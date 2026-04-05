Новини
Свят »
Русия »
Пожар в руската рафинерия „НОРСИ“ край Нижни Новгород след атака с дронове
  Тема: Украйна

5 Април, 2026 11:14 1 856 64

  • пожар-
  • рафинерия-
  • норси-
  • нижни новгород-
  • атака с дронове

Губернаторът на Нижегородска област съобщи за инцидента, засегнати са съоръжения и жилищни сгради, няма данни за пострадали

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са нанесли удари по руската рафинерия „НОРСИ“ в централната Нижегородска област през изминалата нощ. Това обяви командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му други дронове са поразили и пристанището Приморск на Балтийско море, което се използва от руската държавна компания „Транснефт“ за износ на нефт и нефтопродукти.

По-рано губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин съобщи в „Телеграм“, че в рафинерията „НОРСИ“, близо до Нижни Новгород, е избухнал пожар след атака с дронове. Той уточни, че по време на инцидента са били повредени електроцентрала и няколко жилищни къщи.

Според предварителна информация няма данни за пострадали.

Комплексът „НОРСИ“ е собственост на руската петролна компания „Лукойл“ и се намира на около 430 км източно от Москва.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    56 25 Отговор
    Дано Русия остане без гориво, за да не воюва повече.

    Коментиран от #3, #5, #48, #64

    11:15 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво е комунизъм?

    52 17 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Русия внася бензин,а Куба захар.

    11:17 05.04.2026

  • 4 Костя

    35 15 Отговор
    Нашата мъка край няма, какво ще правя ако свършат копейките, че и евраците в сметката намаляват.....

    11:18 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон Корлеоне

    38 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #43

    11:18 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    39 12 Отговор
    Зеленски подпали блатото.

    11:21 05.04.2026

  • 12 Гори ,

    41 12 Отговор
    гори...... Русия гори !

    Коментиран от #47

    11:21 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боко

    25 9 Отговор
    да ходи да гаси , нали е другар ?! И куче му дари даже !

    Коментиран от #51

    11:23 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иво Христов

    33 12 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #23

    11:23 05.04.2026

  • 17 Швейк

    37 8 Отговор
    Русия е добре да се ориентира към внос на ирански петрол.

    11:23 05.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СВО 1 501 дни РЕЗИЛ

    37 7 Отговор
    Много гадни отломки се вихрят на РФ и винаги падат там където трябва да избухне пожар.

    11:25 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Обтегач

    32 7 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни!

    Коментиран от #30

    11:28 05.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Димяща ушанка

    22 7 Отговор

    До коментар #16 от "Иво Христов":

    Утре влизам в Киев с 200!!!

    11:29 05.04.2026

  • 24 Убавиня

    25 6 Отговор
    А Ко пейките надничари срамежливо поглеждате коментарите и траят като 3 ДНЕВНИ...Путин ли
    )))))

    11:32 05.04.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    24 6 Отговор
    Няма по-хорошая новость в неделя от отломки подпалили руска рафинерия ☝️
    Таварищи.....😁

    11:33 05.04.2026

  • 26 Руско ПВО??

    27 8 Отговор

    До коментар #22 от "нЯщо за без Аналоговото ПВО":

    Ол1гофренските копейки трябва да знаят, че руското ПВО прихваща от 6 до 8 % от целите.От руснак толкоз.

    11:33 05.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дрозд

    8 15 Отговор
    Като думкат по Украина,вой псевдо демократичен,Атлантически!

    11:37 05.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Язък

    26 7 Отговор
    И тая година нема да има военен Парад пред мумията!
    Пич- КИН пеДо-фила, Башо бегачката, Аятолаха и неколко чаршафа от ХАМАС шеле да маршируват у бункеро в Урал и да ЦАЛИВАТ КУ РАна

    11:39 05.04.2026

  • 33 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    16 4 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    11:40 05.04.2026

  • 34 Гресирана ватенка

    21 4 Отговор
    Една копейка няма да поскимти 😁

    11:42 05.04.2026

  • 35 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКИН

    14 4 Отговор
    ИЗГОРЕХ
    ВЧЕРА ПЛАТИХ ЕДИН ТРИЛИОН РУБЛ.
    ЗА ЕДНА ГЕМИЯ С ОЙЛ ЗА МОИТЕ ОРА...😢

    11:43 05.04.2026

  • 36 БУХАХАХА

    18 4 Отговор
    Пак са пушили.

    Коментиран от #37

    11:43 05.04.2026

  • 37 Смех с ватенки

    17 5 Отговор

    До коментар #36 от "БУХАХАХА":

    Направо са изпушили😂

    11:45 05.04.2026

  • 38 Знаещ

    20 5 Отговор
    Ще има ли заплати за копейките тоя месец?

    Коментиран от #39, #41

    11:45 05.04.2026

  • 39 да питам

    17 4 Отговор

    До коментар #38 от "Знаещ":

    Как ще ги преведат като нямат интернет?!

    11:47 05.04.2026

  • 40 Па на менека цел Ден ми е едно такова..

    14 4 Отговор
    ТРИДНЕВНО!!
    У ..ЙЛО па олигави КУ...ро, а надничарете Ко пейки докато чекат вкисналия борш ни" убеждават "..колко е велика ПИН ДОС могучая , и че Избегалия по прашки пе нделарин у ЙЛО е богатир
    Ееееедехееее

    11:50 05.04.2026

  • 41 Да бе, да

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Знаещ":

    Па фанаа У.. ЙОТ.

