Папа Лъв XIV призова за мир във Великденското си обръщение „Urbi et Orbi“

Папа Лъв XIV призова днес „тези, които имат властта да започват войни“, да „изберат мира“. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Той отправи този призив по време на традиционната великденска благословия „Urbi et Orbi“ („Към Града и към света“), която произнесе на площад „Свети Петър“ във Ватикана след началото на своя понтификат през май миналата година.
„Свикваме с насилието, примиряваме се с него и ставаме безразлични. Безразлични към смъртта на хиляди хора, безразлични към последиците от омразата и разделението, които конфликтите посяват, както и към техните икономически и социални последици“, заяви папата пред хилядите вярващи, събрали се във Ватикана.
Той не посочи конкретни държави или конфликти - за разлика от практиката на предшествениците си, отбелязва АФП.
Папата обяви също, че на 11 април на площад „Свети Петър“ ще се проведе молитвено бдение за мир.
