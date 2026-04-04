Тръмп даде 48 часа на Иран за сделка "преди голямата атака"

Иран има 48 часа да договори сделка със САЩ преди голяма атака, заяви американският президент Доналд Тръмп в Truth Social.
„Спомняте ли си, когато дадох на Иран десет дни да сключи или да отвори Ормузкия пролив? Времето изтича – 48 часа преди да се разрази целият ад“, написа американският лидер.
Президентът на САЩ по-рано обяви, че е ограничил временно ударите по ирански енергийни съоръжения, първо за пет дни, а след това за десет дни. Десетдневният срок изтича след два дни – 6 април. Според самия Тръмп, той е взел това решение на фона на конструктивни разговори с Техеран. Иранските власти обаче отричат съществуването на директни преговори.
Преди частичното ограничаване на ударите, Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички електроцентрали на страната, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иранските власти обещаха да отвърнат на удара, като унищожат американската енергийна инфраструктура в Персийския залив и напълно затворят Ормузкия проток.
Тръмп повтори заплахите си на 2 април, заявявайки, че ако Иран не се съгласи на сделка, САЩ ще ударят „много силно всяка една от техните електроцентрали, вероятно едновременно“.
В края на март Тръмп написа, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран. След това той отбеляза, че Вашингтон преговаря с „нов, по-разумен режим“. Президентът отбеляза също, че Техеран се е съгласил с повечето от 15-те точки от мирния план на САЩ.
Bloomberg съобщи, че предложението на САЩ включва 12 искания, включително отказ от обогатяването на уран от страна на Иран, прекратяване на подкрепата му за въоръжени марионетни групировки и отваряне на Ормузкия проток. В замяна Вашингтон предлага три инициативи, включително отмяна на санкциите и насърчаване на развитието на гражданската ядрена енергия. Източник на Ройтерс уточни, че иранските власти са смятали плана за „едностранен“ и в него не присъствали минималните условия за успех.
В началото на април обаче иранската информационна агенция „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не са довели до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон, добави източникът.
Според „Уолстрийт Джърнъл“ настоящите усилия на регионалните страни, водени от Пакистан, за постигане на прекратяване на огъня между САЩ и Иран са в застой. Техеран отказва да се срещне с американски представители в Исламабад през следващите дни и нарича исканията на САЩ неприемливи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Персите трябва да го изненадат като
9 Има ни пак
До коментар #4 от "Ура,,Ура":Пука му! На него не му остава много на тоя свят. Да му мислят младите.
18:31 04.04.2026
14 за съжалллл
До коментар #2 от "Българин":За съжаление, много полети има между ФАЩ и васална Европа, носещи оръжие и войници. Идва нещо голямо. Армагедон.
Коментиран от #139
18:33 04.04.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "ООрана държава":Дони, Дони ,Дони много часов стана..... А началото ми харесваше, Ама откак си стана пудел на евреите и бензина скочи много благословии отнесе....Не се съмнявам, че имаш оръжия да направи ад, ама помисли малко да не би ти да гориш в ада.........
18:33 04.04.2026
16 ХиХи
До коментар #11 от "Гробар":Той фърли ли ги и Путин почва укрите с атоми веднага
Коментиран от #22
18:34 04.04.2026
17 Вдигай белият флаг
18 Последния Софиянец
18:34 04.04.2026
19 Гробар
18:34 04.04.2026
22 Гробар
18:35 04.04.2026
25 Запознат
След това за 20 дни, а след това за 40 дни, а след това за 80 дни, а след това за 160 дни и така нататък.
29 Ура,,Ура
До коментар #19 от "Гробар":При една тотална война не се знае кой ще навлезе в наша територия. И с нашата армия сме обречени. Да не говорим ако някой се ядоса и натисне бутона за ядрено оръжие.
35 Само да попитам
До коментар #28 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Ти можеш ли?
18:41 04.04.2026
36 Б-2 и Б-52
До коментар #26 от "без да съм вещ по въпроса":Ще изпарят всякакви мераци на аятоласите.По-добре за тях е да вдигат белият байрак.
Коментиран от #38
18:42 04.04.2026
38 без да съм вещ по въпроса
До коментар #36 от "Б-2 и Б-52":Ти само новини на български ли четеш?
