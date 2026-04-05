Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украйна отрече връзка с откритите експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия

5 Април, 2026 20:07, обновена 5 Април, 2026 20:03

  • турски поток-
  • връзки-
  • експлозии-
  • сърбия-
  • украйна

Киев допуска възможност за руска операция „под фалшив флаг“ след сигнала за взривни устройства до газовата инфраструктура

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че страната има връзка с откритите експлозиви в сръбския участък на газопровода „Турски поток“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна няма нищо общо с това“, заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“ говорителят на ведомството Георгий Тихи. По думите му е възможно да става дума за „руска операция под фалшив флаг“ в контекста на по-широка намеса на Москва в унгарските избори.

По-рано сръбският президент Александър Вучич съобщи, че в близост до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия с Унгария, са били открити взривни устройства.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    75 15 Отговор
    Подготвя ли са да съботират газовите тръби усраинците!

    20:04 05.04.2026

  • 2 Пуслер милиционерчето

    17 74 Отговор
    Аз съм най-големия гл пак на планетата

    20:08 05.04.2026

  • 3 СлОчайнОс

    38 13 Отговор
    Исраинска.

    20:09 05.04.2026

  • 4 Толкова

    18 82 Отговор
    Русия не може да победи Украйна сама. Русия на Путлер може да победи България, Молдова, Косово и Грузия.

    Коментиран от #5, #14, #26

    20:10 05.04.2026

  • 5 Вярно

    14 39 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова":

    Той ниския затова е толкова обтекаем със западните си партньори АХАХАХХА

    20:11 05.04.2026

  • 6 Никой не

    55 11 Отговор
    ви вярва. Не се притеснявайте.......така ще бъде занапред.

    20:12 05.04.2026

  • 7 хихи

    19 62 Отговор
    унгарските русофили са го взривили , за да правят предиизборна пропаганда на толупа Орбан

    Коментиран от #9

    20:13 05.04.2026

  • 8 И Киев е Руски

    66 19 Отговор
    Няма ли коЙ да изчисти зеления наркоман.Повруъща ми се от тоя червей

    Коментиран от #13

    20:13 05.04.2026

  • 9 И Киев е Руски

    22 13 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Личи си че нямаш огледала Ууу вАС

    Коментиран от #10

    20:14 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    49 12 Отговор
    Горките и невинни укрофашистчета, как ги набедиха без причина...

    Коментиран от #88

    20:16 05.04.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    17 28 Отговор
    Буданов чака Орбан да ходи в Украйна да залепи тръбата.

    20:16 05.04.2026

  • 13 Геро

    16 31 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #21, #65

    20:17 05.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 13 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова":

    То щото У...йна воюва САМА😀😀😀
    У...йна отдавна е само полигон на който ШАШт се мъчи да използва цялото НАТьОвско НЕможене за да пАбеди рашистан ❗

    20:17 05.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    22 12 Отговор
    Йотова да прати армията да пази Турски поток в България

    20:18 05.04.2026

  • 16 Пламен

    15 31 Отговор
    Тези пиратки се появиха в много подходящ момент за Йорбан и Путич.

    20:18 05.04.2026

  • 17 И Киев е Руски

    17 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо πръдляк!":

    Но поне не съм импотентен.ХА ха ха.Дребен с..,и

    20:18 05.04.2026

  • 18 Мишел

    18 28 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #30

    20:19 05.04.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    11 27 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #22

    20:19 05.04.2026

  • 20 Курти

    15 29 Отговор
    Ей как ги намериха оставени да ги вземат а не гръмнаха хахахахахаха.Страшни измамници са диктаторите

    20:20 05.04.2026

  • 21 И Киев е Руски

    27 10 Отговор

    До коментар #13 от "Геро":

    Има време химена не е вечен.Ще срещнеш любовта

    20:20 05.04.2026

  • 22 Цъ..

    14 11 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Ама пусна КУПОНИ

    Коментиран от #63

    20:22 05.04.2026

  • 23 Мимчят

    30 13 Отговор
    Ах,има си хас да си признаят.Те укрите нямаха и нищо общо със северен поток.Нали ,света вода не напита.Абсолютни търтеи.Заслужават руснаците да им откъснат голови

    20:23 05.04.2026

  • 24 Гаджева

    13 13 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години? Поради какви причини?

    Коментиран от #53

    20:23 05.04.2026

  • 25 Българин

    16 25 Отговор
    Сърбите са мръсници и руски подметки.Много бой сме ги били.

    Коментиран от #31, #32

    20:26 05.04.2026

  • 26 койдазнай

    15 10 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова":

    Много слабо изпълнение! залунски трябваше да каже"Тия ги намерихте, да видим дали ще откриете следващите!"

    20:29 05.04.2026

  • 27 Гошо

    26 11 Отговор
    Украйна не е виновна!...Те са добрички и са демократи!...Путин е виновен, а Урсула мисли денонощно за нас!....Слава!...И на Зеленски слава!...и на майка му слава!

    Коментиран от #52

    20:30 05.04.2026

  • 28 Тити

    13 24 Отговор
    Поредната рашистка пунта Мара.

    20:32 05.04.2026

  • 29 Перо

    25 10 Отговор
    И кой вярва на ционисткия режим? Руснаците имат пълна власт над сръбското правителство и могат с думи да направят всичко, което желаят, за какво им е да правят саботажи! Просто Зеленски губи ориентация, когато е нашмъркан с белото и правят всевъзможни простотии, опитвайки се да вменят вина на Русия. Изцяло са посветени в активна борба с правителството на Орбан и поддръжката на опозицията за изборите, заради спирането на големия кредит, отказ от помощи и др. причини. Направиха опит да вменят вина срещу Русия при саботажа на Северен поток, но украинците бяха разкрити, удара с дрон срещу руски танкер за втечнен газ в Средиземно море, като излезе, че руснаците са се “саморазстреляли”. Никой друг не е заинтересован за опита за саботаж в Сърбия, освен ционисткия режим!

    20:36 05.04.2026

  • 30 Мишел

    21 11 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    псевдомишеле, Русия има 57 НПЗ и всичките работят. Спират ги само за профилактика през зимата. Украйна има 13 НПЗ и от над три години не работи нито един. Всички горива в Украйна са внос. Русия забранява износа на горива, защото чрез посредници този износ отива в Украйна за ВСУ.

    Коментиран от #34, #44, #55, #83

    20:36 05.04.2026

  • 31 Гошо

    17 12 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Е не може всички да са европейски подметки като тебе....нема как!

    20:37 05.04.2026

  • 32 Ааа ние млатихме

    17 9 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Балдуиновата измет, руските казаци, англофрансетата , та дори наледниците на Чингиз хан, но какво от това? Като ефроатлатиците ни направиха ,,Подлоги" на кой ли не!

    20:38 05.04.2026

  • 33 Укро-терорист

    23 11 Отговор
    Помним как и след взривяването на Северен поток пак лъжеха и мажеха Бандерските терористи, че видиш ли руснаците сами си били взривили газопровода, но след време немската прокуратура стигна до извод, че тер. акт е дело на усраинци...

    Коментиран от #62

    20:38 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИВ

    15 9 Отговор
    ФАШЯГИТЕ ЩЕ ГРЪМНАТ ТРЪБИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    .....
    ТАКА СИ МИСЛЯ ,
    А ПЕТРОХАН И СА ЗАСЕКЛИ КАК УКРАИНСКИ ДРГ МИНАВАТ ГРАНИЦАТА СЪС СЪРБИЯ С РАЗРЕШЕНИЕТО НА ДАНС :)

    20:39 05.04.2026

  • 36 Сърбите отдавна имат проблем с

    13 9 Отговор
    Хазаро-юдеите! Още от времето на Мадлийн О брайт!

    20:40 05.04.2026

  • 37 100 процента

    19 12 Отговор
    Са наглите укри.По простата причина че руснаците нямат интерес.

    Коментиран от #40

    20:40 05.04.2026

  • 38 дядо дръмпир ще ви даде статия ....

    11 19 Отговор
    за новите двигатели на фламинго.Ако поискат с тези болиди могат да ви сринат и моста на керчен и двореца в кремъл и каквото си искат!напишете за новите двигатели на Фламинго...В момента украйна е водеща в областа на дронове ,противодронове и болиди.Вместо да хвалите договора на Гюров с украйна вие просиянски кучета лаете срещу него ,а дори не сте прочели и ред!

