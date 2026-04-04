Буданов: Уиткоф и Къшнър готвят посещение в Киев след православния Великден
  Тема: Украйна

4 Април, 2026 18:42, обновена 4 Април, 2026 18:50

Украйна изисква ясно разяснение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от потенциална сделка за прекратяване на конфликта

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американска делегация, водена от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планира да посети украинската столица, за да възобнови преговорите, заяви Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис, в интервю за Bloomberg.

Американските преговарящи може да пристигнат в Киев след православния Великден, който се чества на 12 април.

„Очаква се Къшнър, Уиткоф и Линдзи Греъм да присъстват. Ще видим кой друг ще бъде там“, каза Буданов.

Bloomberg отбеляза, че Уиткоф и Къшнър са посещавали Москва няколко пъти, а пътуването им до Киев ще бъде първото им. Американски служител заяви пред агенцията, че евентуално пътуване на Уиткоф и Къшнър до Украйна се обсъжда, но все още не е потвърдено.

Украйна изисква ясно разяснение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от потенциална сделка за прекратяване на конфликта. Киев е обезпокоен и от нивото на тези гаранции и тяхното активиране в случай на възобновяване на конфликта, съобщава Bloomberg. Буданов вярва, че Украйна може да постигне по-надеждни условия след посещението на американската делегация.

„Отдавна определихме какво искаме. Мисля, че скоро ще бъде реализирано. Какво ще се случи след това е друг въпрос. Но по отношение на гаранциите за сигурност определено постигнахме напредък – вече сме се придвижили напред“, каза ръководителят на офиса на Володимир Зеленски.

Кремъл преди това обяви пауза в преговорния процес. „Американските преговарящи имат различни приоритети сега и наистина мястото на срещата все още не е определено“, отбеляза говорителят на президента Дмитрий Песков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    24 5 Отговор
    кушнер кеша ли събира

    Коментиран от #26

    18:52 04.04.2026

  • 2 С влака

    19 4 Отговор
    на линия бЕло.

    18:53 04.04.2026

  • 3 Ротшилд

    20 4 Отговор
    Двата еврея ахахах демократи ахахах

    18:53 04.04.2026

  • 4 Бай Ганю

    22 4 Отговор
    Що все евреи бе?

    18:53 04.04.2026

  • 5 Гюро нежни

    16 3 Отговор
    И аз ша ида да подпишем тук онуй

    18:54 04.04.2026

  • 6 Талмудист

    16 3 Отговор
    Войната е еврейска жътва за Баал.

    18:54 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Голям праз

    18 5 Отговор
    И за гаранции за сигурност ще им влезе много голям дебел и дълъг праз

    18:55 04.04.2026

  • 9 Сатана Z

    16 8 Отговор
    КирЕ Буданов е издирван от прокуратурата на Руската федерация за терористична дейност и едва ли ,Витков и зетя Къшнър ще се занимават с него за да се прави на важен независимо ,че се води на отчет в МИ6 където докладва всяка дума излязла от устата на бункерния нацист Зеленски

    Коментиран от #33

    18:56 04.04.2026

  • 10 Ще организират

    15 3 Отговор
    прайд!!!и

    Коментиран от #23

    18:56 04.04.2026

  • 11 руската мечка

    10 17 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #16, #25

    19:00 04.04.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор
    Буданов, Кирило Буданов президент на Украйна и Европейска Русия ☝️😁

    Коментиран от #19

    19:03 04.04.2026

  • 13 готвят посещение в Киев да ви

    17 7 Отговор
    кажат да клякате пред Мечока че на бай дончо му е писнало от ваште номера
    макар да се надявате сащ да ви кихне пак милиарди за кьорсофра както при памперса
    ама няма да ви огрее
    макар да сте уж експерти по прихващане на дронове

    Коментиран от #20

    19:03 04.04.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор
    пак ме ,,блокираха,,разочарован съм///моля ви се-ънблок ми

    19:03 04.04.2026

  • 15 Ше ходят нема как

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Става дума за огромни грабежи а за грабежи са готови на сичко и ше ходят по света

    19:04 04.04.2026

  • 16 Ще играе,

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    а.а другия път!!!

    19:05 04.04.2026

  • 17 До кога

    15 3 Отговор
    у КРАИНЦИТЕ ЩЕ ИЗНУДВАТ

    19:05 04.04.2026

  • 18 Мишел

    10 14 Отговор
    Руската ПВО в Толяти остана безсилна, украински дронове подпалиха химически заводи. След атаки на украински дронове, горят двата руски завода „Толяттикаучук“ и „КуйбишевАзот“. "Толяттикаучук" е нефтохимическа компания, която произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия. „КуйбишевАзот“ е химическа компания, която произвежда азотни торове и химически суровини

    19:06 04.04.2026

  • 19 Кирчо Будалоф президент на

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    на гилдията на зашеметени цъкачи бълнуващи за копейки и русофоборсуци кат теб

    19:06 04.04.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор

    До коментар #13 от "готвят посещение в Киев да ви":

    "...да клякат пред мечока..."

