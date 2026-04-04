„Врагове“ - „неутрални“ - „приятели": Иран разработи система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток

Иран е разработил система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток, разделяйки всички държави на „враждебни“, „неутрални“ и „приятелски“, съобщава Ал Джазира.

На „враждебните“ държави ще бъде забранено да преминават през пролива, докато „неутралните“ държави ще бъдат задължени да плащат такса.

Каналът отбелязва, че тази мярка представлява „промяна в статута“ на пролива, който е гарантиран от международни конвенции, и намерението на Иран би било „сериозен удар“ за държавите от Персийския залив.

Предния ден Иран отхвърли предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня, съобщи информационната агенция Fars. Източникът каза още, че „дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на военните действия са се засилили“, особено след съобщения удар по американски военен склад в Кувейт.

Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток сутринта на 28 февруари, след като започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Търговското корабоплаване през пролива – около 20% от световните доставки на петрол преминават през него – на практика е спряло. По-късно Иран обяви, че налага такса.

В средата на март над 30 държави заявиха готовността си да допринесат за осигуряване на безопасно преминаване през пролива. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощ за премахване на блокадата.

На 2 април Иран предложи създаването на „Ормузки пакт“ за ползване на пролива – очаква се документът да формализира условията за ползване на тези води от арабските и азиатските страни.