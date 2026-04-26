Огромен пожар задими АМ "Тракия"

Огромен пожар се възпламени в опасна близост до автомагистрала "Тракия".

На снимки в социалните мрежи се вижда как има пламъци, близо до асфалта, а въздухът е силно задимен.

"На мястото има полиция и пожарна. Пожарът е посока София. Минава се в двете ленти бавно", казва очевидка.

Мястото на пожара е 97-и км. Все още не са ясни причините за пожара и дали е локализиран.