Новини
Свят »
САЩ »
Bloomberg: САЩ ще използват почти целия си арсенал от стелт ракети с голям обсег JASSM-ER във войната с Иран

Bloomberg: САЩ ще използват почти целия си арсенал от стелт ракети с голям обсег JASSM-ER във войната с Иран

5 Април, 2026 07:45, обновена 5 Април, 2026 07:49

  • сащ-
  • иран-
  • ракети-
  • война

По-голямата част от тях вече са разположени в зоната на бойните действия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са разположили по-голямата част от своите стелт ракети с голям обсег JASSM-ER за война с Иран и ще използват почти целия си арсенал за тази цел, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Съединените щати ще изтеглят ракетите от складове, предназначени за други региони.

Според източника, заповедта за прехвърляне на оръжията, на стойност приблизително 1,5 милиона долара, е издадена в края на март. Планирано е ракетите да бъдат преместени от бази в Съединените щати и други региони, включително Тихия океан, до бази в Централното командване на САЩ и Феърфорд, Англия.

След тези маневри, Съединените щати ще имат приблизително 425 ракети, останали от приблизително 2 300 предвоенни запаса си, отбеляза източникът. Други 75 ракети се считат за дефектни.

Освен това, приблизително две трети от крилатите ракети JASSM и JASSM-ER, натрупани на склад, вече са разположени в зоната на конфликта. Според източника, над 1000 ракети JASSM-ER са били използвани през първите четири седмици от операцията, като 47 ракети са били използвани и в отделна операция.

Попълването на отработените боеприпаси при сегашните темпове на производство може да отнеме години. Lockheed Martin заяви, че планира да произведе приблизително 396 ракети с голям обсег през 2026 г., с потенциал да се увеличи до 860 бройки при пълен производствен капацитет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрация

    68 25 Отговор
    „Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че Западът ще го нарича демокрация“.
    Фидел Кастро

    Коментиран от #17, #35, #61, #71

    07:53 05.04.2026

  • 2 ХХХ,

    74 21 Отговор
    смешковци! Това е Персия, не е Ирак.

    Коментиран от #22

    07:54 05.04.2026

  • 3 Хората имат стелт ракети

    32 48 Отговор
    А ние атакуваме в украйна с магарета
    Какъв обрат!!

    Коментиран от #15, #108

    07:54 05.04.2026

  • 4 Слава Израел

    25 50 Отговор
    Ще победят сатаната
    По целият свят сатаната губи влияние

    07:55 05.04.2026

  • 5 Скоро тероризъм ще остане само в Русия

    20 67 Отговор
    Ако украйна не ги унищожи

    07:56 05.04.2026

  • 6 Путин да хвърля белият байряк

    21 64 Отговор
    Няма нужда да заличава руският народ от картата

    Коментиран от #27

    07:57 05.04.2026

  • 7 Няма нефт!

    27 60 Отговор
    Русия неможе да изнася
    Запалиха и терминалите и хранилищата
    Путин Бълнува денонощно глупости
    И накрая пак Руският народ ще отнесе всичко на собственният си гръб
    А Путин ще избяга Гордо и Достойно във Северна Кореа

    Коментиран от #54

    08:00 05.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    44 16 Отговор
    А за Зеления един по голям.

    08:01 05.04.2026

  • 9 Никога Русия не е била по слаба

    23 58 Отговор
    Време е поробените народи в русия да се отделят и да кажат не на робството и нищетата и да заживеят нормално

    08:01 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само питам

    20 6 Отговор
    С после?!

    08:05 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А защо Путин не троли Иран??

    10 30 Отговор
    Там си имат трети пол законно с документ!

    08:07 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Христос е влезнал в еросалим на магаре

    33 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хората имат стелт ракети":

    Какво лошо има в това
    Божията ръка реално влиза във Украйна

    Коментиран от #65

    08:18 05.04.2026

  • 16 Конфети "Земя-въздух-земя "

    55 11 Отговор
    Ясно е,че САЩ ще използват мощни бомби,за да "стреснат" и принудят Иран, нищо чудно и да има малко атом в някоя, но мисля,че САЩ затъва в тази война,която създава мощен враг и мисъл за отмъщение за доста дълго време.Персите за древен народ и не ми се вярва да има толкова предатели като Япония например.

