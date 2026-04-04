Тръмп даде 48 часа на Иран за сделка "преди голямата атака"

4 Април, 2026 18:20, обновена 4 Април, 2026 18:26 5 430 155

Времето им изтича, целият ад ще се разрази там, заплаши американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран има 48 часа да договори сделка със САЩ преди голяма атака, заяви американският президент Доналд Тръмп в Truth Social.

„Спомняте ли си, когато дадох на Иран десет дни да сключи или да отвори Ормузкия пролив? Времето изтича – 48 часа преди да се разрази целият ад“, написа американският лидер.

Президентът на САЩ по-рано обяви, че е ограничил временно ударите по ирански енергийни съоръжения, първо за пет дни, а след това за десет дни. Десетдневният срок изтича след два дни – 6 април. Според самия Тръмп, той е взел това решение на фона на конструктивни разговори с Техеран. Иранските власти обаче отричат ​​съществуването на директни преговори.

Преди частичното ограничаване на ударите, Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички електроцентрали на страната, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иранските власти обещаха да отвърнат на удара, като унищожат американската енергийна инфраструктура в Персийския залив и напълно затворят Ормузкия проток.

Тръмп повтори заплахите си на 2 април, заявявайки, че ако Иран не се съгласи на сделка, САЩ ще ударят „много силно всяка една от техните електроцентрали, вероятно едновременно“.

В края на март Тръмп написа, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран. След това той отбеляза, че Вашингтон преговаря с „нов, по-разумен режим“. Президентът отбеляза също, че Техеран се е съгласил с повечето от 15-те точки от мирния план на САЩ.

Bloomberg съобщи, че предложението на САЩ включва 12 искания, включително отказ от обогатяването на уран от страна на Иран, прекратяване на подкрепата му за въоръжени марионетни групировки и отваряне на Ормузкия проток. В замяна Вашингтон предлага три инициативи, включително отмяна на санкциите и насърчаване на развитието на гражданската ядрена енергия. Източник на Ройтерс уточни, че иранските власти са смятали плана за „едностранен“ и в него не присъствали минималните условия за успех.

В началото на април обаче иранската информационна агенция „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не са довели до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон, добави източникът.

Според „Уолстрийт Джърнъл“ настоящите усилия на регионалните страни, водени от Пакистан, за постигане на прекратяване на огъня между САЩ и Иран са в застой. Техеран отказва да се срещне с американски представители в Исламабад през следващите дни и нарича исканията на САЩ неприемливи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    99 16 Отговор
    Отиде ли на 3.27 евро дизела след на тоя празните приказки?

    Коментиран от #15, #84

    18:27 04.04.2026

  • 2 Българин

    110 14 Отговор
    Тръмп пак плаши гаргите.

    Коментиран от #14, #28

    18:28 04.04.2026

  • 3 Шашав

    89 12 Отговор
    дядо.

    18:29 04.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    114 13 Отговор
    Хем дърт, хем изкуфял! Не разбира ли този психар, че създава световна икономическа криза.

    Коментиран от #9, #19

    18:29 04.04.2026

  • 5 бракмата

    85 13 Отговор
    Е, Доньо, дай да видим другото ухо.

    18:30 04.04.2026

  • 6 Здравей

    104 10 Отговор
    Сложете му усмирителна риза на този човек. Ще използва атомно оръжие!!!!

    Коментиран от #83

    18:31 04.04.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    114 12 Отговор
    Не съм вярвал че щатите ще паднат толкова ниско Жалко за бивша америка Нека стигне съдбата си

    18:31 04.04.2026

  • 8 Персите трябва да го изненадат като

    76 13 Отговор
    Го атакуват първи

    Коментиран от #71

    18:31 04.04.2026

  • 9 Има ни пак

    88 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Пука му! На него не му остава много на тоя свят. Да му мислят младите.

    18:31 04.04.2026

  • 10 Да, да

    20 23 Отговор
    Слагайте пуканките!

    18:31 04.04.2026

  • 11 Гробар

    90 11 Отговор
    Рижата деменция ще хвърли ядрените бомби, но това няма да му помогне. Чака го импийчмънт и затвор за семейството му. Иранците са готови да умрат, а тоталното разрушаване на големите градове няма да спре съпротивата.

    Коментиран от #16

    18:32 04.04.2026

  • 12 Ха ха

    25 40 Отговор
    Тоя шантавия ще ги изпари.Одеве са ударили АЕЦ Бушер в Иран.

