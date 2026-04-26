В Сирия започна първият публичен процес срещу хора от режима на Асад

26 Април, 2026 18:27, обновена 26 Април, 2026 18:25 619 14

Бивш генерал се изправи пред съда в Дамаск за престъпления срещу сирийския народ, а тълпи празнуваха пред съдебната палата

В Сирия започна първият публичен процес срещу хора от режима на Асад - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първият публичен процес в Сирия срещу служители, свързани с управлението на бившия президент Башар Асад, започна в Дамаск, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пред съда се изправи Атеф Наджиб - бивш бригаден генерал и ръководител на отдела за политическа сигурност в провинция Дара по време на управлението на Асад. Срещу него са повдигнати обвинения за престъпления срещу сирийския народ.

Наджиб е сочен като един от ключовите представители на репресивния апарат през 2011 г., когато арестът и изтезанията на ученици в Дара предизвикаха масовите антиправителствени протести, прераснали в 14-годишна гражданска война.

Самият Асад, брат му Махер и редица други бивши високопоставени фигури от режима също са обвинени задочно, но се намират извън Сирия.

Делото срещу Наджиб ще продължи следващия месец, а пред съдебната палата в Дамаск се събраха десетки сирийци, които отпразнуваха началото на процеса като исторически момент за страната.


Сирия
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Справедлив

    4 5 Отговор
    БЕСЕНЕ!!!

    18:27 26.04.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета на Асад?

    18:28 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 очевидец

    6 4 Отговор
    Д-р Фатима Саад ал-Хасани, служител в Университета на Орегон (САЩ):

    Когато Иран атакуваше секретния център за засяване на облаци и управление на времето в ОАЕ, той не поразяваше просто „база“, а „сърцето“ на системата за климатичен контрол, която умишлено предизвикваше суша в Ирак и източен Иран.
    🟥В резултат настъпиха резки климатични промени:

    • Възобновяване на валежите в Иран и Ирак след много години суша
    • Намаляване на температурата (приблизително до 5 градуса)
    • Връщане на наводненията, които частично спасиха селското стопанство
    • Промяна на ветровите потоци и връщане на облаците в региона

    Коментиран от #11

    18:38 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 очевидец

    6 4 Отговор
    Този „секретен център“ в ОАЕ, според Ал-Хасани, е бил част от глобална мрежа за управление на климата.

    Коментиран от #12

    18:39 26.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ибрахим

    7 2 Отговор
    Фанатиците-убийци ще съдят?!???

    18:41 26.04.2026

  • 10 Путин ще ги

    4 1 Отговор
    спаси 😂

    18:44 26.04.2026

  • 11 Поредната пропаганда

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    за глупаци.

    18:46 26.04.2026

  • 12 Групости

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "очевидец":

    Такова лице Д-р Фатима Саад ал-Хасани, не съществува в университета в Орегон . Това е поредната руска измислица, дори AL го потвърждава 😁

    18:52 26.04.2026

  • 13 Mен по ме интересува

    3 0 Отговор
    кой прибра десетте милилиона за залавянето на Ал Джолани?!
    Сигурно Джолани е знаел, че го издирват за да го правят президент на Сирия и се е криел?

    19:04 26.04.2026

  • 14 да питам

    1 0 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Сирия и Иран ?

    19:28 26.04.2026

