Тръмп: Извършихме една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ!

Тръмп: Извършихме една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ!

5 Април, 2026 07:51, обновена 5 Април, 2026 07:54

Според американския лидер, по негово указание военните изпратили на помощ десетки самолети, „въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света“

Тръмп: Извършихме една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили са извършили „една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ“, след като вторият пилот на сваления над Иран F-15 бе спасен и е в безопасност.

„Този ​​смел воин е бил зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които се приближаваха с всеки час, но никога не е бил наистина сам, защото неговият главнокомандващ, министърът на отбраната, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и неговите колеги офицери са следили местонахождението му денонощно и са планирали старателно спасяването му“, написа Тръмп в Truth Social.

Според американския лидер, по негово указание американските военни са изпратили десетки самолети, „въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света“, на помощ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    104 38 Отговор
    За един човек загубиха два хеликоптера.

    Коментиран от #20, #81, #94, #141, #194

    07:58 05.04.2026

  • 2 Опасен

    123 22 Отговор
    Самохвалко

    Коментиран от #117, #209

    07:58 05.04.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    67 17 Отговор
    Имаше такъв филм,,В тила на врага,,

    Коментиран от #31, #32

    07:59 05.04.2026

  • 4 Бургас

    79 60 Отговор
    „Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че Западът ще го нарича демокрация“.

    Коментиран от #49, #82

    07:59 05.04.2026

  • 6 Свободен

    118 25 Отговор
    Засега цялата операция е провал!
    Не виждам Иран да се е предал!
    Един спасен пилот ли е "голямата победа"?

    Коментиран от #26, #120

    07:59 05.04.2026

  • 7 И ся кво?!

    97 19 Отговор
    Дай да се на@каме от високопарни речи,че първо сме позволили позорно да ни свалят...,пък после сме спасили един пилот...

    Коментиран от #99

    08:00 05.04.2026

  • 8 Тръмпаа

    49 12 Отговор
    Кьораф карти не играе

    08:00 05.04.2026

  • 9 Ген Мутафчийски

    73 12 Отговор
    Тези самолети с бомби как могат да помогнат на човека?

    08:00 05.04.2026

  • 10 Ройтерс

    81 14 Отговор
    Стар гл0пак!

    08:00 05.04.2026

  • 12 Киро

    82 12 Отговор
    Тръмп: Извършихме една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ.С участието на джон рамбо. Хи хи хи

    08:01 05.04.2026

  • 13 Путлер

    31 42 Отговор
    Ние искахме да стане по-добре, но стана както винаги.

    08:02 05.04.2026

  • 14 Мишел

    83 16 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    Коментиран от #25

    08:02 05.04.2026

  • 15 Мускат

    71 18 Отговор
    Tози лъже на всяка дума! Пилота е дал фира! Пиши го загинал за демократичните ценности!

    08:02 05.04.2026

  • 16 И какво е наложило тази дандания?

    92 22 Отговор
    Какво е търсил тоя пилот, да обикаля по иранските планини?
    Нямаше ли да е по-добре и по-евтино да си бе стоял у дома?

    Повод за хвалби ли е?

    Коментиран от #23, #24, #27, #123

    08:03 05.04.2026

  • 17 Дедо

    57 10 Отговор
    е за връзване!

    08:05 05.04.2026

  • 19 Дончо Улавия

    58 10 Отговор
    Тоя дядо що не спи?

    Коментиран от #159

    08:05 05.04.2026

  • 20 А за

    28 36 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТЕБ дори и една ратишка оцветена в рядко кафяво от вестник "Работническо дело" няма кой да пожертва

    08:06 05.04.2026

  • 21 Рижата

    49 12 Отговор
    Хвали ме муцко,само ластици и локуми от тоя рижав клоун,същия е като зелиния украйнски клоун все едно един ги е правил...хах интелект 0

    08:06 05.04.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    22 19 Отговор
    Хаяско прати ли хора на луната?

    08:06 05.04.2026

  • 24 Как е бизнесът на Кобзон?

    17 26 Отговор

    До коментар #16 от "И какво е наложило тази дандания?":

    Върви ли?

    Коментиран от #149, #151

    08:08 05.04.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    10 16 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Но това не ти пречи да си го слагаш в гз .

    08:08 05.04.2026

  • 26 Ами..

    48 12 Отговор

    До коментар #6 от "Свободен":

    Като няма с какво друго да се похвалят...
    Между другото Китай и Иран твърдят обратното...
    Така, че центаджийте да не бързат...
    Мани го улавия ... нека се фука...

    Коментиран от #37, #89

    08:09 05.04.2026

  • 27 Тръмп

    40 7 Отговор

    До коментар #16 от "И какво е наложило тази дандания?":

    Това беше и целта на операцията в Иран. Доказахме! Приятна екскурзия си направихме както обявих. Сега вече можем с горди глави си обираме партакешите!

