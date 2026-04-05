Иран прати нови ракети към Израел, порази с дронове две електроцентрали и обезсоляващи инсталации в Кувейт

5 Април, 2026 04:48, обновена 5 Април, 2026 05:53

Не се съобщава за човешки жертви при нападенията

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран отново е изстрелял ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Подробности за целта на атаката все още не са предоставени. Израелските отбранителни сили (IDF) предупредиха за засечено изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава.

Израелските военни публикуваха информацията в своя Telegram канал.

"Армията на отбраната на Израел прехваща ракетите".

Според Ynet, сирени са се задействали в северната част на страната.

Две електроцентрали и обезсоляващи инсталации са били повредени в Кувейт в резултат на удар с ирански дронове, съобщи Министерството на електроенергията, водите и възобновяемата енергия на емирството.

„Атаката е причинила сериозни материални щети на централите, а два от енергийните им блокове са били изведени от строя“, се казва в прессъобщение на министерството, публикувано на страницата му в социалните медии X.

Кувейтското министерство добави, че няма жертви при удара и аварийните служби вече работят за поддържане на стабилно и непрекъснато електрозахранване в емирството.

Според Кувейтската петролна корпорация, в петролна рафинерия в Кувейт е избухнал пожар в резултат на атака от няколко въоръжени дрона.

Според компанията „пожарът е избухнал в петролната рафинерия в Ал-Шувайх след атака с дрон“. Компанията заяви, че няма съобщения за жертви при удара с дрон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съюз на Русия, САЩ и Иран срещу Китай

    9 41 Отговор
    Светът за възхищава на смелостта и решителността на персите да се защитят от агресорите.
    Путин да се учи от този древен народ.
    А китайците се правят на хитри лисици, но имсм чувството че накрая всички ще се обеденят срещу тях, КАКТО ТРЯБВАШЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО, и ще си получат заслученото за лукавството

    Коментиран от #20

    04:59 05.04.2026

  • 2 Голям пердах

    21 29 Отговор
    Американските и израелските военновъздушни сили проведоха голяма въздушна операция, насочена към ключови военни обекти, разположени на север от иранската столица Техеран, като едномесечната война показва малки признаци
    Според местни източници и военни анализатори приблизително 20 много точни удара са засегнали ракети съоръжения в планинския район Дарбанд, както и в района на Гулаб-Даре.
    Жители в северните части на града съобщиха за мощни експлозии, а големи пожари бяха забелязани да горят на множество места Първоначални данни сочат, че подземни комплекси за съхранение и изстрелване на ракети, принадлежащи на Корпуса на Ислямската революционна гвардия, известен като IRGC, Смята се, че тези инсталации играят ключова роля за координацията на мрежата за ПВО на Техеран. Твърди се, че в Гулаб-Даре ударите са засегнали тайни съоръжения, свързани с разработването и изпитването на ракетни двигатели.

    Коментиран от #4, #5, #9

    05:02 05.04.2026

  • 3 Матиа фон Зигмунд

    39 19 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    05:40 05.04.2026

  • 4 ха ха ха ...

    27 27 Отговор

    До коментар #2 от "Голям пердах":

    20 много точни удара ...То те ако знаеха , още в началото на войната щяха да ги избомбят !
    Пак са бомбили наслука нейде по баирите ...

    05:41 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    1 12 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Ти поне само само за Иран и Русия викаш лесна е твойта…

    06:11 05.04.2026

  • 7 Явор

    15 2 Отговор
    И кво от това че прати ракети? Путин също прати ракети на Киев. В продължение на пет години. Е и? Без войски на място работа не става.

    Коментиран от #13, #15

    06:16 05.04.2026

  • 8 БРАВО

    26 1 Отговор
    Ционисткия гевгир пази ли от ирански ракети? След арабите, без остават ционистите!

    06:39 05.04.2026

  • 9 ама

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям пердах":

    Това на коя игра се е случило?! Уточнявайте ги тези подробности.

    06:41 05.04.2026

  • 10 СССР

    14 0 Отговор
    Дали камъка ще удари яйцето или яйцето камъка резултата е един и същ.

    Коментиран от #16

    06:43 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иран разнася

    25 1 Отговор
    Евреите, като куцо пиле домат! А Дончо е напращял като кантонерски петел. Като мине влака и терчи да го клюцне! Като гледам всяка вячер евреите се печат на бавен огън. За тия от Кувейт и ОАЕ, няма какво да говорим. Измислени васални държави джуджета, които след тая война ще изчезнат завинаги.

    Коментиран от #14

    07:00 05.04.2026

  • 13 Не е съвсем така

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Явор":

    Касетъчните бомби показаха че купола е несъвършен , парите за отбрана са много, не се знае кой ще издържи, най доброто е да сме наблюдатели, но това не зависи от нас

    07:12 05.04.2026

  • 14 Като

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иран разнася":

    Им бръкнат в джобовете за финансирането на войната или “отбраната” друга песен ще запеят, да изчакаме и да видим, не че ще си извадим поуки, но поне малко търпение няма да ни е излишно.

    07:20 05.04.2026

  • 15 И друго

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "Явор":

    Когато убиха стотина девойки ученички не е проблем, но когато са убили двама трима евреи е международен проблем или така ни го представят

    07:27 05.04.2026

  • 16 Между другото

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "СССР":

    Най добрите ни години бяха 80-те, когато продавахме оръжие - калачници на Иран и Ирак и имахме положително търговско салдо, което не сме постигнали и няма да постигнем.

    Коментиран от #17

    07:33 05.04.2026

  • 17 Между другото

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Между другото":

    По тези години съм си псувал др. Т. Живков и съм разправял вицове за него, извикаха ме и ме предупредиха, че мога да си загубя работата, сега в САЩ ако направиш това си си загубил работата без предупреждение и не можеш да си намериш друга, не знам кое е тоталитаризам

    08:46 05.04.2026

  • 18 Искаме от журналистите видеа и снимки

    5 0 Отговор
    от Тел Авив и Хайфа!
    Да видим какво са прихванали, а не само тоя копи-пейст:

    "Армията на отбраната на Израел прехваща ракетите".

    Коментиран от #19

    09:08 05.04.2026

  • 19 Чичи

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Искаме от журналистите видеа и снимки":

    Спокойно,бе
    Сраелската армия ги "прихваща",но така и не може баш докрай да ги прихване....все малко не им достига....
    И тъъъъъъкмо да ги прихване армията,и взели,че ги прихванали някакви стратегически обекти....
    А бе,важното е,че са се взривили най-накрая...обезвредили сме ги ...😆

    09:45 05.04.2026

  • 20 емил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съюз на Русия, САЩ и Иран срещу Китай":

    Путин никога няма да има тая смелост и решителност за 25 години --(на 28.12.1999 година беше назначен от пияницата Б. Елцин) до сега на никой или никоя стана е е направил нищо - примери стотици , хиляди . само един пример : Когато хиляди терористи в далечната 1998-1999 в Чеченската война влизаха от Грузия той нямаше смелостта там да ги спре като влизаха безпрепятствено и да каже на Грузинските власти минаваха цяла Грузия необезпоkоени и финансирани от Арабските страни като С. Арабия и другите . Когато бяха вече в Руските територии тогава воюваха срещу тях --чакаха да дойдат до там . Сега ако възникне някоя война между Европа и Русия Путин ще чака да дойдат до Москва -- може би тогава да се опита да ги спре ? Кой знае може и да се оплаче на Трамп за да им каже да не го правят -- да превземат Москва .

    11:18 05.04.2026

