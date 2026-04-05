Пожар в руската рафинерия „НОРСИ“ край Нижни Новгород след атака с дронове

Украински дронове са нанесли удари по руската рафинерия „НОРСИ“ в централната Нижегородска област през изминалата нощ. Това обяви командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му други дронове са поразили и пристанището Приморск на Балтийско море, което се използва от руската държавна компания „Транснефт“ за износ на нефт и нефтопродукти.
По-рано губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи в „Телеграм“, че в рафинерията „НОРСИ“, близо до Нижни Новгород, е избухнал пожар след атака с дронове. Той уточни, че по време на инцидента са били повредени електроцентрала и няколко жилищни къщи.
Според предварителна информация няма данни за пострадали.
Комплексът „НОРСИ“ е собственост на руската петролна компания „Лукойл“ и се намира на около 430 км източно от Москва.
1 Варна 3
Коментиран от #3, #5, #48, #64
11:15 05.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какво е комунизъм?
До коментар #1 от "Варна 3":Русия внася бензин,а Куба захар.
11:17 05.04.2026
4 Костя
11:18 05.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дон Корлеоне
Коментиран от #43
11:18 05.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
11:21 05.04.2026
12 Гори ,
Коментиран от #47
11:21 05.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боко
Коментиран от #51
11:23 05.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иво Христов
Коментиран от #23
11:23 05.04.2026
17 Швейк
11:23 05.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СВО 1 501 дни РЕЗИЛ
11:25 05.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Обтегач
Коментиран от #30
11:28 05.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Димяща ушанка
До коментар #16 от "Иво Христов":Утре влизам в Киев с 200!!!
11:29 05.04.2026
24 Убавиня
)))))
11:32 05.04.2026
25 Владимир Путин, президент
Таварищи.....😁
11:33 05.04.2026
26 Руско ПВО??
До коментар #22 от "нЯщо за без Аналоговото ПВО":Ол1гофренските копейки трябва да знаят, че руското ПВО прихваща от 6 до 8 % от целите.От руснак толкоз.
11:33 05.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дрозд
11:37 05.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Язък
Пич- КИН пеДо-фила, Башо бегачката, Аятолаха и неколко чаршафа от ХАМАС шеле да маршируват у бункеро в Урал и да ЦАЛИВАТ КУ РАна
11:39 05.04.2026
33 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
11:40 05.04.2026
34 Гресирана ватенка
11:42 05.04.2026
35 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКИН
ВЧЕРА ПЛАТИХ ЕДИН ТРИЛИОН РУБЛ.
ЗА ЕДНА ГЕМИЯ С ОЙЛ ЗА МОИТЕ ОРА...😢
11:43 05.04.2026
36 БУХАХАХА
Коментиран от #37
11:43 05.04.2026
37 Смех с ватенки
До коментар #36 от "БУХАХАХА":Направо са изпушили😂
11:45 05.04.2026
38 Знаещ
Коментиран от #39, #41
11:45 05.04.2026
39 да питам
До коментар #38 от "Знаещ":Как ще ги преведат като нямат интернет?!
11:47 05.04.2026
40 Па на менека цел Ден ми е едно такова..
У ..ЙЛО па олигави КУ...ро, а надничарете Ко пейки докато чекат вкисналия борш ни" убеждават "..колко е велика ПИН ДОС могучая , и че Избегалия по прашки пе нделарин у ЙЛО е богатир
Ееееедехееее
11:50 05.04.2026
41 Да бе, да
До коментар #38 от "Знаещ":Па фанаа У.. ЙОТ.
11:52 05.04.2026
42 Перо
11:53 05.04.2026
43 Българин
До коментар #6 от "Дон Корлеоне":интернета е военна прогрма на пентагона, финансирана от сорос. Русия просто си защитава населението!
11:58 05.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Курти
12:19 05.04.2026
46 Гробар
12:24 05.04.2026
47 Вуте...
До коментар #12 от "Гори ,":Така и требе да е!
12:32 05.04.2026
48 ФАКТ
До коментар #1 от "Варна 3":Владимир Пуслер - най-големият г лпак на планетата
12:34 05.04.2026
49 Костя Костадинович Копейкин
12:36 05.04.2026
50 Баце пожара
12:38 05.04.2026
51 Да попитам
До коментар #14 от "Боко":А зеления чорап какво да прави? Копейкин да гледа отстрани ли?
12:40 05.04.2026
52 ПУТИН Е ГЕНИЙ!!!
12:44 05.04.2026
53 ОНЯ С ДРОНЯ
Бяха просто Отломки.
12:46 05.04.2026
54 Максим Климов
Отново потвърди
Че на Година изчезват
Близо 400 хиляди Солдати на фронта в Украйна
Даже и в студиото на Евреина Соловьов
Вече не крият
Че Загубите са колосални .
А Самият СОЛОВЬОВ:
Не можем да защитим Обектите си .
12:49 05.04.2026
55 сащизраел
12:50 05.04.2026
56 Теслатъ
12:51 05.04.2026
57 ПУТИН Е ГЕНИЙ!!!
Коментиран от #59
12:52 05.04.2026
58 А Планът
Беше да се правят Пачки
От високите цени на Петрола.
Стига да могат да го изнасят .
Украинските Санкции Работят .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
12:52 05.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 А ПУТИН Е НАПРАВО ГЕНИЙ!
13:03 05.04.2026
61 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
13:16 05.04.2026
62 Чюшкопек
13:54 05.04.2026
63 Хахаха!🎺🥳😀
13:57 05.04.2026
64 не може да бъде
До коментар #1 от "Варна 3":Но въпросът който остава е -чия собственост са засегнатите руски рафинерии петролни и газови инсталации и т.н .частна или държавна ...и разбира се до каква степен те вредят на снабдяването на руската армия с петролни продукти !?...Аз имам отговора но оставям на този въпрос да отговорят други ...които по-добре разбират проблема и могат да обяснят последствията !?
14:21 05.04.2026