    Коментиран от #41

    08:09 05.04.2026

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    13 6 Отговор
    сига годенмееар ша направят филм

    08:11 05.04.2026

  • 31 Сладур

    29 6 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Така ли си представяш, че се е разиграла ситуацията - експлозии, драматични моменти и холивудски героизм?

    08:11 05.04.2026

  • 32 Следващият филм

    15 25 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    ЧАЛМАТА СИ ОТИВА

    08:12 05.04.2026

  • 33 Народът го е казал!

    26 7 Отговор
    ФалиПръцко!

    08:13 05.04.2026

  • 35 Барбалей

    30 15 Отговор
    Хеликоптери влизат и излизат,американски войници се разкарват в Иран...интересно,нямаше ли някои,като нашите двама братя,които начупиха френските командоси, да опердашат и янките?

    Коментиран от #47

    08:14 05.04.2026

  • 36 Простият

    38 8 Отговор
    Тръмпоча от ада ли се пръкна? Не престана да говори за смъртоносни оръжия и да сее смърт по света. Требе Господ колкото може по-скоро да го прибере където му е мястото.

    08:14 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Господин Президент, сър, молим ви

    25 7 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмп":

    08:16 05.04.2026

    29 8 Отговор
    Тръмп е от старата школа, още не е разбрал, че САЩ вече не е световен хегемон.

    08:16 05.04.2026

    Трепах аятоласи на поразия и отървах пилота ни

    08:18 05.04.2026

  • 44 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    28 8 Отговор
    08:18 05.04.2026

    25 11 Отговор
    Коментиран от #53

    08:19 05.04.2026

  • 48 Сега Тръмп пак

    16 15 Отговор
    ще навири перчема и вероятността да заповяда масирана бомбардировка на Иран става все по голяма.

    Изтребителите на САЩ и Изарел ще преминат към охрана на тежките бомбардировачи.
    Ще има ракетни залпове по Иран от многото фрегати в околните води.

    08:20 05.04.2026

  • 49 Монтана

    18 17 Отговор

    До коментар #4 от "Бургас":

    „Следващата война в Европа ще бъде между фашизма в Русия и Западнити ДЕМОКРАЦИИ с фашизма, само че Западът ще нарича фашизма в Русия - РАШИЗЪМ “

    Коментиран от #54

    08:20 05.04.2026

  • 50 ТРЪМП НАШ

    12 12 Отговор
    ТРЪМП НАШ .

    ТРЪМП НАШ.


    АГЕНТ КРАСНОВ

    Някой ден дано прати

    Една Група Солдати

    Да изведе и Своя Приятел Путин

    От Вражеската Територия.

    Коментиран от #190

    08:20 05.04.2026

  • 51 Фейк - либераст

    38 5 Отговор
    Пилотът е спасен благодарение на личната намеса на перчема, който е бил в спасителния хеликоптер и лично подал ръка на човека! Какъв ВЕЛИК воин! Какъв ВЕЛИК президент! Какви ВЕЛИКИ смъртоносни оръжия! Какви ВЕЛИКИ убийци!

    Коментиран от #92

    08:20 05.04.2026

  • 53 Прави Впечатление

    16 16 Отговор

    До коментар #46 от "ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ":

    Че

    ЦЕЛУВАНЕТО НА КУРАНът

    И ФАНАТИЧНАТА ПОДКРЕПА

    ЗА РАЗНИ ЧАЛМАРИ И ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИСТИ

    СЕ ПРЕВЪРНА В ЕЖЕДНЕВИЕ

    ЗА РУСОФИЛКИТЕ ПО НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.

    08:22 05.04.2026

  • 54 Оригиналния цитат е от Рейгън

    6 8 Отговор

    До коментар #49 от "Монтана":

    всемете го прочетете бе соросчета:):)

    Коментиран от #83

    08:22 05.04.2026

  • 55 Ако го бяха сгащили иранците

    11 10 Отговор
    щеше да ти увисне джуката, ама сега устата ти голяма.
    Няма да избягаш от панделата ти, спокойно.

    08:23 05.04.2026

  • 56 Ехааа

    19 7 Отговор
    Холивуд ще направи екшън муви с Том Круз - "по истински случай".

    08:23 05.04.2026

  • 58 незнайко

    10 13 Отговор
    Да бе да ! Добре, че иранците не са искали да го търсят !

    Коментиран от #61, #66, #169

    08:23 05.04.2026

  • 59 Иво Христов

    13 13 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #199

    08:24 05.04.2026

  • 60 Само питам

    17 4 Отговор
    Тоя глу пак няма ли си ци.ган ка да го хвали??!!

