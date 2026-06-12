Депутат от ПБ: Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима

Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима. Това заяви в предаването „Денят на живо“ по Нова Нюз депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков. По думите му причината страната да работи с удължителен бюджет вместо с редовен е свързана с тежкото финансово наследство от предходните управления, включително неразплатени задължения по вече изпълнени проекти и натрупани дефицити, които тепърва ще се отразяват върху държавните сметки.
Марков обясни, че управляващите подготвят промени за увеличаване на тавана на държавния дълг, като се предвижда България да потърси до 3,8 млрд. евро финансиране. “Средствата ще бъдат насочени основно към разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост и към вече започнати проекти в сферата на транспорта, енергетиката, здравеопазването и социалната инфраструктура. През юни се очакват с около 160 млн. евро по-ниски приходи от корпоративен данък спрямо миналата година заради авансово събрани приходи през 2025 г.”, информира депутатът и припомни: “Във всички министерства и държавни институции вече текат проверки и одити с цел да бъде установено реалното финансово състояние на държавата. Досегашните данни показват сериозни проблеми в редица сектори.”
Марков даде пример с лечебни заведения, натрупали значителни задължения, докато ръководствата им получават високи възнаграждения. Той подчерта, че между 2024 и 2025 г. държавният дълг е нараснал с близо 30 процента, което според него поставя въпроси за управлението на публичните средства през последните години.
По отношение на предстоящия редовен бюджет Марков увери, че не се предвижда намаляване на социалните плащания. Той посочи, че управляващото мнозинство вече е намалило възнагражденията на народните представители, като ги е върнало към нивата от края на март, а също така е ограничило партийните субсидии. „Искаме всички институции да работят и да си вършат работата съвестно и ефективно“, категоричен е Марков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
18:48 12.06.2026
2 в кратце
18:48 12.06.2026
3 сбруя
18:50 12.06.2026
4 Регресивните
18:50 12.06.2026
5 прокурор
Коментиран от #13
18:51 12.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пенсионер
Единствено те се погрижиха за пенсионерите, да не се чувстват като просяци пред децата си и да не знаят къде да се скрият от срам, че не могат да купят нищо на внуците. Единствено те се погрижиха за младите семейства и хронично болните.
Коментиран от #9
18:52 12.06.2026
8 ГолЕм смЕх!
18:53 12.06.2026
9 С една дума...!
До коментар #7 от "Пенсионер":Тия от ПП-ДБ,са направо с...три чифта ...😝!
18:55 12.06.2026
10 Разбирам Те !
Че ще Видим !
Нещо Куцо !
18:56 12.06.2026
11 Кажи честно ... 🤣
18:57 12.06.2026
12 Не може да бъде...?!?!
18:57 12.06.2026
13 Де Да Беше !
До коментар #5 от "прокурор":Прокурор !
Гладна Кокошка !
Просо Сънува !
18:58 12.06.2026
14 Ситуацията е много трудно поправима
19:01 12.06.2026
15 Нова прекрасна новина
От последните секунди
Турция постави условия, за да преразгледа "грешката" с Боташ:
България да построи магистрала "Черно море" и турски фирми да я вземат на концесия.Тогава България вече няма да плаща 500 хиляди евро на ден , а "само" 400 хиляди,заяви Ердоган.
19:15 12.06.2026
16 Никой
19:37 12.06.2026
17 Бай Араб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Виж кога е подписан договора с БОТАШ
19:53 12.06.2026
18 Бай Араб
19:57 12.06.2026
19 Стига
20:08 12.06.2026