    Коментиран от #76

    18:32 04.04.2026

  • 13 ИРАН КАТЕГОРИЧНО

    80 11 Отговор
    Е ОТКАЗАЛ КАКВИТО И ДА Е ПРЕГОВОРИ.КУЧЕТО ТРЪМП ЛАЕ ,НО НЯМА ЗЪБИ ДА ХАПЕ.

    18:32 04.04.2026

  • 14 за съжалллл

    54 14 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    За съжаление, много полети има между ФАЩ и васална Европа, носещи оръжие и войници. Идва нещо голямо. Армагедон.

    Коментиран от #139

    18:33 04.04.2026

  • 15 Европеец

    68 10 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Дони, Дони ,Дони много часов стана..... А началото ми харесваше, Ама откак си стана пудел на евреите и бензина скочи много благословии отнесе....Не се съмнявам, че имаш оръжия да направи ад, ама помисли малко да не би ти да гориш в ада.........

    18:33 04.04.2026

  • 16 ХиХи

    48 14 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Той фърли ли ги и Путин почва укрите с атоми веднага

    Коментиран от #22

    18:34 04.04.2026

  • 17 Вдигай белият флаг

    69 11 Отговор
    Плащаш репарации на Иран и сделка ще има!

    Коментиран от #40

    18:34 04.04.2026

  • 18 Последния Софиянец

    46 9 Отговор
    Комик.

    18:34 04.04.2026

  • 19 Гробар

    52 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Защо Урсулите подкрепят Израел? Защо не се обединят с Индия, Пакистан и Китай и те разрушат Израел? Само тотална война ще сложи край на задаващия се икономически апокалипсис.

    Коментиран от #29

    18:34 04.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путлер

    12 29 Отговор
    Сорос ни заповяда да сме "многоходови"

    18:35 04.04.2026

  • 22 Гробар

    50 10 Отговор

    До коментар #16 от "ХиХи":

    Дали ще почне укрите с атома предстои да видим. Може базата в Рамщайн да замине първа.

    18:35 04.04.2026

  • 23 Гласувайт

    58 12 Отговор
    За "седлка" трябва двете страни да искат тя да се случи, чичо Тръмп не разбра, че не се казва "сделка" ако нареждаш на някого нещо - това се казва рекет и го знаем добре от 90те когато всички ги рекетираха демократично . Гласувайте за още евроатлантизъм и скоро войната ще е на наша територия.

    Коментиран от #150

    18:35 04.04.2026

  • 24 Папуас

    36 8 Отговор
    Дядо Шашо!!!

    18:36 04.04.2026

  • 25 Запознат

    36 9 Отговор
    "първо за пет дни, а след това за десет дни"

    След това за 20 дни, а след това за 40 дни, а след това за 80 дни, а след това за 160 дни и така нататък.

    През това време от краварите евреите и персийските монархии нищо няма да остане.

    18:37 04.04.2026

  • 26 без да съм вещ по въпроса

    58 9 Отговор
    Не съм вещ във военното дело, но наблюдавам следното: железни нерви в Иран. Не отговарят адекватно на атаките, но си бомбят профилактично Израел, за психологична война с евреите. Мисля, че чакат САЩ и Израел за наземна операция и тогава да извадят истинските си оръжия. До сега беше поддържане на огъня, да не се откажат епщайнците. Войната тепърва започва.

    Коментиран от #36, #55

    18:37 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пийт Хегсет -Крозейдър

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не мисля.

    Коментиран от #35

    18:39 04.04.2026

  • 29 Ура,,Ура

    31 8 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    При една тотална война не се знае кой ще навлезе в наша територия. И с нашата армия сме обречени. Да не говорим ако някой се ядоса и натисне бутона за ядрено оръжие.

    Коментиран от #66

    18:40 04.04.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    29 10 Отговор
    Тез 48 часа ги повтаря от 1 седмица вече 😁😆😅🤣😂😂

    18:40 04.04.2026

  • 31 Милен

    26 10 Отговор
    Проблема със залязващите империи е, че са готови на всичко за да си удължат малко хегемонията. Първите признаци на държавност, писменост и наченките на сегашният икономически модел възникват в близкия Изток, като вълната върви от изток на запад, очевидно пика на тази вълна сега е в Азия, което означава, че САЩ отиват към задния и край.

