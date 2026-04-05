Тръмп заплаши с удари по иранска инфраструктура след ултиматум за Ормузкия проток

Тръмп заплаши с удари по иранска инфраструктура след ултиматум за Ормузкия проток

5 Април, 2026 15:54

САЩ заплашват с удари, ако Иран не отвори Ормузкия проток

Тръмп заплаши с удари по иранска инфраструктура след ултиматум за Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове във вторник, ден след изтичането на дадения от него ултиматум към Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му Иран разполага с още 48 часа да постигне споразумение, като в противен случай ще последват действия срещу ключова инфраструктура.

„Вторник ще бъде ден на електроцентралите и на мостовете в едно“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като отново настоя Иран да отвори Ормузкия проток - стратегически важен маршрут за световната търговия с петрол.

Той предупреди, че ако протокът остане блокиран, „ще живеете в ада“.

Тръмп също така заяви, че американските сили са участвали в операция по спасяване на член на екипажа на свален изтребител F-15 над територията на Иран, като го описа като „сериозно ранен, но много смел“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 матю хари

    26 95 Отговор
    Жалко за Иран. Заради един побеснял режим ще бъдат върнати в каменната ера - от вторник нито ток, нито вода, нито нефт. А навярно след това ще бъде анексиран от съседите си.

    Коментиран от #28, #32, #35

    15:56 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп

    72 9 Отговор
    от 24-часов стана Тръмп -48 часовия.😁😁😁

    15:57 05.04.2026

  • 4 Ггг

    30 53 Отговор
    Още се двоумя кой е по-жалък, Тръмп или Путин. Мисля, че всеки един от тях е по-жалък от другия.

    15:57 05.04.2026

  • 5 Гост

    57 11 Отговор
    САЩ унищожили двата самолета за да спасят пилотите. Редакция на оф нюз....

    Коментиран от #47

    15:57 05.04.2026

  • 6 Трол

    70 12 Отговор
    Тръмп е шизофрен, САЩ вече няма да са съединени,а ще се делят.Смърт на Тръмп и нанетаняху

    Коментиран от #7

    15:58 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    79 10 Отговор
    тоя излезе по-голямо куку и от предишния !

    Коментиран от #85

    15:59 05.04.2026

  • 9 АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ

    79 17 Отговор
    А НАКРАЯ УДАРЕНИ ХОДИТЕ. ПЕРСИТЕ ТАКЪВ КЮТЕК ВИ ТЕГЛИХА ДЕТО ЩЕ ГО ПОМНИТЕ ВЕЧНО. НЯМА СПАСЕНИ ПИЛОТИ,ТЕЛ АВИВ И ХАЙФА ОГРОМНИ РАЗРУШЕНИЯ А ПРИКАЗКИ В ИЗОБИЛИЕ. ЯНКИ СЛЕЗТЕ НА ЗЕМЯТА.

    Коментиран от #12, #17, #21, #53

    16:00 05.04.2026

  • 10 Пийт Хегсет -Крозейдър

    11 42 Отговор
    Каменната ера!

    16:02 05.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    46 10 Отговор
    Поразяващата празна уста Trump ,че има и рима

    16:02 05.04.2026

  • 12 Абе бомби падат в Техеран

    18 50 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":

    Не във Вашингтон.

    Коментиран от #23

    16:03 05.04.2026

  • 13 Пляс… звучен шамар

    65 11 Отговор
    Тръпмоча плаши, Иран удря силно. Всеки удар по Иран се връща пропорционално на Исраел, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия и всеки техен поддръжник в региона.

    16:03 05.04.2026

  • 14 Тръмп тъпото е

    58 10 Отговор
    Жалък риж клоун...

    16:03 05.04.2026

  • 15 Пустиня(к)

    54 9 Отговор
    Тоо некъв цар на приказките. Ма па лъже кат за световно. А вопще нема никой на втория етаж.

    16:04 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 олеле майка русия

    15 55 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":

    нали копейките го боготворяхе Тръмп до преди няколко месеца и сега като видяхте силна Америка запяхте друга песен

    16:04 05.04.2026

  • 18 Удри бай Дончо!

    13 57 Отговор
    Стига ги гъделичка!Покажи на тези примитиви американското нормално!Вкарай ги в 12 век!!!

    Коментиран от #24

    16:06 05.04.2026

  • 19 На практика

    68 11 Отговор
    Безсилие и отчаяние в действие !
    Ама иначе фирмите му свързани с родата продължават да лапат от високите цени на петрола !
    Нашите артисти се изредиха да се навеждат пред сина му и после пред снаха му в Гърция !
    А електората лапа мухите ! Тоя електорат някога гордо се наричаше Народ !
    Ама накога .......... !

    16:07 05.04.2026

  • 20 Хе хей

    52 11 Отговор
    Досега видяхме Рижата затънал в лъжите си, както и в калта. Смешник на трибуната, набеден политик и лауреат за мир. Последното е подигравка със всички гласували за него, време е да си скубят косите.

    Коментиран от #64

    16:07 05.04.2026

  • 21 Ха ха ха

    17 41 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":

    Това да не ти е Путьио Шматкин бе?5 години в мазето.

    16:08 05.04.2026

  • 22 Изфирясъл дядка

    44 14 Отговор
    Кой му вярва на тоя откачалник

    16:09 05.04.2026

  • 23 Българин

    14 41 Отговор

    До коментар #12 от "Абе бомби падат в Техеран":

    А Зеленски подпали ватняците!

    16:10 05.04.2026

  • 24 а така

    11 28 Отговор

    До коментар #18 от "Удри бай Дончо!":

    галят ги с перо според мен и не трябва да се оставя на общественото мнение да води и тази война...

    16:10 05.04.2026

  • 25 Скот Ритър

    50 13 Отговор
    Американските войски започнаха да се изтеглят от близкия Изток, крах и падение което влезе в историята. Тръмп не може да продължи с война, която вече е загубил. В медиите се представя за победител, никой не му вярва, никой няма да го подкрепи.

    Коментиран от #26

    16:12 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тц тц тц тц

    43 10 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Като дойде вторника и Тромбата се обърне на 360 градуса от страх, ти се скрий в мазето и налагай студени компреси за главоболие.

    16:16 05.04.2026

  • 29 Не бе

    14 20 Отговор

    До коментар #26 от "хммм":

    турски лири сме. Тръмп и рдоган се разбрали Турция да вземе България.

    16:16 05.04.2026

  • 30 Говорител на иранските сили

    32 10 Отговор
    Много се уплащихме утре рано сутринта ще отворим протока

    Коментиран от #34

    16:17 05.04.2026

  • 31 От редакцията

    10 7 Отговор

    До коментар #27 от "путин с бурка":

    Ние е сме турски лири

    16:17 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Казанлъшкия

    38 12 Отговор
    Иран да атакуват смело Израел , защото в Ливан извършват същия г...цид и дори смятат да задържат южната част на Ливан и да я присъединят към Израел.

    16:20 05.04.2026

  • 34 Пийт Хегсет -Крозейдър

    10 28 Отговор

    До коментар #30 от "Говорител на иранските сили":

    Ще е го отворите и да не искате ще го отворите.

    16:21 05.04.2026

  • 35 хмммм

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    същите са като украинците – живеят в пещери.

    16:21 05.04.2026

  • 36 Смех с копейки

    10 27 Отговор
    Иран няма акт 16 за протока🤣

    16:21 05.04.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 25 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    16:22 05.04.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    14 25 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #41

    16:23 05.04.2026

  • 39 60000 долара

    17 40 Отговор
    цената за главата на американския пилот на Ф-15.

    Резултата от операцията му по издирването му е 1 спасен американски пилот, 60 убити мераклии да забогатеят чрез залавянето му по ирански данни.

    На 35-вия ден от началото на специалната операция Иран успя да свали ЕДИН вражески самолет на цената на хиляди убити, 98% унищожен флот, унищожено ПВО, един аятолах и много официални лица и генерали.

    Браво! Това е огромен успех за Ислямистката хунта. Човек може да си умре от смях.

    Коментиран от #42

    16:23 05.04.2026

  • 40 Егати шизoфpенията

    39 6 Отговор
    Една от главните причини да изберат Тръмп за президент
    беше неговото обещание да спре войните на САЩ по
    света и да ползва тези средства за икономика и социални дейности.

    16:26 05.04.2026

  • 41 Митя Водката

    10 25 Отговор

    До коментар #38 от "Дон Корлеоне":

    Няма, нама... Русия се отказва от западни технологии, защото са декадентски и преминава на папироси и карандаши.

    Коментиран от #43

    16:26 05.04.2026

  • 42 стоян георгиев

    27 6 Отговор

    До коментар #39 от "60000 долара":

    Така ли ти каза телевизора 😂

    16:26 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 1945

    7 21 Отговор
    показаха ли Мочтаба, жив ли е

    16:28 05.04.2026

  • 45 Никой

    11 27 Отговор
    Червените смениха религията . Приеха исляма и възхваляват Иран . За тях християнските ценности отекоха в канала.

