Осем загинали и 36 ранени при огромен пожар в мол с 250 магазина край Техеран ВИДЕО

6 Май, 2026 04:48, обновена 6 Май, 2026 05:01 701 1

Не се изключва нито инцидент, нито умишлен палеж в търговския център

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко осем души загинаха при пожар в търговски център „Аргаван“ в град Андише, на 30 километра западно от Техеран​, съобщи държавната телевизия.

Според информационната агенция, още 36 души са ранени. Пожарът е потушен и спасителни екипи работят по почистването на последствията и разчистването на развалините.

Прокуратурата в окръг Шахрияр е разпоредила ареста на ръководителя на компанията, строяща търговския център. Следователите са започнали разследване, за да установят причината за пожара.

В сградата се намират над 250 търговски обекта. Пожарът е започнал около 16:40 местно време. Огънят се е разраснал изключително бързо заради силно запалими композитни материали, използвани за фасадата на сградата.

Повечето от пострадалите са получили медицинска помощ на място, но има и хоспитализирани в критично състояние.Спасителна операция: На мястото са изпратени множество пожарникарски екипи, както и спасителни групи на иранския Червен полумесец, включително кучета за издирване под отломките.

Причина за пожара: Към момента официалната причина за възникването на огъня все още се разследва, като не се изключва нито инцидент, нито умишлен палеж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 име

    1 3 Отговор
    Това беше целта на теростите ционисти и кравари - организираните от тях "протести" през Януари опожоряваха пожарни и здравни служби за да има повече загинали като почнат да ги бомбандират, а и в последствие. Хората да са недоволни от управлението, че не се справя. Същата схема е била приложена и през 1953 за да свалят Мосадех.

    05:45 06.05.2026

