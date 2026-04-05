Китай екзекутира френски гражданин, роден в Лаос

Французинът Чан Тао Фуми, осъден на смърт през 2010 г. в Китай за трафик на наркотици, е бил екзекутиран в град Гуанджоу, в южна част на страната, съобщи френското министерство на външните работи, предаде Франс прес.
62-годишният френски гражданин, роден в Лаос, е бил екзекутиран „въпреки мобилизацията на френските власти, включително за издействане на помилване по хуманитарни причини“, се посочва в изявление на министерството, което потвърждава противопоставянето на Франция на смъртното наказание „навсякъде и при всякакви обстоятелства“ и призовава за „неговото универсално премахване“.
„Особено съжаляваме, че защитата на г-н Чан не е имала достъп до последното съдебно заседание, което представлява нарушение на правата на засегнатото лице“, добавя министерството.
Първоначално Чан Тао Фуми е бил осъден на доживотен затвор след ареста му през 2005 г., но по-късно е подложен на нов процес след появата на „нови доказателства“ и е осъден на смърт от съд в Гуанджоу за производство, транспорт, контрабанда и трафик на метамфетамин. Той е обвинен, че е част от мрежа, която е произвеждала тонове от този синтетичен наркотик в Китай между 1999 и 2003 г.
Според данни на асоциацията „Заедно срещу смъртното наказание“ за 2025 г., той е бил един от четиримата французи, осъдени на смърт по света, заедно с Нора Лалам, осъдена през 2005 г. в Алжир, Стефан Апт Идир и Редуане Хамади, осъдени в Мароко за атентат в Маракеш през 1994 г.
Друг французин, осъден на смърт в Индонезия през 2007 г., Серж Атлауи, беше прехвърлен във Франция през февруари 2025 г. след дипломатическо споразумение, а френски съд е преобразува наказанието му в 30 години затвор. Той беше освободен през юли.
В последния си доклад за смъртното наказание от 2024 г. организацията "Амнести интернешънъл" посочва, че Китай е „държавата с най-много екзекуции в света“, с „хиляди осъдени на смърт и екзекутирани“ всяка година. Китай не публикува официални статистики за прилагането на смъртното наказание, считано за държавна тайна, отбелязва Франс прес.
Китай екзекутира френски гражданин, роден в Лаос
5 Април, 2026 06:56, обновена 5 Април, 2026 07:00
Чан Тао Фуми е бил осъден на смърт през 2010 г. за трафик на наркотици
Французинът Чан Тао Фуми, осъден на смърт през 2010 г. в Китай за трафик на наркотици, е бил екзекутиран в град Гуанджоу, в южна част на страната, съобщи френското министерство на външните работи, предаде Франс прес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:05 05.04.2026
07:06 05.04.2026
07:13 05.04.2026
07:18 05.04.2026
08:20 05.04.2026
08:22 05.04.2026
08:48 05.04.2026
09:10 05.04.2026
До коментар #1 от "хехе":начина са правилни
09:13 05.04.2026
До коментар #11 от "и двата":Щом са намерили доказателства срещу дейността му!
09:25 05.04.2026
09:44 05.04.2026
До коментар #13 от "Човечец":ДОРИ И В УЧИЛИЩНИ ДВОРОВЕ. НАРКОТИЦИТЕ СЕ ИЗГАРЯТ СЪЩО ПЪБЛИЧНО НЕ КАТО ТУКА ЧЕНГЕТАТА ДА ГИ ПЛАСИРАТ ОТНОВО...
10:06 05.04.2026
10:32 05.04.2026
14:07 05.04.2026
До коментар #16 от "Безпристрастен":Извинявам се! Техническа грешка.Да се чете Указ-56.
14:09 05.04.2026
18 Оцелял от СДС-Чумата
По Татово време в цялата близо девет милионна България я имаше, я нямаше около стотина паразитизиращи наркомани, предимно чуждопоклонници на западната “демокрация”, а сега във всяко училище по десет-двадесет нарномана, благодарение на СеДеСе-Шайката, която въведе опростачването и деморализацията в еталон за подражание.
16:12 05.04.2026
17:39 05.04.2026