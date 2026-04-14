25 000 румънци са пътували до България за Великден: ето къде са почивали

14 Април, 2026 14:54 1 170 11

90 процента от туристите, които са отседнали в Албена за Великден, са били румънци

25 000 румънци са пътували до България за Великден: ето къде са почивали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 25 000 румънци са пътували до България за Великден, предава ПРО Тв в свой репортаж по темата. Те са прекарали серията почивни дни предимно на морето - в Албена, Златни пясъци или в Несебър. Северните ни съседи са категорични, че у нас намират по-добри цени и обслужване, отколкото в родината, предаде БТА.

Проверка на ПРО Тв показва, че три нощувки на база "ултра ол инклузив" за двама души в петзвезден хотел в България струват малко над 500 евро.

„В Румъния за тези пари няма да намерите нищо“, коментира мъж в репортажа.

Кореспондентът на медията информира, че 90 процента от туристите, които са отседнали в Албена за Великден, са били румънци.

„1200 сънародници са били настанени в Златни пясъци. Колкото едно цяло село“, допълва той.

Управителите на хотелските вериги отбелязват, че румънският турист, който вече е запознат с България, е започнал да развива предпочитания към „ултра инклузив услугата“ и търси детокс, спа, масажни програми.

Според последните данни на НСИ България отбелязва рекорден приток на румънски туристи през 2025 г. Почти един милион нощувки в хотели и настаняване са регистрирани от Румъния, което представлява увеличение с 8,5 процента в сравнение с 2024 г. Това е най-големият брой регистрации на румънски туристи, като увеличението спрямо 2019 г. е от 51,2 на сто.


Румъния
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    12 5 Отговор
    На варна е най-смотано.

    14:56 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    14 6 Отговор
    Единственото по-гадно от укропски турист е влашкият турист.

    Коментиран от #6, #10

    14:56 14.04.2026

  • 3 Колко пари оставиха?

    10 2 Отговор
    НАП да се отправя там или чиновниците бяха в Гърция?

    14:58 14.04.2026

  • 4 Георги

    12 5 Отговор
    €500 за двама за 3 нощувки ?!?!?!?!?! Айде нема нужда!

    Коментиран от #11

    14:58 14.04.2026

  • 5 Ура,,Ура

    13 0 Отговор
    Хайде сега да направим и ДДСто 9% и да видим оня с англобългаротурското име и мазната коса ще е доволен.

    14:59 14.04.2026

  • 6 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    сарафово

    15:09 14.04.2026

  • 7 Е това ви беше пика за сезона

    9 4 Отговор
    Радвайте се на некоя друга мамалига на почивка
    Че хотелите са пълни с укробежанци

    А тия романите идват тук не щот е много гот и евтино а щот там бомбят одеса всеки ден а техните плажове са много близо
    Не се самозалъгвайте
    Просто е близко и по безопасно

    Коментиран от #8

    15:10 14.04.2026

  • 8 ДЕБИТ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е това ви беше пика за сезона":

    отдавна ги няма. Има само Румънци.

    15:15 14.04.2026

  • 9 смешници а колко ще струва 1 нощ юли авг

    1 1 Отговор
    поне 500е
    казали са ви цена нискък сезон до 20 май и от 1 окт


    15:17 14.04.2026

    15:17 14.04.2026

  • 10 е влашкият турист

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    които са най шумните и невъзпитани на ол инклузива
    пълнят чинии догоре и ги оставят така
    като някакви хуни са повечето
    макар да има и свестни
    ганчо и ганка са кротки освен ако не са в голяма компания и конкурират ръмънеще по врява


    също в класацията
    израелци
    поляци
    македонци

    15:23 14.04.2026

  • 11 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    немаш пари, стой си на село. Явно Албена не е за теб.

    15:46 14.04.2026

