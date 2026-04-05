Китай екзекутира френски гражданин, роден в Лаос

5 Април, 2026 06:56, обновена 5 Април, 2026 07:00 3 205 19

Чан Тао Фуми е бил осъден на смърт през 2010 г. за трафик на наркотици

Снимка: YouTube
БТА БТА

Французинът Чан Тао Фуми, осъден на смърт през 2010 г. в Китай за трафик на наркотици, е бил екзекутиран в град Гуанджоу, в южна част на страната, съобщи френското министерство на външните работи, предаде Франс прес.

62-годишният френски гражданин, роден в Лаос, е бил екзекутиран „въпреки мобилизацията на френските власти, включително за издействане на помилване по хуманитарни причини“, се посочва в изявление на министерството, което потвърждава противопоставянето на Франция на смъртното наказание „навсякъде и при всякакви обстоятелства“ и призовава за „неговото универсално премахване“.

„Особено съжаляваме, че защитата на г-н Чан не е имала достъп до последното съдебно заседание, което представлява нарушение на правата на засегнатото лице“, добавя министерството.

Първоначално Чан Тао Фуми е бил осъден на доживотен затвор след ареста му през 2005 г., но по-късно е подложен на нов процес след появата на „нови доказателства“ и е осъден на смърт от съд в Гуанджоу за производство, транспорт, контрабанда и трафик на метамфетамин. Той е обвинен, че е част от мрежа, която е произвеждала тонове от този синтетичен наркотик в Китай между 1999 и 2003 г.

Според данни на асоциацията „Заедно срещу смъртното наказание“ за 2025 г., той е бил един от четиримата французи, осъдени на смърт по света, заедно с Нора Лалам, осъдена през 2005 г. в Алжир, Стефан Апт Идир и Редуане Хамади, осъдени в Мароко за атентат в Маракеш през 1994 г.

Друг французин, осъден на смърт в Индонезия през 2007 г., Серж Атлауи, беше прехвърлен във Франция през февруари 2025 г. след дипломатическо споразумение, а френски съд е преобразува наказанието му в 30 години затвор. Той беше освободен през юли.

В последния си доклад за смъртното наказание от 2024 г. организацията "Амнести интернешънъл" посочва, че Китай е „държавата с най-много екзекуции в света“, с „хиляди осъдени на смърт и екзекутирани“ всяка година. Китай не публикува официални статистики за прилагането на смъртното наказание, считано за държавна тайна, отбелязва Франс прес.


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    44 2 Отговор
    тоя поне са го осъдили докато по заповед рижия кукумицин краварите направо ги гърмят.

    Коментиран от #11

    07:05 05.04.2026

  • 2 Браво

    48 3 Отговор
    затова имат Държава.

    07:06 05.04.2026

  • 3 Шопа

    33 0 Отговор
    Всички кореняци французи...

    07:13 05.04.2026

  • 4 И тука

    34 1 Отговор
    Така трябва.

    07:18 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 незнайко

    32 3 Отговор
    Смъртното наказание не трябва да се маха а напротив, публично екзекутиране както е било в миналото на такива изроди ! Доказано престъпление или умишлено убийство = ПУБЛИЧНА СМЪРТ !!! Само така ще се сложи ред в този свят !

    08:20 05.04.2026

  • 8 ЕФЕКТИВНА БОРБА

    23 1 Отговор
    С наркотрафика.

    08:22 05.04.2026

  • 9 Поп Кръстю

    16 0 Отговор
    Нашите кога щеги почистят , до кога щеги държат да отровят народа . Такива веднага даги съдят за 24 часа както във Европа. И убийците също трепят по двама по трима а ги съдят условно .

    08:48 05.04.2026

  • 10 китайците

    14 1 Отговор
    знаят какво правят.

    09:10 05.04.2026

  • 11 и двата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    начина са правилни

    Коментиран от #12

    09:13 05.04.2026

  • 12 Дзак

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "и двата":

    Щом са намерили доказателства срещу дейността му!

    09:25 05.04.2026

  • 13 Човечец

    4 1 Отговор
    Интересно как са го бастисали.

    Коментиран от #14

    09:44 05.04.2026

  • 14 БЕСЯТ ГИ ПУБЛИЧНО

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Човечец":

    ДОРИ И В УЧИЛИЩНИ ДВОРОВЕ. НАРКОТИЦИТЕ СЕ ИЗГАРЯТ СЪЩО ПЪБЛИЧНО НЕ КАТО ТУКА ЧЕНГЕТАТА ДА ГИ ПЛАСИРАТ ОТНОВО...

    10:06 05.04.2026

  • 15 МалиЙ!

    5 0 Отговор
    МалиЙ , какво чисто франсЕ!

    10:32 05.04.2026

  • 16 Безпристрастен

    3 0 Отговор
    Така се защитава държавата и населението...Наркотици: производство и разпространение - куршум! Корупция- ( удряш икономика,бюджет приходи във фиска) куршум,но и пълна конфискация на цялото имущество+ изселване на цялото семейство до трето коляно в някой див район на държавата за десетилетия,дори завинаги.Предателство - куршум.Фалшификация на нац.валута- куршум.Когато екзекутират няколко такива,пред камерите,останалите един милиард и нещо,доста се замислят,дали си заслужава да рискуват.Иначе,искаш да произвеждаш ,да продаваш от мекици на улицата,до сложна техника.Няма проблем,няма адм.спънки.Само си плащай данъци до юан.Иначе ,в затвора.Но за приватизация на държавни активи,или да тръгнеш към стратегическите отрасли ,като частник- забрави! Вода,ел.енергия производство и продажба, ВПК, подземни ресуси и богатства, банково дело - само под държавно управление и контрол на 100%. Така се става световен фактор за няма 25 години.С когото се съобразяват и щатите и Русия.Точно обратното , и много сгреши, направи Горбич,с неговата " Перестройка" Нахлуване на най -дивата,първобитна форма на Капитализма,в цялата държава.Ако бяха приложили китайския модел,за тези 40 г,щяха да бъдат световна супер развита държава.Същото важи и за нас- ако бяхме продължили и надграждали платформата на Т.Живков- Указ57 и РМД - акционерни дружества навсякъде,във промишлеността,,но със реални акции , собственост на всеки работник,инженер,техник , от чистачка до Генералния директор, сега да

    Коментиран от #17

    14:07 05.04.2026

  • 17 Безпристрастен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Безпристрастен":

    Извинявам се! Техническа грешка.Да се чете Указ-56.

    14:09 05.04.2026

  • 18 Оцелял от СДС-Чумата

    3 0 Отговор
    Много им се иска на говедарЕте да пренесат “демокрацията” си на и на Изток, ама удрят на камък.
    По Татово време в цялата близо девет милионна България я имаше, я нямаше около стотина паразитизиращи наркомани, предимно чуждопоклонници на западната “демокрация”, а сега във всяко училище по десет-двадесет нарномана, благодарение на СеДеСе-Шайката, която въведе опростачването и деморализацията в еталон за подражание.

    16:12 05.04.2026

  • 19 Манол Пейков

    0 0 Отговор
    Нито един с оригинални френски корени няма

    17:39 05.04.2026

