25 000 румънци са пътували до България за Великден: ето къде са почивали

Над 25 000 румънци са пътували до България за Великден, предава ПРО Тв в свой репортаж по темата. Те са прекарали серията почивни дни предимно на морето - в Албена, Златни пясъци или в Несебър. Северните ни съседи са категорични, че у нас намират по-добри цени и обслужване, отколкото в родината, предаде БТА.
Проверка на ПРО Тв показва, че три нощувки на база "ултра ол инклузив" за двама души в петзвезден хотел в България струват малко над 500 евро.
„В Румъния за тези пари няма да намерите нищо“, коментира мъж в репортажа.
Кореспондентът на медията информира, че 90 процента от туристите, които са отседнали в Албена за Великден, са били румънци.
„1200 сънародници са били настанени в Златни пясъци. Колкото едно цяло село“, допълва той.
Управителите на хотелските вериги отбелязват, че румънският турист, който вече е запознат с България, е започнал да развива предпочитания към „ултра инклузив услугата“ и търси детокс, спа, масажни програми.
Според последните данни на НСИ България отбелязва рекорден приток на румънски туристи през 2025 г. Почти един милион нощувки в хотели и настаняване са регистрирани от Румъния, което представлява увеличение с 8,5 процента в сравнение с 2024 г. Това е най-големият брой регистрации на румънски туристи, като увеличението спрямо 2019 г. е от 51,2 на сто.
1 хмммм
14:56 14.04.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6, #10
14:56 14.04.2026
3 Колко пари оставиха?
14:58 14.04.2026
4 Георги
Коментиран от #11
14:58 14.04.2026
5 Ура,,Ура
14:59 14.04.2026
6 Прав си
До коментар #2 от "честен ционист":сарафово
15:09 14.04.2026
7 Е това ви беше пика за сезона
Че хотелите са пълни с укробежанци
А тия романите идват тук не щот е много гот и евтино а щот там бомбят одеса всеки ден а техните плажове са много близо
Не се самозалъгвайте
Просто е близко и по безопасно
Коментиран от #8
15:10 14.04.2026
8 ДЕБИТ
До коментар #7 от "Е това ви беше пика за сезона":отдавна ги няма. Има само Румънци.
15:15 14.04.2026
9 смешници а колко ще струва 1 нощ юли авг
казали са ви цена нискък сезон до 20 май и от 1 окт
15:17 14.04.2026
10 е влашкият турист
До коментар #2 от "честен ционист":които са най шумните и невъзпитани на ол инклузива
пълнят чинии догоре и ги оставят така
като някакви хуни са повечето
макар да има и свестни
ганчо и ганка са кротки освен ако не са в голяма компания и конкурират ръмънеще по врява
също в класацията
израелци
поляци
македонци
15:23 14.04.2026
11 Като
До коментар #4 от "Георги":немаш пари, стой си на село. Явно Албена не е за теб.
15:46 14.04.2026