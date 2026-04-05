"Умните хора биха сключили сделка" - Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран

5 Април, 2026 21:53, обновена 6 Април, 2026 04:40 6 661 184

Американският президент удължи крайния срок за сделка с Иран до 8 април, 2.00 часа българско време

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключва разполагането на американски войски в Иран. Американският лидер заяви това в интервю за The Hill.

„Умните хора биха сключили сделка“, е казал Тръмп, обсъждайки възможността за постигане на споразумение с Иран.

Според The ​​Hill, президентът на САЩ е заявил също, че ако не бъде постигната сделка, САЩ ще бъдат готови да обмислят удари по всякакви инфраструктурни съоръжения в Иран.

Тръмп удължи крайния срок за евентуална сделка с Иран с 24 часа, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид в X.

„Тръмп удължи крайния срок на Иран с допълнителни 24 часа“, написа Равид. Това беше неговата интерпретация на публикацията на Тръмп в Truth Social, която той написа преди това без обяснение: „Вторник, 20:00 ч. източно крайбрежно време (2:00 ч. българско време, 8 април).“

В интервю за Axios в неделя американският лидер заяви, че има голяма вероятност да се постигне сделка с Иран до 7 април.

По-рано в Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийна и гражданска инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. На 26 март американският премиер обяви 10-дневно спиране на ударите по ирански енергийни инфраструктурни съоръжения до 20:00 ч. на 6 април (2:00 ч. българско време, 7 април).

Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

„Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.

Тръмп заяви, че не вижда нужда американските военни да провеждат сухопътна операция в Иран.

„Не мисля, че е необходимо, но не изключвам нищо.“

Според него конфликтът с Иран "трябва да приключи до дни".

„Той ми каза, че конфликтът трябва да приключи до дни, а не до седмици“, цитира Скот откъс от разговора си с американския лидер.

Тръмп отказал да отговори на въпрос относно възможността за забавяне на сделката с Иран. „Не искам да говоря за това; те имат достатъчно време да сключат сделка. Ако не искат да сключат сделка, цялата им страна ще изчезне“, цитира Скот думите на Тръмп, добавяйки, че САЩ имат „много малко“ ограничения върху действията си срещу Иран.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Туй е

    132 9 Отговор
    предпоследно, нали?

    22:08 05.04.2026

  • 3 Иван Иванов

    27 55 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Да и каза че дори полската армия е по Мощна от Руската
    И го заплашиха в Ефир със пращане във колония

    Коментиран от #25, #72, #77

    22:08 05.04.2026

  • 4 Опосъм

    115 13 Отговор
    Миризлив еврейски вентилатор.

    22:08 05.04.2026

  • 5 Ала бала

    84 8 Отговор
    Ще видим кой кого

    22:09 05.04.2026

  • 6 Тръмп 24- часовия. 😂🤣😂🤣😂

    120 13 Отговор
    Ненормалник.

    22:09 05.04.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    136 12 Отговор
    Жалко за америка Вече никой не взема на сериозно Дони

    Коментиран от #112

    22:09 05.04.2026

  • 8 Минка Кирилова Петрова

    35 106 Отговор
    Слава Украйна попиля Русия
    Вече се страхуват да ступят дори на Украинска територия

    Коментиран от #15, #31, #70, #71

    22:09 05.04.2026

  • 9 Kaлпазанин

    86 10 Отговор
    Неслучайно вече си има и прякор който да му подхожда ,поразяващата клоунска уста ,

    22:10 05.04.2026

  • 10 малиииий страх

    93 8 Отговор
    На седми ще отложи до осемнадесети.

    Коментиран от #113

    22:10 05.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    101 11 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    22:11 05.04.2026

  • 12 Шопо

    94 12 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    22:11 05.04.2026

  • 13 дони съчмата

    65 7 Отговор
    абе аз съм като колегата бидон ама в по тежка форма

    22:11 05.04.2026

  • 14 ПРОГРЕСИВЕН С ТЕЛЕСКОП

    30 7 Отговор
    ДЕМЕК
    ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В.....НЕУТРИНО...🎊🎊🎊....

    22:12 05.04.2026

  • 15 Софка Малинова Гойева

    53 22 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Тръмп го е страх от сухопътна операция в Иран. Обира си крушите от Изтока. И дава България на Ердо.

    Коментиран от #23, #49

    22:12 05.04.2026

  • 16 Дончо ментата

    70 8 Отговор
    Лъже, лъже, ще ги атакува значи!