    Коментиран от #52

    16:29 05.04.2026

  • 46 Софиянец

    35 7 Отговор
    Каква увереност и хладнокръвие излъчва побеснелия Тръмп 😂😂😂
    Увалнява масово всички от екипа си, обвинява медиите, че разпространяват информация за резила му и побеждава всеки ден в интернет!

    16:29 05.04.2026

  • 47 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Като цяло операцията по спасяването си е пълен провал Загуби на техника и личен състав които са несъизмерими с целите Няма никакви доказателства че пилотът е спасен Явно пропагандата пак се изложи

    Коментиран от #56, #71

    16:30 05.04.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    10 21 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    16:30 05.04.2026

  • 49 Българин

    11 34 Отговор
    Аятоласите са се вкопчили, като бесни псета във властта си и са готови да жертват целия ирански народ, само и само да се задържат още малко. Тръмп ще отговори решително и съвсем скоро ще изпепели цялата територия на бившия Иран! Сега е последния момент, когато иранците могат да капитулират безусловно и да спасят живота си, без да стават жертва на религиозни фанатици! Утре вероятно ще е много късно!

    16:30 05.04.2026

  • 50 Дон Корлеоне

    9 17 Отговор
    Ким Чен пусна ли Интернет

    16:30 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Питам

    12 19 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    Кога червената болшевишка иzzмет да били християни?

    Коментиран от #66

    16:32 05.04.2026

  • 53 Съвсем не е така

    16 22 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ ВСЕ УДРЯТЕ":

    В САЩ няма никакви разрушения. А в Иран не остана камък върху камък.

    16:33 05.04.2026

  • 54 Всъщност,

    15 4 Отговор
    това е главният въпрос от самото начало на тази война - ще се стигне ли до бомбардировки?

    Ударите по ядрени и военни съоръжения е едно, бомбардировките по цивилни цели - съвсем друго!

    Май войната се удължава!

    16:33 05.04.2026

  • 55 За инф.

    18 9 Отговор
    Дони Белината се изхвърля като че.....кия на пясък

    16:33 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Никой

    5 8 Отговор
    Ген . лейтенант Алнур Мусаев : " През 1987 г . служих в Шесто управление на КГБ в Москва .Основната ни задача беше да вербуваме бизнесмени от капиталистическите страни. Същата година нашето управление вербува Доналт Тръмп , 40 годишен американски бизнесмен , под псевдонима " Краснов " . Има много документирани факти свързани с Епстийн . Има и записи от един пет звезден хотел в Казахстан с Тръмп в компрометираши ситуации ".

    16:49 05.04.2026

  • 59 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Пръв преди време писах за наводненията в в района на бойните действия Тогава пак недобросъвестен специалист ми говореше така Както излезе информацията можеше поне да се извини Жалко че хората не виждат по далеч от носа си

    16:49 05.04.2026

  • 60 Читател

    10 3 Отговор
    Всичко е ужасно лъжи,пропагандаа воини и страдания инфлация.Абе света в на ръба.А този ще приключи не добре.

    16:52 05.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ранбо

    15 22 Отговор
    Тръмп за пореден път им предлага вариант, за да се избегне тоталното унищожение на Иран. Но ислямистката върхушка на Иран използва народа си за заложник и се надява, че Тръмп ще ги пощади, защото не иска да избива десетки милиони. Но Тръмп ясно е показал, че за него интересите на америка и американския бизнес са на първо място и за това обикновените американци го обичат и подкрепят! Тръмп няма да ги разочарова и няма да ги бави много, преди да заиграят големите шамари! Така че, сметките на аятоласите ще излязат по-криви от всякога!!!

    Коментиран от #63

    16:54 05.04.2026

  • 63 Хаха

    9 5 Отговор

    До коментар #62 от "Ранбо":

    Тебе ква ти е далаверата? Или си нямаш друга работа.

    16:57 05.04.2026

  • 64 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Хе хей":

    Внимавайте тогава за кого гласувате тук да не останете излъгани

    16:58 05.04.2026

  • 65 стоян георгиев

    12 5 Отговор
    хронология на изявленията на Доналд Тръмп относно Иран:

    18 януари: „Ирански патриоти, помощта е на път. Продължаваме напред.“

    28 февруари: „Ще започнем операцията. Ще се случи много бързо.“

    2 март: „Ще спечелим лесно.“

    3 март: „Спечелихме войната.“

    7 март: „Победихме Иран.“

    9 март: „Ударете Иран. Войната е към своя край, чист и решителен.“

    12 март: „Спечелихме, но не напълно.“

    13 март: „Отново спечелихме войната.“

    14 март : „Имаме нужда от помощ, за да отворим пролива.“

    15март: „Ако НАТО не помогне, ще запомня това.“

    16 март: „Всъщност не се нуждаем от помощта - изпитвах лоялността. Ако НАТО не помогне, ще има последствия.“