    08:20 05.04.2026

  • 17 Хаха

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Демокрация":

    Троле, не повтаряй като папагал една и съща глупост.

    Коментиран от #25, #107

    08:21 05.04.2026

  • 18 От Иран:

    9 7 Отговор
    И 6@ ли сме ва

    08:22 05.04.2026

  • 19 Разколебан

    39 8 Отговор
    "Според източника, заповедта за прехвърляне на оръжията, на стойност приблизително 1,5 милиона долара, е издадена в края на март. " ----- Не се разбра кое точно е на стойност милион и половина долара? Ама сигурно ще е заповедта. Защото за оръжия 1,5 милиона долара ми се виждат малко.

    Коментиран от #110

    08:27 05.04.2026

  • 20 Глу пости на търкалета

    14 43 Отговор
    Военната промишленост в Запада от 8 г... работи на макс.
    САЩ от 20г. Имат разработени методики за Война срещу КЕН -ефа, Чайниците и С.Корея....накуп!!
    САЩ сами ще ги опаткат за дни

    Коментиран от #32, #33, #57

    08:29 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЧИЧО ГУГЛЕ

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "ХХХ,":

    МИ ЧИ
    АЗ ГУГЛЕ МАПСЕ
    ОСВЕН ЕРОР НИЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ НА ЕКРАНА
    А И НАДПИС.....ЗАМЕНЕТЕ ЕЛ.УСТРОИСТВО

    08:33 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Отреазвяващ

    7 5 Отговор
    Фойерверки

    08:37 05.04.2026

  • 25 хъхъ

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    глупостта е твоя....

    08:39 05.04.2026

  • 26 Военрен експерт

    43 6 Отговор
    САЩ привършиха Томагхавките за да стрелят от разстояние и JASSM също са на привършване, След като САЩ си помислиха, че на Иран ПВОто е приключило, преминаха на самолетно директо бомбене с полети над територията на Иран с други оръжия. А иранците само това и чакаха и извадиха новото си ПВО.
    И 12 самолета и хеликоптера бяха поразени или свалени за 24 часа,
    Затова и САЩ събира от други държави останалите далекобойни JASSM за да отдръпне фърчилата си назад!

    Коментиран от #62

    08:40 05.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 това

    19 5 Отговор
    значи Иран сваля досега другите ракети , които не са "стелт". Лошо...

    08:42 05.04.2026

  • 29 Твърде

    37 8 Отговор
    скромни възможности за производство - само няколкостотин годишно. В една истинска война, срещу руснаците или Китай САЩ нямат никакъв шанс.

    Коментиран от #36

    08:42 05.04.2026

  • 30 Влайчо

    22 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ванга":

    Кравари ще ядат резене

    08:43 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иво Христов

    11 14 Отговор

    До коментар #20 от "Глу пости на търкалета":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #34

    08:49 05.04.2026

  • 33 Факт

    11 17 Отговор

    До коментар #20 от "Глу пости на търкалета":

    САЩ изнасят 3 пъти повече оръжейна продукция от всички останали страни взети заедно

    Коментиран от #40

    08:49 05.04.2026

  • 34 Почти...

    13 19 Отговор

    До коментар #32 от "Иво Христов":

    За 13 год...останаха само 12 км до Селото ПОКРОВСК+ на 25 км от Донецк).
    И то само 2 Милиона човекоподобни блатари Фира

    08:52 05.04.2026

  • 35 аман

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Демокрация":

    кой фашизъм

    08:53 05.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 бизнес

    12 6 Отговор
    за пари оставиха неграмотни простаци да държат богатството на земята да печелят и да правят жените на инкубатори

    08:56 05.04.2026

  • 38 ИВАН

    26 3 Отговор
    Насилници и убийци, лакоми и алчни същества .... и затова ли му беше техническия прогрес на човечеството, да разрушава, замърсява ... планетата.

    08:56 05.04.2026

  • 39 Симо

    18 7 Отговор
    И след това трябва да ги напънат руснаците и ...... САЩ без гащи!!! Щом един Иран може да им предизвика недостиг на оръжие, къде са тръгнали да се съревновават с големите.