    Коментиран от #45

    18:40 04.04.2026

  • 32 Ненормалния кравар пак не си пие хапчета

    41 10 Отговор
    Хапчетата. Този има проблеми с главата

    18:40 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Жоре

    45 8 Отговор
    Има нещо нередно.....нали каза вчера,че Иран го умоляват за сделка??

    18:40 04.04.2026

  • 35 Само да попитам

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Ти можеш ли?

    18:41 04.04.2026

  • 36 Б-2 и Б-52

    17 46 Отговор

    До коментар #26 от "без да съм вещ по въпроса":

    Ще изпарят всякакви мераци на аятоласите.По-добре за тях е да вдигат белият байрак.

    Коментиран от #38

    18:42 04.04.2026

  • 37 СВОто

    35 12 Отговор
    СВО-то на САЩ в Иран май се пторочи повече от 3 дни, а Тръмп даже за три часа говореше до сокро, че още първия ден всичко е приключило.... някой евроатлантик няма ли да се включи да ни обясни до ккога ще това СВО и как Тръммп много печелел там ?

    Коментиран от #107

    18:42 04.04.2026

  • 38 без да съм вещ по въпроса

    23 10 Отговор

    До коментар #36 от "Б-2 и Б-52":

    Ти само новини на български ли четеш?

    18:43 04.04.2026

  • 39 факуса

    17 7 Отговор
    крейзи дон само война им оправя дълговете

    Коментиран от #46

    18:43 04.04.2026

  • 40 едва ли

    44 10 Отговор

    До коментар #17 от "Вдигай белият флаг":

    Иран ще искат репарации, за да спрат войната. Иран ще иска изнасянето на американците от Близкия Изток с всичките им военни бази и разузнавателни центрове. И изобщо не се съмнявам, че ще бди това да се случи, ако не доброволно, то ще се случи със сила. Условия ще има и към Израел, при това условия, които никак няма да им харесат. Репарациите са последното нещо, което вълнува иранците. Те знаят, че ако сега спрат войната, след година-две тя ще избухне с нова сила и всичко, което съградят, отново ще бъде разрушено. Според мен те са решени да стигнат докрай с цената на всичко.

    18:44 04.04.2026

  • 41 Курило

    38 8 Отговор
    Вържете го този човек, бе! Нуждае се от спешно лечение. Лекувайте го.Той е видимо побеснял и направо е заплаха всяко живо същество. Направо е много, много опасен.

    18:45 04.04.2026

  • 42 нннн

    40 8 Отговор
    Абе, тоя ще удари, но ударът ще рикушира в празната му глава.
    От къде ги намират американците тия все по- отчайващи и побъркани президенти?
    То и ние не мислим като гласуваме, де...

    Коментиран от #93, #152

    18:45 04.04.2026

  • 43 Да уточним

    24 6 Отговор
    Мщабна военна ескалация (Най-вероятен при отказ на Иран): Ако Иран не изпълни исканията, САЩ могат да започнат удари по ирански електроцентрали, рафинерии и ядрени обекти. Това вероятно ще доведе до отмъщение от страна на Иран срещу американски бази и енергийни съоръжения на съюзници в Персийския залив.
    Частично отстъпление/Компромис: Иран може да предприеме стъпки за частично отваряне на протока или да приеме преговори, за да избегне унищожаването на енергийната си мрежа, което би оставило 90 милиона души без ток.
    Удължаване на ултиматума: Тръмп вече е прилагал тактика на отлагане (пауза от 5-10 дни) след "много добри разговори", което е възможно, ако задкулисната дипломация постигне напредък.
    Глобални икономически последствия: Независимо от резултата, несигурността вече води до скок в цените на петрола и срив на борсите

    Коментиран от #54

    18:45 04.04.2026

  • 44 хохо

    34 7 Отговор
    както го е подарал скоро ще бъде по-смешен и от мистър Бийн

    18:45 04.04.2026

  • 45 Историк

    29 9 Отговор

    До коментар #31 от "Милен":

    "Проблема със залязващите империи е, че са готови на всичко за да си удължат малко хегемонията"

    Не, някога губят хегемонията си съвсем тихо - Англия престана да е империя когато загуби Суецкия канал - САЩ са на път да загубят хегемонията като загубят Ормузкия проток.

    Коментиран от #82, #87

    18:45 04.04.2026

  • 46 да ама не

    24 7 Отговор

    До коментар #39 от "факуса":

    Ама другите не му се вързват на изкуфелия акъл. Мълчаливо наблюдават и си правят изводи. Даже и европейските кукундели започнаха да проглеждат.