18:43 04.04.2026
40 едва ли
До коментар #17 от "Вдигай белият флаг":Иран ще искат репарации, за да спрат войната. Иран ще иска изнасянето на американците от Близкия Изток с всичките им военни бази и разузнавателни центрове. И изобщо не се съмнявам, че ще бди това да се случи, ако не доброволно, то ще се случи със сила. Условия ще има и към Израел, при това условия, които никак няма да им харесат. Репарациите са последното нещо, което вълнува иранците. Те знаят, че ако сега спрат войната, след година-две тя ще избухне с нова сила и всичко, което съградят, отново ще бъде разрушено. Според мен те са решени да стигнат докрай с цената на всичко.
18:44 04.04.2026
43 Да уточним
Частично отстъпление/Компромис: Иран може да предприеме стъпки за частично отваряне на протока или да приеме преговори, за да избегне унищожаването на енергийната си мрежа, което би оставило 90 милиона души без ток.
Удължаване на ултиматума: Тръмп вече е прилагал тактика на отлагане (пауза от 5-10 дни) след "много добри разговори", което е възможно, ако задкулисната дипломация постигне напредък.
Глобални икономически последствия: Независимо от резултата, несигурността вече води до скок в цените на петрола и срив на борсите
45 Историк
До коментар #31 от "Милен":"Проблема със залязващите империи е, че са готови на всичко за да си удължат малко хегемонията"
Не, някога губят хегемонията си съвсем тихо - Англия престана да е империя когато загуби Суецкия канал - САЩ са на път да загубят хегемонията като загубят Ормузкия проток.
Коментиран от #82, #87
18:45 04.04.2026
46 да ама не
До коментар #39 от "факуса":Ама другите не му се вързват на изкуфелия акъл. Мълчаливо наблюдават и си правят изводи. Даже и европейските кукундели започнаха да проглеждат.
18:46 04.04.2026
53 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН
До коментар #47 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":И колко пъти ще плаши с едно и също?
18:49 04.04.2026
54 Учуден
До коментар #43 от "Да уточним":"което би оставило 90 милиона души без ток"
Без ток се живее много дълго но без вода Персийските монархии колко ще изкарат ако Иран в отговор удари обезсоляващите инсталации - дали народите там няма да наритат както краварите така и собствените си шейхове.
18:49 04.04.2026
55 Карго 200
До коментар #26 от "без да съм вещ по въпроса":Е,че то дедо Доньо с моторчето също не е заделбавал. Чукна им комуникационни възли,казарми,щабове и разузнатите точки за изстрелване на балистика и дронове. Това с което им се кани е пълна разруха на енергийната система. Нема да имат ток,да си извадят ракетите от подземната дупка. Без енергия за машиностроене и производство...
Коментиран от #60, #63, #65, #73
18:50 04.04.2026
56 Зевзек
До коментар #52 от "
18:50 04.04.2026
59 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН
До коментар #52 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":ще си остане сам в Ада
18:52 04.04.2026
60 ти не бери грижа пич
До коментар #55 от "Карго 200":Персите ако трябва и с манивела ще ги палят ракетите , ама пак ще набият канчето на Чичо Доньо и на ушатия
62 Да уточним
Стратегическо превъзходство срещу тактически успех: Свалянето на самолет е тактически успех (унищожаване на конкретна цел), но не гарантира стратегическа победа (спечелване на войната). Една държава може да загуби стотици машини, но да има производствения и икономически капацитет да ги замени, докато противникът се изтощава 1, 2.
Икономическа и технологична война: САЩ (и НАТО) разчитат на огромно предимство в технологиите и производствените мощности. Загубата на един
или
, макар и болезнена, не спира функционирането на цялата военна машина 2.
Военна доктрина: Съвременната западна военна доктрина не разчита само на един тип оръжие. Тя включва комплексно използване на разузнаване, спътници, безпилотни апарати, кибератаки и наземни сили 1.
Пропаганден ефект: Често един свален самолет се използва за мощна пропаганда от противниковата страна, за да се вдигне моралът, но това няма пряка връзка с реалното съотношение на силите на фронта
В историята многократно е доказвано, че победител е този, който има по-добра логистика, икономика и издръжливост, а не този, който е свалил повече единични цели.
63 Антитрол
До коментар #55 от "Карго 200":"Това с което им се кани е пълна разруха на енергийната система"
Пък иранците няма да ударят обезсоляващите инсталации в петролните монархии - без ток баба ти е изкарала цял живот ама без вода колко ще изкараш. Ама то мисленето не ви е приоритет нали.
18:53 04.04.2026
65 хихимчо
До коментар #55 от "Карго 200":Защото Иран остана без нищо, затова последните дни сваля невидими американски самолети и хеликоптери. Имат внос на чипове за перални.
