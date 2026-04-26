„Хизбула“ отхвърли обвиненията на Нетаняху и обвини Израел в нарушаване на примирието

Ливанското движение „Хизбула“ заяви днес, че продължава да отговаря на „нарушенията“ на примирието от страна на Израел, отхвърляйки обвиненията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че групировката нарушава спирането на огъня, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление „Хизбула“ твърди, че атаките срещу израелски цели на територията на Ливан и Израел са „легитимен отговор“ на продължаващи нарушения на примирието от страна на израелските сили.

Движението подчертава, че е „готово да защитава територията и народа си“, като предупреждава, че действията срещу него „ще бъдат посрещнати с отговор и съпротива“.

Междувременно израелската армия издаде нови заповеди за евакуация в Южен Ливан, като призова жителите на седем населени места да се изтеглят към по-северни и западни райони.

Напрежението остава високо по линията на конфликта, въпреки формалното прекратяване на огъня, като и двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на договореното примирие.