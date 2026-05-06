Осем загинали и 36 ранени при огромен пожар в мол с 250 магазина край Техеран ВИДЕО

Най-малко осем души загинаха при пожар в търговски център „Аргаван“ в град Андише, на 30 километра западно от Техеран​, съобщи държавната телевизия.

Според информационната агенция, още 36 души са ранени. Пожарът е потушен и спасителни екипи работят по почистването на последствията и разчистването на развалините.

Прокуратурата в окръг Шахрияр е разпоредила ареста на ръководителя на компанията, строяща търговския център. Следователите са започнали разследване, за да установят причината за пожара.

В сградата се намират над 250 търговски обекта. Пожарът е започнал около 16:40 местно време. Огънят се е разраснал изключително бързо заради силно запалими композитни материали, използвани за фасадата на сградата.

Повечето от пострадалите са получили медицинска помощ на място, но има и хоспитализирани в критично състояние.Спасителна операция: На мястото са изпратени множество пожарникарски екипи, както и спасителни групи на иранския Червен полумесец, включително кучета за издирване под отломките.

Причина за пожара: Към момента официалната причина за възникването на огъня все още се разследва, като не се изключва нито инцидент, нито умишлен палеж.