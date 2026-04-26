Първият публичен процес в Сирия срещу служители, свързани с управлението на бившия президент Башар Асад, започна в Дамаск, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Пред съда се изправи Атеф Наджиб - бивш бригаден генерал и ръководител на отдела за политическа сигурност в провинция Дара по време на управлението на Асад. Срещу него са повдигнати обвинения за престъпления срещу сирийския народ.
Наджиб е сочен като един от ключовите представители на репресивния апарат през 2011 г., когато арестът и изтезанията на ученици в Дара предизвикаха масовите антиправителствени протести, прераснали в 14-годишна гражданска война.
Самият Асад, брат му Махер и редица други бивши високопоставени фигури от режима също са обвинени задочно, но се намират извън Сирия.
Делото срещу Наджиб ще продължи следващия месец, а пред съдебната палата в Дамаск се събраха десетки сирийци, които отпразнуваха началото на процеса като исторически момент за страната.
Справедлив
18:27 26.04.2026
Дон Корлеоне
18:28 26.04.2026
5 очевидец
Когато Иран атакуваше секретния център за засяване на облаци и управление на времето в ОАЕ, той не поразяваше просто „база“, а „сърцето“ на системата за климатичен контрол, която умишлено предизвикваше суша в Ирак и източен Иран.
🟥В резултат настъпиха резки климатични промени:
• Възобновяване на валежите в Иран и Ирак след много години суша
• Намаляване на температурата (приблизително до 5 градуса)
• Връщане на наводненията, които частично спасиха селското стопанство
• Промяна на ветровите потоци и връщане на облаците в региона
Поредната пропаганда
До коментар #5 от "очевидец":за глупаци.
18:46 26.04.2026
Групости
До коментар #7 от "очевидец":Такова лице Д-р Фатима Саад ал-Хасани, не съществува в университета в Орегон . Това е поредната руска измислица, дори AL го потвърждава 😁
18:52 26.04.2026
Mен по ме интересува
Сигурно Джолани е знаел, че го издирват за да го правят президент на Сирия и се е криел?
19:04 26.04.2026
