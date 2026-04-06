Русия съобщи за свалени 50 украински дрона през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 50 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Министерство на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, предава БТА.

По информация на ведомството, в периода от 23:00 часа московско време на 5 април до 07:00 часа на 6 април дежурните системи за ПВО са прехванали и унищожили безпилотни летателни апарати от самолетен тип над няколко региона.

Сред засегнатите райони са Белгородска област, Брянска област и Ростовска област, както и Краснодарски край.

Освен това дронове са били неутрализирани и над акваториите на Азовско море и Черно море.

От Руското министерство не съобщават за нанесени щети или пострадали в резултат на атаките.