    Коментиран от #63

    08:24 05.04.2026

  • 61 Ей това да си копейка е Божие наказание

    20 6 Отговор

    До коментар #58 от "незнайко":

    Сами дето иранците обявиха пред цял свят награда за залавянето на пилота.

    08:25 05.04.2026

  • 62 БеГемот

    15 5 Отговор
    Бай Дончо гледал на телевизора и си мисли че е участвал...

    08:26 05.04.2026

  • 63 Z-axaрова

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Само питам":

    Няма.Аз бих се кандидатирала.

    Коментиран от #76

    08:26 05.04.2026

  • 67 РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    8 5 Отговор
    Още от САБАЛЯМ

    СА ЗАХАПАЛИ.

    ИРАНСКОТО РЕЗЕНЧЕ.

    ДА ИМ Е СЛАДКО

    08:31 05.04.2026

  • 68 Болен мозък

    6 5 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомба.

    08:31 05.04.2026

  • 69 От ПОСОЛЯ

    12 3 Отговор
    Гледаме като гръмнати как Рамбо спасява пилота по ХОЛИВУДСКИ.

    08:33 05.04.2026

  • 70 ЗАХАРОВА

    9 9 Отговор
    Тва са истински мъже, не като нашите в Кремле.

    Коментиран от #74

    08:35 05.04.2026

  • 71 ои8уйхътгрф

    26 7 Отговор
    Рижко, я докладвай сега за загубите при спасяването, че дотук знаем за:

    - 2 хеликоптера
    - един самолет А-10
    - 7 "спасители" на компост

    И ако може коментар по темата "Защо Катар ви ЗАБРАНИ да използвате тяхната територия за атаки, затвори си въздушното пространство за вас и ви даде 72 часа да се изнесете от базата ви там?"

    Жокер за незапознатите- в базата в Катар са разположени от 8 000 до 10 000 войника, самолети-цистерни, тежки бомбардировачи и огромни транспортни самолети... По същество това е главната логистична база на кравите в региона... Тоест БЕШЕ...

    Коментиран от #75, #175

    08:42 05.04.2026

  • 72 Хайо

    18 3 Отговор
    Доста е добър в разказите по фантастика рижавия .

    08:44 05.04.2026

  • 73 Пуся

    8 11 Отговор
    А ние въобще не си играем да спасяване, крепостни бол.

    08:50 05.04.2026

  • 74 демократ

    7 8 Отговор

    До коментар #70 от "ЗАХАРОВА":

    В Русия е пълнобс такива не знам защо в Сащ пдрстята е разрешена а в Рашия нр като в Рашия са в пъти повече

    08:50 05.04.2026

  • 76 Няма нужда

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Z-axaрова":

    Дъртото Наде вече я изпревари

    09:04 05.04.2026

  • 77 Сравнения

    6 4 Отговор
    2015 г. Сирия, турски изтребители F-16 свалиха руски Су-24. Пилотът на самолета беше убит от огъня на протурски бунтовници по време на парашутния десант, а руски морски пехотинец също беше убит при спасителна операция.

    09:06 05.04.2026

  • 79 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 5 Отговор
    Единият три дена този ма..у..к четири дена ! Дърти диктатори у Гъ...3 @ Оня с големите уши на вкамера

    09:13 05.04.2026

  • 80 Ххх

    7 2 Отговор

    До коментар #78 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Извънземни са спасили пилота с летящата чиния

    09:19 05.04.2026

  • 83 Копейсульо

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Оригиналния цитат е от Рейгън":

    Колко агнета похарчи бащата ти за основното ти образование?

    09:28 05.04.2026

  • 84 Maйора

    10 10 Отговор
    Евакуирането на актив от тила на противника е рутинна операция за американската и израелските армии. Имат специално обучени и тренирани подразделения, които точно с това се занимават. Не е извънредно събитие, а рутина. Евала за професионализма!

    Коментиран от #211

    09:29 05.04.2026

  • 85 Евала чичо Дони!!!

    12 14 Отговор
    "НАМЕРИХМЕ ГО! В БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВ! НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОИН! Фактът, че успяхме да завършим и двете операции, без нито един американец да бъде убит или дори ранен, доказва за пореден път, че сме постигнали огромно въздушно господство и превъзходство в иранското небе. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА, БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ НАШИТЕ СИЛИ И ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН НА ВСИЧКИ!"

    09:31 05.04.2026

  • 86 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    8 3 Отговор
    Идеален сюжет за нов холивудски военен екшън

    09:31 05.04.2026

  • 88 От ПОСОЛЯ

    6 5 Отговор
    Гледахме спасяването, като филм на Холивуд е.

    09:32 05.04.2026

  • 91 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 1 Отговор
    Сега наказвам, после казвам....

