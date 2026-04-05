Тръмп: Извършихме една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили са извършили „една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на САЩ“, след като вторият пилот на сваления над Иран F-15 бе спасен и е в безопасност.

„Този ​​смел воин е бил зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които се приближаваха с всеки час, но никога не е бил наистина сам, защото неговият главнокомандващ, министърът на отбраната, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и неговите колеги офицери са следили местонахождението му денонощно и са планирали старателно спасяването му“, написа Тръмп в Truth Social.

Според американския лидер, по негово указание американските военни са изпратили десетки самолети, „въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света“, на помощ.