    22:12 05.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Всяка европейска държава е в състояние

    18 65 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Да разгроми Русия

    Коментиран от #33

    22:12 05.04.2026

  • 19 Персите

    68 11 Отговор
    хич не се стряскат.

    Коментиран от #26

    22:13 05.04.2026

  • 20 Цитат

    16 51 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената"

    22:13 05.04.2026

  • 21 Последния Софиянец

    19 12 Отговор
    Заплашва с ядрено оръжие.

    22:13 05.04.2026

  • 22 Той Путин скоро ще признае

    18 50 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    Щом започна да мобилизира жените
    Ясна е работата

    22:14 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дрън Дрън

    55 9 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Иванов":

    А латвийската армия е по-мощна от полската.

    22:15 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 То се видя без мозък война не се води

    21 56 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Генерал Призна":

    И 200 към едно да са тези тапаци си остават тъпаци
    Пак ще изгубят Войната
    Кажи му Руснак и не го обиждай повече

    22:15 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хихи

    63 9 Отговор
    Чичо Дончо и рогата да му счупят иранците, ще твърди че няма рога??

    22:17 05.04.2026

  • 30 Семкаджия

    50 8 Отговор
    Дедо Дони нещо не те е...ават за с.л.и.в.а

    22:17 05.04.2026

  • 31 Мухахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Мухахаха

    22:17 05.04.2026

  • 32 Добре

    43 8 Отговор
    че Колумб ви откри, иначе никой нямаше да ви знае и вие нямаше да знаете останалия свят. С кого щяхте да водите войни?

    22:17 05.04.2026

  • 33 Нато умря

    43 12 Отговор

    До коментар #18 от "Всяка европейска държава е в състояние":

    ЕС тоже

    Коментиран от #53

    22:19 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рижав клоун

    48 6 Отговор
    Не вади пистолет ако няма да го ползваш, иначе заприлича на Дедо Дони

    22:21 05.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    39 6 Отговор
    Всъщност днес е католическия Великден.
    Логично е, на Тръмп днес да му пеят пастори :)

    22:21 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ивелин Михайлов

    33 5 Отговор
    Пак ли 48 часа 😆😅😂😂😁😄😀😀

    Коментиран от #50

    22:22 05.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Исторически парк

    27 6 Отговор
    Тоз е от тия кучета дето много лаят ама не хапят😆😆😆

    Коментиран от #44

    22:23 05.04.2026

  • 42 Дед

    64 6 Отговор
    И как изчезва страна със почти 100 млн население? Този наистина надмина всички военнолюбци. И все още се чудя как светът му позволява това. А и всичко е заради Израел.

    22:23 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Цвете

    21 4 Отговор
    " ХАРТИЕНИ ТИГЪР " ,ДОСТА ОБИДНО ЗВУЧИ, НО МНОГО АМЕРИКАНСКИ ГРАЖДАНИ ПОСЕЩАВАТ И ДОРИ СНИМАТ ФИЛМИ В ЕВРОПА, НАЛИ? ГРУБО, ГРОЗНО, ГАДНО ЗВУЧЕНЕ ОТ ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НА ТАКАВА ВЕЛИКА ДЪРЖАВА. НЯКОЙ УВЕДОМИ ЛИ ТОЗИ ХАРТИЕН ТИГЪР, ЧЕ ВИЕ В СЪЮЗ С ИЗРАЕЛ ЩЕ НАПАДАТЕ ИРАН? ТОВА Е ОТГОВОРЪТ НА ЕВРОПА. 🌎📻🪆А С УКРАЙНА, КОГА ДА ОЧАКВАМЕ ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНАТА ВОЙНА, ИЛИ ТЯ Е ЗА ПО НАТАТЪК.

    22:27 05.04.2026

  • 46 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 19 Отговор
    Най добрият блъф направи Хари Труман Хвърли две бомби и чак след десетина години се разбира че не е имал материал за повече Сталин се хвана на въдицата и направи много отстъпки Сега Дони не върви

    22:28 05.04.2026

  • 47 Цвете

    15 3 Отговор
  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мдаа

    48 10 Отговор
    Иранците преди малко обявиха че разменят един от всички заловени еврейски и американски пилоти за 10 хиляди палестински затворници.
    Показаха ѝ снимката на нацистката !
    Имат и още пилоти, но не бързат да ги вадят на яве.
    Оставиха краварите хубаво да се омажат в лъжите и сега ще ги направят за смях пред всички.
    Иранците кефят !