    18:46 04.04.2026

  • 47 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    9 20 Отговор
    Първо казвам, после наказвам...

    Коментиран от #53

    18:46 04.04.2026

  • 48 Факт

    36 9 Отговор
    Че той Ормузкия си беше отворен и преди агресията на САЩ дори и в момента.Само за агресорите е забранен.

    18:47 04.04.2026

  • 50 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    23 8 Отговор
    само се пени като веро

    18:47 04.04.2026

  • 51 Пич

    29 11 Отговор
    Истината е, че краварите свършиха боеприпасите, и презареждат, защото няма с какво да стрелят! Затова мотаят нещата! Според англичаните, САЩ е изчерпал 46% от всички тежки ракети, които има, и 42% от всички ПВО ракети, които имат!!! Въобще!!!

    18:48 04.04.2026

  • 52 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    18 9 Отговор
    Водя ада със себе си....

    Коментиран от #56, #59

    18:49 04.04.2026

  • 53 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    22 9 Отговор

    До коментар #47 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    И колко пъти ще плаши с едно и също?

    18:49 04.04.2026

  • 54 Учуден

    34 9 Отговор

    До коментар #43 от "Да уточним":

    "което би оставило 90 милиона души без ток"

    Без ток се живее много дълго но без вода Персийските монархии колко ще изкарат ако Иран в отговор удари обезсоляващите инсталации - дали народите там няма да наритат както краварите така и собствените си шейхове.

    18:49 04.04.2026

  • 55 Карго 200

    9 31 Отговор

    До коментар #26 от "без да съм вещ по въпроса":

    Е,че то дедо Доньо с моторчето също не е заделбавал. Чукна им комуникационни възли,казарми,щабове и разузнатите точки за изстрелване на балистика и дронове. Това с което им се кани е пълна разруха на енергийната система. Нема да имат ток,да си извадят ракетите от подземната дупка. Без енергия за машиностроене и производство...

    Коментиран от #60, #63, #65, #73

    18:50 04.04.2026

  • 56 Зевзек

    14 8 Отговор

    До коментар #52 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А акъла къде го забрави.

    18:50 04.04.2026

  • 57 доктор ох боли

    20 8 Отговор
    Трябва някой тоя да го прибере на по добро място .

    18:51 04.04.2026

  • 58 Баба.......

    21 7 Отговор
    Трябва му това време , за да си намери пилота на сваления самолет.Не го ли намери - спукана му е работата.

    18:51 04.04.2026

  • 59 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    18 7 Отговор

    До коментар #52 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ще си остане сам в Ада

    18:52 04.04.2026

  • 60 ти не бери грижа пич

    31 9 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    Персите ако трябва и с манивела ще ги палят ракетите , ама пак ще набият канчето на Чичо Доньо и на ушатия

    Коментиран от #67

    18:53 04.04.2026

  • 61 А где

    23 6 Отговор
    е Ф35?

    Коментиран от #69

    18:53 04.04.2026

  • 62 Да уточним

    12 10 Отговор
    Свалянето на един самолет нищо не решава. Ето няколко причини, които подкрепят това твърдение:
    Стратегическо превъзходство срещу тактически успех: Свалянето на самолет е тактически успех (унищожаване на конкретна цел), но не гарантира стратегическа победа (спечелване на войната). Една държава може да загуби стотици машини, но да има производствения и икономически капацитет да ги замени, докато противникът се изтощава 1, 2.
    Икономическа и технологична война: САЩ (и НАТО) разчитат на огромно предимство в технологиите и производствените мощности. Загубата на един

    или

    , макар и болезнена, не спира функционирането на цялата военна машина 2.
    Военна доктрина: Съвременната западна военна доктрина не разчита само на един тип оръжие. Тя включва комплексно използване на разузнаване, спътници, безпилотни апарати, кибератаки и наземни сили 1.
    Пропаганден ефект: Често един свален самолет се използва за мощна пропаганда от противниковата страна, за да се вдигне моралът, но това няма пряка връзка с реалното съотношение на силите на фронта
    В историята многократно е доказвано, че победител е този, който има по-добра логистика, икономика и издръжливост, а не този, който е свалил повече единични цели.