18:54 04.04.2026
66 Гробар
До коментар #29 от "Ура,,Ура":Защото сега никой не може да влезе на наша територия, нали? Всичките ни съседи се въоръжават до зъби, ние чакаме лешперите от американските бази да ни пазят и пращаме всичко на укронацистите.
18:54 04.04.2026
67 Тимур
До коментар #60 от "ти не бери грижа пич":Намали вицовете
18:54 04.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Антитрол
До коментар #62 от "Да уточним":А защо не уточниш как ще приемат загубата на американски войници в краварника - то и сега има многомилионни протести.
71 Учуден
До коментар #8 от "Персите трябва да го изненадат като":С какво пък чак толкова да го атакуват ?
18:55 04.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Аятолах в хамак
До коментар #55 от "Карго 200":Ракетите не се транспортират и изстрелват с електричество бе
18:56 04.04.2026
74 Споко брато
До коментар #70 от "Антитрол":Войната сега почва....
76 Смели
До коментар #12 от "Ха ха":Те нали са смели
18:58 04.04.2026
77 Антитрол
До коментар #74 от "Споко брато":Като гледам вече свършва - протестите в краварника всеки път стават все по-големи
18:59 04.04.2026
79 Аятолах в хамак
До коментар #74 от "Споко брато":Остава само краварите да платят репарации и да развеят белия байряк
81 СМЕХОРИИ
и ще викнем най-накрая да живее ИИ, че ни поднася смехории
19:02 04.04.2026
82 Милен
До коментар #45 от "Историк":Ами така де Англия губи имперското си превъзходство след като пика на вълната достига Северна Америка, сега този пик достига Азия и е напълно нормално САЩ да последва съдбата на ,,Английската империя".
19:04 04.04.2026
83 Гост
До коментар #6 от "Здравей":Лошо дано разума надделее .. дори и тактическо да е не е добре..
19:04 04.04.2026
84 МИНУВАЧ
До коментар #1 от "ООрана държава":Гледам на доста безниностанции табела ЗАТВОРЕНО и таблата с цените празни
86 Зевзек
До коментар #74 от "Споко брато":"Войната сега почва...."
Така е иранците отначало нямаха нито един свален самолет а сега за един ден два самолета и два вертолета. За да спасят един пилот от двамата загубиха още 5.
Коментиран от #106
19:07 04.04.2026
87 Атина Палада
До коментар #45 от "Историк":Добре де,ако САЩ загубят Ормузкия проток,това не е ли загуба на петродолара? САЩ или по точно силите в САЩ стоящи зад настоящата администрация на Тръмп които са взели решението за нападение над Иран,едва ли са толкова глупави,че да не знаят ,че САЩ не могат да победят Иран,защото зад Иран седят Китай и Русия! Версиите ,че САЩ са там за да окажат натиск над Русия и Китай и другата- че са за петрола там не звучат правдоподобни .И при двете версии ....зад Иран са Китай и Русия.Вземащите решенията в САЩ не са глупави и не вярвам,че се изправят срещу Китай и Русия!
Остава версията.... петродолара..Там вече не са изправени срещу Китай и Русия а срещу Лондонсити с подкрепата на Русия и Китай..
19:07 04.04.2026
89 Тоя не разба ,че
19:10 04.04.2026
90 Запознат
До коментар #85 от "Сатана Z":"да събере кураж да хвърли 10 атомни бомби"
Няма да го събере защото знае какво ще последва - сега сме 2026 година а не 1945 когато само краварите са имали атомни бомби и никой не е можел да им отговори.
19:10 04.04.2026
91 стоян
До коментар #85 от "Сатана Z":До 85 ком - лъжеш путинофилчо - каза три четири седмици
93 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "нннн":Всичко започна с Рейгън Той закопа америка с РЕЙГАНОМИКАТА После дойде Клинтън който нападна Югославия Обонго Самоходният й сега Дони Низ от падения
19:12 04.04.2026
94 Адът е зя терористите
Ей тогава ще видите къде е адът и какво има там!
Сега трепете измъчвайте крадете и правете всичко и медиите които ви служат ви показват като миротворци въпреки тероризма който правите. Но в съдния ден всичко ще цъфне ....
19:12 04.04.2026
До коментар #88 от "7676":Репчиха.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Чалмосан Алкаш Ушанков
До коментар #79 от "Аятолах в хамак":ХиХиХи..ХаХаХа....
