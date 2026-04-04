Буданов: Уиткоф и Къшнър готвят посещение в Киев след православния Великден

Американска делегация, водена от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, планира да посети украинската столица, за да възобнови преговорите, заяви Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис, в интервю за Bloomberg.

Американските преговарящи може да пристигнат в Киев след православния Великден, който се чества на 12 април.

„Очаква се Къшнър, Уиткоф и Линдзи Греъм да присъстват. Ще видим кой друг ще бъде там“, каза Буданов.

Bloomberg отбеляза, че Уиткоф и Къшнър са посещавали Москва няколко пъти, а пътуването им до Киев ще бъде първото им. Американски служител заяви пред агенцията, че евентуално пътуване на Уиткоф и Къшнър до Украйна се обсъжда, но все още не е потвърдено.

Украйна изисква ясно разяснение от САЩ относно гаранциите за сигурност като част от потенциална сделка за прекратяване на конфликта. Киев е обезпокоен и от нивото на тези гаранции и тяхното активиране в случай на възобновяване на конфликта, съобщава Bloomberg. Буданов вярва, че Украйна може да постигне по-надеждни условия след посещението на американската делегация.

„Отдавна определихме какво искаме. Мисля, че скоро ще бъде реализирано. Какво ще се случи след това е друг въпрос. Но по отношение на гаранциите за сигурност определено постигнахме напредък – вече сме се придвижили напред“, каза ръководителят на офиса на Володимир Зеленски.

Кремъл преди това обяви пауза в преговорния процес. „Американските преговарящи имат различни приоритети сега и наистина мястото на срещата все още не е определено“, отбеляза говорителят на президента Дмитрий Песков.