента Тръмп през 2025 г.

Желанието на президента на САЩ обаче е изправено пред предизвикателства. Вестникът отбелязва, че Алкатраз е популярна туристическа дестинация. Освен това инфраструктурата на затвора, която е пуста повече от 60 години, е в лошо състояние. Кметството на Сан Франциско смята възстановяването на статута на затвор на съоръжението за „несериозно“, съобщава изданието.

През май 2025 г. Тръмп призова за възстановяване и повторно отваряне на остров Алкатраз, за ​​да „приюти най-безмилостните и жестоки престъпници в Америка“. Президентът на САЩ заяви, че е възложил на Федералното бюро на затворите, Министерството на правосъдието, ФБР и Министерството на вътрешната сигурност да извършат тази работа.

Затворът е построен през 1912 г. и е напълно зает от затворници до 1920 г. Той е първият в САЩ, използван за дългосрочно задържане, и е известен със строгото си отношение към дисциплинарните нарушения. През 1936 г. властите решават да прехвърлят затвора на Министерството на правосъдието. Той е преустроен, за да се подобри сигурността, след което започва да приютява най-опасните престъпници: убийци, крадци, изнасилвачи, гангстери, рецидивисти и бунтовници.

През 1963 г. съоръжението е затворено по икономически причини.