    22:32 05.04.2026

  • 52 Казанлъшкия

    15 2 Отговор
    Смешник .

    22:32 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тръмп е Пич

    4 34 Отговор
    УДължава им срока, за да може да ги бъхти като маче у дирек.

    Коментиран от #62

    22:35 05.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хейт

    35 11 Отговор
    Бедните кравари още не знаят, че Ким е снабдил иранците с 500 ракети. Включително и балистични. Включително и такива, които могат да носят ядрен заряд. Включително и такива, които могат да стигнат до самата Кравария. Нищо, скоро ще разберат.

    22:37 05.04.2026

  • 60 Опа

    24 4 Отговор
    Чалмите не трябва да сключват споразумение с краварите. И да им спрат тока и съответно питейната вода какво от това? Как живеят племената в Африка и в Южна Америка без ток? Оправят се хората.

    22:37 05.04.2026

  • 61 Да,бе

    31 3 Отговор
    Нещастник,пълен нещастник,абсолютен лузър и президент на фалиралите епщейнски щати...Данте не е предвидил тоя кръг на ада,но с юдейска помощ няма невъзможно падение.

    22:38 05.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Бат Венце Сикаджията

    35 0 Отговор
    Тоя задмина и Борисов. Като ти каже добър ден, трябва да провериш дали не е нощ. Истината е, че така се е омотал, че май не знае какво да прави, и скоро ще му се наложи да сдава поста.

    22:38 05.04.2026

  • 66 Професор

    35 6 Отговор
    Никой не е унижавал САЩ така. Американците веднага трябва да го свалят и пратят на електрическия стол. Да се изтеглят от Близкия Изток и да арестуват военнопрестъпникът Бенямин Нетаняху. Ако го арестуват и изпратят на електрическия стол заедно с Тръмп ще получат уважение от гражданите на Света.

    22:39 05.04.2026

  • 67 Име

    13 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:40 05.04.2026

  • 68 Гого

    16 1 Отговор

    До коментар #53 от "Марш по кофите копейки гладна!":

    Ей цент гейя върви в ада

    22:41 05.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Захарова

    9 28 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Самите руснаци вече не искат да ходят да се бият в Украйна защото знаят, че повече няма да се върнат.

    Коментиран от #80

    22:44 05.04.2026

  • 71 хохла

    34 6 Отговор

    До коментар #8 от "Минка Кирилова Петрова":

    Има ли украйййнска армия? Май повечето са на гости на Бандерчо)))

    22:44 05.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ъъъъ

    30 1 Отговор
    "Тръмп удължи крайния срок за евентуална сделка с Иран с 24 часа..."

    Това е поредният "последен срок" на Тръмп...😂
    Както и ултиматумите му....Този е петия пореден ултиматум.....😂

    22:44 05.04.2026

  • 74 Голям пердах

    33 2 Отговор
    Оцелее.....идва веселба ...иранците наистина държат пленени пилоти и то не един .....сега почват да ги вадят един по един на показ и да поставят ултиматуми......смех бате.... рижият клоун неслучайно е в болница...хехе

    Коментиран от #81

    22:45 05.04.2026

  • 75 Дръпна ли конете назад?

    27 1 Отговор
    Искаше на Великден да се изгука с победа, ама ядец.

    Коментиран от #83

    22:45 05.04.2026

  • 76 ПЪРВИ АПРИЛ ДЕН НА ЛЪЖАТА

    22 2 Отговор
    АМА 8 МИ АПРИЛ Е ДЕНЯТ НА ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДА ЛЪЖЕ ЧЕ АМЕРИКА ЩЕ ПОБЕДИ ТАЛИБАНИТЕ ОТ ИРАН

    22:46 05.04.2026

  • 77 Ъъъъ

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Иванов":

    "И го заплашиха в Ефир със пращане във колония"

    В САЩ дори не ги плашат, а директно ги уволняват....Алкохолика Хегсет уволни 12 парчета за има-няма 2 дни.....😂

    22:47 05.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Баш Хайдутин и действащ комунист

    25 1 Отговор
    Бай Дончо по спешност е хоспитализиран! В момента се борят за живота му .Yano news.

    22:49 05.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ами

    23 2 Отговор

    До коментар #74 от "Голям пердах":

    За сега се говори за трима пилоти.
    Двама полковници и едни майор.