    09:33 05.04.2026

  • 92 Пръдлячко

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Фейк - либераст":

    Не обиждай американския президент да не те сгащи Путин

    09:34 05.04.2026

  • 93 КИМЧО...ядрения

    1 0 Отговор
    Пак не разбрах кво саслучи

    09:34 05.04.2026

  • 95 Болен мозък

    4 3 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомби...или са били извънземни...

    09:35 05.04.2026

  • 96 Мдаа, напълно подходящ

    15 3 Отговор
    сюжет за сценарий на "героичен" холивудски филм! Е, тия там не са пропуснали нито едно такова събитие без да го превърнат в поредния блокбъстър, който да обиколи света, героизирайки американската армия, която между впрочем печели битки само в Холивуд, и избива понякога хиляди за да "спаси" един "герой"... Помните, вероятно, филма "Блек Хоук доун", където в края на филма казват, че американските жертви са 18, а сомалийците са над 1000... Ранените не ги споменават, но естествено са многократно повече... Това за "спасителните" операции на янките...

    09:37 05.04.2026

  • 97 цитат

    9 8 Отговор
    Иран успя да се защити, защото е истинска държава. Америка се провали, защото е банда, маскирана като държава.

    Коментиран от #104, #110

    09:40 05.04.2026

  • 99 Пръдльооо потрупан

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "И ся кво?!":

    Няма самолет който да не може да бъде свален при военни действия.Не се прави на разбирач,постигаш обратен ефект!! Украинците вече не се занимават да свалят руски самолети Ако не изчезнат,сами падат.

    09:41 05.04.2026

  • 100 Адмирации

    8 6 Отговор
    Така се прави; дори и мъртвите при мисии е желателно да се евакуират! А тва, че при хиляди излитания иранчаните са свалили 2- 3 самолета... Ами на война е така. Някой бедуин е успял да го думне от упор. Ф15Е?! Тва никога не е сваляно в бой!!! Чисто тото си е било. С някъф ПЗРК, тип стингър. Или друго щастливо стечение на обстоятелства: както навремето сърбите свалиха ф22. Общо взето от "сватбарска пукотевица"! Да не се правят, че некви велики ПВО измишльотини са комбинирали персите!

    09:44 05.04.2026

  • 101 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    6 2 Отговор
    Дръпна ли ви се....п.и.к.н.я.т.а

    Коментиран от #206

    09:44 05.04.2026

  • 103 Гост

    5 1 Отговор
    Като холивудски сценарий. След години може да има американски филма за това.

    Коментиран от #109

    09:46 05.04.2026

  • 104 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    8 3 Отговор

    До коментар #97 от "цитат":

    Как ли са защитиха аятоласите...

    09:46 05.04.2026

  • 105 Браво!

    3 5 Отговор
    Велики сте,ама глупаци

    09:47 05.04.2026

  • 106 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    5 5 Отговор
    Давайте урана, че Тръмп ша ви заличи от картата на света. Пък и петрола ша ви гушне....

    09:48 05.04.2026

  • 107 Чичо Дончо

    2 5 Отговор
    Ние сме най-великите ние-сме върха на еврейският сладолед.

    09:48 05.04.2026

  • 108 На бат Рамбо братчед му

    7 2 Отговор
    Те изкараха от креватчето охранявания венецуелски президент, че един полковник от камънаците на Иран ли няма да си приберат?

    Коментиран от #115

    09:48 05.04.2026

  • 109 Прав си

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Гост":

    Вече са пише сценария, докато е още топъл, топъл.

    09:49 05.04.2026

  • 110 Пръдльо комунделски

    8 10 Отговор

    До коментар #97 от "цитат":

    Коя истинска държава избива над 30 000 от населението си.за да запази на власт религиозна шайка,която налага бит и порядки от средновековието??

    Коментиран от #122

    09:49 05.04.2026

  • 111 Някой да обясни на Тръмп,

    11 5 Отговор
    че шахмата е даден на света от персийците.

    Коментиран от #125, #144

    09:50 05.04.2026

  • 112 Ебщайн кви ги ръси лъжливи?

    10 3 Отговор
    По време на война много се лъже, нали така бре ебщайнчо?

    09:51 05.04.2026

  • 113 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    7 6 Отговор
    Пращайте Путин на курс в САЩ...как са прай СВО да научи...

    Коментиран от #130

    09:51 05.04.2026

  • 114 ДА БЕ ДА

    6 5 Отговор
    АМА НАДАЛИ СТЕ СПАСИЛИ.

    09:52 05.04.2026

  • 115 А бе

    8 7 Отговор

    До коментар #108 от "На бат Рамбо братчед му":

    Путин за това спря интернета в Русия,страхува се ,че ще е следващия.

    09:52 05.04.2026

  • 116 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    6 9 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомба...

