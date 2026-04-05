Бивш служител на ЦРУ в Близкия изток: САЩ могат да постигнат смяна на режима в Иран чрез стратегическо търпение

5 Април, 2026 03:28, обновена 5 Април, 2026 03:33 1 549 10

„Военният успех не трябва да се бърка с политическата трансформация“, отбелязва пенсионираният експерт по Близкия изток

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ могат да постигнат смяна на режима в Иран не чрез директен натиск, а чрез „стратегическо търпение“, пише неназован бивш служител на ЦРУ, работил в Близкия изток, в статия за Financial Times.

Според експерта, американските и израелските удари вече са причинили значителни щети на военната инфраструктура на Иран, но това не е довело до политическа промяна. „Военният успех не трябва да се бърка с политическата трансформация“, отбелязва бившият служител на ЦРУ. Въпреки загубите, ключовите механизми за поддържане на властта в страната остават функционални, обясни той.

Бившият служител на ЦРУ подчертава, че Вашингтон поддържа илюзията, че е възможно бързо да се постигне смяна на режима в Техеран чрез натиск. Както обаче се отбелязва в статията, „политическата култура не може да бъде преобразувана чрез въздушни удари, нито човешката природа може да бъде променена от конферентна зала във Вашингтон“. В същото време съюзниците на САЩ в Персийския залив се опасяват от продължителен конфликт, който може да доведе до засилени заплахи от Иран, прекъсване на корабоплаването в Ормузкия проток и спад в инвестиционната привлекателност на региона.

Той отбелязва, че Ислямската република няма консолидирана опозиция, способна да поеме контрол над страната, а историческият опит показва, че тайните операции могат да допринесат за свалянето на режим, но не гарантират формирането на стабилна политическа система. При тези обстоятелства, според него, САЩ трябва да избягват да се въвличат в мащабна кампания за смяна на режима и да се съсредоточат върху постепенното отслабване на потенциала на Иран.

„По-благоразумният курс е стратегическото търпение: да продължат да отслабват смъртоносните способности на режима за известно време, но да намалят интензивността на бомбардировките при първа възможност, за да се избегне изостряне на настроенията сред гражданите и пропиляване на добра воля“, отбелязва той.

Преди всичко, казва той, Вашингтон трябва да продължи да се консултира отблизо със своите съюзници от Персийския залив, които ще трябва да се справят с последиците от този конфликт, заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    7 2 Отговор
    В Иран беше започнала цветната революция, спонсорирана от невинния Запад, но в момента в който нападнаха разбойнически държавата, избомбиха училището с децата и си показаха Епщайнското лице......... на метеното.

    03:39 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спомени

    7 0 Отговор
    Небезизвестният шах Мохамед Реза Пахлави ( посрещали сме го с цветя и шалири по Тошково врене) напусна Иран преди повече от 50 г. . Търпението на Тръмп се изчерпа и той нападна под диктовката на ББ.

    .Трябвало е да почакат поне още 100 г.

    04:12 05.04.2026

  • 5 САЩ

    7 0 Отговор
    могат само да избягат с достойнство.

    04:15 05.04.2026

  • 6 Експертите

    1 0 Отговор
    Ето, експертите казват, че целите на войната да се смени политическото ръководство в Иран няма да се постигнат по военен път. Но така беше и с предходните две големи световни войни през това десетилетие - ковид и войната в Украйна. Например експертът по вирусни заболявания доц.Мангъров каза, че предприетите здравни мерки срещу вируса няма да имат ефект и само ще усложнят нещата. Военният експерт Р.Радев каза, че войната в Украйна не може да бъде разрешена по военен път и военните действия само ще усложнят нещата. И тогава почва да ти просветва една лампичка - защо експертите казват категорично противното на това, което се върши. Нали са експерти. Ами, явно целите са различни, а не тези за масовата публика. Икономиката, глупако! Явно основните цели са икономически, а обявените цели са за масовата публика.

    05:58 05.04.2026

  • 7 Чака ги

    2 0 Отговор
    отново унижение като през 79-та.
    Америка никога не е печелила нищо с Иран.
    Жълтият памперс ще избяга и скоро няма да е шериф.

    07:39 05.04.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "своите съюзници от Персийския залив, които ще трябва да се справят
    с последиците от този конфликт".
    Ей това е - краварите бомбардират Иран,
    а последиците са за "съюзниците" т.е. васалите на ФАЩ...

    07:39 05.04.2026

  • 9 Мишел

    0 0 Отговор
    Артемис II САЩ с 4 души екипаж, продължава обиколката на Луната със запушена тоалетна и с неработещи вентилационна и абсорбционна системи.

    13:03 05.04.2026

  • 10 Баба

    0 0 Отговор
    Същото търпение се изисква и за на коча камбаните.

    19:18 05.04.2026