    Коментиран от #85

    22:51 05.04.2026

  • 82 ПОМОЩ ЗА САЩ

    22 3 Отговор
    РУСИЯ ЯКО ПОЧНА ДА ТУПА АМЕРИКА В ИРАН И АЕРОПЛАНИТЕ ПОЧНАХА ДА ПАДАТ

    Коментиран от #96

    22:52 05.04.2026

  • 83 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дръпна ли конете назад?":

    Вчерашната излагация му дойде в повече Всички информационни агенции определят случая за ПЪЛЕН ПРОВАЛ Няма доказателства за спасен пилот Но има доста доказателства за пълно ФИАСКО

    22:52 05.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Отстрани

    29 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ами":

    Има и една жена пилот или щурман от пленените - израелка!

    Коментиран от #93, #99

    22:54 05.04.2026

  • 86 ТЪПУНЧО СЛЕД ГОЛЕМИЯ

    35 3 Отговор
    БОЙ КОЙТО ЯДЕ СЕ МЪЧИ ДА ДАДЕ ЗАДЕН АМА С ДОСТОЙНСТВО. БАТЕ ПЕРСИТЕ ПРОСТО ВИ НАПРАВИХА ЗА РЕЗИЛ,СЧУПИХА ВИ ДЕБИЛНИТЕ КРАТУНИ.НОРМАЛНО Е ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА 4000 ГОДИНИ ДА ПОБЕДИ ЕДНИ ХЪШОВЕ С ИСТОРИЯ ИМА НЕМА 250-300 ГОДИНКИ.

    Коментиран от #88, #91

    22:57 05.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор

    До коментар #86 от "ТЪПУНЧО СЛЕД ГОЛЕМИЯ":

    Побойникът на класа си намери майстора❗

    22:59 05.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ООрана държава

    23 2 Отговор
    На тоя всяка тъпотие е предпоследна

    23:01 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Никой

    5 29 Отговор
    Но Иран са изостанали като цивилизация - това е невъзможна задача - все едно да превъзпитаме Циганската махала в нови порядки - си имат свои.

    Но не трябва да им се дава оръжие - дори и джобни ножчета - защото са агресивни.

    Наистина са проблем - при това доста опасен - с тези ядрени бомби дето ги подготвят.

    Отвратителна история - но е изпуснато много време - поне 100 години - за да се вършат някакви просветителски дейности.

    Коментиран от #101, #108, #162

    23:03 05.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дякон Унуфрий Араллампиев

    27 2 Отговор

    До коментар #85 от "Отстрани":

    Като излязат данните за реалните загуби на самолети и личен състав такъв вой ще настане че няма да се трае Само на двата самолетоносача има двайсетина самолета извън строя По базите е леш

    23:05 05.04.2026

  • 100 АЗ СЪМ ХЕРКУЛЕС

    12 2 Отговор
    И СЪМ РОДЕН НА МЕТЕОРИТ И СЪМ БОГ БЕЗСМЪРТЕН И МОГА ДА ИЗТРИЯ АМЕРИКА КАТО АТЛАНТИДА

    Коментиран от #103

    23:06 05.04.2026

  • 101 Ъъъъ

    17 1 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    "Но не трябва да им се дава оръжие - дори и джобни ножчета - защото са агресивни."

    Ми да ги затворим в резервати тогава, а? Става ли? Както господарите си са затваряли индианците преди има-няма 250 години....Те имат опит с това....🤔

    23:07 05.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ХЕРКУЛЕС ПИЕ РАКИЯ

    1 6 Отговор

    До коментар #100 от "АЗ СЪМ ХЕРКУЛЕС":

    И СЕ ПРАВИ НА ЧОВЕК АМА ИМА ГОЛЯМА ТОЯГА И МОЖЕ ДА ТУПА ЯКО

    23:08 05.04.2026

  • 104 Я пък тоя

    23 1 Отговор
    Тръмп се е объркал, не 24 часа, а 24 дена.
    Много е объркан, до толкова, че не вярва на Иран за това, че ще отвърне на всеки удар.
    Единственият начин да победи Иран е с ядрени бомби, но пак не съм сигурен.
    Намери си майстора.

    Коментиран от #167

    23:11 05.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Не си в час

    19 3 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    Иран са много по-напред от нас във всяко едно отношение.Бъркаш ги с Ирак.

    23:19 05.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Така де

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Много е загрижен за Путин, завалията. Казва, че ето, и Путин не се страхува от Иран!

    23:24 05.04.2026

  • 113 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "малиииий страх":

    И тъй до Нова година...

