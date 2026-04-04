„Врагове“ - „неутрални“ - „приятели": Иран разработи система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток

Иран е разработил система за регулиране на корабоплаването в Ормузкия проток, разделяйки всички държави на „враждебни“, „неутрални“ и „приятелски“, съобщава Ал Джазира.
На „враждебните“ държави ще бъде забранено да преминават през пролива, докато „неутралните“ държави ще бъдат задължени да плащат такса.
Каналът отбелязва, че тази мярка представлява „промяна в статута“ на пролива, който е гарантиран от международни конвенции, и намерението на Иран би било „сериозен удар“ за държавите от Персийския залив.
Предния ден Иран отхвърли предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня, съобщи информационната агенция Fars. Източникът каза още, че „дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на военните действия са се засилили“, особено след съобщения удар по американски военен склад в Кувейт.
Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток сутринта на 28 февруари, след като започнаха ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Търговското корабоплаване през пролива – около 20% от световните доставки на петрол преминават през него – на практика е спряло. По-късно Иран обяви, че налага такса.
В средата на март над 30 държави заявиха готовността си да допринесат за осигуряване на безопасно преминаване през пролива. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощ за премахване на блокадата.
На 2 април Иран предложи създаването на „Ормузки пакт“ за ползване на пролива – очаква се документът да формализира условията за ползване на тези води от арабските и азиатските страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Лост
Коментиран от #6, #26
06:42 04.04.2026
3 Ами сега?
06:44 04.04.2026
4 А такааааа!
06:45 04.04.2026
5 осраински
06:45 04.04.2026
6 Никой не уважава подлогите
6 Никой не уважава подлогите
До коментар #2 от "Лост":Това е така, защото ни управляват политици, които почти навсякъде са смятани за мало умни и Наведени
06:45 04.04.2026
06:45 04.04.2026
7 Това не е добре.
06:58 04.04.2026
8 Иран не е прав,
Да се омита докато не са го помели него.
07:00 04.04.2026
9 България е
07:01 04.04.2026
10 Дзак
07:21 04.04.2026
11 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
07:31 04.04.2026
12 Скоро ще им вземат нефта
Коментиран от #28
07:32 04.04.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:33 04.04.2026
14 Гост
1. Изтребител F-15 е ударен от ирански противовъздушен огън. Пилотът е спасен, местонахождението на навигатора е неизвестно.
2. Хеликоптер Black Hawk е ударен от ирански огън, докато е търсил екипажа на F-15 в Иран.
3. F-16 е задал тревога и е извършил аварийно кацане в Саудитска Арабия по причини, които все още не са обявени.
4. Изтребител A-10 се разбива в Персийския залив; пилотът е спасен безопасно.
5. Очакваме кадри на живо от F-35 поради мащаба на събитието.
Коментиран от #24
07:38 04.04.2026
15 ТДС
07:39 04.04.2026
16 Даа!
Коментиран от #17
07:40 04.04.2026
17 Голем смех
До коментар #16 от "Даа!":БГ не внася петрол от Иран, а от Казахстан и Азърбайджан....
Коментиран от #22, #25
07:48 04.04.2026
18 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #23
07:49 04.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Небинарен модерен ляв
07:56 04.04.2026
22 Хи хи
22 Хи хи
До коментар #17 от "Голем смех":Също така внасяме руски, ребрандиран....
07:59 04.04.2026
07:59 04.04.2026
23 Мишел
23 Мишел
До коментар #18 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":САЩ нямат никакви шансове срещу Иран, зад който са Китай, Русия и Северна Корея .
08:01 04.04.2026
08:01 04.04.2026
24 Дзак
До коментар #14 от "Гост":Провокаторът от факти.бг е най-добре информиран!
08:05 04.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хасковски каунь
26 Хасковски каунь
До коментар #2 от "Лост":Ние и на Балкански полуостров нямаме приятели. Простички са ни политиците
09:45 04.04.2026
09:45 04.04.2026
27 Гост
14:03 04.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 България
18:26 04.04.2026