    09:52 05.04.2026

  • 117 Диагностик

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Опасен":

    И опасен психопат !!!!

    09:53 05.04.2026

  • 118 МЕДВЕДЕВ

    6 5 Отговор
    Новината ми вгорчи сутрешната водка

    09:54 05.04.2026

  • 119 Дон Корлеоне

    8 5 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    09:54 05.04.2026

  • 121 КИМЧО...ядрения

    2 2 Отговор
    Затова съм забранил филмите с Рамбо....

    09:56 05.04.2026

  • 123 Доналд Тръмп

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "И какво е наложило тази дандания?":

    Абе казано по-скомно, доста понесохме през предните 24 часа, но с това спасяване, ако е вярно де, избегнахне поне пълното унижение

    09:57 05.04.2026

  • 124 Пийт Хегсет -Крозейдър

    5 1 Отговор
    Армагедон над Иран!

    09:57 05.04.2026

  • 129 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    3 3 Отговор
    Мен никой не ма спаси....

    10:04 05.04.2026

  • 130 Зеленски

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Нас с Буданов по-скоро ни итересува, ако можеш да обясниш как да си пием питието на плажа в Крим!?
    И как да организираме Евровизия в Мариопул? Че само с едни златни тоалетни от европейските данъкоплатци не става!

    10:05 05.04.2026

  • 131 Ново пет

    0 6 Отговор
    В операцията са участвали само дронове....затова нема жертви.

    10:06 05.04.2026

  • 132 Чарли Шийн

    0 3 Отговор
    Съм. Поредния диктатор на ревера ми! А? А? А?

    10:10 05.04.2026

  • 133 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Таварищи, доброе утро.
    Нека оставим американците на мира !!!
    Интересува ме колко дрона (не)свали Рассия нощес, за да изразя своето безконечно възмущение и дълбоко безпокойство от това украинско Безобразие ☝️😄

    10:11 05.04.2026

  • 134 За първи път в живота си

    3 3 Отговор
    Не излъга

    10:11 05.04.2026

  • 135 Персийците

    6 5 Отговор
    Да не са по тъпи от тебе нарочно не го задържаха за да дойдат няколко мишени хеликоптерчета

    10:12 05.04.2026

  • 136 Перко Налъмов

    6 8 Отговор
    Този човек, ако не го озаптят, е в състояние да направи огромни бели за човечеството. Той е видимо луд.

    10:12 05.04.2026

  • 137 Евроатлантик

    16 5 Отговор
    Рашистите са гола вода в това отношение... Не могат да спасят никого от своите .
    На-брутално беше с подводницата Курск и крайцера Москва.

    Коментиран от #142

    10:12 05.04.2026

  • 138 Зеленски

    7 5 Отговор
    Бомбя Русия и Иран....имам да им връщам....дроновете СТИНГ вас моята гордост

    10:13 05.04.2026

  • 139 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    6 4 Отговор
    Новините от Иран ви вгорчиха Цветницата....
    сабаален рано.

    10:16 05.04.2026

  • 140 Лада искра

    4 6 Отговор
    Днес кой ден се пада от четиридневната операция на сша?

    10:17 05.04.2026

  • 142 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор

    До коментар #137 от "Евроатлантик":

    "...Най-брутално беше с подводницата Курск и крайцера Москва...."

    С Чернобил тоже руснаците блеснаха !!!
    Още чистя камъните руски чернобилски в бъбреците вече 50 години ☝️😁

    Коментиран от #143

    10:19 05.04.2026

  • 143 Лада искра

    7 5 Отговор

    До коментар #142 от "Владимир Путин, президент":

    Ха ха, искаш да кажеш укруупиттечческите чернобилски камани

    Коментиран от #146

    10:23 05.04.2026

  • 144 Някой на теб да ти обясни

    8 4 Отговор

    До коментар #111 от "Някой да обясни на Тръмп,":

    Някой на теб да ти обясни, че между империята на персите и сегашната теократична ислямска република приликата е само географска.

    Коментиран от #154, #164

    10:25 05.04.2026

  • 146 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #143 от "Лада искра":

    За ПЯТЬ года разбрах от коментарите че укрите били Баш руснаци, а руснаците монголци ☝️😁

    10:28 05.04.2026

  • 147 Гост

    5 6 Отговор
    Тръмп е хоспитализиран?

    В американските медии се появява все повече информация за спешната хоспитализация на президента на САЩ.
    Дори има конспиративни теории за заговор срещу Тръмп и отравянето му.

    Коментиран от #165, #198

    10:29 05.04.2026

  • 148 Трамп

    1 2 Отговор
    Аз съм господ твоят бог да нямашдруги богове освен мен и веднага да ми дадеш всичко което имаш

    10:30 05.04.2026

  • 150 Това момче го спасихте

    5 3 Отговор
    Но ако продължите с агресията ви срещу Иран, ще има и други!