    23:26 05.04.2026

  • 114 Да бе

    23 2 Отговор

    До коментар #105 от "Бега бе😂":

    Не знам кои руски рафинерии горят, но протока е запушен - факт, а цената на горивата расте - също факт.
    Тръмп се чуди как да излезе от ситуацията и отлага заплахи.
    В Русия цената на бензина точно сега е 0,7 евро, същата както беше преди месец, лесно е да се провери.
    Когато тези неща се променят, ще повярваме за "рафинериите".

    Коментиран от #117, #121

    23:28 05.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Така е

    19 1 Отговор
    При сухопътна операция, ще почнат да пристигат чувалите в САЩ и ще бъдеш линчуван в Белият дом.

    Коментиран от #127, #132

    23:37 05.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 По точно

    5 7 Отговор

    До коментар #123 от "Така е":

    Никой не може да барне Тръмп. Той е едноличен диктатор. Няма мърдане!

    Коментиран от #130

    23:41 05.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Може, може

    18 1 Отговор

    До коментар #127 от "По точно":

    Никой не е по силен от народа на една страна! А в САЩ недоволството от агресията над Иран расте! Достатъчно е малко чували да пристигнат и на тръмп ще му се стъжни.

    23:44 05.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 РИЖИЯ ИНДИЯНЕЦ

    5 3 Отговор
    ТОВА КОЕТО СЕ ГОВОРИ ЗА СИРИЯ АКО Е ВЕРНО
    ПО ДОБРЕ ДА СКЛЮЧСТ КАКВАТО И ДА.Е.ЗДЕЛКА.

    00:04 06.04.2026

  • 147 Знам

    13 2 Отговор

    До коментар #143 от "Ачо":

    Поне хвани някой батко да напише нещо не толкова по детски глупаво, за да показваш каква трагедия и отчаяност има на запад, да опре фашизма да бори Русия с глупави деца по форумите., После защо Русия е велика?

    00:05 06.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Ами аз одя където ми е кеф 😄

    10 2 Отговор

    До коментар #148 от "Оди у Русиа като е велика":

    А не където ми каже глупака! Та защо показвате трагедията на запада и колко е велика Русия? 😄

    00:08 06.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Психо

    22 2 Отговор
    Рижавият е забил на дума сделка и развитието му е до там. Повече нищо не може да се направи за такъв човек. Пълна деградация на един осемдесет годишен старец. Жалко за света, че се е оставил в неговите ръце и с този откачен вече акъл.

    00:10 06.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Д-р Ментал

    9 1 Отговор
    Който сее вятър- жъне бури

    00:13 06.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Пълен

    7 3 Отговор
    бъзик на Тръмп с юрогейците, ама те изобщо не вдяват.

    00:16 06.04.2026

  • 159 СЛАБЧО ПЛАШЕВ

    12 1 Отговор
    НЯМА НУЖДА ОТ СУХОПЪТНО НСХЛУЕАНЕ.ЩОТО ЗАРАДИ РИЖИЯ ЩЕ ИЗМРЪТ ДОСТА АМЕРИКСНЦИ ЧСКАЛИ ГИ.ДА.ГИ.ИЗГОРЯТ ЖИВИ.

    00:20 06.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Някой

    17 1 Отговор

    До коментар #97 от "Никой":

    "Наистина са проблем - при това доста опасен - с тези ядрени бомби дето ги подготвят."

    Как пък не ги направиха тия ядрени бомби за 30 години след като били на все на "две седмици" от направата им?? Нещо като белия прах в шишенцето, а?
    Да не говорим за пълната ти заблуда относно " изостанали като цивилизация"!

    01:15 06.04.2026

  • 163 ПОРТОКАЛОВИЯ Е

    15 2 Отговор
    ТОЛКО СМЕШЕН , ЧЕ ДАЖЕ ЖА ЛЪК

    01:49 06.04.2026

  • 164 Бате Георги

    16 1 Отговор
    Дядка, аре бе, ако ще правиш нещо действай, ако не, събирай железата и стига дрънка празни приказки всеки ден. Изкуфяла работа.

    02:25 06.04.2026

  • 165 Наблюдател

    19 1 Отговор
    В петък Тръмп ще обяви победа във войната.

    -В събота ще постави ултиматум на Иран.

    -В неделя ще обяви, че Иран е унищожен.

    -В понеделник ще поиска помощ от други страни.

