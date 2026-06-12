Новини
България »
Депутат от ПБ: Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима

Депутат от ПБ: Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима

12 Юни, 2026 18:42 831 19

  • пб-
  • публични финанси-
  • държавен дълг-
  • здравко марков

Според Здравко Марков се подготвят промени за увеличаване на тавана на държавния дълг

Депутат от ПБ: Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима - 1
Кадър Нова Нюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима. Това заяви в предаването „Денят на живо“ по Нова Нюз депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков. По думите му причината страната да работи с удължителен бюджет вместо с редовен е свързана с тежкото финансово наследство от предходните управления, включително неразплатени задължения по вече изпълнени проекти и натрупани дефицити, които тепърва ще се отразяват върху държавните сметки.

Марков обясни, че управляващите подготвят промени за увеличаване на тавана на държавния дълг, като се предвижда България да потърси до 3,8 млрд. евро финансиране. “Средствата ще бъдат насочени основно към разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост и към вече започнати проекти в сферата на транспорта, енергетиката, здравеопазването и социалната инфраструктура. През юни се очакват с около 160 млн. евро по-ниски приходи от корпоративен данък спрямо миналата година заради авансово събрани приходи през 2025 г.”, информира депутатът и припомни: “Във всички министерства и държавни институции вече текат проверки и одити с цел да бъде установено реалното финансово състояние на държавата. Досегашните данни показват сериозни проблеми в редица сектори.”

Марков даде пример с лечебни заведения, натрупали значителни задължения, докато ръководствата им получават високи възнаграждения. Той подчерта, че между 2024 и 2025 г. държавният дълг е нараснал с близо 30 процента, което според него поставя въпроси за управлението на публичните средства през последните години.

По отношение на предстоящия редовен бюджет Марков увери, че не се предвижда намаляване на социалните плащания. Той посочи, че управляващото мнозинство вече е намалило възнагражденията на народните представители, като ги е върнало към нивата от края на март, а също така е ограничило партийните субсидии. „Искаме всички институции да работят и да си вършат работата съвестно и ефективно“, категоричен е Марков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    30 години Валутният борд ни пазеше.За пет месеца в Еврозоната фалирахме.

    Коментиран от #17

    18:48 12.06.2026

  • 2 в кратце

    24 1 Отговор
    Ситуацията с публичните финанси не е сложна, а е отчайваща!Скоро за заплати и пенсии пари няма да останат. Ще бъдат изнесени някъде по Хаваите.

    18:48 12.06.2026

  • 3 сбруя

    17 5 Отговор
    Англия се изнесе от еврото още на първия месец. Усетиха,че еврото и наложителите му ще ги ограбят. Ние си мълчим и си траем.Но,ДО КОГА ли?!?!?!

    18:50 12.06.2026

  • 4 Регресивните

    22 1 Отговор
    нито могат , нито искат да подобрят ситуацията ! Борчове до шия , наливане от пусто в празно , безумни харчове , вдигнаха заплатите на военните и милиционерите , зад всеки министър ремарке от няколко зам. министри !

    18:50 12.06.2026

  • 5 прокурор

    19 0 Отговор
    Всеки който е вършил прегрешения и престъпления на държавен пост не трябва да се разминава само с уволнение, а трябва да носи ЛИЧНА финансова и съдебна отговорност!

    Коментиран от #13

    18:51 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пенсионер

    6 14 Отговор
    Веднъж не съм чул тези от ПП-ДБ да кажат няма пари. Хващали са се да работят и пари е имало за всички. Без да увеличават дефицита. Взеха го на 24% и го оставиха на 23%.
    Единствено те се погрижиха за пенсионерите, да не се чувстват като просяци пред децата си и да не знаят къде да се скрият от срам, че не могат да купят нищо на внуците. Единствено те се погрижиха за младите семейства и хронично болните.

    Коментиран от #9

    18:52 12.06.2026

  • 8 ГолЕм смЕх!

    17 0 Отговор
    Ингилизка-Мисиркова,пак ме изтри...?!

    18:53 12.06.2026

  • 9 С една дума...!

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионер":

    Тия от ПП-ДБ,са направо с...три чифта ...😝!

    18:55 12.06.2026

  • 10 Разбирам Те !

    3 1 Отговор
    Това Сигурно Ще Значи !

    Че ще Видим !

    Нещо Куцо !

    18:56 12.06.2026

  • 11 Кажи честно ... 🤣

    16 3 Отговор
    Тоя младеж, заедно с икономиста Владо Николов ще оправят нещата в икономиката на страната. Оптимист съм ! Под ръководството на ЗКПЧ-то и двете лели, едната на валди магнитски, другата на данчо ментата, финансите ще цъфтят, като усмивката на Къconишков при среща с полковник Митрофанова.

    18:57 12.06.2026

  • 12 Не може да бъде...?!?!

    16 1 Отговор
    На снимката виждам Комсомолският Секретар на гимназията ни...!

    18:57 12.06.2026

  • 13 Де Да Беше !

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "прокурор":

    Прокурор !

    Гладна Кокошка !

    Просо Сънува !

    18:58 12.06.2026

  • 14 Ситуацията е много трудно поправима

    8 0 Отговор
    До сега се крадеше рушеше масово. Сега е същото. Правителството е от 2 месеца. Розовите очила на депутатина не виждат.

    19:01 12.06.2026

  • 15 Нова прекрасна новина

    4 0 Отговор
    Турският външен министър Хакан Фидан се прибра в Турция ,информира президента Ердоган който отправя по изгодно предложение към България-

    От последните секунди



    Турция постави условия, за да преразгледа "грешката" с Боташ:

    България да построи магистрала "Черно море" и турски фирми да я вземат на концесия.Тогава България вече няма да плаща 500 хиляди евро на ден , а "само" 400 хиляди,заяви Ердоган.

    19:15 12.06.2026

  • 16 Никой

    3 1 Отговор
    Депутат от " Партия Боташ " - ПБ .

    19:37 12.06.2026

  • 17 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Виж кога е подписан договора с БОТАШ

    19:53 12.06.2026

  • 18 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Никой досега от основаването на България не е навредил толкова много дори и външни врагове колкото Румен Радев.

    19:57 12.06.2026

  • 19 Стига

    1 0 Отговор
    Сте се оправдавали колко е тежко.Това реване го има при всяка смяна на властта.Но вие ако имате капацитет с 131 депутати комфорт може да направите много.Въпрос на воля и готовност.Сма с тия мижави министри на финансите едва ли?

    20:08 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове