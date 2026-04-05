Папа Лъв XIV призова за мир във Великденското си обръщение „Urbi et Orbi“

Папа Лъв XIV призова за мир във Великденското си обръщение „Urbi et Orbi"

5 Април, 2026 14:44 942 16

Светият отец отправи апел към световните лидери да прекратят конфликтите и да изберат диалога

Папа Лъв XIV призова за мир във Великденското си обръщение „Urbi et Orbi“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV призова днес „тези, които имат властта да започват войни“, да „изберат мира“. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Той отправи този призив по време на традиционната великденска благословия „Urbi et Orbi“ („Към Града и към света“), която произнесе на площад „Свети Петър“ във Ватикана след началото на своя понтификат през май миналата година.

„Свикваме с насилието, примиряваме се с него и ставаме безразлични. Безразлични към смъртта на хиляди хора, безразлични към последиците от омразата и разделението, които конфликтите посяват, както и към техните икономически и социални последици“, заяви папата пред хилядите вярващи, събрали се във Ватикана.

Той не посочи конкретни държави или конфликти - за разлика от практиката на предшествениците си, отбелязва АФП.

Папата обяви също, че на 11 април на площад „Свети Петър“ ще се проведе молитвено бдение за мир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Нито Тръмп,нито Биби са Католици и няма да чуят какво им казва Светия Отец.

    Коментиран от #7

    14:55 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    6 7 Отговор
    Нелегитимен поп.

    14:56 05.04.2026

  • 6 Руснак без крак

    5 10 Отговор
    Папата знае ли че не е човешко да си аналогов/ безинтернет през 21 век?!

    14:57 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Орби ет урби унгарски

    7 0 Отговор
    Права е папата, макар и да е седнала 😄😄

    15:11 05.04.2026

  • 10 Тъй Тъй

    9 2 Отговор
    а ВатиканБанк за какво призовава........
    повече инвестиции в оръжейната индустрия......

    15:13 05.04.2026

  • 11 Боко праните гащи

    8 0 Отговор
    Три папи са ме галили по главата
    Тутууууу

    16:08 05.04.2026

  • 12 Гост666

    9 2 Отговор
    Само с говорене и молитви не става . Но да оправдае парите който харчи е казал нещо .

    Коментиран от #13

    16:14 05.04.2026

  • 13 Напротив

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гост666":

    Става, но при вас не се получава по обясними причини...

    Коментиран от #14

    16:47 05.04.2026

  • 14 между другото

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Напротив":

    Вчера г-жа Крокодилова също изрази съмнения поради неразбиране.🤭

    Коментиран от #15

    16:50 05.04.2026

  • 15 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "между другото":

    Какво друго им остава на крокодилите ,освен да покажат външна и вътрешна грозота?

    17:35 05.04.2026

  • 16 карача

    1 0 Отговор
    Не е важно какво призовава, а какво заповядва.Двете са диамитрално противоположни нища.

    18:12 05.04.2026