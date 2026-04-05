Bloomberg: САЩ ще използват почти целия си арсенал от стелт ракети с голям обсег JASSM-ER във войната с Иран

Съединените щати са разположили по-голямата част от своите стелт ракети с голям обсег JASSM-ER за война с Иран и ще използват почти целия си арсенал за тази цел, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Съединените щати ще изтеглят ракетите от складове, предназначени за други региони.

Според източника, заповедта за прехвърляне на оръжията, на стойност приблизително 1,5 милиона долара, е издадена в края на март. Планирано е ракетите да бъдат преместени от бази в Съединените щати и други региони, включително Тихия океан, до бази в Централното командване на САЩ и Феърфорд, Англия.

След тези маневри, Съединените щати ще имат приблизително 425 ракети, останали от приблизително 2 300 предвоенни запаса си, отбеляза източникът. Други 75 ракети се считат за дефектни.

Освен това, приблизително две трети от крилатите ракети JASSM и JASSM-ER, натрупани на склад, вече са разположени в зоната на конфликта. Според източника, над 1000 ракети JASSM-ER са били използвани през първите четири седмици от операцията, като 47 ракети са били използвани и в отделна операция.

Попълването на отработените боеприпаси при сегашните темпове на производство може да отнеме години. Lockheed Martin заяви, че планира да произведе приблизително 396 ракети с голям обсег през 2026 г., с потенциал да се увеличи до 860 бройки при пълен производствен капацитет.