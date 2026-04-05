Иран прати нови ракети към Израел, порази с дронове две електроцентрали и обезсоляващи инсталации в Кувейт

Иран отново е изстрелял ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.
Подробности за целта на атаката все още не са предоставени. Израелските отбранителни сили (IDF) предупредиха за засечено изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава.
Израелските военни публикуваха информацията в своя Telegram канал.
"Армията на отбраната на Израел прехваща ракетите".
Според Ynet, сирени са се задействали в северната част на страната.
Две електроцентрали и обезсоляващи инсталации са били повредени в Кувейт в резултат на удар с ирански дронове, съобщи Министерството на електроенергията, водите и възобновяемата енергия на емирството.
„Атаката е причинила сериозни материални щети на централите, а два от енергийните им блокове са били изведени от строя“, се казва в прессъобщение на министерството, публикувано на страницата му в социалните медии X.
Кувейтското министерство добави, че няма жертви при удара и аварийните служби вече работят за поддържане на стабилно и непрекъснато електрозахранване в емирството.
Според Кувейтската петролна корпорация, в петролна рафинерия в Кувейт е избухнал пожар в резултат на атака от няколко въоръжени дрона.
Според компанията „пожарът е избухнал в петролната рафинерия в Ал-Шувайх след атака с дрон“. Компанията заяви, че няма съобщения за жертви при удара с дрон.
1 Съюз на Русия, САЩ и Иран срещу Китай
Путин да се учи от този древен народ.
А китайците се правят на хитри лисици, но имсм чувството че накрая всички ще се обеденят срещу тях, КАКТО ТРЯБВАШЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО, и ще си получат заслученото за лукавството
2 Голям пердах
Според местни източници и военни анализатори приблизително 20 много точни удара са засегнали ракети съоръжения в планинския район Дарбанд, както и в района на Гулаб-Даре.
Жители в северните части на града съобщиха за мощни експлозии, а големи пожари бяха забелязани да горят на множество места Първоначални данни сочат, че подземни комплекси за съхранение и изстрелване на ракети, принадлежащи на Корпуса на Ислямската революционна гвардия, известен като IRGC, Смята се, че тези инсталации играят ключова роля за координацията на мрежата за ПВО на Техеран. Твърди се, че в Гулаб-Даре ударите са засегнали тайни съоръжения, свързани с разработването и изпитването на ракетни двигатели.
3 Матиа фон Зигмунд
4 ха ха ха ...
До коментар #2 от "Голям пердах":20 много точни удара ...То те ако знаеха , още в началото на войната щяха да ги избомбят !
Пак са бомбили наслука нейде по баирите ...
6 Гост
До коментар #5 от "оня с коня":Ти поне само само за Иран и Русия викаш лесна е твойта…
7 Явор
8 БРАВО
9 ама
До коментар #2 от "Голям пердах":Това на коя игра се е случило?! Уточнявайте ги тези подробности.
10 СССР
12 Иран разнася
13 Не е съвсем така
До коментар #7 от "Явор":Касетъчните бомби показаха че купола е несъвършен , парите за отбрана са много, не се знае кой ще издържи, най доброто е да сме наблюдатели, но това не зависи от нас
14 Като
До коментар #12 от "Иран разнася":Им бръкнат в джобовете за финансирането на войната или “отбраната” друга песен ще запеят, да изчакаме и да видим, не че ще си извадим поуки, но поне малко търпение няма да ни е излишно.
15 И друго
До коментар #7 от "Явор":Когато убиха стотина девойки ученички не е проблем, но когато са убили двама трима евреи е международен проблем или така ни го представят
16 Между другото
До коментар #10 от "СССР":Най добрите ни години бяха 80-те, когато продавахме оръжие - калачници на Иран и Ирак и имахме положително търговско салдо, което не сме постигнали и няма да постигнем.
17 Между другото
До коментар #16 от "Между другото":По тези години съм си псувал др. Т. Живков и съм разправял вицове за него, извикаха ме и ме предупредиха, че мога да си загубя работата, сега в САЩ ако направиш това си си загубил работата без предупреждение и не можеш да си намериш друга, не знам кое е тоталитаризам
18 Искаме от журналистите видеа и снимки
Да видим какво са прихванали, а не само тоя копи-пейст:
"Армията на отбраната на Израел прехваща ракетите".
19 Чичи
До коментар #18 от "Искаме от журналистите видеа и снимки":Спокойно,бе
Сраелската армия ги "прихваща",но така и не може баш докрай да ги прихване....все малко не им достига....
И тъъъъъъкмо да ги прихване армията,и взели,че ги прихванали някакви стратегически обекти....
А бе,важното е,че са се взривили най-накрая...обезвредили сме ги ...😆
20 емил
До коментар #1 от "Съюз на Русия, САЩ и Иран срещу Китай":Путин никога няма да има тая смелост и решителност за 25 години --(на 28.12.1999 година беше назначен от пияницата Б. Елцин) до сега на никой или никоя стана е е направил нищо - примери стотици , хиляди . само един пример : Когато хиляди терористи в далечната 1998-1999 в Чеченската война влизаха от Грузия той нямаше смелостта там да ги спре като влизаха безпрепятствено и да каже на Грузинските власти минаваха цяла Грузия необезпоkоени и финансирани от Арабските страни като С. Арабия и другите . Когато бяха вече в Руските територии тогава воюваха срещу тях --чакаха да дойдат до там . Сега ако възникне някоя война между Европа и Русия Путин ще чака да дойдат до Москва -- може би тогава да се опита да ги спре ? Кой знае може и да се оплаче на Трамп за да им каже да не го правят -- да превземат Москва .