    Коментиран от #42

    08:57 05.04.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    31 6 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Това не е износ. Това е рекет, да им купуват боклуците, такива наведени политици, като нашите. Войната в Украйна показа, че от руското оръжие по-добри няма. Самите украинци го предпочитат и псуват западното, щото за нищо не става. Обраха руското оръжие от цял свят и го докараха в Украйна.

    08:58 05.04.2026

  • 41 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Така е Пен ДЕЛ":

    Лап Пай У Йотт бре хъесоссс ,кво ми пелтечищ !

    Коментиран от #46

    09:03 05.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    11 4 Отговор
    Абе джассам,массам ,работата е ясна ,янките за пореден път пак ще ги джасссат. 🤣🤣🤣

    09:06 05.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хем

    11 4 Отговор
    малко бройки, хем скъпо и прескъпо. Федералният резерв не може да смогне да вкара нулите в компютъра. Луда работа.

    09:07 05.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Китай

    8 6 Отговор
    има по-добри ракети на фракция от хамериканската цена. Ще ги удавят в желязо ако продължават да агресията си срещу китайците.

    09:10 05.04.2026

  • 48 Бай

    14 4 Отговор
    Дончо ако продължава така ще свърши парите за купоните за храна. Там над 30 милиона изгладнели американци ще му изядат ушите.

    09:11 05.04.2026

  • 49 Гост

    9 3 Отговор
    Като почнете да пишете .. Русия свършвала ракетите Иран и той САЩ и те видиш ли за има няма месец няма с кво да се бият …. Абе смешни сте

    09:12 05.04.2026

  • 50 Българин

    9 16 Отговор
    Жаждата за власт на аятоласите е толкова голяма, че са готови да жертват целия ирански народ, за да се задържат до последно на власт. Но последното ще дойде много скоро и всички иранци ще загинат в ядрения пъкъл, само заради безмислената упоритост на религиозните фанатици!

    Коментиран от #68

    09:12 05.04.2026

  • 51 Мишел

    11 4 Отговор
    Всъщност САЩ са свършили предвидените за войната в Иран стелт ракети с голям обсег JASSM-ER . За да попълнят запасите, сега отказват всякакви други доставки.

    09:18 05.04.2026

  • 52 Томахоук

    13 5 Отговор
    американците вече ги издухаха за години напред за поредното унищощожаване на вече"унищожената" ядрена програма на Иран. Сега ще издухат и JASM-ER...

    Коментиран от #56

    09:20 05.04.2026

  • 53 Вероятно

    4 4 Отговор
    Господин Пен Дел-ът не знае, че корейци в Украйна не е имало, а бяха пратени в Курск....

    09:27 05.04.2026

  • 54 Мишел

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Няма нефт!":

    Фантазираш .За февруари март руският износ на нефт е рекорден и продължава в същия темп . Руският нефт сега се продава на цена над 121. $/барел, която е по висока от тази на нефта Брент.

    Коментиран от #67

    09:28 05.04.2026

  • 55 САЩ СА -

    9 6 Отговор
    ФАШИСТКИ БОКЛУЦИ ! СМЪРТ ЗА ФАШИСТКАТА ИЗМЕТ !

    09:30 05.04.2026

  • 56 койдазнай

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "Томахоук":

    Ми значи идните години война няма как да има!
    Това притеснява ли ви?!?

    09:32 05.04.2026

  • 57 Мишел

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Глу пости на търкалета":

    САЩ имат много планове, но нямат никакви ресурси да ги осъществят.

    Коментиран от #63

    09:36 05.04.2026

  • 58 цитат

    9 5 Отговор
    Иран успя да се защити, защото е истинска държава. Америка се провали, защото е банда, маскирана като държава.

    09:38 05.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 В Русия "демокрация наречена рашизъм"

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Демокрация":

    Затова в Русия се води ГРАЖДАНСКА ВОЙНА - Руски Киев срещу Фашистка Москва. Рашизмът е путински православен фашизъм!

    Коментиран от #104

    09:47 05.04.2026

  • 62 демократ

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Военрен експерт":

    Ф-35 обезсмисли ПВО нито един свален. Следващия ход е атомен удар с Б-2 над Мацкве и Пейкин

    Коментиран от #102

    09:48 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Да ни Христос е влязъл в Еросалим

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "И Христос е влезнал в еросалим на магаре":

    На магаре ореди 2000 години
    А Руската Армия атакува днес на магарета
    Значи реално е 2000 години назад във времето

    Коментиран от #70

    09:54 05.04.2026

  • 66 Мишел

    11 4 Отговор
    САЩ и Израел установиха, че нямат защита от иранските ракети Хоремшахр 4.