    Коментиран от #70

    18:53 04.04.2026

  • 63 Антитрол

    30 7 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    "Това с което им се кани е пълна разруха на енергийната система"

    Пък иранците няма да ударят обезсоляващите инсталации в петролните монархии - без ток баба ти е изкарала цял живот ама без вода колко ще изкараш. Ама то мисленето не ви е приоритет нали.

    18:53 04.04.2026

  • 64 чичо е цайтнот

    29 7 Отговор
    Дава срок до шести , защото после свършват ракетите . Белким персите се предадат !

    18:53 04.04.2026

  • 65 хихимчо

    31 5 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    Защото Иран остана без нищо, затова последните дни сваля невидими американски самолети и хеликоптери. Имат внос на чипове за перални.

    18:54 04.04.2026

  • 66 Гробар

    27 7 Отговор

    До коментар #29 от "Ура,,Ура":

    Защото сега никой не може да влезе на наша територия, нали? Всичките ни съседи се въоръжават до зъби, ние чакаме лешперите от американските бази да ни пазят и пращаме всичко на укронацистите.

    18:54 04.04.2026

  • 67 Тимур

    8 3 Отговор

    До коментар #60 от "ти не бери грижа пич":

    Намали вицовете

    18:54 04.04.2026

  • 68 Аятолах в хамак

    9 9 Отговор
    Искам да направя бебе на краварския пилот

    18:54 04.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Антитрол

    26 8 Отговор

    До коментар #62 от "Да уточним":

    А защо не уточниш как ще приемат загубата на американски войници в краварника - то и сега има многомилионни протести.

    Коментиран от #74

    18:55 04.04.2026

  • 71 Учуден

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Персите трябва да го изненадат като":

    С какво пък чак толкова да го атакуват ?

    18:55 04.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Аятолах в хамак

    19 7 Отговор

    До коментар #55 от "Карго 200":

    Ракетите не се транспортират и изстрелват с електричество бе

    18:56 04.04.2026

  • 74 Споко брато

    21 3 Отговор

    До коментар #70 от "Антитрол":

    Войната сега почва....

    Коментиран от #77, #79, #86

    18:56 04.04.2026

  • 75 Джак Спароу

    20 3 Отговор
    На Рамазана ги удари, на Великден ще ги довърши, тоя е абсолютно луд😁😁😁

    18:57 04.04.2026

  • 76 Смели

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха":

    Те нали са смели

    18:58 04.04.2026

  • 77 Антитрол

    20 7 Отговор

    До коментар #74 от "Споко брато":

    Като гледам вече свършва - протестите в краварника всеки път стават все по-големи

    18:59 04.04.2026

  • 78 ТРЪМП И НЕТАНЯХУ

    24 7 Отговор
    Вкараха света в криза.

    19:00 04.04.2026

  • 79 Аятолах в хамак

    24 6 Отговор

    До коментар #74 от "Споко брато":

    Остава само краварите да платят репарации и да развеят белия байряк

    Коментиран от #97

    19:01 04.04.2026

  • 80 Стига трили коментари

    9 0 Отговор
    ДРУГАРИ

    19:01 04.04.2026

  • 81 СМЕХОРИИ

    8 4 Отговор
    НО, ОТ ДЕН НА ДЕН СТАВА ВСЕ ПО-ИНТЕРЕСНО...
    и ще викнем най-накрая да живее ИИ, че ни поднася смехории

    19:02 04.04.2026

  • 82 Милен

    19 6 Отговор

    До коментар #45 от "Историк":

    Ами така де Англия губи имперското си превъзходство след като пика на вълната достига Северна Америка, сега този пик достига Азия и е напълно нормално САЩ да последва съдбата на ,,Английската империя".

    19:04 04.04.2026

  • 83 Гост

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Здравей":

    Лошо дано разума надделее .. дори и тактическо да е не е добре..

    19:04 04.04.2026

  • 84 МИНУВАЧ

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Гледам на доста безниностанции табела ЗАТВОРЕНО и таблата с цените празни

    Коментиран от #108

    19:04 04.04.2026

  • 85 Сатана Z

    13 9 Отговор
    Преди повече от месец бай Дончо се хвалеше,че ще превземе Иран за 48 часа,а сега си дава още 48 часа да събере кураж да хвърли 10 атомни бомби за да избие 90 милиона Иранци следващата седмица

    Коментиран от #90, #91

    19:06 04.04.2026

  • 86 Зевзек

    17 6 Отговор

    До коментар #74 от "Споко брато":

    "Войната сега почва...."

