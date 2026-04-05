Пожар в руската рафинерия „НОРСИ“ край Нижни Новгород след атака с дронове

Украински дронове са нанесли удари по руската рафинерия „НОРСИ“ в централната Нижегородска област през изминалата нощ. Това обяви командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му други дронове са поразили и пристанището Приморск на Балтийско море, което се използва от руската държавна компания „Транснефт“ за износ на нефт и нефтопродукти.

По-рано губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи в „Телеграм“, че в рафинерията „НОРСИ“, близо до Нижни Новгород, е избухнал пожар след атака с дронове. Той уточни, че по време на инцидента са били повредени електроцентрала и няколко жилищни къщи.

Според предварителна информация няма данни за пострадали.

Комплексът „НОРСИ“ е собственост на руската петролна компания „Лукойл“ и се намира на около 430 км източно от Москва.