    09:55 05.04.2026

  • 67 Даааа

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "Мишел":

    Ама ще трябва да го пренасят с кофи, че украинците избомбиха петролопроводите... 🤣

    Коментиран от #74

    09:57 05.04.2026

  • 68 По Българин

    7 7 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Жаждата за власт на укрохунтата е толкова голяма, че са готови да жертват целия украински народ, за да се задържат до последно на власт. Но последното ще дойде много скоро и всички украинци ще загинат в ядрения пъкъл, само заради безмислената упоритост на нацистките фанатици!

    Коментиран от #73

    09:58 05.04.2026

  • 69 HEРАЗБРАЛ

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "На Украйна не и трябват Американски Оръж":

    Готин, на какво си??? Пробвах какво ли не, нищо не ме вдига като теб. Ама ти направо не си на тоя свят, нямаш връзка с действителността, а уж ходиш по Земята. Мега яко... Дай контакти!!! Сигурно си от нашите... от ПП/ДБ... Браво!

    09:58 05.04.2026

  • 70 Зевзек

    5 6 Отговор

    До коментар #65 от "Да ни Христос е влязъл в Еросалим":

    "Значи реално е 2000 години назад във времето"

    Още по зле защото разпадна "силното и сплотено" НАТО и фалира "богатия" ЕС.

    Коментиран от #75

    09:59 05.04.2026

  • 71 Ердоган

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Демокрация":

    Отиди в Брюксел и вдигни плакат No war, иди на Червения площад и вдигни плакат с Нет войне и ще разбереш, кои са фашистите

    10:00 05.04.2026

  • 72 Ами

    3 4 Отговор
    да ги свършват и да ги почва Кимчо ...

    10:00 05.04.2026

  • 73 Как е бизнесът на Кобзон?

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "По Българин":

    Върви ли а?

    Коментиран от #77

    10:00 05.04.2026

  • 74 Запознат

    7 5 Отговор

    До коментар #67 от "Даааа":

    "че украинците избомбиха петролопроводите"

    Избомбиха единствено петролопровода Дружба който отива към Европа през Украйна и Унгария. Та ми се струва че не руснаците ами Урсулите ще пренасят петрола с кофи.

    Коментиран от #78, #81

    10:02 05.04.2026

  • 75 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Зевзек":

    Кога беше 24/02/22 ?
    Ол1гофрените до колко може да броите?

    Коментиран от #82

    10:03 05.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 По Българин

    7 6 Отговор

    До коментар #73 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Върви много успешно - едни руснаци които се пишат украинци напълниха едни огромни полета с жълто-сини знаменца които се виждат вече и от космоса. Та те свършиха и почват и жени да мобилизират.

    10:04 05.04.2026

  • 78 Ол1гофрен,

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "Запознат":

    Балтийските пристанища около Ленинград изгоряха.Влез в руският Интернет за инфо.

    10:04 05.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ясен

    5 6 Отговор
    Когато приключи всичко това няколко големи западно европейски градове няма да ги има.

    Коментиран от #109

    10:07 05.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Зевзек

    7 5 Отговор

    До коментар #75 от "Ол1гофрен,":

    А каква част от Виетнам господарите ти завладяха след 10 години война ще ми кажеш ли или пък каква част от Афганистан завладяха след 20 години война. А каква част от Иран завладяха до сега.

    10:07 05.04.2026

  • 83 Хе хе

    7 4 Отговор

    До коментар #79 от "Да де":

    Украйна в историята, това е върховната цел ....вече от 50 милиона станаха около 18...всичко върви по план.

    10:08 05.04.2026

  • 84 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #79 от "Да де":

    А къде ви е "силното и сплотено" НАТО

    Коментиран от #88

    10:09 05.04.2026

  • 85 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор
    Което не бива да ти пречи да си го слагаш отzaд

    Коментиран от #89

    10:10 05.04.2026

  • 86 "Злобното Джуджи"

    4 3 Отговор
    Хи хи хи

    К У И З

    Кой е следващия "Иран" на ианките ???!

