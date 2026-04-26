Огромен пожар задими АМ "Тракия"

26 Април, 2026 22:38, обновена 26 Април, 2026 21:40 1 235 4

На снимки в социалните мрежи се виждат пламъци близо до асфалта

Снимка: Фейсбук
Огромен пожар се възпламени в опасна близост до автомагистрала "Тракия".

На снимки в социалните мрежи се вижда как има пламъци, близо до асфалта, а въздухът е силно задимен.

"На мястото има полиция и пожарна. Пожарът е посока София. Минава се в двете ленти бавно", казва очевидка.

Мястото на пожара е 97-и км. Все още не са ясни причините за пожара и дали е локализиран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 8 Отговор
    И какво му е огромното на пожара? Виж в Туапсе горя една седмица и димът се
    простираше на 300км, а после заваля нефтен дъжд. Това е пожар. Най-големите
    пожари - руските.

    21:58 26.04.2026

  • 2 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Започва се .🤣

    Коментиран от #3

    22:06 26.04.2026

  • 3 И кое се...,,започва"...?!

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Май искаш да кажеш,че това са първи Ирански бомбандировки ,по наша инфраструктура,щото даваме летище и коридор за американски самолети,атакуващи Иран...?!

    Коментиран от #4

    22:16 26.04.2026

  • 4 .....

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "И кое се...,,започва"...?!":

    Ма ти или от туркие пишеш или от москве, друго нормално обяснение няма😂😂 или то Лондон🤣, па може и от кюрдистан

    22:23 26.04.2026