    Само дето грохнала мецана лошо се приклещи в бостана, а заека е зад нея 🍌

    19:07 04.04.2026

  • 21 Зеления път

    10 6 Отговор
    Безмислена среща. Американци ще въртят на шиш Зеленото и бандеровците, с факти за огромни кражби и престъпления. А, руснаците ще си действат по схема в това време.

    19:11 04.04.2026

  • 22 ?????

    13 6 Отговор
    Ще го мъчат Зеленски за нещо си.
    Друг е въпроса че доверието на руснаците към Уиткоф и Къшнър е под нулата след като Тръмп използва тяхните преговори с Иран като прикритие за атаката на Иран.
    Така че нека си преговарят, но никой на никого вече не вярва.
    Путин да дава добро на военните да решават проблема, а не да се надява на някакви дипломатически игри.

    Коментиран от #27, #31

    19:20 04.04.2026

  • 23 Безспорен факт.

    9 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ще организират":

    В Русия има много повече ЛГБТИ, отколкото във Франция и Германия, например. Колкото по-голямо е населението на една държава, толкова повече ЛГБТИ има. Не се заблуждавай от пропагандата. Не само повечето в Кремъл са такива, но и синовете на най-яростните критици като Соловьов и Песков също са меки кит китки.

    Коментиран от #28

    19:24 04.04.2026

  • 24 Пръч с роги и брада

    9 7 Отговор
    За кво са били няколко пъти в москва, без да са припарвали в Киев? Някъв бизнес ли имат? Ми да си ходят в Москва! Украйна няма нужда от такива бизнесмени, и без хях се справя по добре, както виждаме днешни дни!

    19:44 04.04.2026

  • 25 Ела да го

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    гризнеш, 6оооккклук!

    Коментиран от #37

    20:03 04.04.2026

  • 26 Че за какво друго е в

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "факуса":

    играта?

    20:03 04.04.2026

  • 27 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Съгласен съм с коментара ти..... Либералният Путин да не се бърка работата на руските военни.... Пета година как се мота и пречи на военните да си свършат работата.... Падение е, че Русия е е участва в преговори с буданов, който в Русия е обявен за терорист, а и е виновен за смъртта на много цивилни....

    Коментиран от #32

    20:05 04.04.2026

  • 28 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Безспорен факт.":

    Изплюй порюциите на Путин.
    Удави се лакомнико

    21:03 04.04.2026

  • 29 сноу

    4 1 Отговор
    И що все кирил ви кръстят бе ..т.е. все тарикати го раздавате ...Хайде на тебе едно будаланов ,че става по ясно ама наш кико така ни измами с това петров..

    21:52 04.04.2026

  • 30 Клоунада

    4 3 Отговор
    От Тръмп гаранции за сигурност?
    По скоро ще получат гаранции за руско робство.
    Добре ,че са корава нация и се справят с ватенките.

    22:50 04.04.2026

  • 31 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Рашистите толкова си могат !

    08:12 05.04.2026

  • 32 Лука

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Рашистите са антихристи,проливат православна кръв и на Великден и на Рождество !

    08:17 05.04.2026

  • 33 Наско

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    В бункера се крие само дъртото кагебистче Пусин.А руската прокуратура е един фалш и бутафория обслужваща фашисткия режим.

    08:26 05.04.2026

  • 34 Евроасматик с нервен тик

    4 2 Отговор
    Я урсулките ни пак овулираха 😁😁

    08:31 05.04.2026

  • 35 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 3 Отговор
    Идват да снимат как гори петролопровода в Приморск, нощес ВСУ малко го подпалиха, пламъците са до стратосферата,затова днес е топличко, блатните циркат и кълнат ботокса.....🤣🤣😂😂😂

    09:55 05.04.2026

  • 36 Задунайски празнокарпузник

    1 3 Отговор
    От калния канал первой сказаха ,че има конкурс за набиране на задунайски пълшоци да говорят по тиливизура на блатното население как просия е могучая и всичко е мед и масълце !

    10:00 05.04.2026

  • 37 Лека

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ела да го":

    Завърши ли пети клос ?

    11:01 05.04.2026

  • 38 Урсул фон дер Бандер

    3 2 Отговор
    жълтопаветните ни урсуляци пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    12:19 05.04.2026