    10:11 05.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #84 от "Зевзек":

    Натовски оръжие пета година избива руснаци . Включително и българско.
    Слава Украина!

    Коментиран от #92

    10:12 05.04.2026

  • 89 Зевзек

    3 4 Отговор

    До коментар #85 от "Гресирана ватенка":

    Козячетата така ли правите

    10:12 05.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #94

    10:14 05.04.2026

  • 92 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    "пета година избива руснаци"

    Прав си те украинците също са руснаци - от 45 милиона преди войната вече са 18 милиона - много добре се справя.

    10:15 05.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "Дон Корлеоне":

    Не бе те руснаците и без интернет попиляха "силното и сплотено" НАТО

    10:18 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Удри Дони!Удри Биби!

    7 5 Отговор
    Смачкайте режима!

    Коментиран от #103

    10:26 05.04.2026

  • 97 Вацев

    6 3 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    10:27 05.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Като им знам запасите

    5 4 Отговор
    значи ша стигнат за 2 дни, а после ша мигат на парцали.

    10:38 05.04.2026

  • 100 Трол

    6 4 Отговор
    Тръмп е шизофрен,САЩ вече няма да е Съединени щати а ще е разделени щати

    10:39 05.04.2026

  • 101 Значи от предвоенните

    5 6 Отговор
    2300 броя за 3 седмици пуцате са им останали 400.те с 1900 нищо не направиха та с тези 400 още по-голя9572мо нищо. Жалка работа.

    10:42 05.04.2026

  • 102 И понеже за часове ядрения облак

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "демократ":

    достига България, ти демократично до година-две умираш от левкемия, рак на белия дроб или някакъв друг вид или ти се раждат дечица с тежки увреждания - това е първата вълна. И понеже цезий, плутон и други ядрени замърсители имат време на разпад 88 години и повече, днес няма българско семейство, което да не е изпратило поне един, починал от рак. Явно си много младичък и не помниш или не знаеш нищо за Чернобил. Така яе, по-кротко с призивите за ядрено "изпаряване"

    Коментиран от #105

    10:42 05.04.2026

  • 103 На Биби кочината е

    2 5 Отговор

    До коментар #96 от "Удри Дони!Удри Биби!":

    надупчена, като гевгир, а демонстрациите са ежедневие против него.

    10:44 05.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 демократ

    1 4 Отговор

    До коментар #102 от "И понеже за часове ядрения облак":

    Рака ще го мислим после чърво работата да свършим. Руснаците и без това ще ударят така че все тая.

    11:07 05.04.2026

  • 106 Идва Нов Световен Ред

    6 3 Отговор
    Иранците, ако знаеха какво ги чака от утре вечер до към 22 Април със сигурност щяха да са развели белият байрак! Те обаче още си мислят, че Тръмп блъфира, но уви, големи наивници се оказаха! Унижожаване на електроцентралите и нефтените инсталации на Иран ще бъде най-малкото зло за тях, от утре вечер! Очакват се бомбени килими над Техеран и Исфахан от минимум 6 бр. Б-52 по 31 тона и половина бомби, така, че се получава по около 188 тона бомби на град в Иран, което се равнява на една 40 килотона атомна бомба като сила на взрива, но без радиационно замърсяване! Господ да се смили на чалмите по Великден, но те от много време си го търсят това!

    11:50 05.04.2026

  • 107 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Истинска демокрация е имало само в Древна Елада
    просъществува само 28 дни.
    по света сега е псевдо демокрация нали виждаш резултата
    "навсякъде ще летят ракети всички народи са в един кюп
    наводнения пожари , земетресения"
    Ванга

    12:15 05.04.2026

  • 108 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хората имат стелт ракети":

    да ама като пръдне магарето
    припадат по 20 души

    12:20 05.04.2026

  • 109 Санитар от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ясен":

    Добре бе....Няма да те местя в западното крило....

    13:47 05.04.2026

  • 110 От чужбина

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Разколебан":

    То май само една бройка от ракетите е много повече. Ама журналист от математика разбира ли?

    14:15 05.04.2026

  • 111 УдоМача

    2 0 Отговор
    И кат ги издумкат и тях ко ша праят? Ръцете горе ли ще вдигат с бяло знаме или атома ша фъргат???

    17:20 05.04.2026