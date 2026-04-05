Тръмп заплаши с удари по иранска инфраструктура след ултиматум за Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове във вторник, ден след изтичането на дадения от него ултиматум към Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му Иран разполага с още 48 часа да постигне споразумение, като в противен случай ще последват действия срещу ключова инфраструктура.
„Вторник ще бъде ден на електроцентралите и на мостовете в едно“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като отново настоя Иран да отвори Ормузкия проток - стратегически важен маршрут за световната търговия с петрол.
Той предупреди, че ако протокът остане блокиран, „ще живеете в ада“.
Тръмп също така заяви, че американските сили са участвали в операция по спасяване на член на екипажа на свален изтребител F-15 над територията на Иран, като го описа като „сериозно ранен, но много смел“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
матю хари
Коментиран от #28, #32, #35
15:56 05.04.2026
Тръмп
15:57 05.04.2026
Ггг
15:57 05.04.2026
Гост
Коментиран от #47
15:57 05.04.2026
Трол
Коментиран от #7
15:58 05.04.2026
Абе
Коментиран от #85
15:59 05.04.2026
АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ
Коментиран от #12, #17, #21, #53
16:00 05.04.2026
Пийт Хегсет -Крозейдър
16:02 05.04.2026
11 Kaлпазанин
16:02 05.04.2026
12 Абе бомби падат в Техеран
До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":Не във Вашингтон.
Коментиран от #23
16:03 05.04.2026
Пляс… звучен шамар
16:03 05.04.2026
Тръмп тъпото е
16:03 05.04.2026
Пустиня(к)
16:04 05.04.2026
17 олеле майка русия
До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":нали копейките го боготворяхе Тръмп до преди няколко месеца и сега като видяхте силна Америка запяхте друга песен
16:04 05.04.2026
Удри бай Дончо!
Коментиран от #24
16:06 05.04.2026
19 На практика
Ама иначе фирмите му свързани с родата продължават да лапат от високите цени на петрола !
А електората лапа мухите ! Тоя електорат някога гордо се наричаше Народ !
Ама накога .......... !
16:07 05.04.2026
За инф.
Никой
До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":Това да не ти е Путьио Шматкин бе?5 години в мазето.
Читател
Ранбо
23 Българин
До коментар #12 от "Абе бомби падат в Техеран":А Зеленски подпали ватняците!
16:10 05.04.2026
24 а така
Феномена Шиши
Боже!
ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:12 05.04.2026
В скоро време
16:16 05.04.2026
29 Не бе
Величко
Анонимен
Феномена Шиши
боико борисоф
34 Пийт Хегсет -Крозейдър
До коментар #30 от "Говорител на иранските сили":Ще е го отворите и да не искате ще го отворите.
16:21 05.04.2026
35 хмммм
До коментар #1 от "матю хари":същите са като украинците – живеят в пещери.
16:21 05.04.2026
36 Смех с копейки
16:21 05.04.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:22 05.04.2026
Дон Корлеоне
Коментиран от #41
16:23 05.04.2026
39 60000 долара
Резултата от операцията му по издирването му е 1 спасен американски пилот, 60 убити мераклии да забогатеят чрез залавянето му по ирански данни.
На 35-вия ден от началото на специалната операция Иран успя да свали ЕДИН вражески самолет на цената на хиляди убити, 98% унищожен флот, унищожено ПВО, един аятолах и много официални лица и генерали.
Браво! Това е огромен успех за Ислямистката хунта. Човек може да си умре от смях.
Коментиран от #42
16:23 05.04.2026
40 Егати шизoфpенията
беше неговото обещание да спре войните на САЩ по
света и да ползва тези средства за икономика и социални дейности.
16:26 05.04.2026
41 Митя Водката
До коментар #38 от "Дон Корлеоне":Няма, нама... Русия се отказва от западни технологии, защото са декадентски и преминава на папироси и карандаши.
Коментиран от #43
16:26 05.04.2026
42 стоян георгиев
До коментар #39 от "60000 долара":Така ли ти каза телевизора 😂
16:26 05.04.2026
1945
16:28 05.04.2026
Никой
Коментиран от #52
16:29 05.04.2026
46 Софиянец
Увалнява масово всички от екипа си, обвинява медиите, че разпространяват информация за резила му и побеждава всеки ден в интернет!
16:29 05.04.2026
47 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Гост":Като цяло операцията по спасяването си е пълен провал Загуби на техника и личен състав които са несъизмерими с целите Няма никакви доказателства че пилотът е спасен Явно пропагандата пак се изложи
Коментиран от #56, #71
16:30 05.04.2026
Дон Корлеоне
16:30 05.04.2026
Българин
16:30 05.04.2026
Дон Корлеоне
16:30 05.04.2026
52 Питам
До коментар #45 от "Никой":Кога червената болшевишка иzzмет да били християни?
Коментиран от #66
16:32 05.04.2026
53 Съвсем не е така
До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":В САЩ няма никакви разрушения. А в Иран не остана камък върху камък.
16:33 05.04.2026
54 Всъщност,
Ударите по ядрени и военни съоръжения е едно, бомбардировките по цивилни цели - съвсем друго!
Май войната се удължава!
16:33 05.04.2026
За инф.
16:33 05.04.2026
Никой
16:49 05.04.2026
59 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #57 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Пръв преди време писах за наводненията в в района на бойните действия Тогава пак недобросъвестен специалист ми говореше така Както излезе информацията можеше поне да се извини Жалко че хората не виждат по далеч от носа си
16:49 05.04.2026
Читател
16:52 05.04.2026
62 Ранбо
Коментиран от #63
16:54 05.04.2026
63 Хаха
До коментар #62 от "Ранбо":Тебе ква ти е далаверата? Или си нямаш друга работа.
16:57 05.04.2026
64 Анонимен
До коментар #20 от "Хе хей":Внимавайте тогава за кого гласувате тук да не останете излъгани
16:58 05.04.2026
65 стоян георгиев
18 януари: „Ирански патриоти, помощта е на път. Продължаваме напред.“
28 февруари: „Ще започнем операцията. Ще се случи много бързо.“
2 март: „Ще спечелим лесно.“
3 март: „Спечелихме войната.“
7 март: „Победихме Иран.“
9 март: „Ударете Иран. Войната е към своя край, чист и решителен.“
12 март: „Спечелихме, но не напълно.“
13 март: „Отново спечелихме войната.“
14 март : „Имаме нужда от помощ, за да отворим пролива.“
15март: „Ако НАТО не помогне, ще запомня това.“
16 март: „Всъщност не се нуждаем от помощта - изпитвах лоялността. Ако НАТО не помогне, ще има последствия.“
17 март: „Не се нуждаем от помощта на НАТО, нито я искаме. Не се изисква одобрение от Конгреса за напускане на НАТО.“
18 март: „Съюзниците трябва да работят заедно, за да отворят Ормузкия проток.“
21 март: „Ние не използваме пролива. Други имат нужда от него, не ние.“
22 март: „Последно предупреждение. На Иран му остават 48 часа. С Иран е свършено.“
23 март: „Още една седмица и тогава ще бомбардираме електроцентралите.“
24 март: „Войната наближава края си.“
25 март: „Преговаряме с Иран.“
26 март: „Иран моли за мир. Те ни дадоха подарък. Отлагаме ударите по електроцентралите.“
27 март: „Аятолахът и аз ще управляваме съвместно Ормузкия проток.“
28 март: „В Иран има смяна на режима.“
29 март: „Преговорите с Иран вървят много добре.“
30 март: „Готови сме да унищожим неф
Коментиран от #83
16:58 05.04.2026
66 Отговарям
До коментар #52 от "Питам":Евроатлантическата шлака не са християни, станаха чфути.
16:59 05.04.2026
Феномена Шиши
16:59 05.04.2026
Боже!
17:05 05.04.2026
ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
17:10 05.04.2026
71 ои8уйхътгрф
До коментар #47 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дали редник Райън е спасен не е ясно, но е възможно и да са го прибрали... Загубените хеликоптери, самолет и 12 броя компостирани краваря за спасяването на 1 пилот са без значение...
Но и "спасяването" е доста подозрително, като нищо след 3 дни персите ще ни го покажат тоя редник Райън жив и на вид горе-долу здрав...
Коментиран от #73
17:18 05.04.2026
В скоро време
17:20 05.04.2026
73 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #71 от "ои8уйхътгрф":Винаги е така Мене ме притеснява факта че народът вярва сляпо без да си размърда малко мозъка Чужди медии са направили разследване и са стигнали до извода че спасяването е поредната пропаганда на Дони Снимки на разбити витлови самолети обиколиха целият Свят
17:33 05.04.2026
Деменция та не се чува какво говори и пр
17:36 05.04.2026
стоян георгиев
17:38 05.04.2026
Жална им майка
17:39 05.04.2026
Величко
17:48 05.04.2026
Анонимен
17:53 05.04.2026
Феномена Шиши
17:55 05.04.2026
85 Аз ви говорих че байдън е цвете
До коментар #8 от "Абе":Ама вие тръмп та тръмп бил мъжкар и ако демократите спечелили пак щяло да има 3 световна😅😅😅а то кво стана а🤣🤣🤣
Коментиран от #87
19:09 05.04.2026
86 Патока Доналд
Няма как да се постигне величие с IQ на паток...
19:48 05.04.2026
87 Ми то поне тоя имаше шанс да направи
До коментар #85 от "Аз ви говорих че байдън е цвете":нещо срещу Диип Стейт...
Бидоня си беше 100% маруля...
19:51 05.04.2026
88 боико борисоф
21:41 05.04.2026