Иран прати нови ракети към Израел, порази с дронове две електроцентрали и обезсоляващи инсталации в Кувейт

Иран отново е изстрелял ракети към Израел, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Подробности за целта на атаката все още не са предоставени. Израелските отбранителни сили (IDF) предупредиха за засечено изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава.

Израелските военни публикуваха информацията в своя Telegram канал.

"Армията на отбраната на Израел прехваща ракетите".

Според Ynet, сирени са се задействали в северната част на страната.

Две електроцентрали и обезсоляващи инсталации са били повредени в Кувейт в резултат на удар с ирански дронове, съобщи Министерството на електроенергията, водите и възобновяемата енергия на емирството.

„Атаката е причинила сериозни материални щети на централите, а два от енергийните им блокове са били изведени от строя“, се казва в прессъобщение на министерството, публикувано на страницата му в социалните медии X.

Кувейтското министерство добави, че няма жертви при удара и аварийните служби вече работят за поддържане на стабилно и непрекъснато електрозахранване в емирството.

Според Кувейтската петролна корпорация, в петролна рафинерия в Кувейт е избухнал пожар в резултат на атака от няколко въоръжени дрона.

Според компанията „пожарът е избухнал в петролната рафинерия в Ал-Шувайх след атака с дрон“. Компанията заяви, че няма съобщения за жертви при удара с дрон.