19:14 04.04.2026
98 Гатанка
До коментар #92 от "Така де":"След два дена спира тока, газа и нефта"
Пък в Саудитска Арабия, Катар, Бахрийн и ОАЕ спира водата - кой ще издържи по дълго.
19:16 04.04.2026
100 Антитрол
До коментар #91 от "стоян":Амнезия ли получи бе - първо беше до 48 часа, после стана до седмица максимум, след това станаха 3-4 седмици ама и те минаха.
19:18 04.04.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Т.КОЛЕВ
ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ ДОРУПГИ КЛАУЗИ. КАТО НАПРИМЕР ЗАБРСНА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА ЯДРЕНИ БОМБИ И ПОДОБНИ И ОБОГАТ.НА УРАН ОТ В ВСИПКИ ДЪРЖАВИ ВЪВ СВЕТА. А НЕ ЗА ЕДНИ МОЖА А ЗА ДРУГО НЕ БЕЗ ЗНАПЕНИЕ КАКВИ СА ТЕРОРИСТИ ИЛИ ПОТПОМАГАЧИ. УНИЩОЖАВЗНЕ НА.ВСИПКО ЯДРЕНО И ЗАБРЗНА ЗА ВСИЧКИ.
19:20 04.04.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Аааа, не така
До коментар #86 от "Зевзек":Кажи кво загубиха Аятоласите...за сравнение де....
107 В. Иванов
До коментар #37 от "СВОто":Е все пак Путинягата загуби повече блатници още на първия ден от неговото СВО и то в съседна държава. Дончо има последната дума там.
До коментар #84 от "МИНУВАЧ":Къде ги гледаш тия работи ?
109 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #96 от "Учуден":Е па от къде да знае човека, че графита е проводник, той е привърженик на тия дето бомбят университети и явно образованието му е приключило в първи клас.
111 Зевзек
До коментар #106 от "Аааа, не така":И какво те интересува какво са загубили аятоласите - колкото и да губят са 90 милиона а краварите ако загубят 10 000 Тръмп ще го обесят.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
Това сме го гледали.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Удри бат Дончо!
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Прав си ))))
До коментар #117 от "Бегай":Почна се със; за 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството,..после...2 ДНЯ и ВСЕ,.. ПОЛТАРА ДНЯ,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон....и...13 год превземат ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
АааааааХахахаха
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Пропагандата
До коментар #122 от "Прав си ))))":винаги се цели в глупака!
125 Този коментар е премахнат от модератор.
127 ОТГОВОР
До коментар #108 от "Фикри":Къде ли,... ами по нашите бензиностанции,... защо ти не гледаш ли, или зареждаш от братските комшии
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Още по-жалко
До коментар #14 от "за съжалллл":Ама колко "много полета и войници" ще се върнат, е въпроса.
Иран току що извади новите си ПВО, дронове и ракети, след като със стария си арсенал масирано източи отбраната на нападателите. Колкото повече продължава войната по-малко са шансовете да има държава Израел и шейхове
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Дедо Пене
До коментар #141 от "0941":Къде виждаш в големите градове жици...всичко е под земята.Но Тръмп не атакува жиците гл.упако, а електроцентралите , разпределителните станции, управлението им и т.н.Иран ще остане без ел.енергия с разрушена петролна инфраструктура, унищожени пристанища и с едно надуване да стане ядрена сила(недопустимо от Израел) и да подържа терористичните групировки на Хизбула, хусите, Хамас и т.н.Иран е много по-опасен и от Афганистан, и от Ирак на времето(по-голям, с развита военна индустрия, строг режим на аятоласите и Нац.гвардия -унищожител на нацията.
150 Шоп
До коментар #23 от "Гласувайт":Защо предвиждаш войната в България?
Да не става Джуджи П.утя и той евроатлантик?
С.махнат русор.обе защо не си купиш билет за Сибир?
151 Истината е нужна
До коментар #111 от "Зевзек":Какво общо имат обикновенните иранци с аятоласите освен, че живеят в Иран? На демонстрациите ги избиват като мухи!
152 Истината е нужна
До коментар #42 от "нннн":Сега залитаме да избираме Зеления чорап да ни "спасява"! -БОЖЕ, моля те дай разум на Народът български да не греши и най-после да избере честни и умни хора да го водят, а не да го спасяват, като Мутрата, Царят и Чалгаря!
153 Къв чорап бе глупав
До коментар #152 от "Истината е нужна":Кои са честните, тези дето те ползват, че си евтин и глупав ли бря? Само отпадъци се навъдиха.
155 Този коментар е премахнат от модератор.