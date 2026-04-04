„Врагове“ - „неутрални“ - „приятели": Иран разработи система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток

4 Април, 2026 06:34, обновена 4 Април, 2026 06:41 4 923 29

На 2 април Иран предложи създаването на „Ормузки пакт“ за ползване на пролива

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е разработил система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток, разделяйки всички държави на „враждебни“, „неутрални“ и „приятелски“, съобщава Ал Джазира.

На „враждебните“ държави ще бъде забранено да преминават през пролива, докато „неутралните“ държави ще бъдат задължени да плащат такса.

Каналът отбелязва, че тази мярка представлява „промяна в статута“ на пролива, който е гарантиран от международни конвенции, и намерението на Иран би било „сериозен удар“ за държавите от Персийския залив.

Предния ден Иран отхвърли предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня, съобщи информационната агенция Fars. Източникът каза още, че „дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на военните действия са се засилили“, особено след съобщения удар по американски военен склад в Кувейт.

Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток сутринта на 28 февруари, след като започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Търговското корабоплаване през пролива – около 20% от световните доставки на петрол преминават през него – на практика е спряло. По-късно Иран обяви, че налага такса.

В средата на март над 30 държави заявиха готовността си да допринесат за осигуряване на безопасно преминаване през пролива. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощ за премахване на блокадата.

На 2 април Иран предложи създаването на „Ормузки пакт“ за ползване на пролива – очаква се документът да формализира условията за ползване на тези води от арабските и азиатските страни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лост

    59 5 Отговор
    България е страната, която се докара до там почти навсякъде да е враг.

    Коментиран от #6, #26

    06:42 04.04.2026

  • 3 Ами сега?

    24 2 Отговор
    А мислехме, че Дончо Трумпов помага.

    06:44 04.04.2026

  • 4 А такааааа!

    23 2 Отговор
    Ква стана тя агейн?

    06:45 04.04.2026

  • 5 осраински

    35 2 Отговор
    Какъв срам – Иран се оказа нещо повече от бензиностанция; една малка, победоносна война не работи. Кого трябва да победим? Ах! Куба!!!

    06:45 04.04.2026

  • 6 Никой не уважава подлогите

    45 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Това е така, защото ни управляват политици, които почти навсякъде са смятани за мало умни и Наведени

    06:45 04.04.2026

  • 7 Това не е добре.

    17 1 Отговор
    За нас.

    06:58 04.04.2026

  • 8 Иран не е прав,

    15 1 Отговор
    но нима рижавия е?
    Да се омита докато не са го помели него.

    07:00 04.04.2026

  • 9 България е

    30 3 Отговор
    От вражеските държави защото политиците си са дали задните части за забавление на Сащ

    07:01 04.04.2026

  • 10 Дзак

    10 0 Отговор
    Приятелствата са преди парите!

    07:21 04.04.2026

  • 11 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 22 Отговор
    И те да разработят такава система за пролива. Затварят го и Иран са спича.

    07:31 04.04.2026

  • 12 Скоро ще им вземат нефта

    2 20 Отговор
    И протока

    Коментиран от #28

    07:32 04.04.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 19 Отговор
    Затварям пролива. Иран в тих ужас.

    07:33 04.04.2026

  • 14 Гост

    18 1 Отговор
    03.04.2026: Денят на "успехите" на американските военни самолети в залива:

    1. Изтребител F-15 е ударен от ирански противовъздушен огън. Пилотът е спасен, местонахождението на навигатора е неизвестно.
    2. Хеликоптер Black Hawk е ударен от ирански огън, докато е търсил екипажа на F-15 в Иран.
    3. F-16 е задал тревога и е извършил аварийно кацане в Саудитска Арабия по причини, които все още не са обявени.
    4. Изтребител A-10 се разбива в Персийския залив; пилотът е спасен безопасно.
    5. Очакваме кадри на живо от F-35 поради мащаба на събитието.

    Коментиран от #24

    07:38 04.04.2026

  • 15 ТДС

    25 2 Отговор
    Че минава 20% от петролът през този проток минава. Но аз се чудя от къде остават другите 80% та всички реват? Мисля, че всеки се досещаме от коя държава идват поне 30% от останалите вече 80%, но глупаците управници решиха да се скарат точно с тази държава.

    07:39 04.04.2026

  • 16 Даа!

    14 3 Отговор
    Такса вече има! Един $ за барел .Не знам,ние в коя част на" триъгълника" ще бъдем, заради фърчащите колонки,ако се окажем в най- късата страна на триъгълника- неприятелска,става много сложно,ще ни излезе през носа.

    Коментиран от #17

    07:40 04.04.2026

  • 17 Голем смех

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Даа!":

    БГ не внася петрол от Иран, а от Казахстан и Азърбайджан....

    Коментиран от #22, #25

    07:48 04.04.2026

  • 18 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 16 Отговор
    Да затварят пролива и аятоласите са спичат.

    Коментиран от #23

    07:49 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Небинарен модерен ляв

    8 0 Отговор
    А за полови неутални графа има ли ,че иначе си е чиста дискриминация .

    07:56 04.04.2026

  • 22 Хи хи

    17 0 Отговор

    До коментар #17 от "Голем смех":

    Също така внасяме руски, ребрандиран....

    07:59 04.04.2026

  • 23 Мишел

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    САЩ нямат никакви шансове срещу Иран, зад който са Китай, Русия и Северна Корея .

    08:01 04.04.2026

  • 24 Дзак

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Провокаторът от факти.бг е най-добре информиран!

    08:05 04.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хасковски каунь

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Ние и на Балкански полуостров нямаме приятели. Простички са ни политиците

    09:45 04.04.2026

  • 27 Гост

    4 0 Отговор
    Не мога да разбера как Европа допусна Кравара да си развява байрака. Никой ли не схваща, че той иска да дестабилизира Европейскя съюз. Толкова ли са прости тия политици.

    14:03 04.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 България

    5 0 Отговор
    Към враждебните ли се пада?Май да,България винаги е от губещата страна.1.70 евро нафта ДА ГОРИТЕ В АДА ЕВРЕЙЧЕТА И ЯНКИ ПРОКАЖНИ И ПРОКЛЕТИ!И ПРОДЪЛЖАВАТ ДО НИ НАТЪРТАВАТ ЕВРООЛИГОФРЕНИТЕ КАК НИЕ СМЕ БИЛИ ПЛАЩАЛИ НАЙ-ЕВТИНО В ЦЕЛИЯТ ЕС,КАТО ГЛЕДАМ СКОРО НЯМА ДА Е ТАКА ХЕМ РАФИНЕРИЯТА НИ Е БУРГАС,А И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ,ЧЕ НИЕ СМЕ С НАЙ-НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ ОТ ЦЕЛИЯТ ЕС С НАЙ-ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ХРАНИТЕ,ТАКА ЧЕ ЕДНОТО КОМПЕНСИРА ДРУГОТО ЕВРООХЛЮВИ НЕГОДНИ И ЛЪЖЛИВИ!

    18:26 04.04.2026

