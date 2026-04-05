Бивш служител на ЦРУ в Близкия изток: САЩ могат да постигнат смяна на режима в Иран чрез стратегическо търпение

САЩ могат да постигнат смяна на режима в Иран не чрез директен натиск, а чрез „стратегическо търпение“, пише неназован бивш служител на ЦРУ, работил в Близкия изток, в статия за Financial Times.

Според експерта, американските и израелските удари вече са причинили значителни щети на военната инфраструктура на Иран, но това не е довело до политическа промяна. „Военният успех не трябва да се бърка с политическата трансформация“, отбелязва бившият служител на ЦРУ. Въпреки загубите, ключовите механизми за поддържане на властта в страната остават функционални, обясни той.

Бившият служител на ЦРУ подчертава, че Вашингтон поддържа илюзията, че е възможно бързо да се постигне смяна на режима в Техеран чрез натиск. Както обаче се отбелязва в статията, „политическата култура не може да бъде преобразувана чрез въздушни удари, нито човешката природа може да бъде променена от конферентна зала във Вашингтон“. В същото време съюзниците на САЩ в Персийския залив се опасяват от продължителен конфликт, който може да доведе до засилени заплахи от Иран, прекъсване на корабоплаването в Ормузкия проток и спад в инвестиционната привлекателност на региона.

Той отбелязва, че Ислямската република няма консолидирана опозиция, способна да поеме контрол над страната, а историческият опит показва, че тайните операции могат да допринесат за свалянето на режим, но не гарантират формирането на стабилна политическа система. При тези обстоятелства, според него, САЩ трябва да избягват да се въвличат в мащабна кампания за смяна на режима и да се съсредоточат върху постепенното отслабване на потенциала на Иран.

„По-благоразумният курс е стратегическото търпение: да продължат да отслабват смъртоносните способности на режима за известно време, но да намалят интензивността на бомбардировките при първа възможност, за да се избегне изостряне на настроенията сред гражданите и пропиляване на добра воля“, отбелязва той.

Преди всичко, казва той, Вашингтон трябва да продължи да се консултира отблизо със своите съюзници от Персийския залив, които ще трябва да се справят с последиците от този конфликт, заключи той.