    11:52 05.04.2026

  • 42 Перо

    5 14 Отговор
    Ционисткият режим в Киев започна да ползва и снима небесно сияние, в резултат на пожар от атака с допотопни дронове!

    11:53 05.04.2026

  • 43 Българин

    4 18 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    интернета е военна прогрма на пентагона, финансирана от сорос. Русия просто си защитава населението!

    11:58 05.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Курти

    18 3 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    12:19 05.04.2026

  • 46 Гробар

    14 3 Отговор
    Крайно време е да разкарат Путин, който смята че атаките срещу руски рафинерии и безкрайна война в украйна са в интерес на русия.

    12:24 05.04.2026

  • 47 Вуте...

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гори ,":

    Така и требе да е!

    12:32 05.04.2026

  • 48 ФАКТ

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Владимир Пуслер - най-големият г лпак на планетата

    12:34 05.04.2026

  • 49 Костя Костадинович Копейкин

    14 2 Отговор
    Мъки... мъки, пета година мъки😢, и маман Елеонора ни каза.. деньги нет, но вий держитесь😢, Зеленски обърка нещата като се намеси в играта.

    12:36 05.04.2026

  • 50 Баце пожара

    13 3 Отговор
    Изгори за да светиш...нъл тъй копейки? 🤣

    12:38 05.04.2026

  • 51 Да попитам

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Боко":

    А зеления чорап какво да прави? Копейкин да гледа отстрани ли?

    12:40 05.04.2026

  • 52 ПУТИН Е ГЕНИЙ!!!

    13 4 Отговор
    РАШКИТЕ БИЯТ СОНДИ, ПО ТРЪБИ ДО РАФИНЕРИЯТА, РАФИНИРАТ НА БЕНЗИН И НАФТА, СКЛАДИРАТ В ОГРОМНИ ЦИСТЕРНИ И БУМ, ИЗГАРЯ В АТМОСФЕРАТА, ВМЕСТО В ДВГ?

    12:44 05.04.2026

  • 53 ОНЯ С ДРОНЯ

    10 1 Отговор
    Няма такова нещо.

    Бяха просто Отломки.

    12:46 05.04.2026

  • 54 Максим Климов

    11 3 Отговор
    Капитан Максим Климов

    Отново потвърди

    Че на Година изчезват

    Близо 400 хиляди Солдати на фронта в Украйна

    Даже и в студиото на Евреина Соловьов
    Вече не крият
    Че Загубите са колосални .

    А Самият СОЛОВЬОВ:

    Не можем да защитим Обектите си .

    12:49 05.04.2026

  • 55 сащизраел

    5 12 Отговор
    САЩ, Израел и Украйна - убийците на природен газ и нефт - само и само за да ес купувал от САЩ - кратка ретроспекция на последните 2 войни и поуката, което може да си изтеглите. Венецуела се предаде, за да не я унищожават и нея по същия аналогичен начин.

    12:50 05.04.2026

  • 56 Теслатъ

    8 3 Отговор
    Нема кво да се лъжем, укро пите наложима своите правила на воюване на Русия, а не обратното!!! Дори бих казал, силният наложи правилата на слабия! Путин се оказа... " много евтин продукт" в Скъпа и Лъскава Опаковка!

    12:51 05.04.2026

  • 57 ПУТИН Е ГЕНИЙ!!!

    12 4 Отговор
    ДА ИМ СПИРАТ ТОКА 2:2, ДА КАРАТ КОЛИТЕ СИ ДЕН ЧЕТНИ, ДРУГ НЕЧЕТНИ, ДА ЯДАТ КАРТОШКИ АКО ИМА, ДА РАБОТЯТ ПО 12 Ч. 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА, ДА ПИЯТ ПОВЕЧЕ... И ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ! И ТЕ ТАКА ОЩЕ 5 ГОДИНИ!

    Коментиран от #59

    12:52 05.04.2026

  • 58 А Планът

    11 3 Отговор
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    Беше да се правят Пачки
    От високите цени на Петрола.

    Стига да могат да го изнасят .

    Украинските Санкции Работят .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    12:52 05.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 А ПУТИН Е НАПРАВО ГЕНИЙ!

    5 5 Отговор
    ИЗКУПИХМЕ СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ, ХОДИМЕ СИ В ДУБАЙ, БАЛИ, ПУКЕТ, ПАЛМА ДЕ МАЛЬОРКА..., НИЩО ЧЕ СМЕ ИЗМИСЛИЛИ САМО ЧУШКОПЕКА!

    13:03 05.04.2026

  • 61 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    9 3 Отговор
    Калная и лъжливая я думкат ката ден,и не като тях детски градини и цивилни къщи,ами благи рафинерии,тецове и пристанища,а блатното пъвъо пука само по гугутки........🤣🤣🤣🤣🤣😂😂

    13:16 05.04.2026

  • 62 Чюшкопек

    3 6 Отговор
    Отивам в Турция за чушки, докато има пари и бензин.

    13:54 05.04.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    2 10 Отговор
    Когато Русия остане без бензин, България ще бъде в каменната ера. Купувайте бензин от крайната.

    13:57 05.04.2026

  • 64 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Но въпросът който остава е -чия собственост са засегнатите руски рафинерии петролни и газови инсталации и т.н .частна или държавна ...и разбира се до каква степен те вредят на снабдяването на руската армия с петролни продукти !?...Аз имам отговора но оставям на този въпрос да отговорят други ...които по-добре разбират проблема и могат да обяснят последствията !?

    14:21 05.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания