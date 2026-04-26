„Хизбула“ отхвърли обвиненията на Нетаняху и обвини Израел в нарушаване на примирието

26 Април, 2026 18:56

Движението твърди, че действа в отговор на израелски удари, докато Тел Авив издаде нови заповеди за евакуация в Южен Ливан

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Ливанското движение „Хизбула“ заяви днес, че продължава да отговаря на „нарушенията“ на примирието от страна на Израел, отхвърляйки обвиненията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че групировката нарушава спирането на огъня, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление „Хизбула“ твърди, че атаките срещу израелски цели на територията на Ливан и Израел са „легитимен отговор“ на продължаващи нарушения на примирието от страна на израелските сили.

Движението подчертава, че е „готово да защитава територията и народа си“, като предупреждава, че действията срещу него „ще бъдат посрещнати с отговор и съпротива“.

Междувременно израелската армия издаде нови заповеди за евакуация в Южен Ливан, като призова жителите на седем населени места да се изтеглят към по-северни и западни райони.

Напрежението остава високо по линията на конфликта, въпреки формалното прекратяване на огъня, като и двете страни се обвиняват взаимно в нарушения на договореното примирие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 11 Отговор
    Хизбула стои зад покушението срещу Тръмп.

    Коментиран от #11

    18:59 26.04.2026

  • 2 Хизбула

    3 12 Отговор
    не си е научила урока

    18:59 26.04.2026

  • 3 Лука

    10 3 Отговор
    Сатаняхупъреи наруши примирието.

    19:02 26.04.2026

  • 4 Българин

    5 8 Отговор
    Пък руснята избяга от Мали с бяло знаме

    Коментиран от #5

    19:05 26.04.2026

  • 5 Пак се обърка

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Франция избяга с бяло знаме.

    19:12 26.04.2026

  • 6 Емил Стефанов

    9 2 Отговор
    Чифута знае само да убива и граби...

    19:16 26.04.2026

  • 7 Баба Яга

    6 2 Отговор
    Кога ли на тоя рогат сатана ще му обръснат клепарските наушници??! Време му е.

    19:18 26.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    Разбира се, че Еврреите са терористите и разбира се, че те нарушават примирието - още от вчера атакуват територии в Южен Ливан - това е мръсна отровна крадлива пасмина убийци!

    Коментиран от #10

    19:21 26.04.2026

  • 9 ах, чичко

    7 1 Отговор
    адолф, що не си довърши работата, а се хвана за червената брада?

    19:23 26.04.2026

  • 10 то и октомврийската

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    акция преиди две години си е тяхна работа, както и кулите в нй, чети поредицата лъва от мосад.

    19:25 26.04.2026

  • 11 не само

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    не само и за сърбя, и либия, и тунис, и ирак, и сирия, и за квот са сетиш още, абе лошави люде, един вид!

    19:30 26.04.2026