    Коментиран от #43, #45, #46

    20:41 05.04.2026

  • 39 Злобното Зелено Джудже

    19 11 Отговор
    Украинец като ти каже "добър ден" провери дали слънцето е изгряло.Българска пословица

    Коментиран от #79

    20:43 05.04.2026

  • 40 А има, има

    9 19 Отговор

    До коментар #37 от "100 процента":

    Рашистан губи Унгария.

    20:43 05.04.2026

  • 41 дядо дръмпир да мръдне по чешки путинохи

    8 19 Отговор
    Армията на Путин е под натиск, докато Украйна представя нов двигател за ракета Flamingo..Ракетите удрят цели далеч зад фронтовата линия, разкривайки слабости в отбраната на Москва.

    Използването на системи като Flamingo породи опасения в Русия относно това колко далеч и колко често такива атаки могат да се случват в бъдеще.

    Ново развитие сега може да направи тези атаки още по-трудни за отблъскване.Според Military, цитиран от портал OBronny, украинската компания Fire Point е близо до завършване на вътрешен реактивен двигател за своите крилати ракети Flamingo.Новият двигател е специално проектиран за полети на ниска височина, което според инженерите би трябвало да подобри способността на ракетата да заобикаля системи за противовъздушна отбрана.

    20:44 05.04.2026

  • 42 Британските служби

    15 8 Отговор
    Разбира се че Украйна няма нищо общо с това, но ако бяхме успели, пак щяхме да оставим зеленски да се бие гордо по гърдите с победа, а Украйна пак да го отнесе както винаги до сега

    20:45 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Атина Палада

    10 8 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Пълна си с акъл колкото тшци с кокали.

    20:45 05.04.2026

  • 45 НИЩО НОВО

    11 17 Отговор

    До коментар #38 от "дядо дръмпир ще ви даде статия ....":

    Преди а се гътне СССР,.. БАЩАТА НА СЪВЕТСКАТА КОСМОНАВТИКА Е... УКРАИНЕЦ-- Сергей Корольов!!
    Учен, Конструктор и т.н. Всички ракетни,корабни, и двигателите на подводниците се конструираха и произвеждаха в Украйна
    ФАКТ

    Коментиран от #57

    20:46 05.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ВВП

    20 9 Отговор
    Зад всички терр.акт в Европа е Окропистан..Тия взривиха АЕЦ Чернобил през май 1986 та ..Не им пука от последствията .инертна маса от боклуци..

    Коментиран от #50

    20:47 05.04.2026

  • 48 ВЗРИВЯВАЙ

    12 14 Отговор
    АЛЬОША
    Ще го припишем на укрите.хах

    20:48 05.04.2026

  • 49 Тома

    17 7 Отговор
    Най частните хора са украинците и техния президент зеле.До сега никога не са лъгали също като македонците

    20:49 05.04.2026

  • 50 ще си събираш

    7 10 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    кар ан тийте

    20:49 05.04.2026

  • 51 Украйна отрече връзка

    12 10 Отговор
    те са както винаги невинни
    може да е някой цъкач на копейки русофоб

    20:49 05.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 11 Отговор

    До коментар #24 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили😘

    20:50 05.04.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    8 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета? Захарова вика,че били в информационен вакуум.

    20:51 05.04.2026

  • 55 Мишел - не псевдо

    8 11 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    20:52 05.04.2026

  • 56 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 6 Отговор
    Гъркините Атинянки са млади и хубави и не са комунистки, гръцката полиция от АТИНА много искат и още искат дори да ми сменят пола в Женски

    20:52 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Украинеца

    7 3 Отговор
    Докато има говеда ще има и месари.Вервайте ми

    20:54 05.04.2026

  • 59 Ха-ха

    9 18 Отговор
    Каквито и експлозиви да слага, Орбан е пътник. Унгарците не го искат, срамуват се от него.!

    Коментиран от #86

    20:55 05.04.2026

  • 60 Дон Корлеоне

    18 9 Отговор
    Докато Зеленото Влечуго не го обесят на някой стълб самите украинци,мир няма да има.Зеленски не иска мир,защото богатее от войната

    Коментиран от #64, #68, #75

    20:57 05.04.2026

  • 61 Пешо

    3 5 Отговор
    Едни с чаршафи били видени там.

    20:57 05.04.2026

  • 62 Шо бе

    8 17 Отговор

    До коментар #33 от "Укро-терорист":

    На Путьио Шматкин за кво му е северен поток?

    20:57 05.04.2026

  • 63 хаха🤣

    9 17 Отговор

    До коментар #22 от "Цъ..":

    много ясно🤣Русия:...ще, ще, ще..и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣

    20:57 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тиква

    15 8 Отговор
    Окрабандерите били и ще останат подли хиени, надеждата на Русия,да ги изтрият.

    21:00 05.04.2026

  • 67 Слава кокаине

    16 9 Отговор
    Най вероятно сърбите и унгарците сами са направили опит за взривяване! Тоя си говори сам и не си вярва, ама хич сам си е виновен!

    Коментиран от #71

    21:01 05.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Баба Гошка

    17 6 Отговор
    Украйна като цяло мож и да няма, но урродливите ви, зловредни укропиттеци със сигурност имат нещо общо. Ще бъде един прекрасен ден, когато руснаците завземат повечето територия, вкл. Черноморието ви и ви контролират да си ползвате енергията в Сибирско и не из Европа

    21:04 05.04.2026

  • 70 ВВП

    12 7 Отговор
    Няма по боклучава раса от окропитека ..

    21:06 05.04.2026

  • 71 Минусът считай за плюс

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "Слава кокаине":

    Пръстът се изплъзна неволно 😄😄😄

    21:10 05.04.2026

  • 72 ХАХ

    9 15 Отговор
    Путлера от много акъл загуби и Унгария.

    21:11 05.04.2026

  • 73 Александър Функо

    15 12 Отговор
    Украйна, мръсна, смачкана, отвратителна, територия на нагли терористи, която трябва да бъде премахната от картата. Кажи му украинец и не го обиждай повече

    21:14 05.04.2026

  • 74 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 14 Отговор
    Руски номера

    21:21 05.04.2026

  • 75 👍👍👍

    14 8 Отговор

    До коментар #60 от "Дон Корлеоне":

    Много украинци бягат от режима на тоя наркоман. Говорил съм с няколко млади украински момчета, за щастие успели да измъкнат и семействата си , които казват ,че считат руснаците за братя и не искат да се бият срещу тях ,а още по - малко да умират заради зеления н.....цист

    21:25 05.04.2026

  • 76 че какво друго да кажат

    13 6 Отговор
    Да кажат - Ние бяхме ? То така разправяха и за Северен поток , ама се доказа че са те .

    21:26 05.04.2026

  • 77 Фикрет

    9 8 Отговор
    Ликвидиран е генерал Андрей Аверянов от ГРУ, ръководил диверсии и убийства в България.
    Зад операцията стоят украински военни , действащи от територията на Либия в координация с Триполи. На борда на танкера, освен екипажа, са се намирали около десет високопоставени служители на руското разузнаване, преоблечени като моряци.
    "Това е най-добрият начин за придвижване на руски разузнавач“.В резултат на удара двама души са загинали, а седем са ранени. Сред загиналите е бил и Аверянов.
    Андрей Аверянов е оглавявал секретната военна част 29155, отговаряща за операциите на ГРУ в Европа.Всички негови разработки се осъществявали в България.
    Той е замесен в отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му във Великобритания, покушението срещу българския бизнесмен Емилиян Гебрев и опита за преврат в Черна гора през 2016 г.
    Според разследване на The Insider, Аверянов е участвал в организирането на убийства и взривове в складове за боеприпаси в България и Чехия. През 2024 г. той е обявен за издирване от чешката полиция по делото за взривовете във Врбетице.А в България нашите пробити служби ни лук яли,ни лук мирисали!

    Коментиран от #84

    21:29 05.04.2026

  • 78 Карго 200

    8 2 Отговор
    Руският милблогър и войник Велес е елиминиран и интегриран в месния куб.

