Китай екзекутира френски гражданин, роден в Лаос

Французинът Чан Тао Фуми, осъден на смърт през 2010 г. в Китай за трафик на наркотици, е бил екзекутиран в град Гуанджоу, в южна част на страната, съобщи френското министерство на външните работи, предаде Франс прес.



62-годишният френски гражданин, роден в Лаос, е бил екзекутиран „въпреки мобилизацията на френските власти, включително за издействане на помилване по хуманитарни причини“, се посочва в изявление на министерството, което потвърждава противопоставянето на Франция на смъртното наказание „навсякъде и при всякакви обстоятелства“ и призовава за „неговото универсално премахване“.



„Особено съжаляваме, че защитата на г-н Чан не е имала достъп до последното съдебно заседание, което представлява нарушение на правата на засегнатото лице“, добавя министерството.



Първоначално Чан Тао Фуми е бил осъден на доживотен затвор след ареста му през 2005 г., но по-късно е подложен на нов процес след появата на „нови доказателства“ и е осъден на смърт от съд в Гуанджоу за производство, транспорт, контрабанда и трафик на метамфетамин. Той е обвинен, че е част от мрежа, която е произвеждала тонове от този синтетичен наркотик в Китай между 1999 и 2003 г.



Според данни на асоциацията „Заедно срещу смъртното наказание“ за 2025 г., той е бил един от четиримата французи, осъдени на смърт по света, заедно с Нора Лалам, осъдена през 2005 г. в Алжир, Стефан Апт Идир и Редуане Хамади, осъдени в Мароко за атентат в Маракеш през 1994 г.



Друг французин, осъден на смърт в Индонезия през 2007 г., Серж Атлауи, беше прехвърлен във Франция през февруари 2025 г. след дипломатическо споразумение, а френски съд е преобразува наказанието му в 30 години затвор. Той беше освободен през юли.



В последния си доклад за смъртното наказание от 2024 г. организацията "Амнести интернешънъл" посочва, че Китай е „държавата с най-много екзекуции в света“, с „хиляди осъдени на смърт и екзекутирани“ всяка година. Китай не публикува официални статистики за прилагането на смъртното наказание, считано за държавна тайна, отбелязва Франс прес.