    17 март: „Не се нуждаем от помощта на НАТО, нито я искаме. Не се изисква одобрение от Конгреса за напускане на НАТО.“

    18 март: „Съюзниците трябва да работят заедно, за да отворят Ормузкия проток.“

    21 март: „Ние не използваме пролива. Други имат нужда от него, не ние.“

    22 март: „Последно предупреждение. На Иран му остават 48 часа. С Иран е свършено.“

    23 март: „Още една седмица и тогава ще бомбардираме електроцентралите.“

    24 март: „Войната наближава края си.“

    25 март: „Преговаряме с Иран.“

    26 март: „Иран моли за мир. Те ни дадоха подарък. Отлагаме ударите по електроцентралите.“

    27 март: „Аятолахът и аз ще управляваме съвместно Ормузкия проток.“

    28 март: „В Иран има смяна на режима.“

    29 март: „Преговорите с Иран вървят много добре.“

    30 март: „Готови сме да унищожим неф

    Коментиран от #83

    16:58 05.04.2026

  • 66 Отговарям

    9 10 Отговор

    До коментар #52 от "Питам":

    Евроатлантическата шлака не са християни, станаха чфути.

    16:59 05.04.2026

  • 67 Феномена Шиши

    10 7 Отговор
    Разбеснял се луд и няма кой да го спре. Всички гледат и го чакат да се наиграе този перхидролен гангстер.

    16:59 05.04.2026

  • 68 Боже!

    11 7 Отговор
    Как може да съществува такъв идиот! А как можетози идиот да е начело на най-мощната държава в света! Е, цлед неговото „управление“ със сигурност няма да е вече мощна!

    17:05 05.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 5 Отговор
    Повече нема да ги бавя.

    17:10 05.04.2026

  • 71 ои8уйхътгрф

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дали редник Райън е спасен не е ясно, но е възможно и да са го прибрали... Загубените хеликоптери, самолет и 12 броя компостирани краваря за спасяването на 1 пилот са без значение...

    Но и "спасяването" е доста подозрително, като нищо след 3 дни персите ще ни го покажат тоя редник Райън жив и на вид горе-долу здрав...

    Коментиран от #73

    17:18 05.04.2026

  • 72 В скоро време

    5 6 Отговор
    Ще им трябват свещи и фенери.

    17:20 05.04.2026

  • 73 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "ои8уйхътгрф":

    Винаги е така Мене ме притеснява факта че народът вярва сляпо без да си размърда малко мозъка Чужди медии са направили разследване и са стигнали до извода че спасяването е поредната пропаганда на Дони Снимки на разбити витлови самолети обиколиха целият Свят

    17:33 05.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Деменция та не се чува какво говори и пр

    5 3 Отговор
    Прави, но явно пълните чували ще го приземят

    17:36 05.04.2026

  • 76 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Доньо изтрещел му остана само.... Сезам, отвори се

    17:38 05.04.2026

  • 77 Жална им майка

    5 7 Отговор
    На иранските терористи

    17:39 05.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Величко

    2 2 Отговор
    Дааа ... , неадекватния дядка пак шмекерува ... ! Да де , ама заради неадекватните му решения загиват хиляди невинни деца ... ! И това ми било американски президент ...

    17:48 05.04.2026

  • 80 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да отиде в чужд дом и да се разполага

    17:53 05.04.2026

  • 81 Феномена Шиши

    4 2 Отговор
    Луд умора няма, само след поти. Перхидроленото чучело е набрал скорост и няма кой да го спре. А той видимо си е за въдворяване и продължително лечение.

    17:55 05.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Аз ви говорих че байдън е цвете

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Ама вие тръмп та тръмп бил мъжкар и ако демократите спечелили пак щяло да има 3 световна😅😅😅а то кво стана а🤣🤣🤣

    Коментиран от #87

    19:09 05.04.2026

  • 86 Патока Доналд

    1 1 Отговор
    Влиза в ролята си на ... паток...
    Няма как да се постигне величие с IQ на паток...

    19:48 05.04.2026

  • 87 Ми то поне тоя имаше шанс да направи

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Аз ви говорих че байдън е цвете":

    нещо срещу Диип Стейт...
    Бидоня си беше 100% маруля...

    19:51 05.04.2026

  • 88 боико борисоф

    1 1 Отговор
    ДА НЕ ПЛАШИ ЧЕ ДА НЕ СЕ ВИРНЕ 11 .09

    21:41 05.04.2026