    21:36 05.04.2026

  • 79 Иван

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Злобното Зелено Джудже":

    Това става дума за наш Бойко

    21:43 05.04.2026

  • 80 След като не можаха

    9 8 Отговор
    Да Направят ТЕАТРОТО

    Със Покушението срещу Орбан

    РУСКИТЕ Служби

    Забъркаха поредната Диверсия .

    Изборите не отиват на Добре
    И се прави всичко
    Възможно
    Орбан да остане на Власт .

    Но и това няма да помогне
    Орбан е Пътник
    И щ бяга в Мускалието.

    21:43 05.04.2026

  • 81 Никой не вярва на Кремля

    10 9 Отговор
    Само Пропадналия и Гладен Русодебил.
    За някоя друга Рубла
    И Майките си продават
    Червените Бацили.

    21:47 05.04.2026

  • 82 Тавариши и Таварашутки

    8 6 Отговор
    Ако бяха Украинците

    Сега нямаше да викат
    .В Сърбия

    Намериха Експлозиви ,

    А щяха да пишат

    ВЗРИВЕН Е ТУРСКИ ПОТОК.

    На Тези Евтини Номера
    На Сръбските Мекерта
    И Руските Мусори
    Само Нашия Русофил
    Може да повярва .

    21:52 05.04.2026

  • 83 Хахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Затова реват в Кремля...

    Да ти напомня какво вика ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ :

    Не можем да си защитим Обектите.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:54 05.04.2026

  • 84 ЗДРАСТИ ДЕ...БИЛИ

    6 7 Отговор

    До коментар #77 от "Фикрет":

    ЗА МНОЗИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ А И В УКРАЙНА СТЕ МЪР....ША И СВЛ....ЕЧ
    КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖАВА
    ПОЛОВИН УКРЙНА ЯСНО ПОКАЗА ЧЕ ВИ СМЯТА ЗА ГНУ...СНА ЗАРАЗА ГЛАСУВАЙКИ С КРАКАТА СИ
    АЙДЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СЕ ГЪРЧИТЕ

    21:56 05.04.2026

  • 85 Верно

    9 5 Отговор
    Украйна вместо да взриви

    Експлозивите

    Ги остави на ВУЧИЧ.

    да ги намери .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:57 05.04.2026

  • 86 кой е виктор орбан????

    10 10 Отговор

    До коментар #59 от "Ха-ха":

    Това е Виктор Орбан! Той прие нова конституция, съкрати броя на депутатите от 380 на 199. Одържави част от водещите фирми в комуналната сфера - ВиК и електроразпределителните дружества, намали цената на тока, водата и газа с 25 на сто, а за бизнеса с 11 на сто. Изплати много бързо дълга към МВФ в резултат на много добра данъчна политика и отваряне на икономиката на изток . Преди 3 години тържествено заяви, че Унгария не дължи нито цент на нито една финансова институция или чужда държава.
    Орбан успя да свали безработицата до 3,8 пункта, разкри 800 000 работни места и постигна най-ниска инфлация от 42 години насам. Привлече 1 млн. нови граждани от съседните държави. И Орбан е на път да направи Унгария 15 млн. души без да прекроява граници.
    Орбан обяви 2018 г. за година на унгарското семейство. Даде много преференции за младите семейства. Направи 6-годишен платения отпуск на майките, държавата дава за трето дете 33 000 евро, отделно предоставя нисколихвен жилищен кредит за същата сума. За осем години раждаемостта скочи с 46 на сто.
    Орбан предприе изключително мощно развитие на спортната база - инвестира 500 млн. евро в басейни, зали и ледени пързалки. Всеки унгарски треньор, който осигури олимпийски или световен шампион, получава по 3000 евро месечно до края на живота си.

    Коментиран от #87, #90, #91

    21:57 05.04.2026

  • 87 Да И Орбан

    9 9 Отговор

    До коментар #86 от "кой е виктор орбан????":

    Направи Унгарците

    Рязко да обеднеят

    Докара ги до просешка тояга.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #89

    22:01 05.04.2026

  • 88 Разбира се че не са те!

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Всички такива гадории ги извършват британците и после украинците да обират калая!
    А, ако са успешни , медиите им ги описват като велики "победи на Зеленски", а ние тук цъкаме от възхищение. А той обира славата! Британците разчитат, че всеки им терористичен акт, ако бъде приписан на Украйна, може да звучи "оправдано"
    Проблема тук е, че терористичния акт е бил осуетен, затова Зеленски се разграничава

    22:16 05.04.2026

  • 89 Да И Орбан

    6 7 Отговор

    До коментар #87 от "Да И Орбан":

    Спаси 90 000 000 000
    /ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
    от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!