    10:31 05.04.2026

  • 151 Мижаво с доста

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    спирания, но виж бизнеса при Бандера е на пълни обороти, ката ден все нови и нови доставки и не намалява, а се увеличава.

    10:33 05.04.2026

  • 152 Историк

    5 2 Отговор
    Физиономията на световния ужас! Вечни заплахи, юмруци и крясъци и изкривено от злоба и омраза лице!

    10:33 05.04.2026

  • 153 Българин

    3 6 Отговор
    Истината е, че Иран им го предадоха като част от бъдещата сделка...

    10:33 05.04.2026

  • 154 Не се напъвайте,

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Някой на теб да ти обясни":

    не ти се получава. Разбирам желанието ти да се подложиш но ставаш само за килимче пред входна врата. Съсиш за хора по собственото си положение на изчезваща нация, а сме били велик народ.

    10:37 05.04.2026

  • 155 Ивайло

    5 2 Отговор
    Този човек много ми прилича на Бойко Борисов ,непрекъснато се хвали !

    Коментиран от #162

    10:45 05.04.2026

  • 157 ами

    5 2 Отговор
    ха ха ха - дайте му нобел за мир на този човечец преди да е взривил планетата

    Коментиран от #158

    10:57 05.04.2026

  • 158 Ако света бе нормален

    5 2 Отговор

    До коментар #157 от "ами":

    щеше да скочи срещу тази агресия на САЩ и Израел и да ги постави в изолация! Хегемонията на САЩ видно вече си отива, но злините които ще причини отивайки си, ще са страшни за целият свят!

    11:01 05.04.2026

  • 159 Неподписан

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дончо Улавия":

    Чочжум,с жена като неговата и аз не бих спал...

    11:05 05.04.2026

  • 161 свален

    5 1 Отговор
    Със сигурност има минимум един свален С-130 ( видеа в телеграма) и поне един хеликоптер .

    11:09 05.04.2026

  • 162 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Ивайло":

    Хотелиер сравняваш с наемател в Панкрац...

    11:10 05.04.2026

  • 163 дядо поп

    4 4 Отговор
    И спасителите едвам се спасиха!

    Коментиран от #167

    11:13 05.04.2026

  • 164 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Някой на теб да ти обясни":

    За каква география говориш? Иран е многонационална държава,но основната етническа група са персите,съставляваща 60% от населението. Основният език е фарси! Около 20% са Азербайджанци! През 1935 името Персия официално се заменя с Иран .

    Коментиран от #173

    11:18 05.04.2026

  • 165 Тръмп не е в болница.

    5 1 Отговор

    До коментар #147 от "Гост":

    Към днешна дата, 5 април 2026 г., няма официални съобщения за хоспитализация на Доналд Тръмп.Въпреки че не е в болница, наскоро имаше информации относно здравословното му състояние:
    Превантивно лечение: В началото на март 2026 г. бе съобщено, че Тръмп преминава през превантивно лечение заради обрив на врата.
    Хронично състояние: През юли 2025 г. Белият дом потвърди, че президентът страда от хронична венозна недостатъчност, която се проявява със синини по ръцете и подуване на краката, но се определя от лекарите като „напълно безобидна“.

    Коментиран от #168

    11:19 05.04.2026

  • 166 демократ

    5 4 Отговор
    Руснаците щяха да го изоставят.

    11:27 05.04.2026

  • 167 ои8уйхътгрф

    6 4 Отговор

    До коментар #163 от "дядо поп":

    Някои от "спасителите", засега се знае за 7 броя, са компостирани при издирването и спасяването на редник Райън...

    11:33 05.04.2026

  • 168 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #165 от "Тръмп не е в болница.":

    Да,наистина при венозна недостатъчност се появяват синини .Обаче синини се появяват и от много други неща. От приемане на кауголанти например,както и от натрупване на тежки метали в организма и т.н. При натрупването на тежки метали освен синините се появява и проблеми с паметта,концентрацията ,честа смяна на поведението и др .Обрива също е един от симптомите на натрупване на тежки метали в организма!
    Синини,обрив.....може да гадаем дали е венозна недостатъчност или тровене с тежки метали..
    Но каквото и да е,никой няма да каже ..

    11:44 05.04.2026

  • 169 НАГЛА КОПЕЙКА

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "незнайко":

    Нагъл, по-нагъл, копейка....

