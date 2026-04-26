В Сирия започна първият публичен процес срещу хора от режима на Асад

Първият публичен процес в Сирия срещу служители, свързани с управлението на бившия президент Башар Асад, започна в Дамаск, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пред съда се изправи Атеф Наджиб - бивш бригаден генерал и ръководител на отдела за политическа сигурност в провинция Дара по време на управлението на Асад. Срещу него са повдигнати обвинения за престъпления срещу сирийския народ.

Наджиб е сочен като един от ключовите представители на репресивния апарат през 2011 г., когато арестът и изтезанията на ученици в Дара предизвикаха масовите антиправителствени протести, прераснали в 14-годишна гражданска война.

Самият Асад, брат му Махер и редица други бивши високопоставени фигури от режима също са обвинени задочно, но се намират извън Сирия.

Делото срещу Наджиб ще продължи следващия месец, а пред съдебната палата в Дамаск се събраха десетки сирийци, които отпразнуваха началото на процеса като исторически момент за страната.