    22:36 05.04.2026

  • 90 Кой е Орбан

    5 4 Отговор

    До коментар #86 от "кой е виктор орбан????":

    Брутен външен дълг: В края на септември 2025 г. той възлиза на 301,6 млрд. щатски долара.
    Нетен външен дълг: Изчислено според данните на Централната банка на Унгария (MNB), нетният външен дълг (изключвайки дълговите инструменти за преки чуждестранни инвестиции) достига 34,4 млрд. евро (около 15,7% от БВП) към декември 2025 г..
    Държавен дълг към БВП: Общият дълг на сектора „Държавно управление“ в края на 2025 г. е 74,6% от БВП, което се равнява на около 64 912 млрд. форинта.

    22:41 05.04.2026

  • 91 Трябва да ви кажа, че се намирате

    7 8 Отговор

    До коментар #86 от "кой е виктор орбан????":

    в много голяма заблуда. Унгария е с най-високата инфлация в ЕС, поради некадърността на правителството на Орабан. Със спряно финансиране, спрени проекти заради факта, че Унгария е с най-високата корупция в цяла Европа. На всичко отгоре цените на горивата са по-високи от тези в България, а уж руския петрол бил евтин. Значи излиза, че Орабан лъже унгарците за уж евтиния руски петрол, явно за собствена изгода.

    22:51 05.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Мнение

    5 6 Отговор
    Такава пародия и смешници са Иран и Русия, че повече няма накъде. Един терорист се оплаква на друг терорист. Не е случайно, че такива държави са стигнали дъното и затова са отритнати и игнорирани от свободния свят.

    23:14 05.04.2026

  • 94 Бг гражданин

    2 1 Отговор
    Абе,къде е батко,! 😂😂😂

    23:22 05.04.2026

  • 95 Орбанката барабар

    7 4 Отговор
    С Вучич са си ги турили!

    23:43 05.04.2026

  • 96 А дали е така?

    3 3 Отговор
    Мръснните Нагляри само бели вършат

    23:52 05.04.2026

  • 97 Карго 200

    7 3 Отговор
    Кремъл индиректно призна, че е в дълбока беда и е изтощен от войната си срещу Украйна.

    Говорителката на МВнР Захарова се оплака, че Русия води битка на 3 фронта: военен, икономически и информационен.

    Така че... Може би да не го правят? Може би да се приберат вкъщи? Просто казвам.

    Коментиран от #100

    23:59 05.04.2026

  • 98 Карго 200

    3 2 Отговор
    Украйна може да стане член на НАТО вместо Съединените щати

    Ако САЩ напуснат НАТО, Украйна може да заеме тяхното място. Според някои експерти членството на Украйна ще изисква само формални правни процедури, тъй като страната вече де факто действа като част от Алианса.

    Коментиран от #99

    00:23 06.04.2026

  • 99 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Карго 200":

    Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

    „Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.

    00:54 06.04.2026

  • 100 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "Карго 200":

    Украйна цъфти и върже! Русия забрани износа на горива и бандеровците останаха без горива за техниката. Дизел 3€, газ няма въобще, тока на лют режим. Предприятията не работят, защото мобилизираха работниците. Искат да мобилизират жените, децата и старците за безплатна работа в тила. Зеленски вече издаде указ. Които откажат да работят без пари ги бият.

    01:01 06.04.2026

  • 101 Ганчо пита

    0 2 Отговор
    Що. ЗАПАДА 7ска еиверсионна (терористична) вийна, си мисля че ще я получат.
    После да няма тва-онова, "ценности"...

    03:00 06.04.2026

  • 102 Перо

    3 2 Отговор
    Отхвърлянето на обвинението не означава невинност! Това е саботаж, от който само ционисткия режим има интерес!

    05:10 06.04.2026

  • 103 Иван

    2 2 Отговор
    .......както боклука Доналд Тръмп каза, че ракетата Томахоук била иранска.

    05:54 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания