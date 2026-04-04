Тръмп даде 48 часа на Иран за сделка "преди голямата атака"

Иран има 48 часа да договори сделка със САЩ преди голяма атака, заяви американският президент Доналд Тръмп в Truth Social.

„Спомняте ли си, когато дадох на Иран десет дни да сключи или да отвори Ормузкия пролив? Времето изтича – 48 часа преди да се разрази целият ад“, написа американският лидер.

Президентът на САЩ по-рано обяви, че е ограничил временно ударите по ирански енергийни съоръжения, първо за пет дни, а след това за десет дни. Десетдневният срок изтича след два дни – 6 април. Според самия Тръмп, той е взел това решение на фона на конструктивни разговори с Техеран. Иранските власти обаче отричат ​​съществуването на директни преговори.

Преди частичното ограничаване на ударите, Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички електроцентрали на страната, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иранските власти обещаха да отвърнат на удара, като унищожат американската енергийна инфраструктура в Персийския залив и напълно затворят Ормузкия проток.

Тръмп повтори заплахите си на 2 април, заявявайки, че ако Иран не се съгласи на сделка, САЩ ще ударят „много силно всяка една от техните електроцентрали, вероятно едновременно“.

В края на март Тръмп написа, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран. След това той отбеляза, че Вашингтон преговаря с „нов, по-разумен режим“. Президентът отбеляза също, че Техеран се е съгласил с повечето от 15-те точки от мирния план на САЩ.

Bloomberg съобщи, че предложението на САЩ включва 12 искания, включително отказ от обогатяването на уран от страна на Иран, прекратяване на подкрепата му за въоръжени марионетни групировки и отваряне на Ормузкия проток. В замяна Вашингтон предлага три инициативи, включително отмяна на санкциите и насърчаване на развитието на гражданската ядрена енергия. Източник на Ройтерс уточни, че иранските власти са смятали плана за „едностранен“ и в него не присъствали минималните условия за успех.

В началото на април обаче иранската информационна агенция „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не са довели до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон, добави източникът.

Според „Уолстрийт Джърнъл“ настоящите усилия на регионалните страни, водени от Пакистан, за постигане на прекратяване на огъня между САЩ и Иран са в застой. Техеран отказва да се срещне с американски представители в Исламабад през следващите дни и нарича исканията на САЩ неприемливи.