    Така е иранците отначало нямаха нито един свален самолет а сега за един ден два самолета и два вертолета. За да спасят един пилот от двамата загубиха още 5.

    Коментиран от #106

    19:07 04.04.2026

  • 87 Атина Палада

    5 9 Отговор

    До коментар #45 от "Историк":

    Добре де,ако САЩ загубят Ормузкия проток,това не е ли загуба на петродолара? САЩ или по точно силите в САЩ стоящи зад настоящата администрация на Тръмп които са взели решението за нападение над Иран,едва ли са толкова глупави,че да не знаят ,че САЩ не могат да победят Иран,защото зад Иран седят Китай и Русия! Версиите ,че САЩ са там за да окажат натиск над Русия и Китай и другата- че са за петрола там не звучат правдоподобни .И при двете версии ....зад Иран са Китай и Русия.Вземащите решенията в САЩ не са глупави и не вярвам,че се изправят срещу Китай и Русия!
    Остава версията.... петродолара..Там вече не са изправени срещу Китай и Русия а срещу Лондонсити с подкрепата на Русия и Китай..

    19:07 04.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Тоя не разба ,че

    14 6 Отговор
    Аятоласите и иранския народ не се страхуват от него и за забавление му свалят изтребителите и няма да се учудя как някъкъв иранец го е напраскал на някой пилот (ка) с рязания си..

    19:10 04.04.2026

  • 90 Запознат

    17 6 Отговор

    До коментар #85 от "Сатана Z":

    "да събере кураж да хвърли 10 атомни бомби"

    Няма да го събере защото знае какво ще последва - сега сме 2026 година а не 1945 когато само краварите са имали атомни бомби и никой не е можел да им отговори.

    19:10 04.04.2026

  • 91 стоян

    7 13 Отговор

    До коментар #85 от "Сатана Z":

    До 85 ком - лъжеш путинофилчо - каза три четири седмици

    Коментиран от #100

    19:11 04.04.2026

  • 92 Така де

    12 6 Отговор
    След два дена спира тока, газа и нефта.

    Коментиран от #98

    19:11 04.04.2026

  • 93 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 8 Отговор

    До коментар #42 от "нннн":

    Всичко започна с Рейгън Той закопа америка с РЕЙГАНОМИКАТА После дойде Клинтън който нападна Югославия Обонго Самоходният й сега Дони Низ от падения

    19:12 04.04.2026

  • 94 Адът е зя терористите

    8 6 Отговор
    И техните слуги ....Всъщо същество ще вкуси смъгтта и ще се върни при нас!

    Ей тогава ще видите къде е адът и какво има там!

    Сега трепете измъчвайте крадете и правете всичко и медиите които ви служат ви показват като миротворци въпреки тероризма който правите. Но в съдния ден всичко ще цъфне ....

    19:12 04.04.2026

  • 95 7676

    5 3 Отговор

    До коментар #88 от "7676":

    Репчиха.

    19:12 04.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Чалмосан Алкаш Ушанков

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "Аятолах в хамак":

    ХиХиХи..ХаХаХа....

    19:14 04.04.2026

  • 98 Гатанка

    13 8 Отговор

    До коментар #92 от "Така де":

    "След два дена спира тока, газа и нефта"

    Пък в Саудитска Арабия, Катар, Бахрийн и ОАЕ спира водата - кой ще издържи по дълго.

    19:16 04.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Антитрол

    15 9 Отговор

    До коментар #91 от "стоян":

    Амнезия ли получи бе - първо беше до 48 часа, после стана до седмица максимум, след това станаха 3-4 седмици ама и те минаха.

    19:18 04.04.2026

  • 101 Баба Гошка

    17 7 Отговор
    Епичен войй и епичен реввв ще последват. Американските черрнии родителки ще плачат за афромериканските дебеллодупести войни

    19:19 04.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Киро жицата

    9 11 Отговор
    Дали педофила пусна НЕТ а у конц лагера край блатата?

