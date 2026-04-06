Осем души, включително две деца, са ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск в Краснодарска област, съобщи кметът Андрей Кравченко.

„Ситуацията е най-сериозна в Новоросийск“, написа той в канала си Makh. Според наличните съобщения, осем души са ранени. Сред тях са две деца, живеещи в частен дом, и един възрастен.

Кравченко добави, че всички ранени получават необходимата медицинска помощ в болницата. Той също така съобщи, че шест жилищни сгради и две частни къщи са повредени в резултат на удара с дрон.

"Други трима са обитатели на жилищен блок“, се казва в изявлението му. "Двама са пострадали на магистралата между село Кабардинка и Новоросийск", уточни Кондратьев.

Всички ранени са хоспитализирани. Според губернатора, те получават цялата необходима помощ, а ако е необходимо, линейки ще транспортират пострадалите до Краснодар.

Фрагменти от дронове са открити и в помещенията на няколко фирми, завърши областният управител.

Двама фермери бяха убити, когато украински дрон атакува трактор в Запорожка област, съобщи губернаторът Евгений Балицки.

„Дронът е ударил трактор МТЗ-80, който е извършвал рутинна полска работа. Това е било умишлено нападение срещу цивилни, занимаващи се с мирен труд“, пише той в „МАХ“.

Друг човек е ранен и лекарите се борят за живота му. Семействата на жертвите ще получат цялата необходима помощ.

Според международното право и Конституцията на Украйна, Запорожка област е неразделна част от суверенната територия на Украйна. Град Запорожие остава под украински контрол и функционира като административен център на областта.

ООН и по-голямата част от държавите в света не признават претенциите на Русия и считат областта за временно окупирана украинска територия.

През септември 2022 г. Русия обяви анексирането на Запорожка област след непризнати от международната общност референдуми. От гледна точка на руското законодателство, областта е включена в състава на Руската федерация със статут на регион (област).

В окупираните от Русия части на областта е въведено военно положение.

Областта е фактически разделена от фронтовата линия. Около 70-75% от територията (включително градовете Мелитопол и Бердянск) е под руска окупация, докато северната част с областния център Запорожие се контролира от Украйна.

В окупираните територии Русия е назначила своя администрация и интегрира региона в своята съдебна и икономическа система.