    -Във вторник ще каже, че не се нуждае от ничия помощ.

    -В сряда ще обяви, че иска мир.

    -В четвъртък ще каже, че войната все още не е приключила, но почти е победил.

    03:38 06.04.2026

  • 166 Небето е синьо.

    10 1 Отговор
    И, сега вече по един или друг начин Иран ще се сдобие с атомна бомба. Ще стане може би както Китай предостави готова сглобена атомна бомба на Пакистан и Пакистан стана ядрена държава. Тръмп категорично ще е виновен за сдобиването на Иран с ядрено оръжие.

    Коментиран от #168

    03:58 06.04.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 О, ама те вече

    10 1 Отговор

    До коментар #166 от "Небето е синьо.":

    Имат. От начало НЕ искаха, понеже се вижда, колко са добре подготвени за конвенционална ОТБРАНА на страната си. Ама вече ще се сдобият и с ЯО. Ким от Северна Корея показа на цял свят, че като има такова и НАДЕЖДНИ СРЕДСТВА ЗА ДОСТАВКА, не те барат и не те нападат, нали? Еми вече ВСИЧКИ по света ще се бутат на опашка да имят ЯО. Фащистан обърка този свят с безумията си. Верно са страна от бежанци, без мозъци. Иран на 4000 г., а тия на 200 г.

    04:43 06.04.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Портокал прогнил

    12 0 Отговор
    Умните хора не отвличат президенти на суверени държави, не нахлуват на териториите на също така суверенни страни, не избиват цивилни за да им завладеят териториите, че да има къде дебелотъпите ядки да си плицикад дирниците, не предявяват претенции към отделни страни за да ги пришият като щат към друга скалъпена държава, ИЗОБЩО умните не се държат като умни, защото ТЕ са си умни, а не използват обиди и квалификации към държавни ръководители!
    Светна ли ти кубето под перчема?

    05:21 06.04.2026

  • 172 ежко

    9 0 Отговор
    Сдрелк с бандити не се први!Нащите евроатлантици да кажат кой е агресора в конфликт, както питаха "чий е Крим"!

    05:37 06.04.2026

  • 173 Какво става

    9 0 Отговор
    с този човек? Несвързана реч,противоречиви едни не други безмислени бътвежи,смяна всяко утро на плановете.....
    Мята се като риба на сухо.

    05:40 06.04.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Колко дипломатичен изказ от Президент🤔

    "Отворете шиб@ния проток, Q-чи синове см@хн@ти, или ще живеете в @да – само почакайте и ще видите!" /написа Тръмп/

    05:59 06.04.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 ха ха

    5 0 Отговор
    умността е до време тръмпи , и когато преминеш границата с наглостта се отговаря с дива унищожителна лудост

    08:00 06.04.2026

  • 178 Хмм

    6 1 Отговор
    за Европа е прав, книжен тигър, но алчен, заеми, заеми, 90 млрд. за украйна, щяла да ги върне с репарациите, които Русия щяла да ѝ плати, някой ден.

    08:13 06.04.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Реалист

    0 0 Отговор
    Може първо да завладее земята на хутите

    14:39 06.04.2026

  • 181 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    КАКВИ ВОЙСКИ БЕ ТРЪМПАТАР -- " ЧЪК НОРИС -Е МОРТОС " !?!?!?!?!?!?!?

    14:41 06.04.2026

  • 182 незнайко

    1 0 Отговор
    Тръмп ясно и категорично показва, че иска да окупира Иран както направи с Венецуела заради ПЕТРОЛА !
    Предтекста за смяна на правителството също е в тази посока !
    Какви се САЩ в момента ?
    Не са ли агресори като Русия ? Да такива са но АРШИНА на медиите е РАЗЛИЧЕН !
    Докато Русия си иска законните земи с нейно население в Иран няма американци и земята принадлежи на "персите" !
    Докато цял свят не се обедини и каже стоп на АМЕРИКАНЦИТЕ, те ще си правят каквото си искат, защото мислят,, че са недосегаеми !

    15:27 06.04.2026

  • 183 Както е тръгнало САЩисаните

    1 0 Отговор
    са на път да преживеят втори Виетнам,или Афганистан!Освен персите,там са вече и Русия,и Китай!

    16:17 06.04.2026

  • 184 Дано да е така, че ни все

    0 0 Отговор
    сключваме няаккви сделки, след които ставаме все по-бедни, но това че сме умни все пак е някаква утеха!

    17:27 06.04.2026