    19:20 04.04.2026

  • 104 Т.КОЛЕВ

    12 7 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ЩО ИМАТ МОГАТ ДА ИМАТ ЯДР.БОМБИ А ДРУГИ НЕ ТРЯБВА ДА.ИМАТ СПОРЕТ АМЕРИКАНЦИТЕ.
    ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ ДОРУПГИ КЛАУЗИ. КАТО НАПРИМЕР ЗАБРСНА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА ЯДРЕНИ БОМБИ И ПОДОБНИ И ОБОГАТ.НА УРАН ОТ В ВСИПКИ ДЪРЖАВИ ВЪВ СВЕТА. А НЕ ЗА ЕДНИ МОЖА А ЗА ДРУГО НЕ БЕЗ ЗНАПЕНИЕ КАКВИ СА ТЕРОРИСТИ ИЛИ ПОТПОМАГАЧИ. УНИЩОЖАВЗНЕ НА.ВСИПКО ЯДРЕНО И ЗАБРЗНА ЗА ВСИЧКИ.

    19:20 04.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Аааа, не така

    11 3 Отговор

    До коментар #86 от "Зевзек":

    Кажи кво загубиха Аятоласите...за сравнение де....

    Коментиран от #111

    19:21 04.04.2026

  • 107 В. Иванов

    9 10 Отговор

    До коментар #37 от "СВОто":

    Е все пак Путинягата загуби повече блатници още на първия ден от неговото СВО и то в съседна държава. Дончо има последната дума там.

    19:22 04.04.2026

  • 108 Фикри

    6 1 Отговор

    До коментар #84 от "МИНУВАЧ":

    Къде ги гледаш тия работи ?

    Коментиран от #127

    19:23 04.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Милен

    13 7 Отговор

    До коментар #96 от "Учуден":

    Е па от къде да знае човека, че графита е проводник, той е привърженик на тия дето бомбят университети и явно образованието му е приключило в първи клас.

    19:27 04.04.2026

  • 111 Зевзек

    19 8 Отговор

    До коментар #106 от "Аааа, не така":

    И какво те интересува какво са загубили аятоласите - колкото и да губят са 90 милиона а краварите ако загубят 10 000 Тръмп ще го обесят.

    Коментиран от #151

    19:27 04.04.2026

  • 112 Курд Околянов

    7 6 Отговор
    Пътят към ада е послан с добри намерения.

    19:29 04.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Ццц

    14 7 Отговор
    Тези 48 часа от коя дата са? Че всеки ден им се дава срок за нещо, белким се съгласят. Някой атлант задава ли си въпроса защо само Тръмп джомоли по темата, а иранците отричат всичко? Съдът махна митата. Петродоларът.. вай, вай! 1 трилион лихва по дълга..малии от къде? Избори наближават..айдааа..Иранците ще изкопат, ще върнат някой лев. Ама Тръмп де ще го закопат не зная.

    19:32 04.04.2026

  • 116 Така Така

    14 9 Отговор
    Ако сащ прекалят Китай ще се намеси , но и цез Китай Иран ще ги пазпорят, така и трябва

    Коментиран от #119, #129

    19:33 04.04.2026

  • 117 Бегай

    17 7 Отговор
    Утре тия 48 часа ще станат 72 , после 96, 120 и т.н.
    Това сме го гледали.

    Коментиран от #122

    19:36 04.04.2026

  • 118 Дудов

    14 7 Отговор
    Рижия селяк го направиха мати-маскара.иранците.Голяма сила-жалко положение.

    19:37 04.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Удри бат Дончо!

    5 10 Отговор
    Остъкли ги!

    19:39 04.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Прав си ))))

    7 9 Отговор

    До коментар #117 от "Бегай":

    Почна се със; за 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството,..после...2 ДНЯ и ВСЕ,.. ПОЛТАРА ДНЯ,..3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон....и...13 год превземат ДОНБАС и селото ПОКРОВСК
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #124

    19:40 04.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Пропагандата

    1 6 Отговор

    До коментар #122 от "Прав си ))))":

    винаги се цели в глупака!

    19:44 04.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Всъщност

    13 6 Отговор
    Мълчанието на "Цивилизования свят" срещу престъпленията на този вар варин, показват само едно - "цивилизован" не е подходящо определение за този свят

    19:54 04.04.2026

  • 127 ОТГОВОР

    7 5 Отговор

    До коментар #108 от "Фикри":

    Къде ли,... ами по нашите бензиностанции,... защо ти не гледаш ли, или зареждаш от братските комшии

    20:01 04.04.2026

  • 128 Пиночет

    7 13 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    20:01 04.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Мммммм

    3 3 Отговор
    Тотал щета

    20:17 04.04.2026

  • 132 Пия

    1 1 Отговор
    Си биричката хапвам си чипса и тфа е яко ше са мре оле!

