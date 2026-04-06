ВСУ в атака: Осем ранени в Новоросийск, двама убити край Запорожие

Осем души, включително две деца, са ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск в Краснодарска област, съобщи кметът Андрей Кравченко.
„Ситуацията е най-сериозна в Новоросийск“, написа той в канала си Makh. Според наличните съобщения, осем души са ранени. Сред тях са две деца, живеещи в частен дом, и един възрастен.
Кравченко добави, че всички ранени получават необходимата медицинска помощ в болницата. Той също така съобщи, че шест жилищни сгради и две частни къщи са повредени в резултат на удара с дрон.
"Други трима са обитатели на жилищен блок“, се казва в изявлението му. "Двама са пострадали на магистралата между село Кабардинка и Новоросийск", уточни Кондратьев.
Всички ранени са хоспитализирани. Според губернатора, те получават цялата необходима помощ, а ако е необходимо, линейки ще транспортират пострадалите до Краснодар.
Фрагменти от дронове са открити и в помещенията на няколко фирми, завърши областният управител.
Двама фермери бяха убити, когато украински дрон атакува трактор в Запорожка област, съобщи губернаторът Евгений Балицки.
„Дронът е ударил трактор МТЗ-80, който е извършвал рутинна полска работа. Това е било умишлено нападение срещу цивилни, занимаващи се с мирен труд“, пише той в „МАХ“.
Друг човек е ранен и лекарите се борят за живота му. Семействата на жертвите ще получат цялата необходима помощ.
Според международното право и Конституцията на Украйна, Запорожка област е неразделна част от суверенната територия на Украйна. Град Запорожие остава под украински контрол и функционира като административен център на областта.
ООН и по-голямата част от държавите в света не признават претенциите на Русия и считат областта за временно окупирана украинска територия.
През септември 2022 г. Русия обяви анексирането на Запорожка област след непризнати от международната общност референдуми. От гледна точка на руското законодателство, областта е включена в състава на Руската федерация със статут на регион (област).
В окупираните от Русия части на областта е въведено военно положение.
Областта е фактически разделена от фронтовата линия. Около 70-75% от територията (включително градовете Мелитопол и Бердянск) е под руска окупация, докато северната част с областния център Запорожие се контролира от Украйна.
В окупираните територии Русия е назначила своя администрация и интегрира региона в своята съдебна и икономическа система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бункерен диктатор
Коментиран от #3
04:01 06.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путине, Путине...
Коментиран от #39
04:11 06.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съвременна украинска поезия
Късметът ти, който сега си отива, делата ти, които са се провалили, житейските ти планове, които са се оказали илюзии, не скърби за тях.
Сякаш отдавна си готов, сякаш си смел, кажи сбогом на Киев, който си отива.
Не се смей, не казвай, че е било сън, че си бил измамен, не приемай такива напразни надежди.
Сякаш отдавна си готов, сякаш си смел, приближи се до прозореца с уверени стъпки и трогнат кажи сбогом на този Киев, който губиш.
04:19 06.04.2026
12 въпрос
До коментар #2 от "оня с коня":Денонощно ли ядеш рускиФекалии?
04:20 06.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин
04:22 06.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тракторът е стратегически
04:41 06.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Знам, че ако
До коментар #23 от "Копейкин Костя":Не бяха ушили БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ в град САМАРА и не бяха дошли на Шипка, ти днеска щеше да си чалма... И Ердоган нямаше да търпи евро атлантически предатели, каквито сте. И Лами също Турция не понася. Напразно са ви освободили. Напразно...
04:58 06.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами да
До коментар #6 от "Путине, Путине...":Абсолютно правилно.....По-добре да дойде някой твърд човек като Сталин.Путин е мекушав и не е боец,дз си ходи
06:18 06.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Един
06:58 06.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тити
07:21 06.04.2026
44 Имаш фундаментални проблеми с понятията
Този терористичен удар срещу фермери наричаш военна атака? Имаш ли представа какво значи дефиницията "военна атака"? И как точно жителите на тези региони ще искат да бъдат част от Украйна след като ги атакуват с дронове когато работят на полето изкарвайки храната на народа?
08:16 06.04.2026
45 смотань бандерець..
08:28 06.04.2026