    Коментиран от #193

    11:50 05.04.2026

  • 170 Идва Нов Световен Ред

    5 4 Отговор
    Иранците, ако знаеха какво ги чака от утре вечер до към 22 Април със сигурност щяха да са развели белият байрак! Те обаче още си мислят, че Тръмп блъфира, но уви, големи наивници се оказаха! Унижожаване на електроцентралите и нефтените инсталации на Иран ще бъде най-малкото зло за тях, от утре вечер! Очакват се бомбени килими над Техеран и Исфахан от минимум 6 бр. Б-52 по 31 тона и половина бомби, така, че се получава по около 188 тона бомби на град в Иран, което се равнява на една 40 килотона атомна бомба като сила на взрива, но без радиационно замърсяване! Господ да се смили на чалмите по Великден, но те от много време си го търсят това!

    Коментиран от #183

    11:52 05.04.2026

  • 171 С нетърпение

    5 1 Отговор
    чакам филмовата продукция!

    11:56 05.04.2026

  • 172 КОМЕНТАРИ

    3 3 Отговор
    Не разбирам как един почти 80 годищен старещ предишния и сегашният Президинт НА САЩ имат умствената и физическата възможност да управляват такава нация съцествуващя пfчти 300 години и да се борят са световно господство ,не разбира ли Тръмп ,чевкарва човечеството в криза по голяма от КОВИД 19 и може би във воойна СВЕТОВНА ?!!!

    11:57 05.04.2026

  • 173 Коя

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "Атина Палада":

    е столицата на Персия?

    Коментиран от #179

    11:58 05.04.2026

  • 174 Същата

    3 1 Отговор
    операция е проведена тук,за издирване на 79 годишна жена от с. Ръжена!

    12:00 05.04.2026

  • 175 Санитар от Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "ои8уйхътгрф":

    Компетентен е по военните теми! Ще го преместим при Наполеон,Сталин и Чингис хан...

    12:00 05.04.2026

  • 176 Мишел

    2 9 Отговор
    При операцията САЩ са загубили 3 три транспортни самолета, два от които С130, повредени от иракското ПВО, унищожени слез това от САЩ след принудително кацане, както и няколко вертолети. Загубите в жива сила в Иран са 13 убити и 365 ранени- данни на Пентагона

    Коментиран от #208

    12:00 05.04.2026

  • 177 Павел Пенев

    6 6 Отговор
    Тази твоя най дръзка операция ще те отведе на боклука,унижен и опозорен от убийствата на хиляди мирни граждани и деца.

    Коментиран от #181

    12:03 05.04.2026

  • 178 Крил се е

    1 0 Отговор
    в главната джамия в Техеран!

    12:08 05.04.2026

  • 179 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #173 от "Коя":

    Техеран е столица от 18 век до днес ..Т.е и при Персия и след преименуването на Персия в Иран си остава Техеран столица .Други въпроси? Моля,заповядай:)

    Коментиран от #182

    12:08 05.04.2026

  • 180 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    5 5 Отговор
    Янките пак спасиха редник Райън в стил Холиууд ,въпросът е истинският редник Райън дали все още е в плен на иранците и дали са го напъвввали ?А дали му е харесало и е молит да го завтарят 😂😂😂?

    12:09 05.04.2026

  • 181 Идва Нов Световен Ред

    5 6 Отговор

    До коментар #177 от "Павел Пенев":

    Във терористична държава, каквато е Иран няма мирни жители, приятелю! Щом си съпричастен със режим, който 47 години въоръжава терористични организации извън Иран, и същевременно тероризира собствения си народ, то значи и ти като гражданин на тази държава си терорист! Аз лично, ако имах възможност щях да отида, и да се бия в Иран, но като вляза в някое село или град нямаше да щадя никой там, нито мъже, нито жени, нито деца, нито котки и кучета даже!

    Коментиран от #184, #191, #195, #196, #201, #202, #204, #205, #207

    12:13 05.04.2026

  • 182 Значи

    4 1 Отговор

    До коментар #179 от "Атина Палада":

    Персия съществува от 18 век? :))))

    Коментиран от #187

    12:16 05.04.2026

  • 185 скарлет

    3 2 Отговор
    мале тоя тотално откачи 😂😂😂

    12:26 05.04.2026

  • 186 Екзорсиста

    4 3 Отговор
    Бай ти Дончо -Оранжевият Перукан,вътър го веенна бял кон и си мисли че ще векува ,а Онази с Косата вече го деби и му е взела мерките ,въпреки че америнските луксозни ковв... чеззи даже и мини сейфове имат !

    12:27 05.04.2026

  • 187 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #182 от "Значи":

    Ти четеш и нищо не разбираш..ха ха ха Питаш ме коя е столицата на Персия! Отговарям,че от 18 век столица е Техеран! Точно,ясно и кратко! Или трябваше да се впускам в подробности за които ти не ме питаш а аз да си пиша ,че Персия е имала много столици преди Техеран да стане ..И да ги изброявам ! Така ли? Признак на ниска култура е да говориш за неща,които не те питат! И това ли да те уча?:)))

    12:28 05.04.2026

  • 190 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "ТРЪМП НАШ":

    До 50 ком - браво разсмя ме

    Коментиран от #192

    12:38 05.04.2026

  • 192 Десислава Димитрова

    1 2 Отговор

    До коментар #190 от "стоян":

    Любими !Ти дом нямаш ли си,от седмица не си се прибирал !

