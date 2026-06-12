Депутат от ПБ: Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима

Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима. Това заяви в предаването „Денят на живо“ по Нова Нюз депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков. По думите му причината страната да работи с удължителен бюджет вместо с редовен е свързана с тежкото финансово наследство от предходните управления, включително неразплатени задължения по вече изпълнени проекти и натрупани дефицити, които тепърва ще се отразяват върху държавните сметки.

Марков обясни, че управляващите подготвят промени за увеличаване на тавана на държавния дълг, като се предвижда България да потърси до 3,8 млрд. евро финансиране. “Средствата ще бъдат насочени основно към разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост и към вече започнати проекти в сферата на транспорта, енергетиката, здравеопазването и социалната инфраструктура. През юни се очакват с около 160 млн. евро по-ниски приходи от корпоративен данък спрямо миналата година заради авансово събрани приходи през 2025 г.”, информира депутатът и припомни: “Във всички министерства и държавни институции вече текат проверки и одити с цел да бъде установено реалното финансово състояние на държавата. Досегашните данни показват сериозни проблеми в редица сектори.”

Марков даде пример с лечебни заведения, натрупали значителни задължения, докато ръководствата им получават високи възнаграждения. Той подчерта, че между 2024 и 2025 г. държавният дълг е нараснал с близо 30 процента, което според него поставя въпроси за управлението на публичните средства през последните години.

По отношение на предстоящия редовен бюджет Марков увери, че не се предвижда намаляване на социалните плащания. Той посочи, че управляващото мнозинство вече е намалило възнагражденията на народните представители, като ги е върнало към нивата от края на март, а също така е ограничило партийните субсидии. „Искаме всички институции да работят и да си вършат работата съвестно и ефективно“, категоричен е Марков.