Сблъсъци затвориха най-голямата либийска петролна рафинерия

Операциите в най-голямата либийска петролна рафинерия в Завия, разположена на 40 километра западно от Триполи, са напълно парализирани поради сблъсъци, се казва в изявление на компанията.

Според изявление, цитирано от портала Al Marsad, ръководството „напълно е спряло операциите в рафинерията и е евакуирало резервоарите за гориво от съображения за безопасност“.

В резултат на сблъсъците няколко снаряда с голям калибър са паднали върху комплекса, но производственият капацитет не е засегнат.

Сблъсъците в близост до петролната рафинерия избухнаха в петък сутринта. По-рано Дирекцията за сигурност на Завия обяви стартирането на „мащабна операция за сигурност“ срещу престъпни групировки в региона.

Според изявление, публикувано от портала, всички мерки се предприемат „в съответствие със закона и под надзора на Главната прокуратура“. Дирекцията предупреди издирваните лица и нарушителите на закона да не оказват съпротива на служителите, участващи в операцията.

Либия остава в състояние на политическа безизходица, характеризираща се с двойно управление и крехка стабилност, която се поддържа чрез сложни финансови споразумения и международна медиация.

Страната продължава да бъде разделена между два основни властови центъра. Западна Либия (Триполи), където управлява Правителството на националното единство (GNU), водено от премиера Абдул Хамид Дбейба и признато от ООН, и Източна Либия (Бенгази/Тобрук), под управлението на правителството на националната стабилност (GNS), подкрепяно от Камарата на представителите и Либийската национална армия (LNA), командвана от маршал Халифа Хафтар

През април 2026 г. двете враждуващи правителства одобриха първия общ държавен бюджет от 2013 г. насам на стойност около 30 милиарда долара. Този ход, подпомогнат от американска медиация, се счита за стъпка към икономическо обединение, но и за начин елитите да затвърдят статуквото чрез споделяне на петролните приходи.

Планираните за април 2026 г. национални избори бяха отново отложени поради липса на консенсус по изборното законодателство и конституционната рамка. Ръководителят на мисията на ООН (UNSMIL) изрази остро разочарование от нежеланието на политическите играчи да се откажат от властта.Социални промени: В Западна Либия правителството на Дбейба въведе т.нар. „нравствена полиция“, която следи за облеклото на жените и общественото поведение, което предизвика сериозни протести от правозащитници.

Въпреки липсата на пълномащабна война, периодично избухват сблъсъци между враждуващи милиции в Триполи и пограничните райони.

На 14 април 2026 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2819, с която удължи санкционния режим до август 2027 г..

Турция, Русия и ОАЕ остават ключови външни играчи, като Анкара засилва влиянието си на запад, а Русия поддържа присъствието си на изток чрез частни военни компании