    12:47 05.04.2026

  • 193 Нагъл Козяк

    6 6 Отговор

    До коментар #169 от "НАГЛА КОПЕЙКА":

    Нагъл ,по нагагъл,най нагъл - жълтопаветен бездомен козяк !

    12:56 05.04.2026

  • 194 Санитар от Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В главата ти???

    13:56 05.04.2026

  • 197 Абе хамериканците нямат ли безаналогови

    2 2 Отговор
    Според американския лидер, по негово указание военните изпратили на помощ десетки самолети, „въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света“
    -;-
    Хамериканците нямат ли безаналогови бомби, та да се справят с инатите аятоласи.
    А и каква е гаранцията че след войната, аятоласите няма да натиснат пак да обогатяват на 60% Урана за мирни цели!

    14:29 05.04.2026

  • 198 За Путлер и Аятолаха само мъртъв Тръмп

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Гост":

    им е спасението.
    -;-
    Гост
    44ОТГОВОР
    Тръмп е хоспитализиран?

    В американските медии се появява все повече информация за спешната хоспитализация на президента на САЩ.
    -;-
    само смъртта на Тръмп е спасение са Усрацията наПутлери войната на Аятоласите.
    Аллах праща провидение!
    Ако пък и рашистите успеят да сделят РАУ-26 и ще стане чудо!

    14:35 05.04.2026

  • 199 Ние сме 80% дебилите

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Иво Христов":

    Иво Христов
    911ОТГОВОР
    Русия не пАбеди ли вече?
    -;-
    Ама 20% да не би да са изродите, които си се надяват на Водкаджиите да победели?!?!
    Каво стана с това Купянск!

    Коментиран от #203

    14:38 05.04.2026

  • 200 Роко

    3 3 Отговор
    И един живот им е скъп.Не като на сиберняците ,да си избиват децата за купата на кмета вече 4 години.

    14:44 05.04.2026

  • 203 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #199 от "Ние сме 80% дебилите":

    а какво стана с вселенски - подариха ли му 90 милиарда да си харчи за тази година

    15:02 05.04.2026

  • 206 АВЕ ФАЩЕНИСЧИТА

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Спектакли Ви се гоиоввноото.
    Хубаво че Владимир Владимирович Путин...е дръпнал сателитетите и не е дал пеленгуваните координати от радиомаяка на летеца, щото Иранците шега да го кипнат за гушата, а Чичо Дончо щеше да подскача като заклан с брадвата мидите.
    Летеца той има храна за 4 дена таблетки за вода , шоколади, ирански пари кеш и ред други неща за оцеляване ,пистолет и сигнални трасиращи патрони и резервни батерии за излъчватяля.Оросто Руснаците не се намесиха и направиха тук ПАС.

    15:46 05.04.2026

  • 208 Вили

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Мишел":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    16:30 05.04.2026

  • 209 Сряда ще видите лудия....

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Опасен":

    ще видиш лудия в действие и те уверявам камъните в иран ще се изпарят!

    20:54 05.04.2026

  • 210 Най-смъртоносните оръжия

    1 1 Отговор
    Българските копейки фантазират за военната мощ на чалмите, които се били подготвяли 40 години за тази война. И 100 години да се подготвят за война, чалмите си остават чалми и не могат да се меря с Пентагона, защото Пентагонът е космическа военна сила...

    21:13 05.04.2026

  • 211 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Maйора":

    Чест прави на американските военни и ръководството на САЩ че са постъпили по този начин!?Но има и неприятна част за която пише Дейли Мейл и която се цитира и от български медии -който по принцип е един клюкарски вестник с новини тип една жена ми каза на пазара и не може да се вярва !?Но понякога има и верни неща ...та Дейли Мейл пише че американците сами са унищожили два самолета /не се казва какви/ за да не попаднат в ръцете на иранците -имало е сериозна стрелба при спасителната операция- от двете страни има жертви-от американска страна около 20 ранени и убити - и има съмнение/подозрение че пилотът е много тежко ранен!?На Дейли Мейл не може да се вярва но все пак пускането на такава новина говори за че нещо не е наред ...дано загубите си заслужават за спасяването на полковника -такъв чин има пилотът !?

    22:27 05.04.2026

  • 212 С кой си .

    0 0 Отговор
    Не те разбирам . С кой си .

    23:36 05.04.2026