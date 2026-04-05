Украйна отрече връзка с откритите експлозиви край „Турски поток“ в Сърбия

Украинското външно министерство категорично отхвърли твърденията, че страната има връзка с откритите експлозиви в сръбския участък на газопровода „Турски поток“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна няма нищо общо с това“, заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“ говорителят на ведомството Георгий Тихи. По думите му е възможно да става дума за „руска операция под фалшив флаг“ в контекста на по-широка намеса на Москва в унгарските избори.

По-рано сръбският президент Александър Вучич съобщи, че в близост до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия с Унгария, са били открити взривни устройства.