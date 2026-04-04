Буданов: Уиткоф и Къшнър готвят посещение в Киев след православния Великден

Американска делегация, водена от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планира да посети украинската столица, за да възобнови преговорите, заяви Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис, в интервю за Bloomberg.
Американските преговарящи може да пристигнат в Киев след православния Великден, който се чества на 12 април.
„Очаква се Къшнър, Уиткоф и Линдзи Греъм да присъстват. Ще видим кой друг ще бъде там“, каза Буданов.
Bloomberg отбеляза, че Уиткоф и Къшнър са посещавали Москва няколко пъти, а пътуването им до Киев ще бъде първото им. Американски служител заяви пред агенцията, че евентуално пътуване на Уиткоф и Къшнър до Украйна се обсъжда, но все още не е потвърдено.
Украйна изисква ясно разяснение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от потенциална сделка за прекратяване на конфликта. Киев е обезпокоен и от нивото на тези гаранции и тяхното активиране в случай на възобновяване на конфликта, съобщава Bloomberg. Буданов вярва, че Украйна може да постигне по-надеждни условия след посещението на американската делегация.
„Отдавна определихме какво искаме. Мисля, че скоро ще бъде реализирано. Какво ще се случи след това е друг въпрос. Но по отношение на гаранциите за сигурност определено постигнахме напредък – вече сме се придвижили напред“, каза ръководителят на офиса на Володимир Зеленски.
Кремъл преди това обяви пауза в преговорния процес. „Американските преговарящи имат различни приоритети сега и наистина мястото на срещата все още не е определено“, отбеляза говорителят на президента Дмитрий Песков.
1 факуса
Коментиран от #26
2 С влака
18:53 04.04.2026
3 Ротшилд
18:53 04.04.2026
4 Бай Ганю
18:53 04.04.2026
5 Гюро нежни
18:54 04.04.2026
6 Талмудист
18:54 04.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Голям праз
18:55 04.04.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #33
18:56 04.04.2026
10 Ще организират
Коментиран от #23
18:56 04.04.2026
11 руската мечка
Коментиран от #16, #25
19:00 04.04.2026
12 Владимир Путин, президент
Коментиран от #19
19:03 04.04.2026
13 готвят посещение в Киев да ви
макар да се надявате сащ да ви кихне пак милиарди за кьорсофра както при памперса
ама няма да ви огрее
макар да сте уж експерти по прихващане на дронове
Коментиран от #20
19:03 04.04.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:03 04.04.2026
15 Ше ходят нема как
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Става дума за огромни грабежи а за грабежи са готови на сичко и ше ходят по света
19:04 04.04.2026
16 Ще играе,
До коментар #11 от "руската мечка":а.а другия път!!!
19:05 04.04.2026
17 До кога
19:05 04.04.2026
18 Мишел
19:06 04.04.2026
19 Кирчо Будалоф президент на
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":на гилдията на зашеметени цъкачи бълнуващи за копейки и русофоборсуци кат теб
19:06 04.04.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "готвят посещение в Киев да ви":"...да клякат пред мечока..."
Само дето грохнала мецана лошо се приклещи в бостана, а заека е зад нея 🍌
19:07 04.04.2026
21 Зеления път
19:11 04.04.2026
22 ?????
Друг е въпроса че доверието на руснаците към Уиткоф и Къшнър е под нулата след като Тръмп използва тяхните преговори с Иран като прикритие за атаката на Иран.
Така че нека си преговарят, но никой на никого вече не вярва.
Путин да дава добро на военните да решават проблема, а не да се надява на някакви дипломатически игри.
Коментиран от #27, #31
19:20 04.04.2026
23 Безспорен факт.
До коментар #10 от "Ще организират":В Русия има много повече ЛГБТИ, отколкото във Франция и Германия, например. Колкото по-голямо е населението на една държава, толкова повече ЛГБТИ има. Не се заблуждавай от пропагандата. Не само повечето в Кремъл са такива, но и синовете на най-яростните критици като Соловьов и Песков също са меки кит китки.
Коментиран от #28
19:24 04.04.2026
24 Пръч с роги и брада
19:44 04.04.2026
25 Ела да го
До коментар #11 от "руската мечка":гризнеш, 6оооккклук!
Коментиран от #37
20:03 04.04.2026
26 Че за какво друго е в
До коментар #1 от "факуса":играта?
20:03 04.04.2026
27 Европеец
До коментар #22 от "?????":Съгласен съм с коментара ти..... Либералният Путин да не се бърка работата на руските военни.... Пета година как се мота и пречи на военните да си свършат работата.... Падение е, че Русия е е участва в преговори с буданов, който в Русия е обявен за терорист, а и е виновен за смъртта на много цивилни....
Коментиран от #32
20:05 04.04.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Безспорен факт.":Изплюй порюциите на Путин.
Удави се лакомнико
21:03 04.04.2026
29 сноу
21:52 04.04.2026
30 Клоунада
По скоро ще получат гаранции за руско робство.
Добре ,че са корава нация и се справят с ватенките.
22:50 04.04.2026
31 Лука
До коментар #22 от "?????":Рашистите толкова си могат !
08:12 05.04.2026
32 Лука
До коментар #27 от "Европеец":Рашистите са антихристи,проливат православна кръв и на Великден и на Рождество !
08:17 05.04.2026
33 Наско
До коментар #9 от "Сатана Z":В бункера се крие само дъртото кагебистче Пусин.А руската прокуратура е един фалш и бутафория обслужваща фашисткия режим.
08:26 05.04.2026
34 Евроасматик с нервен тик
08:31 05.04.2026
35 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
09:55 05.04.2026
36 Задунайски празнокарпузник
10:00 05.04.2026
37 Лека
До коментар #25 от "Ела да го":Завърши ли пети клос ?
11:01 05.04.2026
38 Урсул фон дер Бандер
12:19 05.04.2026