    20:25 04.04.2026

  • 133 Е тоа

    4 2 Отговор
    Яко радва аз съм му заклет фен

    20:28 04.04.2026

  • 134 Васил

    5 5 Отговор
    Явно кукуто пак не си е пил лекарствата.

    20:31 04.04.2026

  • 135 Бихлюл

    2 3 Отговор
    Анаааа, чак ме и страх мени . Ша ги бии ли? Кютеки ши има

    20:31 04.04.2026

  • 136 Мнение

    5 6 Отговор
    Смешник, клоун, палячо ....

    20:35 04.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Още по-жалко

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "за съжалллл":

    Ама колко "много полета и войници" ще се върнат, е въпроса.
    Иран току що извади новите си ПВО, дронове и ракети, след като със стария си арсенал масирано източи отбраната на нападателите. Колкото повече продължава войната по-малко са шансовете да има държава Израел и шейхове

    20:44 04.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ту тууу

    3 3 Отговор
    Ку кууу

    20:52 04.04.2026

  • 143 Анон

    8 3 Отговор
    Щом казва 48 часа, значи ще нападне Иран по суша и по вода по-рано - тази нощ или утре вечерта/ през нощта най-късно, и с неговото президентство е свършено и после след затвор, напълно заслужено

    21:08 04.04.2026

  • 144 Бай Хой

    2 3 Отговор
    48 часа за сделка или си тръгваш ....мерсаж че вдигна цената на горивата Дончо....да ва у евриатлантиците да еври атлантици няма грешка.....евро не ги вадя да не се обидят ...

    21:18 04.04.2026

  • 145 УдоМача

    1 3 Отговор
    Самият Тръмп явно има 48 часа живот щом се е подпалил така! ;)

    21:42 04.04.2026

  • 146 русия

    1 3 Отговор
    иранците не знаят кво да кажат, тоя луд ли е кво става всеки ден с някой си преговаря някви дни часове с някой си сделки договаря с кой там си говори неизвестно.

    21:43 04.04.2026

  • 147 Луд

    4 3 Отговор
    Във началото на мандата му си мислех че Трамп наистина ще направи Америка велика.Сега като гледам нещото Велико изглежда се отдалечава от обещаното.

    21:48 04.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Дедо Пене

    5 1 Отговор

    До коментар #141 от "0941":

    Къде виждаш в големите градове жици...всичко е под земята.Но Тръмп не атакува жиците гл.упако, а електроцентралите , разпределителните станции, управлението им и т.н.Иран ще остане без ел.енергия с разрушена петролна инфраструктура, унищожени пристанища и с едно надуване да стане ядрена сила(недопустимо от Израел) и да подържа терористичните групировки на Хизбула, хусите, Хамас и т.н.Иран е много по-опасен и от Афганистан, и от Ирак на времето(по-голям, с развита военна индустрия, строг режим на аятоласите и Нац.гвардия -унищожител на нацията.

    22:05 04.04.2026

  • 150 Шоп

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гласувайт":

    Защо предвиждаш войната в България?
    Да не става Джуджи П.утя и той евроатлантик?
    С.махнат русор.обе защо не си купиш билет за Сибир?

    22:09 04.04.2026

  • 151 Истината е нужна

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Зевзек":

    Какво общо имат обикновенните иранци с аятоласите освен, че живеят в Иран? На демонстрациите ги избиват като мухи!

    22:12 04.04.2026

  • 152 Истината е нужна

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "нннн":

    Сега залитаме да избираме Зеления чорап да ни "спасява"! -БОЖЕ, моля те дай разум на Народът български да не греши и най-после да избере честни и умни хора да го водят, а не да го спасяват, като Мутрата, Царят и Чалгаря!

    Коментиран от #153

    22:17 04.04.2026

  • 153 Къв чорап бе глупав

    2 3 Отговор

    До коментар #152 от "Истината е нужна":

    Кои са честните, тези дето те ползват, че си евтин и глупав ли бря? Само отпадъци се навъдиха.

    22:47 04.04.2026

  • 154 Сащ и Израел са туморите в света

    6 3 Отговор
    Целият свят трябва да се обедини срещу оста на злото: САЩ -Израел. В противен случай на тези злодеи няма да им мигне окото да унищожат света с атомна бомба.Както го направиха същите варвари срещу мирното население в Япония след края на ВСВ през 1945 г.

    23:38 04.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

