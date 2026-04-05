Тръмп заплаши с удари по иранска инфраструктура след ултиматум за Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове във вторник, ден след изтичането на дадения от него ултиматум към Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Иран разполага с още 48 часа да постигне споразумение, като в противен случай ще последват действия срещу ключова инфраструктура.

„Вторник ще бъде ден на електроцентралите и на мостовете в едно“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като отново настоя Иран да отвори Ормузкия проток - стратегически важен маршрут за световната търговия с петрол.

Той предупреди, че ако протокът остане блокиран, „ще живеете в ада“.

Тръмп също така заяви, че американските сили са участвали в операция по спасяване на член на екипажа на свален изтребител F-15 над територията на Иран, като го описа като „сериозно ранен, но много смел“.