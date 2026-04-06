ВСУ в атака: Осем ранени в Новоросийск, двама убити край Запорожие
  Тема: Украйна

6 Април, 2026 03:38, обновена 6 Април, 2026 03:52 1 400 45

Сред пострадалите в Краснодарска област са две деца

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души, включително две деца, са ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск в Краснодарска област, съобщи кметът Андрей Кравченко.

„Ситуацията е най-сериозна в Новоросийск“, написа той в канала си Makh. Според наличните съобщения, осем души са ранени. Сред тях са две деца, живеещи в частен дом, и един възрастен.

Кравченко добави, че всички ранени получават необходимата медицинска помощ в болницата. Той също така съобщи, че шест жилищни сгради и две частни къщи са повредени в резултат на удара с дрон.

"Други трима са обитатели на жилищен блок“, се казва в изявлението му. "Двама са пострадали на магистралата между село Кабардинка и Новоросийск", уточни Кондратьев.

Всички ранени са хоспитализирани. Според губернатора, те получават цялата необходима помощ, а ако е необходимо, линейки ще транспортират пострадалите до Краснодар.

Фрагменти от дронове са открити и в помещенията на няколко фирми, завърши областният управител.

Двама фермери бяха убити, когато украински дрон атакува трактор в Запорожка област, съобщи губернаторът Евгений Балицки.

„Дронът е ударил трактор МТЗ-80, който е извършвал рутинна полска работа. Това е било умишлено нападение срещу цивилни, занимаващи се с мирен труд“, пише той в „МАХ“.

Друг човек е ранен и лекарите се борят за живота му. Семействата на жертвите ще получат цялата необходима помощ.

Според международното право и Конституцията на Украйна, Запорожка област е неразделна част от суверенната територия на Украйна. Град Запорожие остава под украински контрол и функционира като административен център на областта.

ООН и по-голямата част от държавите в света не признават претенциите на Русия и считат областта за временно окупирана украинска територия.

През септември 2022 г. Русия обяви анексирането на Запорожка област след непризнати от международната общност референдуми. От гледна точка на руското законодателство, областта е включена в състава на Руската федерация със статут на регион (област).

В окупираните от Русия части на областта е въведено военно положение.

Областта е фактически разделена от фронтовата линия. Около 70-75% от територията (включително градовете Мелитопол и Бердянск) е под руска окупация, докато северната част с областния център Запорожие се контролира от Украйна.

В окупираните територии Русия е назначила своя администрация и интегрира региона в своята съдебна и икономическа система.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бункерен диктатор

    22 20 Отговор
    Забравих да питам Зеленски преди 4 години, дали има нещо против 3 дневния ми план.

    Коментиран от #3

    04:01 06.04.2026

  • 6 Путине, Путине...

    12 22 Отговор
    Що допускаш това??? За какво имаш над 6500 ядрени, бойни глави? Победа над врага имаш, когато държавността му е унищожена. Това можехте още на 23 февруари 2022-ра г. Но, не... Вие си правите всичко "по руски"! Зеленото толкова много щети ви нанесе, че.не е истина. Ама Путин бил обещал на някого си да не превзема президентството на укровермахта? Ща за глупости? Същият този изпраща дронове в резиденция на Путин, да го убие, но обратното не трябва да става??? Зеленото напада и т.н. "ядрена триада". А според военната доктрина на РФ отговорът е ядрен. И тука нищо не правиха. Защо бе? Вие сами си искате да загубите от некакви фашисти? Ако не воювате правилно, ще загубите войната.

    Коментиран от #39

    04:11 06.04.2026

  • 11 Съвременна украинска поезия

    3 6 Отговор
    3 дни за Киев

    Късметът ти, който сега си отива, делата ти, които са се провалили, житейските ти планове, които са се оказали илюзии, не скърби за тях.

    Сякаш отдавна си готов, сякаш си смел, кажи сбогом на Киев, който си отива.

    Не се смей, не казвай, че е било сън, че си бил измамен, не приемай такива напразни надежди.

    Сякаш отдавна си готов, сякаш си смел, приближи се до прозореца с уверени стъпки и трогнат кажи сбогом на този Киев, който губиш.

    04:19 06.04.2026

  • 12 въпрос

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Денонощно ли ядеш рускиФекалии?

    04:20 06.04.2026

  • 14 Путин

    9 11 Отговор
    Е време да си ходи. Да идва Медведев.

    04:22 06.04.2026

  • 27 Тракторът е стратегически

    9 5 Отговор
    Ударен е легитимно докато извършвал оперативна полска дейност в полза на врага.

    04:41 06.04.2026

  • 37 Знам, че ако

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкин Костя":

    Не бяха ушили БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ в град САМАРА и не бяха дошли на Шипка, ти днеска щеше да си чалма... И Ердоган нямаше да търпи евро атлантически предатели, каквито сте. И Лами също Турция не понася. Напразно са ви освободили. Напразно...

    04:58 06.04.2026

  • 39 Ами да

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Путине, Путине...":

    Абсолютно правилно.....По-добре да дойде някой твърд човек като Сталин.Путин е мекушав и не е боец,дз си ходи

    06:18 06.04.2026

  • 41 Един

    3 4 Отговор
    Наред с всичкото про и анти тук е видно, че Матушката се спихна. А укрите си дрънкат с хвъркатите и ги вкарват в разходи.

    06:58 06.04.2026

  • 43 Тити

    1 4 Отговор
    Явно Украйна ще ра,при Рашистите натам са тръгнали нещата.

    07:21 06.04.2026

  • 44 Имаш фундаментални проблеми с понятията

    5 2 Отговор
    "Двама фермери бяха убити, когато украински дрон атакува трактор в Запорожка област, съобщи губернаторът Евгений Балицки."

    Този терористичен удар срещу фермери наричаш военна атака? Имаш ли представа какво значи дефиницията "военна атака"? И как точно жителите на тези региони ще искат да бъдат част от Украйна след като ги атакуват с дронове когато работят на полето изкарвайки храната на народа?

    08:16 06.04.2026

  • 45 смотань бандерець..

    2 2 Отговор
    А пък нашио..зелен мухал вчера се скара на рижавио оти вече нема от скъпите снаряди за патриотите,дека сваля с них евтините масковски дрончета,а трумп му отговорил-сакам кинти иначе че скоро ще се простиш с инфраструктурата в западно бандерско

    08:28 06.04.2026

